Сергей Чепиков: Логинов единственный лидер, он явно выше среднего уровня сборной России - Советский спорт
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20 февраля 2020 20:00БиатлонВолохов Юрий

Сергей Чепиков: Логинов единственный лидер, он явно выше среднего уровня сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о 7-м месте в сингл-миксте и единственном лидере сборной.

– Елисеев на одном этапе затянул со стрельбой, затем Куклина использовала все патроны. В итоге – 7-е место. Для этой пары вроде бы и неплохо.
– Ничего хорошего нет, 7-е место – плохо. Погода? Ветерок менялся, но что про это говорить. Просто спортсмены были не готовы к этой конкретной гонке. Лариса после финиши сказала в интервью, что ей приходилось вспоминать, что и как нужно делать в сингл-миксте. Такую гонку она в последний раз бегала еще юниоркой. К такой гонке нужно специально готовиться: здесь важна быстрая изготовка и быстрая стрельба.

– Но во время чемпионата мира на это уже нет времени.
– Это надо тренировать во время летних сборов. Быстрая изготовка и быстрая стрельба – на такое у нас способен только Саша Логинов, а у девушек Катя Юрлова. Но они сегодня не бежали.

– Кстати, во время прошлой нашей беседы мы с вами об этом как раз и говорили: если побегут Логинов и Юрлова у нас есть шанс на медали. Почему тренерский штаб решил выставить именно этих спортсменов?
– Я не в курсе. Тренерам не звоню, у них там и так проблем полно. Возможно, после вчерашней индивидуалки решили все-таки дать Саше передохнуть, подкопить энергии. То же самое касается и Кати Юрловой. Впереди эстафеты.

– Если бросить взгляд на прошедший отрезок чемпионата мира, какие можно сделать предварительные выводы?
– Вывод пока такой: у нас есть один явный лидер, который опережает средний уровень остальной команды. Была надежда на Матвея Елисеева, что он прибавит в этом сезоне. Декабрьские этапы дали надежду в этом плане. Но затем Матвей как-то потух.

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