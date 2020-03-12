Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира

За последние сутки столько всего случилось, что было даже необычно наблюдать хоть какой-то продолжающийся спорт. Но вот поди ж ты! Эти ненормальные биатлонисты все-таки бегут!

Разговоры о возможной отмене мужского спринта в Контиолахти, конечно, тоже велись, но дальше разговоров дело в данном конкретном случае, к счастью, не пошло. Или не к счастью?.. В общем, не знаю - пока о новых случаях заражения на финском этапе информации, так или иначе, нет. Все дружно стучим по дереву и плюемся через плечо.

Кстати, плеваться надо аккуратно, уж будьте так добры.Ни в коем случае не в окружающих - сами понимаете, чем это чревато. По идее, можно плеваться и в гигиенической маске, нодля этогонужна совсем уж виртуозная плевательная техника. Иначе вся своя же морда будет в слюнях. Риска подхватить заразу, конечно, никакого, зато склизко и противно.

Зрителей на стадион не пустили. На трассу несколько десятков упертых-наших, конечно, пробрались, но не более.

В весьма замысловатую ситуацию угодил действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Бе. Рыжий норвежец, пропустивший два этапа в январе ради рождения сына-первенца и стремительно (три победы подряд) догоняющий в общем зачете Мартена Фуркада, не знал, сколько у него впереди гонок, чтобы отыграть у француза оставшуюся разницу?

Разница между ними - отдельная головоломка. Перед вчерашним спринтом она вроде бы составляла 43 очка, но дело в том, чтопо регламентуКМ два худших результата в сезоне из общего зачета вычеркиваются. А у стабильного Фуркада (он, в отличие от Бе, не пропускал ничего и не опускался в личных гонках ниже 14-го места) эти «два худших» тянут аж на 56 очков. Так что текущим лидером из них-двоих еще до сегодняшнего спринта был норвежец, а не француз.

Об отменеследующего этапа в Норвегии, который планировался, как последний, стало известно сегодня еще до старта. Таким образом, у Фуркада с Бе осталось то ли две гонки (с учетом гипотетически-субботнего преследования, если оно будет), то ли одна, но точно не больше.Им надо было решать все здесь - и сейчас.

Они и решили. Точнее, он, Йоханнес Бе. Чисто прошел оба огневых рубежа, а на трассе… На трассе с этим рыжим ничего поделать нельзя. Нет еще в мировом биатлоне второго Большунова.

Фуркад тоже попал десять из десяти и взял серебро, но оно ему не шибко помогло. Формально в запасе у француза остается «+10», но на самом деле - вот что. Если субботнюю гонку преследования отменят, Фуркад сразу потеряет еще 27 очков, и все будет ясно - Глобус у Бе. А если это гонку не отменят, то даже при победе француза Бе хватит четвертого места. При том, что стартует он (если стартует) первым – в 21 секунде от Фуркада ив 34 от пятого, которым, вдобавок, является его родной брат.

Наши? Ну, там ничего интересного не было. Ей-богу, про это лучше не рассказывать вообще. Кому интересно – в статистике посмотрите. Это надо осторожно, как с коронавирусом

Кубок мира. 8-й этап. Контиолахти (Финляндия)

Спринт 10 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 0 (0+0) 1 (20.25,9) 22.27,8 2 Мартен Фуркад (Франция) 0 (0+0) 2 (+27,6) +21,1 3 Эмильен Жакелен (Франция) 0 (0+0) 5 (+38,8) +22,3 4 Ветле Кристиансен (Норвегия) 0 (0+0) 4 (+35,4) +30,6 5 ТарьейБе (Норвегия) 0 (0+0) 6 (+40,7) +34,0 …14 Матвей Елисеев (Россия) 0 (0+0) 21 (+1.04,4) +58,7 …18 Александр Логинов (Россия) 1 (1+0) 22 (+1.05,2) +1.12,9 …31 Евгений Гараничев (Россия) 1 (0+1) 38 (+1.26,2) +1.36,7 …36 Эдуард Латыпов (Россия) 2 (1+1) 20 (+1.03,0) +1.45,0 …42 Карим Халили (Россия) 1 (0+1) 48 (+1.40,1) +1.54,5 …62 Никита Поршнев (Россия) 2 (2+0) 63 (+1.52,3) +2.26,1

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (стоя) Елисеев 13 (+15,5) 12 (+42,6) Логинов 38 (+33,9) 17 (+54,9) Гараничев 19 (+20,3) 30 (+1.12,0) Латыпов 45 (+35,8) 37 (+1.22,5) Халили 41 (+35,0) 45 (+1.31,1) Поршнев 88 (+1.13,6) 62 (+1.56,1)

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) - 880

2. Йоханнес Бе (Норвегия) - 870

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 814

4. ТарьейБе (Норвегия) - 702

5.ЭмильенЖакелен (Франция) - 680

…8. Александр Логинов (Россия) - 593

...15. Матвей Елисеев (Россия) - 422

…32. Евгений Гараничев (Россия) - 148

…37. Никита Поршнев (Россия) - 130

Расписание оставшихся гонок этапа в Контиолахти, если их не отменят

13 марта, пятница

17.30 (мск). Спринт 7,5 км. Женщины

14 марта, суббота

15.45. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

17.45. Гонка преследования 10 км. Женщины

15 марта, воскресенье

15.15. Одиночная смешанная эстафета

17.15. Смешанная эстафета 4х7,5 км