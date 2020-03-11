Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно

«БЫЛО УКАЗАНИЕ НЕ АККРЕДИТОВЫВАТЬ КАСПЕРОВИЧА»

– Как оцените предыдущий этап в Нове-Место? – первый вопрос Тихонову.

– А что тут оценивать – результат нулевой. Лучший результат, по-моему, 17-е место. В спорте высших достижений есть такое понятие: вторых никто не помнит, а тут семнадцатое… Сколько уже гонок без медалей? Тридцать шесть вроде, я уже со счета сбился. Это какое-то сумасшествие.

– Да и без зрителей биатлон как-то сиротливо на телекартинке смотрится…

– В Италии все серьезно из-за коронавируса, просто катастрофа. Сейчас обсуждается вопрос о переносе Олимпиады в Токио на два года, а в Москве теперь все митинги отменили. За все это надо благодарить китайцев.

– Что с Логиновым?

– Саша пока отдыхает и правильно делает. На днях я встречусь с его тренером Александром Касперовичем. Мы все обсудим. Я к Саше с большим уважением отношусь, он великий труженик. А в Антхольце его сдал кто-то из наших. Это точно! Я знаю, что было прямое указание от руководства СБР не давать аккредитацию Касперовичу. Это полный идиотизм: тренера нашего единственного лидера – не аккредитовывают. Я 14 лет был президентом СБР, всегда выбирал всю квоту, у меня все были с аккредитациями. И ведь никогда не было скандалов.

Это только мой «друг» Губерниев говорит, что Тихонов во всем виноват. Но мне тут сказали, что он где-то написал, что с Тихоновым больше не воюет. Что у него в этой войне шансов нет.

– Тогда давайте зароем топор войны прямо сейчас!

– Так я этот топор и не откапывал. Я просто посоветовал Диме, что нельзя так вести репортажи. Мы же с ним давно знакомы, я поднял наши старые интервью – все было ровно.

Скажу так: Дима – талантливый человек, но свой талант он использовал неправильно. Видимо, хотел показать всем, что теперь все будут комментировать как он.

– И это все?

– А что еще? Я ни с кем воевать не собираюсь.

– Тогда вернемся к Логинову. После 17-го места в гонке преследования он снялся с этапа в Нове-Место. Сломался психологически после инцидента в Антхольце?

– Понимаете, вроде парень впервые раз стал чемпионом мира, радость какая, а тут такая грязь кругом. Его же теперь у нас узнают. Прилетит он в Россию, а тут косые взгляды. А Саша человек достаточно закрытый, все в себе носит. И все эти шепотки вокруг ему надо пережить.

«В СБОРНОЙ СЕЙЧАС ЖУТКАЯ ОБСТАНОВКА»

– Что скажете про Саида Халили?

– Была б моя воля, создал бы такую группу: Халили, Логинов, Елисеев, к ним бы еще подобрал четвертого и сюда же включил Миронову. И назначил тренером этой группы Касперовича. Миронова обязана быть лидером, у нее все для этого есть. Но на летних сборах наши так поработали, что я еще перед началом сезона сказал, что их хватит максимум на два этапа. И оказался прав.

Я им говорил, что нынешние современные лыжероллеры дают тридцать процентов холостой работы. Скорость огромная, а толку нет. Спортсмены катятся 250 метров вхолостую, при этом никакие мышцы не работают. Едут, как на автомобиле.

– Из вашего ответа я понял, что Халили перспективный парень.

– На мой взгляд, да. И стрелять парень умеет. Но в сборной сейчас жуткая психологическая обстановка: один тренер в лес, другой - по дрова.

– Кто выиграет большой кубок – Мартен Фуркад или Йоханнес Бе?

– Я болею за Фуркада.

– Потому что заслуженный ветеран?

– И заслуженный ветеран и вообще – он пример для всех. Но он делает ошибку: ему уже нужно больше времени на восстановление, все-таки возраст, нет свежести, а Мартен между стартами продолжает тренироваться. Это то, что я всегда запрещал. Есть такое понятие – накопление энергии. За десять дней до старта – только легкие тренировки, никаких контрольных гонок. Застоявшийся конь сильнее рвется в бой. А не как у Норицына (старший тренер женской сборной России. – Прим. ред.) – пробежали, затем утром и вечером по тренировке, а на следующий день старт. Когда же девчонкам восстанавливаться?

Мое преимущество было в чем: я во всех этих местах, где проходят этапы Кубка мира, сам выступал и знал, как подводить спортсменов к стартам. Помните, как на чемпионате мира в Швеции мы выиграли 11 медалей? Я сказал: «Спокойно готовимся к чемпионату, никаких контрольных стартов». Тренеры были против, но я взял ответственность на себя. Сказал: «Провалимся – я уйду». Они согласились. В результате мы всех порвали.

– Новость дня из лыжного спорта. Все норвежцы снялись с американских этапов из-за коронавируса. Таким образом, Александр Большунов стал победителем кубкам мира досрочно.

– Рад за Лену Вяльбе, которая отказалась от услуг лучших комментаторов. А про Большунова так скажу: талантами не становятся, талантами рождаются. Был у нас в России Царскосельский лицей, где собрали лучших из лучших молодых ребят, но Пушкин у нас один. Вот и сейчас Большунов один. И теперь нужно ждать, когда тетя Маня родит второго Большунова.

