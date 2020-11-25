Тайна Логинова и еще шесть загадок. Чего ждать от мужской сборной в новом сезоне

Его статус лидера сборной сомнению не подвергается. Однако всю подготовку к новому сезону Логинов провел отдельно от сборной, присоединился к команде буквально на днях, и понять, в какой форме он находится, сейчас совершенно невозможно. Какие-то выводы можно будет делать только после первых гонок в Контиолахти. В частности, под силу ли лучшему биатлонисту России побороться за место в первой тройке общего зачета КМ, из которой он выпал по ходу прошлого сезона.

Кубок мира : 5 сезонов, 108 гонок, 17 (4+4+9) медалей, в т.ч. 12 (2+4+6) в личных гонках, лучшее место в общем зачете – 2 (2018/19).

Кубок мира: 6 сезонов, 97 гонок, 4 (0+2+2) медали, в т.ч. 1 (0+0+1) в личных гонках, лучшее место в общем зачете – 15 (2019/20).

КМ-2019/20: 24 гонки, 1 (0+0+1) медаль в личной гонке, место в общем зачете -15, стрельба лежа – 82%, стрельба стоя – 86%.

В предыдущем КМ зарекомендовал себя твердым вторым «номером» команды. Теперь этот статус надо закрепить – ну, и желательно прибавить в стабильности. Например, за счет умения раскладывать силы по дистанции – чтобы избавиться от хронических провалов по скорости на последних кругах.

ЕВГЕНИЙ ГАРАНИЧЕВ

32 года. Родился 13.02.1988 в Новоильинском (Пермский край). Рост 170 см, вес 68 кг.

Кубок мира: 10 сезонов, 226 гонок, 26 (7+9+10) медалей, в т.ч. 14 (1+6+7) в личных гонках, лучшее место в общем зачете – 7 (2014/15, 2015/16).

КМ-2019/20: 20 гонок, 0 медалей, лучшее место – 4, в т.ч. в личных гонках – 11, место в общем зачете – 32, стрельба лежа – 91%, стрельба стоя – 82%.

Ветеран попробует вернуться на первые роли в сборной после невзрачного прошлого сезона. Летом резко увеличил объем тренировочных нагрузок, а также корректировал беговую технику под руководством лыжного тренера Юрия Каминского. В недавних контрольных гонках в Ханты-Мансийске Гараничев показал лучший результат: первое место в спринте и второе в масс-старте.

АНТОН БАБИКОВ

29 лет. Родился 2 августа 1991 года в Уфе. Рост 179 см, вес 64 кг.

Кубок мира: 6 сезонов, 69 гонок, 8 (2+2+4) медалей, в т.ч. 2 (1+0+1) в личных гонках, лучшее место в общем зачете – 24 (2016/17).

КМ-2019/20: 2 гонки, 0 медалей, лучшее место – 14 (личная гонка), место в общем зачете – 71, стрельба лежа – 100%, стрельба лежа – 93%

Еще один «возвращенец», фактически пропустивший два предыдущих Кубка мира. Как и Гараничев, попал в первую тройку в обеих контрольных гонках, выиграв одну из них. За счет традиционно надежной стрельбы может стать очень важным звеном в эстафетной четверке.

ЭДУАРД ЛАТЫПОВ

26 лет. Родился 21.03.94 в Гродно (Белоруссия). Рост 176 см, вес 71 кг.

Кубок мира: 2 сезона, 31 гонка, 1 (0+0+1) медаль в эстафете, лучшее место в общем зачете – 52 (2019/20).

КМ-2019/20: 20 гонок, 0 медалей, лучшее место – 4, в т.ч. в личных гонках – 17, место в общем зачете – 52, стрельба лежа - 80%, стрельба стоя - 79%.

Потенциально способен совершить мощный прорыв и стать открытием КМ-2019/20. И летом, и осенью был самым быстрым в сборной, порой демонстрируя «ход» на уровне национальной команды по «гладким» лыжам. Осталось только разобраться со стрельбой: в Хантах Латыпов на шести рубежах допустил девять промахов и подобные «самоубийства» в последнее время у него не редкость.

ПЕТР ПАЩЕНКО

29 лет. Родился 10.01.1991 в Межгорье (Башкортостан). Рост 180 см, вес 72 кг.

Кубок мира: 2 сезона, 4 гонки, 0 медалей, лучшее место – 29 (личная гонка), лучшее место в общем зачете – 84 (2017/18).

В КМ-2019/20 не выступал.

На предпоследнем сборе в Якутии заразился коронавирусом, но быстро оправился от болезни и успел отобраться в команду «на флажке». В контрольном спринте уступил Гараничеву всего одну секунду. В Кубке мира Пащенко не участвовал два с половиной года, а на зарубежных этапах не выступал вообще никогда.

СЕМЕН СУЧИЛОВ

28 лет. Родился 26.10.1992 в Кировском (Тюменская область). Рост 180 см, вес 76 кг.

Кубок мира: 1 сезон, 2 гонки, 0 медалей, лучшее место – 95 (личная гонка).

В КМ-2019/20 не выступал. Выиграл 2 гонки в Кубке IBU-2019/20 и занял 33–е место в общем зачете.

Ему, как и Пащенко, будет трудно заявить о себе в первой сборной, в том числе – из-за далеких стартовых номеров. Для таких сам факт участия в любой гонке КМ уже является успехом, и их в любой момент могут заменить. На Поршнева или Поварницына, Халили или Томшина – желающих в ближайшем резерве хватает.

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2020/21

28-29 ноября. Кубок мира. Этап 1. Контиолахти (Финляндия)

3-6 декабря. Кубок мира. Этап 2. Контиолахти (Финляндия)

11-13 декабря. Кубок мира. Этап 3. Хохфильцен (Австрия)

17-20 декабря. Кубок мира. Этап 4. Хохфильцен (Австрия)

7-10 января. Кубок мира. Этап 5. Оберхоф (Германия)

13-17 января. Кубок мира. Этап 6. Оберхоф (Германия)

21-24 января. Кубок мира. Этап 7. Антхольц (Италия)

27-31 января. Чемпионат Европы. Дужники-Здрой (Польша)

10-21 февраля. Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

4-7 марта. Кубок мира. Этап 8. Нове-Место (Чехия)

11-14 марта. Кубок мира. Этап 9. Нове-Место (Чехия)

18-21 марта. Кубок мира. Этап 10. Холменколлен (Норвегия)