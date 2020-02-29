Елисеев - чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть? - Советский спорт
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29 февраля 2020 17:11БиатлонТигай Лев

Елисеев - чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть?

На ЧЕ-2020 в Белоруссии сегодня состоялись спринтерские гонки. Сборная России благодаря победе Матвея Елисеева вышла на первое место в медальном зачете чемпионата.

Медали этого турнира, в срочном порядке перенесенного из-за погоды под Минск из эстонского Отепя, переоценивать не стоит. Кроме хозяев-белорусов состав, близкий к оптимальному, из более-менее серьезных биатлонных держав сюда выставила разве что Украина, да и то не вполне.

Тем не менее, для России этот ЧЕ представляет вполне конкретный практический интерес. Здесь мы, как по заказу, получили возможность сравнить ближайший резерв сборной с теми, кого представители этого резерва могли бы заменить, но не заменили, по ходу недавнего чемпионата мира в Антхольце.

Помните сколько там было ругани на данную тему? Почему не ставят на гонки ЧМ Кристину Резцову? Какого лешего вызывали в команду Ульяну Кайшеву, а до этого то включали в состав, то выключали, будто лампочку, Екатерину Глазырину? Гараничев или Латыпов? Поршнев или Халили? И так далее в том же духе - с трагическими заламываниями рук и угрозами вплоть до судебных исков.

Раубичи же должны расставить всех по своим местам. Вот вам на одной трассе Никита Поршнев, отбегавший почти всю программу ЧМ без внятного результата, Эдуард Латыпов, разок высунувшийся там со скамейки запасных ради 43-го места в индивидуальной гонке, и Карим Халили, рассматривавшийся в качестве возможного участника эстафеты в Антхольце, но так кандидатом на участие в ней и оставшийся. Смотрите, делайте выводы, сравнивайте. Хоть между собой, хоть с Матвеем Елисеевым – вторым номером мужской сборной и постоянным членом ее основного состава.

ПОБЕДА НА КЛАССЕ

Елисеев был единственным участником спринта ЧЕ, входящим в топ-25 общего зачета Кубка мира. Где он стоит не в конце, а уверенно в серединке: 15-е место против 28-го у ближайшего из бежавших сегодня Андрея Расторгуевса. И, вы удивитесь, именно эти двое разыграли в Раубичах чемпионский титул! С разницей в четыре секунды и с ощутимым преимуществом над всеми прочими.

Елисеев стартовал через 20 секунд после Расторгуевса - из-за нехватки снега интервал между биатлонистами сократили, как и длину круга, съежившуюся с 3,3 км до 2,5 (между вторым и третьим кругами стрельбы не было, так как добавился четвертый). С другой стороны, по сравнению с началом ЧЕ сегодня в Раубичах похолодало, и трассу подготовили заметно лучше. Уже не та каша, что во время экзотических суперспринтов и смешанных эстафет.

Чтобы нам было еще удобнее сравнивать, почти все россияне из описанного выше сюжета «про сборную» допустили в спринте по одному промаху. Жаль, что сплоховал Латыпов, с далеким №87 бодро лидировавший после первого огневого рубежа, но на втором вздумавший обхитрить всех, пережидая порывы ветра, и в результате обхитривший сам себя: три неточных выстрела и куча потерянного времени. Хотя лыжный ход Латыпова впечатление все равно произвел. Второй из наших, в полуминуте от «небожителя» Елисеева.

Халили и Кирилл Стрельцов (он появлялся в первой сборной по ходу КМ-2019/20, но не на ЧМ) пробежали тоже неплохо, а вот Поршнев в этом плане разочаровал. Кто из них (включая Латыпова) поедет на следующий этап Кубка мира в Чехии, стартующий 5 марта, зависит от воскресной гонки преследования, хотя и она ответов на все вопросы, думаю, не даст – слишком там все близко. Плохо другое: пока это «все близко» - на уровне ниже медалей ЧЕ, то есть, «хрен редьки» не слаще. Вот если бы кто-то из них сумел пободаться с Елисеевым, тогда да, а так…

