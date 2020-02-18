Проигрывающий состав - не меняем. Марафон побегут Миронова, Куклина, Юрлова и Старых

Напомню, что в двух личных гонках минувшей недели - спринте и преследовании - никто из нашей женской команды не попал в топ-10, да и во второй десяток однажды забежала только Екатерина Юрлова-Перхт. Тем не менее, квартет российских биатлонисток остался неизменным.

КТО КАК ВЫСТУПАЛ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Марафонская «индивидуалка» с ее штрафными минутами за каждый промах вместо обычных кругов - территория снайперов. Неудивительно, что самые высокие результаты на этой дистанции показывают россиянки с наилучшим процентом попаданий на огневых рубежах: Лариса Куклина была пятой в Эстерсунде, а Ирина Старых - восьмой в Поклюке.

Как российские участницы индивидуальной гонки на ЧМ бежали эту дистанцию в Кубке мира-2019/20

Зачет малого Кубка мира по индивидуальным гонкам

1. Жюстин Бреза (Франция) - 90

2. Ханна Оберг (Швеция) - 85

3. Денизе Херрманн (Германия) - 83

4. Юлия Джима (Украина) - 81

5. Лиза Виттоцци (Италия) - 75

…7. Лариса Куклина (Россия) - 68

…20. Ирина Старых (Россия) - 34

…24. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 31

…26. Татьяна Воронина (Россия) - 27

…41. Кристина Резцова (Россия) - 14

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГОНКИ

Многие наверняка помнят, как пять лет назад Юрлова выиграла индивидуальную гонку в финском Контиолахти. Эта победа до сих пор остается последней для наших женщин на личных дистанциях ЧМ. Однако повторить сей успех в Антхольце Екатерине будет непросто, в первую очередь – из-за проблем со стрельбой стоя, регулярно досаждающих ей в последние годы. Если кто у нас и способен попасть 20 из 20, то это прежде всего Куклина и Старых.

Правда, у обеих налицо проблемы со скоростью на лыжне. И тут многое будет зависеть от общей ситуации со стрельбой в гонке: если, как в спринте в пятницу, из-за переменчивого ветра начнут мазать все подряд, тогда у наших появится шанс. Ну, а коли нет - то и суда, боюсь, нет.

Светлану Миронову, которая в воскресенье вновь обрела свой быстрый «ход», на этой дистанции воспринимать всерьез не стоит. Хотя менять ее тоже особо некем: молодая Кристина Резцова стреляет, может, и получше, но к числу снайперов пока все-таки не принадлежит. Смущает другое: по итогам вчерашней жеребьевки самый ранний из наших стартовый №16 получила Светлана Миронова. В то время как Куклина уйдет на трассу 70-й, а Старых – вообще последней, под №100. Хитрим, делаем ставку на то, что похолодает, и трасса станет побыстрее?

К вечеру синоптики и правда обещают снижение температуры с «-2» до «-10». Но успеет ли лыжня заглянцеваться до Куклиной и Старых – большой вопрос. Зарубежные конкурентки свой выбор сделали по-разному: Оберг, Экхофф, Макарайнен и Улсбю заявились в начало протокола, Херрманн и Вирер - в середину, Тандревольд - в конец.

Стартовые номера

3 - Ханна Оберг (Швеция)

9 - Тириль Экхофф (Норвегия)

12 - Кайса Макарайнен (Финляндия)

16 - Светлана Миронова (Россия)

18 - Марте Улсбю (Норвегия)

27 - Франциска Пройсс (Германия)

28 - Лиза Виттоцци (Италия)

36 - Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

39 - Денизе Херрманн (Германия)

47 - Жюли Симон (Франция)

54 - Жюстин Бреза (Франция)

57 - Доротея Вирер (Италия)

70 - Лариса Куклина (Россия)

94 - Ингрид Тандревольд (Норвегия)

100 - Ирина Старых (Россия)

Где смотреть

В прямом эфире гонку в России транслируют «Матч ТВ» и Eurosport.

Женская индивидуальная гонка на предыдущем чемпионате мира

12.03.2019. Эстерсунд (Швеция)

Все медали ЧМ-2020

Расписание оставшихся гонок

18 февраля, вторник

16.15 (мск). Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

19 февраля, среда

16.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

20 февраля, четверг

17.15. Одиночная смешанная эстафета

22 февраля, суббота

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины