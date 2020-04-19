Утвердят тренеров, созовут конференцию, что еще? Чего ждать от Правления СБР

Официальный повод для встречи - утверждение новых наставников национальной команды. Большинством голосов на пост старшего тренера мужской сборной предложен бывший наставник команды Казахстана Роберт Кабуков, на пост старшего тренера женской сборной - Владимир Королькевич. Предложения по кандидатурам от членов тренерского совета и региональных федераций в дистанционном режиме собирал новый главный тренер сборной Валерий Польховский. Завтра новых старших должны утвердить и они приступят к работе. Тоже, само собой, дистанционной.
Почти наверняка помимо тренерской темы будет поднят вопрос о приостановлении полномочий Владимира Драчева и созыве внеочередной отчетно-выборной конференции.
Еще раз напомним, кто входит в Правление СБР:
Владимир Драчев, президент
Алексей Нуждов, первый вице-президент
Юрий Векшин, вице-президент
Сергей Тарасов, вице-президент
Сергей Чепиков, вице-президент
Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ
Алексей Ермашов, руководитель Союза биатлонистов Республики Карелия
Андрей Левунин, председатель Сахалинской федерации биатлона
Виктор Майгуров, член Правления
Иван Черезов, член Правления
На стороне Драчева стопроцентно - Чепиков и Тарасов. Однако на одном из двух предыдущих дистанционных заседаний Тарасова не было. Как не было и одного из противников Драчева - Владимира Якушева. И, тем не менее, исход возможного голосования предсказать нетрудно, тем более, что государство в лице Олега Матыцина недвусмысленно дало понять, какой сценарий оно поддерживает. В интервью агентству ТАСС министр спорта предложил провести конференцию и обсудить возникшие проблемы. «И уже легитимным большинством , с участием всех заинтересованных сторон, определить дальнейшие шаги по выходу из кризиса...», -- сказал Матыцин.
В любом случае организация такого серьезного мероприятия как отчетно-выборная конференция потребует немалого времени и хлопот. Минимум на это уйдет два месяца, поэтому самый ранний срок для встречи членов СБР - конец июня. Реально же - июль месяц.
В уставе СБР прописан еще один вариант созыва внеочередной конференции - по требованию контрольно-ревизионной комиссии, однако до этого вряд ли дойдет. Скорее всего, не дойдет и до отставки Правления, хотя и такой вариант исключать не стоит.В этом случае минимум два месяца деятельность федерации будет парализована. Конечно, спортсмены сейчас находятся на самоподготовке, а свежеиспеченные тренеры все равно начнут работу (видимо, пока без зарплаты).Однако такое развитие событий, сопровождаемое финансовым и организационным коллапсом, не сможет не сказаться на выступлении спортсменов в будущем сезоне.