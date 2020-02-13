Логинов в отличной форме. Но ему привезли минуту с лишним - Советский спорт
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13 февраля 2020 18:41Биатлон

Логинов в отличной форме. Но ему привезли минуту с лишним

В итальянском Антхольце смешанной эстафетой стартовал чемпионат мира. Сборная России финишировала шестой.

К биатлонному пессимизму Россияс каждым годом привыкает все больше. Особенно перед главными событиями сезона - Олимпиадами и мировыми чемпионатами. Это примерно, как с футболом: смотреть, конечно, будем обязательно, но в плане побед-медалей губу лучше не раскатывать. Уж больно горьким опытом научены, причем много раз. Ну ее, эту бесплодную надежду, не для нас она. Лучше спокойно, без лишних ожиданий. Сподобятся вдруг наши на заметный успех -о’кей, порадуемсясюрпризу «откуда не ждали». Ну, аколи опять нет, так и суда нет. Мы ж, в конце концов, не Норвегия и не Франция.

Хотя Франция уже на первом этапе схлопотала штрафной круг - это промазала Жюли Симон. И дальше, как ни упирались ее партнеры, включая Мартена Фуркада, ничего не помогло. Из борьбы за медали французы выбыли первыми.

Наши в плане выбывания отстали не сильно. Сколько раз говорили: нельзя привозить минуту отставания, нельзя, нельзя, но… Эта наша русская минута, что с ней ни делай, приезжает в эстафетах все равно. Сама и заранее. Первый огневой рубеж Ирина Старых прошла четко, удержавшись в группе лидеров, но на втором промазала трижды, еле-еле избежала штрафного круга, а потом и провалила ногами нештрафной- последний круг на дистанции.

Как вы думаете, 52 секунды- это «та самая» минута или все-таки нет?

Да конечно она! Опять и сразу. Дальше тоже было по схеме: пытаемся догонять, загоняем сами себя, из-за этого мажем на стрельбе – и так далее, вплоть до неутешительного финала. И вроде бы Юрлова сносно стреляла, и вроде бы Елисеев сносно бежал, но - увы. Отставание продолжало расти. По чуть-чуть, но все-таки расти, а не сокращаться.

Правда, стоило выйти на трассу Александру Логинову, как ситуация изменилась - настолько, насколько она могла измениться в такой ситуации: при текущем девятом месте и гандикапе в минуту четырнадцать. Лидер нашей сборной, которому до ЧМ в этом сезоне регулярно досаждали травмы, наконец-то выступил так, как выступал в сезоне прошлом, когда время от времени обыгрывал и Фуркада, и Бе. Мы, наконец, увидели настоящего Логинова – и, сильно подозреваю, не только мы одни. Соперники тоже это наверняка заметили.

Первая гонка на чемпионате мира-2020 категорически не удаласьсборной России.

Первая гонка на чемпионате мира-2020 категорически удалась лидеру сборной России.

Что же дальше? Дальше мы вправе ждать от Логинова «продолжения банкета» в субботнем спринте. Между прочим, это его коронная дистанция. Так что берегитесь,Фуркады и Бе.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Смешанная эстафета 4х6 км

Стрельба

Ход

Финиш

1

Норвегия

0+7 (0+1 0+2 0+2 0+2)

2 (+8,8)

1:02.27,7

2

Италия

0+6 (0+2 0+2 0+0 0+2)

4 (+32,5)

+15,6

3

Чехия

0+2 (0+1 0+0 0+0 0+1)

10 (+59,6)

+30,8

4

Германия

1+10 (0+3 1+3 0+2 0+2)

1 (54.18,6)

+49,2

5

Украина

1+7 (0+0 0+2 0+2 1+3)

11 (+1.03,6)

+56,1

6

Россия

0+8 (0+3 0+1 0+4 0+0)

9 (+58,8)

+59,4

7

Франция

1+9 (1+5 0+3 0+1 0+0)

6 (+37,6)

+1.08,6

Сборная России по этапам

1 (лежа)

Место

2 (стоя)

Место

Ход

Финиш

1

Старых

0+0

8 (+6,7)

0+3

14 (+33,4)

13 (+32,3)

14 (+52,5)

2

Юрлова-Перхт

0+1

13 (+48,2)

0+0

9 (+48,1)

12 (+41,6)

9 (+59,2)

3

Елисеев

0+3

10 (+1.19,0)

0+1

9 (+1.06,9)

8 (+13,8)

9 (+1.14,1)

4

Логинов

0+0

7 (+1.19,0)

0+0

6 (+1.03,3)

2 (+2,5)

6 (+59,4)

Расписание оставшихся гонок ЧМ-2020

13 февраля, четверг

16.45 (мск). Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км

14 февраля, пятница

16.45. Спринт 7,5 км. Женщины

15 февраля, суббота

16.45. Спринт 10 км. Мужчины

16 февраля, воскресенье

15.00. Гонка преследования 10 км. Женщины

17.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

18 февраля, вторник

16.15. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

19 февраля, среда

16.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

20 февраля, четверг

17.15. Одиночная смешанная эстафета

22 февраля, суббота

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины

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