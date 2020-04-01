Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР - Советский спорт
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01 апреля 2020 13:00Биатлон

Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР

Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост.

Два года назад приход Драчева был глотком свежего биатлонного воздуха. После далекого от биатлона олигарха и чиновника-совместителя главный пост в отечественном биатлоне достался настоящему спортсмену, четырехкратному чемпиону мира. Но не такому, который прямиком с трассы попал в депутатское кресло, а тому, который имеет опыт реальной работы руководителем, а уже потом ставшим депутатом. Человеком, обладающим не только громким именем, но и, как тогда казалось,хорошими связями.С ним связывались надежды, что период допингового безвременья в нашем биатлоне, наконец, закончится.

Однако с самого начала что-то пошло не так: новый президент недооценил сложность момента или же переоценил свои силы. Во-первых, никакого совместительства работа президентом СБР в этот тяжелый период не предполагала. Нужно лично решать кучу вопросов, трудиться, засучив рукава, 24 на 7, а депутатские обязанности с тебя никто не снимал.Вот и приходилось регулярно делегировать свои полномочия. Второй, и, пожалуй, главный момент- финансовый. После шоколадной жизни при Михаиле Прохорове, мармеладной при умеющем изыскивать средства руководителе Центра спортивной подготовки Минспорта Александре Кравцове биатлонистов посадили на хлеб и воду. Кому это понравится?!

Приход Драчевапрактически совпал с общим снижением финансирования Минспортом федераций, ведь бюджет самого министерства после чемпионата мира по футболу (с 2019 года) упал в разы. Новый президент собирался привлечь дополнительные средства, однако смог договориться лишь с Россельхозбанком на смехотворную по меркам большой федерации сумму - 5 миллионов рублей.

Даже в таких условиях можно нормально работать, если у тебя есть команда единомышленников, но Драчеву не удалось и ее создать. И это третье его упущение. Не получилось решить старые проблемы, как начали разгораться новые скандалы. Многие порождались Международным союзом биатлонистов, который как будто издевался над нами. О признании Евгения Устюгова нарушителем антидопинговых правил можно было сообщить в любое время, но сделали в самый неподходящий момент - во время чемпионата мира. История с обыском у Логинова в день эстафеты, инспирированная IBU,- это вообще за гранью добра и зла. Не надо быть экспертом, чтобы сделать очевидный вывод: выстроить отношения с Международным союзом биатлонистов у Драчева не получилось.

Вопрос: как он поступит теперь?Будет ли биться до конца или признает очевидное? Спортсменов Драчев был упертым, вряд ли сдастся на милость победителей и сейчас. Тогда сценарий представляется таким. Инициаторы написания письма собирают Правление СБР, где у действующего президента слабые позиции: из девяти человек помимо самого Драчева за него только двое. Правление созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию и там уже решается судьба президента. Здесь шансов тоже не много. В этой ситуации важна позиция двух людей: нового министра спорта и нового министра строительства - Олега Матыцина и Владимира Якушева (экс-губернатора Тюменской области, любителя биатлона и мецената). По нашим данным, консультации с ними имели место, и уже после этого письмо было обнародовано.

Выводы делайте сами.

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