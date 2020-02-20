Сергей Чепиков: Логинов единственный лидер, он явно выше среднего уровня сборной России

– Елисеев на одном этапе затянул со стрельбой, затем Куклина использовала все патроны. В итоге – 7-е место. Для этой пары вроде бы и неплохо.
– Ничего хорошего нет, 7-е место – плохо. Погода? Ветерок менялся, но что про это говорить. Просто спортсмены были не готовы к этой конкретной гонке. Лариса после финиши сказала в интервью, что ей приходилось вспоминать, что и как нужно делать в сингл-миксте. Такую гонку она в последний раз бегала еще юниоркой. К такой гонке нужно специально готовиться: здесь важна быстрая изготовка и быстрая стрельба.
– Но во время чемпионата мира на это уже нет времени.
– Это надо тренировать во время летних сборов. Быстрая изготовка и быстрая стрельба – на такое у нас способен только Саша Логинов, а у девушек Катя Юрлова. Но они сегодня не бежали.
– Кстати, во время прошлой нашей беседы мы с вами об этом как раз и говорили: если побегут Логинов и Юрлова у нас есть шанс на медали. Почему тренерский штаб решил выставить именно этих спортсменов?
– Я не в курсе. Тренерам не звоню, у них там и так проблем полно. Возможно, после вчерашней индивидуалки решили все-таки дать Саше передохнуть, подкопить энергии. То же самое касается и Кати Юрловой. Впереди эстафеты.
– Если бросить взгляд на прошедший отрезок чемпионата мира, какие можно сделать предварительные выводы?
– Вывод пока такой: у нас есть один явный лидер, который опережает средний уровень остальной команды. Была надежда на Матвея Елисеева, что он прибавит в этом сезоне. Декабрьские этапы дали надежду в этом плане. Но затем Матвей как-то потух.
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий Четыре причины следить за Лигой Европы без российских клубов Объясняем, чем по-прежнему интересен второй еврокубок, плей-офф которого стартует в четверг. 20.02.2020 15:00 Футбол Велиев Эмиль «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев Движение вниз, «Вашингтон» впал в крутое пике. «Молнии» с Кучеровым сверкают (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 18.02.2020 08:00 Хоккей Трофименко Кирилл «Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья «Сейчас он чист, но его не должно быть на чемпионате мира». Что говорят соперники Логинова Российский биатлонист выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. 15.02.2020 21:30 Биатлон Липкин Антон Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Все голы 26-го тура АПЛ (видео) В последнем матче тура «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм». 20.02.2020 13:00 Футбол Липкин Антон