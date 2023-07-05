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Двенадцатая подруга Оушена. Лучшая биатлонистка Франции перепутала фильм с реальной жизнью

Теперь ей грозит серьезный срок за мошенничество.
05 июля 2023 21:00
автор: Никита Плохих

Жулия Симон в прошлом сезоне просто феерила на трассах. Биатлонистка прибавляла от одного этапа Кубка мира к другому и, в конечном счете, выиграла общий зачет. Впервые за последние 18 лет это достижение покорилось представительнице Франции. Все шло к тому, что в этом году Симон продолжит удерживать первенство и планомерно подготавливать себя к Олимпиаде 2026 года. Однако спортсменку погубила глупая тяга к легким деньгам.

Злополучный инцидент произошел на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в Норвегии в 2022 году. Симон сама по себе очень скромная и тихая девушка, которую не часто можно заметить в пылу шумной тусовки или с молодым человеком в ночном клубе. Француженка следит за своей физической формой, живет по расписанию.

В один из вечеров Жулия, как обычно, направилась в номер, в то время, как ее подруга, в том числе, по команде Жюстин Бреза-Буше решила сходить на прогулку по городу. Оставшись наедине сама с собой, лидер сборной не сразу уснула, перед этим она решила провести небольшой онлайн-шопинг. С первого взгляда ничего необычного, однако покупку она совершала не со своей карты. В общей сложности она потратила €1000.

Спустя некоторое время Буше и еще одна биатлонистка обнаружили пропажу финансовых средств. Сперва они не могли поверить, что их подруга могла использовать их карты втихую. Однако после небольшого расследования все указывало на то, что именно Жулия воспользовалась кредитками. Девушки не смогли лично решить сложившуюся ситуацию и подали официальные жалобы.

В итоге Федерация лыжного спорта Франции назначила дисциплинарное слушание по этому поводу в начале июня. Данная история стала достоянием общественности лишь сегодня, информация о произошедшем попала в руки ведущих французских СМИ: L'Equipe и RMC Sport. После публикаций в адрес Симон посыпались тучи гневных сообщений, что вынудило ее закрыть комментарии в социальных сетях.

Пожалуй Симон могла бы вписаться в компанию Дэнни Оушена и его всемирно известных 11 друзей, однако фильм ничего общего не имеет с реальной жизнью. Тут нет сценария и четко прописанного развития событий. Теперь биатлонистке может грозить реальный срок за мошенничество.

источник: «Советский спорт»
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