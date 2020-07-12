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Скандалов больше нет, но и выборов – тоже нет. Что ждет СБР при президенте Майгурове?
12 июля 17:44
автор: Лев Тигай

Скандалов больше нет, но и выборов – тоже нет. Что ждет СБР при президенте Майгурове?

В субботу конференция Союза биатлонистов России единогласно избрала главой федерации Виктора Майгурова. Прежний президент Владимир Драчев накануне подал в отставку.

Контраст получился разительным. Многие месяцы СБР и национальную сборную сотрясали скандалы на любой вкус, и вдруг – гробовая тишина. Драчев, вовсю агитировавший за себя региональных представителей и рывший землю копытом в предвкушении решающей драки, в последний момент затих, отменил анонсированную им же на четверг пресс-концеренцию и на следующее утро выбросил белый флаг, снявшись с выборов. Свое решение он объяснил большой загруженностью в Госдуме – мол, теперь, после принятия поправок в Конституцию, работы у законодателей непочатый край.

Это можно назвать дипломатией, можно отмазкой, а можно и враньем – выбирайте сами, кому что нравится, все варианты правильные. Ясно одно: истинная причина капитуляции Драчева заключается в том, что на него просто цыкнули. Откуда-то сильно сверху, с государственно-властных этажей. После чего все тут же построились стройными рядами и радостно замаршировали к светлому будущему имени Майгурова.

Многие спросят: ну и что, а разве так - хуже? Сам же только что издевался над опостылевшей всем грязной клоунадой внутри драчевского СБР.

БЫЛ БАРДАК, А СТАЛ «СОВОК»

Так-то оно так, только почему я должен выбирать меньшее из этих двух зол? Или полный бардак, или, без всякого перехода – глухо застегнутый на все пуговицы «совок». Эй, господа, а может пора уже нащупать посередине что-то нормальное?

Откуда это берется – понятно. Почти весь наш большой спорт до сих пор финансируется из бюджета, как в СССР. Все равно каким путем – через соответствующее министерство, через «Газпром» или по линии региональных властей.

Ратующих за приток частных капиталов вынужден разочаровать: на сегодняшний день бизнесу нашей с вами страны что биатлон, что даже футбол нужны примерно, как рыбе зонтик, - особенно, когда речь заходит не о бла-бла-бла, а о собственных-кровных деньгах. Уж поверьте моему богатому опыту на слово. Случаи вроде Аркадия Галицкого – лишь исключения, без которых, как известно, не бывает правил.

Потому и цыкают кремлевские башни на драчевых, когда захотят. Цыкнуть в ответвсе равно ведь некому. Потому и остается спортивная система России советской снизу доверху - вплоть до тошнотворных протоколов «слушали-постановили», словно материализовавшихся из рязановского «Гаража» («у нас не может быть хорошей работы – только удовлетворительная или неудовлетворительная») и дурацких тарифных сеток, где золото чемпиона Европы по бобслею и фигурному катанию весят одинаково.Хотя по значимости внутри видов спорта первое звание не годится второму даже в подметки. Недосуг государственной машине, походя распределяющей животворящее бабло, вникать в подобные тонкости.

С ДЕНЬГАМИ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛУЧШЕ. С МЕДАЛЯМИ - ВРЯД ЛИ

Впрочем, довольно эмоций, перейдем к фактам. Тем паче, что Майгуров, пусть и пришедший к власти в СБР столь удушающим способом, в биатлоне фигура известная, квалифицированная. В том числе – как многолетний крупный чиновник IBU, связи у него о-го-го. Так что поглядим. Первостепенные задачи нового президента очевидны: вытащить федерацию из долговой ямы (около 300 тысяч евро - разумеется, опять за госбюджетный счет) и затем наладить процесс ее восстановления в международных правах.

С деньгами Майгуров, думаю, постепенно разберется. Но тут возникает еще один вопрос: а как это отразится на спортивных результатах наших биатлонистов?

Да никак! В ближайшие годы как были «чуть выше среднего», так и останемся. Теперь – под руководством 66-летнего Валерия Польховского, который уже четвертый раз приходит в сборную России (первый был еще в 1992 году!) и которого Драчев сначала сам выдвинул на пост «главного», а потом загнобил, увидев, кого он зовет в помощники. Если помните, правление СБР с интервалом в месяц, в апреле и мае, утверждало абсолютно разные составы тренерских штабов национальной команды и над этим хохотал весь мир.

Сейчас предпочли скрестить ежа с ужом: Польховский все-таки возвращается, но мужской и женской сборными будут руководить не его недавние выдвиженцы - экс- помощники в Белоруссии и Казахстане Роберт Кабуков и Владимир Королькевич, а, наоборот, «драчевцы». Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Напомню, что Каминский – знаменитый тренер лыжников-спринтеров, на Олимпиаде-2010 в Ванкувере его воспитанники Никита Крюков и Александр Панжинский завоевали золото и серебро.

Что получится из этой каши - бог весть. Но скандалов, думаю, станет не то, что меньше - их не будет вообще. Кому-то хорошо, а кому-то скучно…

источник: «Советский спорт»
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