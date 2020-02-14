Миронова: Сейчас или никогда. На ЧМ-2020 - женский спринт

КТО КАК ВЫСТУПАЛ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Три из четырех медалей сборной России в личных гонках Кубка мира-2019/20 были завоеваны именно в спринте. А Светлана Миронова после третьего и четвертого мест в Австрии и Франции уходила на рождественские каникулы, будучи в спринтерском зачете КМ аж второй.

Правда, в новом году у нее получается гораздо хуже. И промахи вернулись, и прыти на лыжне заметно поубавилось. Оснований для оптимизма перед сегодняшней гонкой у нас, боюсь, негусто. Хотел бы ошибиться, но предстартовые комментарии из российского лагеря насчет Мироновой звучат либо нейтрально, либо печально - мол, форма не та. А ведь для нее пятничная гонка будет ключевой на этом ЧМ. Другие личные дистанции - не мироновская епархия, и в случае неудачи в спринте, ей останется разве что эстафета, да и туда могут не взять…

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГОНКИ

Сегодня Миронова стартует 43-й из 102-х. Довольно далеко от Экхофф (№11), Вирер (№15) – и даже от Екатерины Юрловой Перхт (№19), которая, конечно, поопытней, но в спринте никогда ничего особо не ловила. То ли Миронова хитрит, надеясь на ускорение подмерзшей трассы к вечеру, то ли ее, не дай бог, элементарно топят.

Из женской команды спринт пропускает молодая Кристина Резцова. Если же забегать в субботу, то мужские тренеры не сомневаются, что завтра спринт должны бежать Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев, а вот выбор между Никитой Поршневым и Эдуардом Латыповым пока не сделан.

Синоптики в пятницу обещают в Антхольце сильный снегопад, однако к старту женского спринта он, скорее всего, закончится. Дальше до конца недели - ясное небо и плюсовая температура воздуха.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В прямом эфире женский спринт транслируют основной канал «Матч ТВ», а также Eurosport.

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИЦЫ СПРИНТА ЧМ НА ЭТОЙ ДИСТАНЦИИ В КУБКЕ МИРА-2019/20

ЗАЧЕТ МАЛОГО КУБКА МИРА

1. Доротея Вирер (Италия) – 230

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 195

3. Марте Улсбю (Норвегия) – 188

4. Ханна Оберг (Швеция) – 171

5. Жюли Симон (Франция) – 165

6. Денизе Херрманн (Германия) – 154

…8. Светлана Миронова (Россия) – 139

…33. Лариса Куклина (Россия) – 52

…38. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 42

ЖЕНСКИЙ СПРИНТ НА ПРЕДЫДУЩЕМ ЧМ

8.03.2019. Эстерсунд (Швеция)