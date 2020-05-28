«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР? 

Если бы в России не было биатлона, его непременно стоило выдумать. Просто для примера. Чтобы все остальные, в точности по Жванецкому, «смотрели и пальцем показывали: видите, дети, так жить нельзя».

В конце февраля, сразу после чемпионата мира в Антхольце Владимир Драчев бодро вещал в телекамеры и диктофоны, что революций в сборной не будет, старший тренер ее мужской половины Анатолий Хованцев точно останется на своем посту, а вопросы есть только к наставнику женской команды Виталию Норицыну. Сегодня эти разлагольствования президента (пока еще) СБР вызывают гомерический хохот.

Кончился февраль, за ним прошел март. Растаял снег, все засели на карантин… И вот, 7 апреля агентство ТАСС радостно отрапортовало: через три дня, десятого числа, федерация окончательно утвердит состав тренерского штаба сбо...

Ага. Щас! Как же, разбежались.

ЧЕМПИОНЫ ПО «ПЕРЕОБУВАНИЯМ В ПРЫЖКЕ»

Нынче на дворе май. Вот-вот наступит лето, а конца-края биатлонной мыльной опере все не видать. Взгляните на два списка тренеров, за которые правление СБР голосовало с интервалом в месяц с небольшим.

Состав тренерского штаба сборной России, утвержденный 20 апреля

Мужская команда: Роберт Кабуков (старший тренер), Максим Максимов, Артем Истомин, Николай Князев, Алексей Волков, Дмитрий Шукалович.

Женская команда: Владимир Королькевич (старший тренер), Николай Загурский, Сергей Коновалов, Евгений Куваев.

Главный тренер сборной: Валерий Польховский.

Состав тренерского штаба сборной России, утвержденный 27 мая

Мужчины: Юрий Каминский (старший тренер), Максим Максимов, Артем Истомин, Сергей Белозеров, Сергей Идинов.

Женщины: Михаил Шашилов (старший тренер), Николай Загурский, Сергей Коновалов, Евгений Куваев, Алексей Волков.

Общего между двумя версиями, как видите, немного: из первой лишь единицы дожили до второй. И ничего, СБР на голубом глазу подмахнул и ее, как ни в чем ни бывало. Поразительная способность «переобуваться в прыжке»!

Забыт-заброшен Валерий Польховский, чье очередное пришествие в сборную казалось неизбежным еще несколько дней назад, зато воскрес Сергей Белозеров, работавший с мужчинами в минувшем сезоне. А олимпийский чемпион Сочи-2014 Алексей Волков, только что завершивший карьеру биатлониста, волшебным образом сменил «ориентацию» - его перебросили с сильного пола на слабый.

И не советую считать нынешний список окончательным - с них станется. На 11 июля назначена новая «серия»: отчетно-перевыборная конференция СБР. Там притихшие было противники Драчева (он, судя по всему, заручился поддержкой минспорта) наверняка ринутся в контратаку, и одному богу известно (что, кстати, тоже не факт), к каким результатам она приведет. Лично я уже ничему не удивлюсь - даже если в один прекрасный день обнаружу, что нашу биатлонную федерацию возглавляет Бьорндален, а тренировать сборную поручено Зидану или Моуринью. А чё, вай нот?

КАМИНСКИЙ – ЭТО ИНТЕРЕСНО

Шутки шутками, но со всей этой идиотской чехардой в российской команде действительно всплыл специалист из другого вида спорта, причем далеко не последний. Я о 58-летнем Юрии Каминском, который долго и успешно тренировал спринтеров в нашей лыжной сборной. В олимпийском Ванкувере-2010 его воспитанники Никита Крюков и Александр Панжинский сенсационно взяли золото и серебро, оставив далеко позади норвежцев, во главе с самим Петтером Нортугом.

Правда, нынешний глава федерации «гладких» лыж Елена Вяльбе – принципиальный противник узкой специализации, и потому ликвидировала спринтерскую группу. Теперь любопытно посмотреть, чему Каминский научит наших биатлонистов. А вдруг Александр Логинов начнет по-крюковски съедать на виражах и финишах Йоханнеса Бе?

Но не будем торопиться. Пока Каминский значится в биатлонной сборной только на бумаге, с которой за полгода, остающиеся до нового сезона, масса всего может произойти. Запросто порвут завтра в клочки и выкинут на помойку, потом достанут оттуда, склеят и заново утвердят, а потом опять по новой до бесконечности.

Кому не надоело – запасайтесь попкорном. Хоть какое-то развлечение на карантине. Но меня, признаться, уже тошнит.