Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом

Собственно, все важное, что касалось мужского масс-старта, мы услышали уже утром – Логинов снялся с дистанции. Он не сломался, нет. Просто понял, что в сложившихся обстоятельствах нет смысла мучить себя лишний раз. Тем более, после эстафеты к нему в отель опять пожаловали полицейские. Правда, на этот раз – в сопровождении российского консула. «Все было весьма дружелюбно», - рассказал Александр. Да и общение заняло не так много времени. Только случилось оно… после полуночи. «Я не смотрел на часы. Было около полвторого ночи», - добавил биатлонист.

Ну вот в каком он должен был быть состоянии в воскресенье после столь богатой на события субботы? Как мог настроиться на гонку?

- По итогам эстафеты осознал, что физически я в полном порядке. Но вот концентрация на нуле. Поэтому принял решение сняться, - подытожил наш биатлонист.

И вместе с этим решением, к которому все адекватные болельщики отнеслись с пониманием, пришло осознание – в мужском масс-старте нам не светит ни-че-го. Надеяться, что проваливший турнир в целом Матвей Елисеев или пешком прошедший свой этап в эстафете Никита Поршнев вдруг продемонстрируют и чудо-стрельбу, и быстрый ход, было просто наивно. Они и не продемонстрировали. Елисеев поймал три круга уже на первом рубеже, потом добавил к ним еще четыре и финишировал 28-м. Поршнев с четырьмя промахами убежал недалеко от Матвея – стал 26-м. Отставание обоих – в районе 4-х минут. От далеко не безошибочно стрелявших лидеров! И это – яркая иллюстрация выступления всей нашей сборной в целом. Уберите личные успехи Логинова (благодаря его золоту и бронзе мы стали четвертыми в медальном зачете, опередив, к слову, Германию), и все остальные результаты наших спортсменов будут примерно на этом вот уровне. Может, не в топ-5 с конца. Но уж точно безнадежно далеко от медалей…

Выводы? Они уже есть. Владимир Драчев пообещал, что Виталий Норицын покинет пост тренера женской сборной по итогам сезона. Наверное, будут и другие такие решения. Но об этом – потом. Да и есть ощущение, что проблема с тренерским штабом у нас далеко не единственная.

Кто же выиграл последнюю гонку? Если вам интересно – Йоханнес Бе. Единственный, кто отстрелялся на ноль, благодаря чему выстрадал свое первое личное золото на этом турнире. Вторым стал Кентен Фийон-Мийе, третьим – Эмильен Жаклен. Который на финише сделал с Тарьеем Бе то же самое, что чуть ранее с его младшим братом в финале пасьюта (обошел на полшага на заключительных метрах). На самом деле, была яркая борьба за награды. Эффектная. И интересная. Вот только при заведомом отсутствии наших в этой самой борьбе. А это и обидно. И, что страшнее, привычно.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Масс-старт 15 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 0 (0+0+0+0) 3 (+10,1) 38.09,5 2 Кентен Фийон-Майе (Франция) 3 (1+0+1+1) 1 (34.14,8) +42,0 3 Эмильен Жакелен (Франция) 2 (1+0+1+0) 11 (+41,6) +55,0 4 Тарьей Бе (Норвегия) 2 (0+0+1+1) 8 (+27,3) +55,6 5 Симон Дестье (Франция) 1 (0+0+0+1) 14 (+55,5) +1.03,7 …7 Мартен Фуркад (Франция) 3 (1+1+0+1) 6 (+19,7) +1.13,1 …26 Никита Поршнев (Россия) 4 (0+1+1+2) 29 (+2.20,5) +3.46,1 …28 Матвей Елисеев (Россия) 7 (3+0+3+1) 28 (+2.08,1) +4.18,6

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (лежа) 3 (стоя) 4 (стоя) Поршнев 14 (+13,8) 19 (+43,3) 19 (+1.32,4) 25 (+3.13,4) Елисеев 30 (+1.13,7) 25 (+1.20,0) 28 (+2.41,6) 27 (+3.55,2)

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) - 788

2. Кентен Фийон-Майе (Франция)–712

3. Йоханнес Бе (Норвегия) - 690

4. Тарьей Бе (Норвегия)–623

5. Симон Дестье (Франция) - 576

6. Александр Логинов (Россия) - 570

...15. Матвей Елисеев (Россия) –367

…32. Евгений Гараничев (Россия) - 138

…35. Никита Поршнев (Россия) - 130

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