Утвердят тренеров, созовут конференцию, что еще? Чего ждать от Правления СБР

Официальный повод для встречи - утверждение новых наставников национальной команды. Большинством голосов на пост старшего тренера мужской сборной предложен бывший наставник команды Казахстана Роберт Кабуков, на пост старшего тренера женской сборной - Владимир Королькевич. Предложения по кандидатурам от членов тренерского совета и региональных федераций в дистанционном режиме собирал новый главный тренер сборной Валерий Польховский. Завтра новых старших должны утвердить и они приступят к работе. Тоже, само собой, дистанционной.

Почти наверняка помимо тренерской темы будет поднят вопрос о приостановлении полномочий Владимира Драчева и созыве внеочередной отчетно-выборной конференции.

Еще раз напомним, кто входит в Правление СБР:

Владимир Драчев, президент

Алексей Нуждов, первый вице-президент

Юрий Векшин, вице-президент

Сергей Тарасов, вице-президент

Сергей Чепиков, вице-президент

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ

Алексей Ермашов, руководитель Союза биатлонистов Республики Карелия

Андрей Левунин, председатель Сахалинской федерации биатлона

Виктор Майгуров, член Правления

Иван Черезов, член Правления

На стороне Драчева стопроцентно - Чепиков и Тарасов. Однако на одном из двух предыдущих дистанционных заседаний Тарасова не было. Как не было и одного из противников Драчева - Владимира Якушева. И, тем не менее, исход возможного голосования предсказать нетрудно, тем более, что государство в лице Олега Матыцина недвусмысленно дало понять, какой сценарий оно поддерживает. В интервью агентству ТАСС министр спорта предложил провести конференцию и обсудить возникшие проблемы. «И уже легитимным большинством , с участием всех заинтересованных сторон, определить дальнейшие шаги по выходу из кризиса...», -- сказал Матыцин.

В любом случае организация такого серьезного мероприятия как отчетно-выборная конференция потребует немалого времени и хлопот. Минимум на это уйдет два месяца, поэтому самый ранний срок для встречи членов СБР - конец июня. Реально же - июль месяц.

В уставе СБР прописан еще один вариант созыва внеочередной конференции - по требованию контрольно-ревизионной комиссии, однако до этого вряд ли дойдет. Скорее всего, не дойдет и до отставки Правления, хотя и такой вариант исключать не стоит.В этом случае минимум два месяца деятельность федерации будет парализована. Конечно, спортсмены сейчас находятся на самоподготовке, а свежеиспеченные тренеры все равно начнут работу (видимо, пока без зарплаты).Однако такое развитие событий, сопровождаемое финансовым и организационным коллапсом, не сможет не сказаться на выступлении спортсменов в будущем сезоне.