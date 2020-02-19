Когда пять – это «неуд». Александр Логинов «застрелился» в индивидуальной гонке - Советский спорт
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19 февраля 2020 20:08БиатлонМысин Николай

Когда пять – это «неуд». Александр Логинов «застрелился» в индивидуальной гонке

Вслед за женской сборной России индивидуальную гонку провалила и наша мужская команда. Ни один из россиян не попал в топ-10. Александр Логинов допустил пять промахов и остался только 15-м.

С НАДЕЖДОЙ НА ЗОЛОТО

Кривая ожиданий российский болельщиков от наших биатлонистов мечется вверх-вниз, как кардиограмма. Бодрое начало сезона, медали Светланы Мироновой, Матвея Елисеева, почти-победа нашей женской четверки в эстафете в Хохфильцене – и все мечтают о россыпи медалей на каждом этапе, близких победах, борьбе спортсменов за Большой хрустальный глобус… Засуха в 28 гонок подряд без наград (антирекорд команды, будем надеяться – на все времена) – и вот уже перед главным турниром сезона никто и ничего толком не ждет… Невероятная победа Логинова в спринте в Антхольце (хотя и сенсацией ее не назвать), подкрепленная бронзой в пасьюте – и график вновь рванул вверх, чемпионат засверкал яркими красками, а мы с предвкушением ждем новых старт, в надежде «а вдруг?». Вдруг общее количество медалей станет больше?

Жаль, начало недели вновь внесло коррективы в настроение российских зрителей. После невыразительной женской индивидуалки аналогичным образом провалились и наши мужчины. В целом, конечно, выступили лучше – Никита Поршнев оказался на пороге топ-10. Но ждали ли то борьбы за золото! Хотя бы – за тройку. Конечно, в основном, от Логинова. Но ждали не просто так! Вот только биатлон опять напомнил, что это спорт – непредсказуемый. И если ты не Фуркад и не Бе, то можешь почти с равной степенью вероятности сегодня стать героем, а завтра – провалить старт. Как, к сожалению, и получилось с Александром.

ПЯТЬ ШТРАФНЫХ МИНУТ

Успех зависит от стрельбы – это факт. Но в индивидуалке стрельба важна особенно. Нет никаких штрафных кругов. Промазал – вот тебе «бонус» в виде лишней минуты! И поди отыграйся, даже за 20 км. Сил-то к концу не прибавляется.

Поэтому, собственно, Логинов и считался одним из основных фаворитов. Ногами в Антхольце он от лидеров почти не отстает, а вот стреляет на порядок лучше. Всего один промах за первых три гонки! И тот, можно сказать, случайный – на заключительной стойке в преследовании. Два дня отдыха после пасьюта должны были помочь восполнить силы. Немного успокоиться после первых наград. И с удвоенной энергией рвануть в борьбу за новое золото. Причем – первым из лидеров, уже под седьмым номером на старте. Фуркад, например, уходит на трассу 30-м. Йоханнес Бе – и вовсе 54-м. Ну вот и пусть «пыхтят», ориентируясь на время Александра. Который с первых метров дал понять, что с ходом у него – порядок.

А вот стрельба, увы, подвела.

И если накануне наши девушки все дружно ошибалась на стойке, то Логинов делает промах уже на первом рубеже. Опять третий выстрел – на 13 часов. Обидно, но не смертельно! Ведь главное – есть темп, да и другие тоже ошибаются. Например, Тарьей Бе. И Яков Фак. И Йоханнес Далле. И Арнд Пайффер, неожиданно задавший высокий темп. И стоит Александру на ноль пройти первую стройку, как надежда на золото возвращается! Фуркад уже тоже бежит, и по первым отсечкам заметно, что бежит в целом медленнее. Да, не намного, но не суть. А ну как ошибется? Тут лишь бы самому пройти чисто последние два рубежа…

Все получается с точностью наоборот. Мартен сработает почти идеально – смажет лишь заключительный, 20-й выстрел. Но даже это не помешает ему завоевать очередное золото (12-е за карьеру на ЧМ). А Логинов вновь ошибется на лежке. А на четвертом рубеже допустит сразу три промаха. И попрощается с надеждой не только на медаль – но даже на топ-10.

ТРЕМОР В НОГАХ

- У Александра возникла проблема с коленом, - пояснит такую неудачу в эфире «Матч ТВ» главный тренер команды Анатолий Хованцев. – На стойке у него был тремор в ногах. Это сказывается высота. Дает о себе знать. Все промахи были близкие – на 10-11 часов. Но тем не менее… Поэтому решили Логинова поберечь, не выставляя в состав в сингл-миксте.

Что ж, может, лишний день отдыха перед классической эстафетой с масс-стартом пойдет Александру на пользу? Как ни крути, а все наши надежды завязаны лишь на него. И очень не хочется, чтобы к финалу турнира кривая наших ожиданий вновь свалилась в крутое пике. Как это, собственно, и было перед стартом чемпионата.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

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Сборная России после огневых рубежей

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Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) - 752

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 658

3. Йоханнес Бе (Норвегия) - 630

4. Тарьей Бе (Норвегия) - 580

5. Александр Логинов (Россия) - 570

...13. Матвей Елисеев (Россия) - 361

…32. Евгений Гараничев (Россия) 138

…35. Никита Поршнев (Россия) - 120

Расписание оставшихся гонок ЧМ-2020

20 февраля, четверг

17.15 (мск). Одиночная смешанная эстафета

22 февраля, суббота

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины

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