Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом

Собственно, все важное, что касалось мужского масс-старта, мы услышали уже утром – Логинов снялся с дистанции. Он не сломался, нет. Просто понял, что в сложившихся обстоятельствах нет смысла мучить себя лишний раз. Тем более, после эстафеты к нему в отель опять пожаловали полицейские. Правда, на этот раз – в сопровождении российского консула. «Все было весьма дружелюбно», - рассказал Александр. Да и общение заняло не так много времени. Только случилось оно… после полуночи. «Я не смотрел на часы. Было около полвторого ночи», - добавил биатлонист.
Ну вот в каком он должен был быть состоянии в воскресенье после столь богатой на события субботы? Как мог настроиться на гонку?
- По итогам эстафеты осознал, что физически я в полном порядке. Но вот концентрация на нуле. Поэтому принял решение сняться, - подытожил наш биатлонист.
И вместе с этим решением, к которому все адекватные болельщики отнеслись с пониманием, пришло осознание – в мужском масс-старте нам не светит ни-че-го. Надеяться, что проваливший турнир в целом Матвей Елисеев или пешком прошедший свой этап в эстафете Никита Поршнев вдруг продемонстрируют и чудо-стрельбу, и быстрый ход, было просто наивно. Они и не продемонстрировали. Елисеев поймал три круга уже на первом рубеже, потом добавил к ним еще четыре и финишировал 28-м. Поршнев с четырьмя промахами убежал недалеко от Матвея – стал 26-м. Отставание обоих – в районе 4-х минут. От далеко не безошибочно стрелявших лидеров! И это – яркая иллюстрация выступления всей нашей сборной в целом. Уберите личные успехи Логинова (благодаря его золоту и бронзе мы стали четвертыми в медальном зачете, опередив, к слову, Германию), и все остальные результаты наших спортсменов будут примерно на этом вот уровне. Может, не в топ-5 с конца. Но уж точно безнадежно далеко от медалей…
Выводы? Они уже есть. Владимир Драчев пообещал, что Виталий Норицын покинет пост тренера женской сборной по итогам сезона. Наверное, будут и другие такие решения. Но об этом – потом. Да и есть ощущение, что проблема с тренерским штабом у нас далеко не единственная.
Кто же выиграл последнюю гонку? Если вам интересно – Йоханнес Бе. Единственный, кто отстрелялся на ноль, благодаря чему выстрадал свое первое личное золото на этом турнире. Вторым стал Кентен Фийон-Мийе, третьим – Эмильен Жаклен. Который на финише сделал с Тарьеем Бе то же самое, что чуть ранее с его младшим братом в финале пасьюта (обошел на полшага на заключительных метрах). На самом деле, была яркая борьба за награды. Эффектная. И интересная. Вот только при заведомом отсутствии наших в этой самой борьбе. А это и обидно. И, что страшнее, привычно.
Чемпионат мира. Антхольц (Италия)
Масс-старт 15 км. Мужчины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Йоханнес Бе (Норвегия)
0 (0+0+0+0)
3 (+10,1)
38.09,5
2
Кентен Фийон-Майе (Франция)
3 (1+0+1+1)
1 (34.14,8)
+42,0
3
Эмильен Жакелен (Франция)
2 (1+0+1+0)
11 (+41,6)
+55,0
4
Тарьей Бе (Норвегия)
2 (0+0+1+1)
8 (+27,3)
+55,6
5
Симон Дестье (Франция)
1 (0+0+0+1)
14 (+55,5)
+1.03,7
…7
Мартен Фуркад (Франция)
3 (1+1+0+1)
6 (+19,7)
+1.13,1
…26
Никита Поршнев (Россия)
4 (0+1+1+2)
29 (+2.20,5)
+3.46,1
…28
Матвей Елисеев (Россия)
7 (3+0+3+1)
28 (+2.08,1)
+4.18,6
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (лежа)
3 (стоя)
4 (стоя)
Поршнев
14 (+13,8)
19 (+43,3)
19 (+1.32,4)
25 (+3.13,4)
Елисеев
30 (+1.13,7)
25 (+1.20,0)
28 (+2.41,6)
27 (+3.55,2)
Общий зачет Кубка мира
1. Мартен Фуркад (Франция) - 788
2. Кентен Фийон-Майе (Франция)–712
3. Йоханнес Бе (Норвегия) - 690
4. Тарьей Бе (Норвегия)–623
5. Симон Дестье (Франция) - 576
6. Александр Логинов (Россия) - 570
...15. Матвей Елисеев (Россия) –367
…32. Евгений Гараничев (Россия) - 138
…35. Никита Поршнев (Россия) - 130
Все медали ЧМ-2020
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
6
3
2
11
2
Франция
3
2
3
8
3
Италия
2
2
0
4
4
Россия
1
0
1
2
5
Германия
0
4
1
5
6
США
0
1
0
1
7
Чехия
0
0
2
2
8-10
Австрия
0
0
1
1
8-10
Украина
0
0
1
1
8-10
Швеция
0
0
1
1