Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
12 марта 2020 19:30БиатлонТигай Лев

Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира

Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ.

За последние сутки столько всего случилось, что было даже необычно наблюдать хоть какой-то продолжающийся спорт. Но вот поди ж ты! Эти ненормальные биатлонисты все-таки бегут!

Разговоры о возможной отмене мужского спринта в Контиолахти, конечно, тоже велись, но дальше разговоров дело в данном конкретном случае, к счастью, не пошло. Или не к счастью?.. В общем, не знаю - пока о новых случаях заражения на финском этапе информации, так или иначе, нет. Все дружно стучим по дереву и плюемся через плечо.

Кстати, плеваться надо аккуратно, уж будьте так добры.Ни в коем случае не в окружающих - сами понимаете, чем это чревато. По идее, можно плеваться и в гигиенической маске, нодля этогонужна совсем уж виртуозная плевательная техника. Иначе вся своя же морда будет в слюнях. Риска подхватить заразу, конечно, никакого, зато склизко и противно.

Зрителей на стадион не пустили. На трассу несколько десятков упертых-наших, конечно, пробрались, но не более.

В весьма замысловатую ситуацию угодил действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Бе. Рыжий норвежец, пропустивший два этапа в январе ради рождения сына-первенца и стремительно (три победы подряд) догоняющий в общем зачете Мартена Фуркада, не знал, сколько у него впереди гонок, чтобы отыграть у француза оставшуюся разницу?

Разница между ними - отдельная головоломка. Перед вчерашним спринтом она вроде бы составляла 43 очка, но дело в том, чтопо регламентуКМ два худших результата в сезоне из общего зачета вычеркиваются. А у стабильного Фуркада (он, в отличие от Бе, не пропускал ничего и не опускался в личных гонках ниже 14-го места) эти «два худших» тянут аж на 56 очков. Так что текущим лидером из них-двоих еще до сегодняшнего спринта был норвежец, а не француз.

Об отменеследующего этапа в Норвегии, который планировался, как последний, стало известно сегодня еще до старта. Таким образом, у Фуркада с Бе осталось то ли две гонки (с учетом гипотетически-субботнего преследования, если оно будет), то ли одна, но точно не больше.Им надо было решать все здесь - и сейчас.

Они и решили. Точнее, он, Йоханнес Бе. Чисто прошел оба огневых рубежа, а на трассе… На трассе с этим рыжим ничего поделать нельзя. Нет еще в мировом биатлоне второго Большунова.

Фуркад тоже попал десять из десяти и взял серебро, но оно ему не шибко помогло. Формально в запасе у француза остается «+10», но на самом деле - вот что. Если субботнюю гонку преследования отменят, Фуркад сразу потеряет еще 27 очков, и все будет ясно - Глобус у Бе. А если это гонку не отменят, то даже при победе француза Бе хватит четвертого места. При том, что стартует он (если стартует) первым – в 21 секунде от Фуркада ив 34 от пятого, которым, вдобавок, является его родной брат.

Наши? Ну, там ничего интересного не было. Ей-богу, про это лучше не рассказывать вообще. Кому интересно – в статистике посмотрите. Это надо осторожно, как с коронавирусом

Кубок мира. 8-й этап. Контиолахти (Финляндия)

Спринт 10 км. Мужчины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

0 (0+0)

1 (20.25,9)

22.27,8

2

Мартен Фуркад (Франция)

0 (0+0)

2 (+27,6)

+21,1

3

Эмильен Жакелен (Франция)

0 (0+0)

5 (+38,8)

+22,3

4

Ветле Кристиансен (Норвегия)

0 (0+0)

4 (+35,4)

+30,6

5

ТарьейБе (Норвегия)

0 (0+0)

6 (+40,7)

+34,0

…14

Матвей Елисеев (Россия)

0 (0+0)

21 (+1.04,4)

+58,7

…18

Александр Логинов (Россия)

1 (1+0)

22 (+1.05,2)

+1.12,9

…31

Евгений Гараничев (Россия)

1 (0+1)

38 (+1.26,2)

+1.36,7

…36

Эдуард Латыпов (Россия)

2 (1+1)

20 (+1.03,0)

+1.45,0

…42

Карим Халили (Россия)

1 (0+1)

48 (+1.40,1)

+1.54,5

…62

Никита Поршнев (Россия)

2 (2+0)

63 (+1.52,3)

+2.26,1

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (стоя)

Елисеев

13 (+15,5)

12 (+42,6)

Логинов

38 (+33,9)

17 (+54,9)

Гараничев

19 (+20,3)

30 (+1.12,0)

Латыпов

45 (+35,8)

37 (+1.22,5)

Халили

41 (+35,0)

45 (+1.31,1)

Поршнев

88 (+1.13,6)

