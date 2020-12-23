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Александр Тихонов: Ребята перегружены физически, это сказывается на стрельбе
23 декабря 10:00
автор: Юрий Волохов

Александр Тихонов: Ребята перегружены физически, это сказывается на стрельбе

Четырехкратный олимпийский чемпион – о причинах неудач наших биатлонистов.

- У сборной России 39 гонок без медалей. На ваш опытный взгляд, в чем причины?
- Причина - безграмотность тренерского состава. Они не знают, как готовился Логинов к сезону и что он делал. Так вы найдите подход, поговорите с ним. Составьте индивидуальный план.

Я не говорю, что я лучший тренер. Но я своей властью отменял все контрольные тренировки. Потому что это тяжелее, чем выступление на чемпионате мира. Идет жесткий отбор в команду.

С конца ноября я отменял большие нагрузки. А сейчас, что мы видим: они тренируются каждый день. Спортсмены перегружены.

Как-то перед чемпионатом мира я приехал в Антерсельву. Вижу - команда перегружена. Я собрал команду в баре, устроил настоящий вечер, даже с шаманским и вином.

После этого в течение двух дней не было никаких лыж и винтовок. Затем - легкая тренировка без оружия. И тогда идет накопление энергии. И так я запрещал тренироваться спортсменам нашей сборной перед каждым чемпионатом мира.

А сейчас они на первом снегу сделали две скоростные тренировки подряд. Я тогда, еще до первого этапа Кубка мира, сказал, если они не найдут правильный подход и не дадут команде восстановиться и набрать энергию, следующие два этапа мы провалим. Все так и вышло.

- К вам не прислушались?
- Нет, они продолжают тренироваться! Хотя Бабиков сказал, что норвежцы уже не катаются. А мы продолжаем.

И еще – сейчас у нас нет ни одного лидера. А ведь многим уже под тридцать, есть опыт. Неужели вы не видите, что организм перегружен, не чувствуете его?

Я мог даже Привалову сказать, что не буду тренироваться. А эти, как роботы – не чувствуют свой организм.

- Логинов по скорости еще может добрать, но ведь у него стрельба не идет. Здесь в чем проблема?
- Я вам скажу: когда спортсмен перегружен физически и психологически, это моментально сказывается на стрельбе. При перегруженности при циклической работе увеличивается пульсация, все это отражается на точности стрельбы.

- Сейчас большой перерыв в Кубке мира. Что, по вашему, нужно предпринять нашему тренерскому штабу?
- Я бы сейчас ребят распустил по домам. Пусть хорошо отметят Новый год, отоспятся.

Я вам расскажу такой случай. В 1969 году после окончания сезона я решил не выступать в чемпионате Союза. И поехал на рыбалку с другом под Новосибирск. Так меня отыскали: старшему лейтенанту Тихонову явиться на чемпионат СССР. А я восемь дней на лыжах не стоял и винтовку в руках не держал. И что вы думает?

- Что?
- Я выиграл у второго места 4,45 минуты. Фундамент был заложен – вот и все. Этого хватило с лихвой. Сейчас нашей сборной нужны только легкие тренировки, но ведь у нас никто на себя такую ответственность не возьмет.

источник: «Советский спорт»
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