РЕЗЦОВА – ЛУЧШАЯ. И «ДЕРЕВЯННАЯ»

Пропуск в ту же обойму «поршневых-халили-латыповых, но не елисеевых» чуть позже заслужила Резцова, причем уже не впервые. Чистая стрельба (единственная в команде в текущий день) - это прекрасно, полминуты проигрыша на лыжне на последнем круге - наоборот, в итоге - неприятная деревянная медаль. Хотя Кристина в интервью «Матч ТВ» после финиша вещала вполне бодро, и ее можно понять: конкурентки по женской сборной остались черт знает где по всем показателям. Какая Глазырина?! Какая Кайшева?! Побойтесь бога!

Похоже, что у женщин с составом на Нове-Место все ясно уже сейчас: прежний квартет Куклина-Миронова-Старых-Юрлова-Перхт плюс Резцова. Изменить что-либо в этом раскладе завтра, по-моему, нереально.

А вот у мужчин гонка преследования будет интересной. Она начнется в 12.30 по московскому времени.

Открытый чемпионат Европы. Раубичи (Белоруссия)

Спринт 10 км. Мужчины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Матвей Елисеев (Россия)

1 (1+0)

1 (21.43,2)

23.46,4

2

Андрей Расторгуевс (Латвия)

1 (0+1)

2 (+0,8)

+4,1

3

Александер Андерсен (Норвегия)

1 (0+1)

8 (+22,4)

+25,5

8

Карим Халили (Россия)

1 (0+1)

10 (+29,1)

+38,8

9

Кирилл Стрельцов (Россия)

1 (0+1)

13 (+38,2)

+43,8

11

Никита Поршнев (Россия)

1 (0+1)

22 (+53,0)

+54,7

27

Василий Томшин (Россия)

2 (0+2)

21 (+51,0)

+1.35,0

28

Эдуард Латыпов (Россия)

3 (0+3)

9 (+26,3)

+1.35,6

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (стоя)

Елисеев

23 (+24,9)

1 (-7,1)

Халили

13 (+22,3)

8 (+35,1)

Стрельцов

6 (+15,1)

7 (+32,8)

Поршнев

8 (+17,2)

9 (+36,4)

Томшин

26 (+28,0)

31 (+1.22,1)

Латыпов

1 (-7,1)

27 (+1.18,5)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Элизабет Хогберг (Швеция)

1 (1+0)

2 (+6,1)

22.39,6

2

Ида Лин (Норвегия)

0 (0+0)

4 (+15,7)

+14,4

3

Ирина Кривко (Белоруссия)

1 (0+1)

3 (+9,9)

+15,9

4

Кристина Резцова (Россия)

0 (0+0)

11 (+32,2)

+20,2

22

Екатерина Глазырина (Россия)

2 (1+1)

18 (+59,4)

+1.34,9

23

Ульяна Кайшева (Россия)

1 (1+0)

37 (+1.35,0)

+1.36,1

27

Анастасия Поршнева (Россия)

2 (1+1)

30 (+1.26,5)

+1.50,0

41

Виктория Сливко (Россия)

2 (1+1)

45 (+1.47,4)

+2.21,4

59

Валерия Васнецова (Россия)

4 (3+1)

40 (+1.40,0)

+3.00,2

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (стоя)

Резцова

3 (+3,2)

2 (+1,8)

Глазырина

33 (+43,3)

26 (+1.10,4)

Кайшева

52 (+1.01,5)

24 (+1.04,2)

Поршнева

29 (+41,4)

23 (+1.03,9)

Сливко

54 (+1.04,6)

47 (+1.45,3)

Васнецова

79 (+1.41,0)

58 (+2.15,2)

Все медали ЧЕ-2020

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Россия

2

1

0

3

2-3

Норвегия

1

1

2

4

2-3

Украина

1

1

2

4

4

Белоруссия

1

0

1

2

5

Швеция

1

0

0

1

6-8

Германия

0

1

0

1

6-8

Латвия

0

1

0

1

6-8

Чехия

0

1

0

1

9

Франция

0

0

1

1

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