62 (+1.56,1)

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) - 880

2. Йоханнес Бе (Норвегия) - 870

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 814

4. ТарьейБе (Норвегия) - 702

5.ЭмильенЖакелен (Франция) - 680

…8. Александр Логинов (Россия) - 593

...15. Матвей Елисеев (Россия) - 422

…32. Евгений Гараничев (Россия) - 148

…37. Никита Поршнев (Россия) - 130

Расписание оставшихся гонок этапа в Контиолахти, если их не отменят

13 марта, пятница

17.30 (мск). Спринт 7,5 км. Женщины

14 марта, суббота

15.45. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

17.45. Гонка преследования 10 км. Женщины

15 марта, воскресенье

15.15. Одиночная смешанная эстафета

17.15. Смешанная эстафета 4х7,5 км

«Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Евгения Медведева – об отмене чемпионата мира: Решение правильное, хоть и печальное ISU: Чемпионат мира по фигурному катанию может состояться не раньше октября Правительство Квебека запретило проведение чемпионата мира по фигурному катанию
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
Пандемия парализует спорт. Как коронавирус изменил нашу жизнь «Советский спорт» собрал все важные спортивные события, на проведение которых повлияла болезнь. 12.03.2020 09:45 Футбол
«Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителей Стартующий в четверг в чешском Нове-Место этап Кубка мира пройдет без зрителей – так решили организаторы. Причина – злополучный коронавирус, который продолжает распространяться по Европе. 03.03.2020 17:45 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Фуркад сохранил лидерство в общем зачете, несмотря на победу Йоханнеса Бе в спринте Йоханнес Бе выиграл спринт в Контиолахти, Елисеев – 14-й, а Логинов – 18-й Заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене отменен
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Сначала финал, теперь провал. «Авангард» проиграл серию «Салавату Юлаеву» Прошлогодний финалист Кубка Гагарина завершил выступление в плей-офф в первом раунде. 11.03.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Георгий Шелия: Играть как бездомные и остаться ни с чем – это будет удар по «Тамбову» Голкипер «Тамбова» рассказал о переезде на спартаковскую базу и поделился ожиданиями от ближайших двух туров. 11.03.2020 15:30 Футбол Джума Иван
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Волшебник улетел. Вернется ли? «Автомобилист» сошел с дистанции «Автомобилист» проиграл «Сибири» пятый матч серии (1:2) и закончил сезон (счет в серии 1-4). На повестке дня главный вопрос: продолжит ли карьеру 41-летний Павел Дацюк? 10.03.2020 19:45 Хоккей Домрачев Владислав
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Новости
20:56 Футбол Джан Пьеро Гасперини: На улицах блокпосты, как будто в Бергамо чума
20:56 Хоккей Берглунд и Митчелл покинули «Нефтехимик»
20:47 Хоккей НХЛ официально приостановила регулярный чемпионат
20:43 Футбол Андрей Червиченко: Черчесов – лучшее предложение для сборной России на данный момент
20:31 Хоккей Источник: НХЛ уведомила клубы о том, что сезон будет приостановлен
20:18 Футбол Маляров стал игроком «Химок»
20:16 Футбол Чемпионаты Португалии и Голландии официально приостановлены
20:06 Футбол «Спартак» продлил контракт с Гапоновым
19:59 Теннис В финальной стадии Кубка Дэвиса сборная России сыграет в одной группе с Испанией и Эквадором
19:52 Футбол Станислав Черчесов: Рад продолжить работу в сборной России
19:50 Футбол Харри Магуайр: Мы победим ЛАСК, если сможем продемонстрировать свой класс
19:38 Хоккей НХЛ рекомендует клубам не проводить утренние раскатки и командные собрания
19:34 Футбол У трех игроков «Лестера» подозревают коронавирус
19:25 Футбол Матчи «Манчестер Сити» – «Реал» и «Ювентус» – «Лион» перенесены из-за коронавируса
19:18 Биатлон Фуркад сохранил лидерство в общем зачете, несмотря на победу Йоханнеса Бе в спринте
19:10 Футбол Владельцы абонементов получат доступ к «Матч Премьер»
19:08 Формула-1 Источник: Гран-при Австралии был отменен
18:59 Футбол Черчесов продлил контракт со сборной России
18:54 Футбол «Манчестер Сити» оказался в списке претендентов на Кейна
18:53 Биатлон Йоханнес Бе выиграл спринт в Контиолахти, Елисеев – 14-й, а Логинов – 18-й
Идеальное оружие "Ухань-400": появление коронавируса было предсказано в 1981 году
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Имущество банкротящихся «Нижнетагильских тепловых сетей» выставили на торги
В Госдуме испугались возвращения оренбургского депутата из Франции
В Карелии введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика