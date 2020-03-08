Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии

БЕЗ ЛОГИНОВА И БЕЗ НАДЕЖДЫ

Погоня Йоханнеса Бе, допустившего целых три промаха, но за счет скорости сумевшего выиграть золото, как и отличная работа Эмильена Жаклена, взявшего серебро, как и жесткая схватка за бронзу между украинцем Дмитрием Пидручным, немцем Арндом Пайффером и тремя норвежцами (Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Далле, Ветле Кристиансен) – нам будет, что вспомнить, по итогам мужского масс-старта! Но это – для тех, кто любит биатлон в целом, а не сосредоточен на успехах россиян. Поскольку успехов у них нет и близко. И, если честно, мы не особо их и ждали.

Ведь Александр Логинов в чешском Нове Место стартовал всего раз, став 65-м в спринте. А после пропустил и эстафету. И, собственно, масс-старт.

- Мы с ним с утра переписывались. У Александра слабость на протяжении нескольких дней. И давление прыгает. Больше сказать не могу, - рассказывал в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Что там случилось с лидером российской сборной – пока тайна, покрытая мраком. В том плане, что Логинов сам хранит обет молчания – не дает интервью и не делится деталями в соцсетях. Но все понятно – его подкосило происшествие в Антхольце. Тот самый обыск в номере отеля, выбивший его из колеи спустя пару дней после успешных гонок (золото в спринте и бронза в пасьюте). Логинов снялся с масс-старта и там – сказалось психологическое напряжение и отсутствие концентрации, необходимое для серьезной борьбы. Но и пауза в две недели особого эффекта не дала. Ведь в спринте в Нове Место его подвела не только стрельба (три промаха на стойке), но и скорость. И дело не в упадке общей формы. А в том, что Александр пока просто не может собраться и показывать свой максимум.

Его «придавило». И это уже очевидно. Отсюда и решение тренерского штаба не заявлять спортсмена в эстафету. Пусть старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров и списал все на то, что им хотелось бросить в бой молодежь (Латыпова с Халили), все понимают - будь Логинов в порядке, он бы вышел на старт. Хотя бы и вместо Гараничева (время которого, как заявил глава СБР Владимир Драчев, похоже, ушло). Отсюда же – и решение сняться с масс-старта. А смысл толкаться, пихаться локтями, бороться в плотной группе, когда мыслями ты далеко от рубежей и трассы? Чтобы опять намазать и ходом уступить пару минут?

Логинов выступает не для этого.

И вместе с тем, с его отказом нам снова стало понятно – надеяться на медаль в этой гонке российским болельщикам смысла нет. Пусть даже Латыпов удивил в эстафете.

ПРОМАХИ ЛЫТАПОВА, УСТАЛОСТЬ ЕЛИСЕЕВА

Нет, он ведь правда удивил – выиграл ходом свой этап! И кто знает – отработай Гараничев четко, у нас вполне могла быть награда! Ладно, Евгений сделал, что мог – на что бы готов. Главное – ход Эдуарда действительно стал сюрпризом. Как и его скорость на стрельбе. И главное – точность.

Но эстафета – эстафетой, а в личных гонках не всегда удается показывать тот же уровень. Это не в плюс и не в минус спортсмену. Просто как факт. В масс-старте Эдуард «застрелился»: 9 штрафных кругов – антирекорд этой гонки! Из них три – на первом же рубеже, который отбросил Латыпова в конец пелотона, заранее лишив его всех возможных претензий на крутой результат. Это при том, что стартовый круг он прошел в одни ноги с лидерами! Возможно – сам себя загнал. Возможно – слишком вдохновился хорошим ходом в эстафете. Уже не суть. Впоследствии у Латыпова и скорость и упала, и меткость совсем не наладилась. Отсюда – третье место на финише. К сожалению – с конца.

А Матвей Елисеев… Нет, он, конечно, отстрелялся постабильнее: всего два промаха – это хороший результат. Но скорость. Скорость!

- Мышцы устали настолько, что ноги не держат. Это было ужасно. Я выгляжу уставшим? Мой внешний вид не передаст всех ощущений. Они гораздо хуже, - рассказывал Матвей в субботу, после эстафеты.

Если раньше падение в скорости случалось с ним лишь на финишном круге, теперь проблема стала глубже и серьезнее – Елисеев «не тянет» со старта! Надеяться, что за одну ночь он успеет восстановиться, набраться свежести и ринуться в бой в одном темпе со звездами, было, разумеется, наивно. Он и не смог. Чистым ходом Матвей уступил Бе-младшему 1 минуту, 45 секунд (Латыпов – 1.51,7). Тут хоть с чистой стрельбой, хоть не с чистой, а до медалей было не добраться.

И это – вот такой реальный уровень нашей команды. Впрочем… Мы знаем это уже давно.