Гараничев омолодился, Бабиков воскрес. Какой будет мужская сборная на старте КМ?

Поршнева с Поварницыным оставили досиживать карантин и дожидаться двух отрицательных тестов на предыдущем сборе в Якутии. А вот Пащенко не только успел выздороветь и поехать со всеми в Ханты, но и едва не выиграл там 11 ноября первую контрольную дистанцию – спринт. На финише он лишь одну секунду уступил Евгению Гараничеву, показавшему лучшее время. На следующий день в масс-старте Гараничев был вторым после Антона Бабикова. И главный тренер Валерий Польховский заявил, что к этим двум биатлонистам у него вопросов нет. Отбор в команду оба прошли вне всяких сомнений.

После этого мужскую сборную решили от греха подальше не объединять пока с женской, чтобы свести риск дальнейшего распространения заразы к минимуму. По той же причине Александр Логинов и Матвей Елисеев продолжают самостоятельные тренировки отдельно от команды. Места в ней им гарантированы за счет попадания в топ-30 общего зачета предыдущего КМ, где Елисеев был 15-м, а Логинов 7-м, так что здоровьем наших лидеров ради отборочных гонок решили лишний раз не рисковать.

Поначалу планировалось, что наша команда проведет заключительный сбор в Тюмени, но в последний момент его перенесли в Ханты-Мансийск – из-за вспышки коронавируса, которым по очереди заразились Петр Пащенко, Александр Поварницын и Никита Поршнев, а также несколько человек из тренерского и обслуживающего персонала.

1. Евгений Гараничев – 24.40 (1 промах)

2. Петр Пащенко – отставание 0.01 (0)

3-4. Антон Бабиков – 0.14 (1)

3-4. Эдуард Латыпов – 0.14 (3)

5. Семен Сучилов – 0.17 (1)

6. Вадим Филимонов – 0.38 (0)

7. Кирилл Стрельцов – 0.44 (2)

…9. Карим Халили – 0.58 (2)

…10. Василий Томшин – 1.06 (2)

…12. Игорь Малиновский – 1.15 (3)

Масс-старт 15 км

1. Антон Бабиков – 52.42 (1)

2. Евгений Гараничев – 0.24 (2)

3. Семен Сучилов – 0.43 (5)

4. Игорь Малиновский – 0.50 (4)

5. Эдуард Латыпов – 1.07 (6)

6. Василий Томшин – 1.11 (4)

7. Карим Халили – 1.21 (3)

ГАРАНИЧЕВ ТЕПЕРЬ БЕГАЕТ «ПО КАМИНСКОМУ»

А ведь что на Бабикове, что на Гараничеве многие уже поспешили поставить крест. У 29-летнего Бабикова, который стремительно ворвался в основу сборной четыре года назад, показав спину на победном финише в Швеции самому Мартену Фуркаду, два последних сезона, можно сказать, пропали даром. Лишь четыре гонки в КМ и ни одного попадания в десятку на фоне периодических скандалов – то с участием-неучастием в эстафете, то с винтовкой… Но сейчас мы, похоже, наблюдаем прежнего Бабикова – особенно в плане надежной стрельбы.

Призер олимпийского Сочи-2014 Гараничев, которому в феврале стукнет 33, переживает уже бог знает какую по счету молодость. По словам его личного тренера Максима Кугаевского, в этом году они начали подготовку уже в начале апреля и резко увеличили объем тренировочных нагрузок. Ветерану пришлось нелегко, но сейчас тяжелые летние тренировки приносят несомненные плоды.

Кроме того, Гараничев совершенствовал свой лыжный ход по рекомендациям нового старшего тренера мужской сборной Юрия Каминского. Прежде, чем перейти в биатлон в нынешнее межсезонье, Каминский много работал в лыжной национальной сборной и воспитал немало известных спринтеров, в том числе – олимпийского чемпиона Никиту Крюкова. Для такого возрастного спортсмена, как Гараничев, коррекция техники – дело не самое простое, но постепенно он освоил новинки и сейчас бежит хорошо.

ЛАТЫПОВ ОБГОНЯЕТ ЛЫЖНИКОВ

Хотя все-таки не так, как Эдуард Латыпов. Этот 26-летний парень поразил всех скоростью еще на летнем чемпионате страны в Тюмени - в спринте, несмотря на промах, «привез» всем минуту! А на недавнем якутском сборе Латыпов отличился в совместной 30-километровой гонке с лыжниками: показал лучшее среди биатлонистов пятое время, опередив кое-кого из звезд первой беговой сборной - например, двукратного призера лыжных ЧМ Андрея Ларькова. Правда, как это часто бывает, параллельно с прибавкой в скорости у Латыпова разладилась стрельба. Девять промахов на шести рубежах за две гонки в Хантах – это все-таки чересчур.

Пока тренеры не торопятся объявлять, какие три биатлониста составят компанию Логинову, Елисееву, Гараничеву и Бабикову на сдвоенном «первом-втором» этапе Кубка мира в Контиолахти. Имена Латыпова, Семена Сучилова и либо Пащенко, либо Кирилла Стрельцова вроде напрашиваются (форма Карима Халили сейчас, к сожалению, далека от оптимальной), но все боятся новых случаев с коронавирусом. Окончательный состав будет назван не раньше 18 ноября - уже после аналогичных контрольных гонок в женской сборной, запланированных на 14-е, 15-е и 17-е. Напомним, что в прекрасной половине нашей команды по итогам прошлого КМ точно начнут новый сезон с самого начала Светлана Миронова, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. После завершения всех отборочных процедур наши соберутся в Санкт-Петербурге и оттуда отправятся в Финляндию на автобусе.

Календарь сезона-2020/21

28-29 ноября. Кубок мира. Этап 1. Контиолахти (Финляндия)

3-6 декабря. Кубок мира. Этап 2. Контиолахти (Финляндия)

11-13 декабря. Кубок мира. Этап 3. Хохфильцен (Австрия)

17-20 декабря. Кубок мира. Этап 4. Хохфильцен (Австрия)

7-10 января. Кубок мира. Этап 5. Оберхоф (Германия)

13-17 января. Кубок мира. Этап 6. Оберхоф (Германия)

21-24 января. Кубок мира. Этап 7. Антхольц (Италия)

27-31 января. Чемпионат Европы. Дужники-Здрой (Польша)

10-21 февраля. Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

26 февраля – 1 марта. Кубок мира. Этап 8. Пекин (Китай)

11-14 марта. Кубок мира. Этап 9. Нове-Место (Чехия)

18-21 марта. Кубок мира. Этап 10. Холменколлен (Норвегия)

Сроки и места проведения трех последних этапов Кубка мира должны быть окончательно подтверждены до конца ноября.