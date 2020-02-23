Юрловой - букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира?

До конца чемпионата из нашей многострадальной женской сборной дотянула лишь одна биатлонистка. Остальные, если и выходили на трассы Антхольца, в личных гонках довольствовались местами не выше двадцатого, в эстафетах - от шестого и ниже, а в финальный масс-старт, естественно не попали. Им можно ехать домой.

Екатерина Юрлова, все-таки заслужившая право бежать масс-старт и в очередной раз подтвердившая в Антхольце статус самого надежного человека в команде, в непосредственной близости от здешних пьедесталов до сегодняшнего дня тоже замечена не была. Разве что на стартовом этапе вчерашней эстафеты, который она завершила второй. Да и эта мелькнувшая было надежда в объятьях партнерш по квартету прожила недолго.

Один крепкий боец-середняк в окружении статисток - вот и весь наш женский биатлон на этом чемпионате мира. Причем от того, что сегодня у Юрловой случился день рождения, картина парадоксальным образом стала еще печальнее. Ведь ей, прошу прощения за бесцеремонность, исполнилось 35. А что ждет распрекрасную половину нашей сборной в недалеком будущем, то есть, без Кати? Не до пенсии же ей бегать в конце-то концов…

Хотя если как сегодня - то почему нет? Четкие первый и второй круг с безошибочной «лежкой», потом по промаху на обоих «стоячих» огневых рубежах – но чего вы хотели? 18 попаданий из 20 - это, как ни крути, вполне хороший результат. А то, что его не хватило до пьедестала - так нас, как уже было сказано выше, теперь в подобных случаях не шибко спрашивают. Бронзовая призерша этой гонки Ханна Оберг из Швеции промазала на раз больше Юрловой, и, тем не менее, опередила ее почти на полминуты. Никакого сюрприза тут нет.

До середины дистанции Юрлова держалась в группе лидеров, которая из-за штиля и сопутствующей ему массово-точной стрельбы оставалась довольно многочисленной. Но потом, конечно, начала разрываться. После первой «стойки» Юрлова отставала от текуще-промежуточной бронзы на 21 секунду, после второй – даже на 13, но сколько получилось в итоге я уже вам доложил. Что ж, шестое место – это по крайней мере цветочная церемония. То бишь Кате на ее день рождения подарили минимум один букет.

Что касается борьбы за золото, то на заключительный круг первой с приличным запасом уходила Доротея Вирер, однако любимице итальянской публики стать трехкратной чемпионкой Антхольца-2020 было не суждено. Марте Улсбю за финишные два с половиной километра превратила «-14» секунд в «+20», обойдя соперницу, словно стоячую.

Что же дальше? Дальше остается только мужской масс-старт, с которого сегодня утром снялся лидер нашей мужской сборной Александр Логинов. Говорит, что не готов психологически – после безобразного вчерашнего «наезда» с обысками от итальянской полиции по сомнительному доносу из руководства IBU. Они, конечно, сволочи, но сниматься… Ладно, не будем спешить с выводами. Все-таки остаток кубкового сезона Логинов вроде как обещал добежать. А здесь-сейчас у нас будут только Матвей Елисеев с Никитой Поршневым.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Масс-старт 12,5 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Марте Улсбю (Норвегия) 2 (1+1+0+0) 4 (+36,3) 39.14,0 2 Доротея Вирер (Италия) 3 (1+0+1+1) 5 (+42,7) +20,7 3 Ханна Оберг (Швеция) 3 (1+0+0+2) 8 (+1.00,2) +26,1 4 Моника Хойниш (Польша) 2 (0+0+1+1) 6 (+44,9) +29,1 5 Жюли Симон (Франция) 2 (0+0+0+2) 16 (+1.30,7) +45,1 6 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 2 (0+0+1+1) 14 (+1.22,0) +52,0 7 Тириль Экхофф (Норвегия) 4 (0+1+1+2) 3 (+34,0) +1.00,2 …14 Кайса Макарайнен (Финляндия) 5 (0+1+1+3) 2 (+19,6) +1.33,7

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (лежа) 3 (стоя) 4 (стоя) Юрлова-Перхт 5 (+4,1) 8 (+12,7) 5 (+42,2) 6 (+38,0)

Общий зачет кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) - 719

2. Ханна Оберг (Швеция) - 613

3. Тириль Экхофф (Норвегия) - 607

4. Марте Улсбю (Норвегия) - 597

5. Денизе Херрманн (Германия) - 571

…18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 290

…21. Светлана Миронова (Россия) - 270

…26. Лариса Куклина (Россия) - 215

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