Медалька на Новый год. Елисеев и Павлова выиграли Рождественскую гонку

Из-за коронавируса гонку устроили не на привычном футбольном стадионе в Гельзенкирхене, а на исконно биатлонной трассе в Рупольдинге. Обычно этот немецкий город принимает второй этап Кубка мира после новогодней паузы, но в этом году, дабы избежать лишних переездов, IBU предпочла отдать два январских уик-энда подряд Оберхофу. Рупольдинг же довольствовался Рождественской гонкой – разумеется, без зрителей.
ПАВЛОВА ПОПАЛА 36 ИЗ 40, ЕЛИСЕЕВ – АЖ 39
От перемены мест формат гонки не изменился: две одиночных смешанных эстафеты по 9 спринтерских (1,3 км) кругов. Первая – обычная, вторая – гонка преследования с гандикапами по итогам первой. В каждой команде – одна женщина и один мужчина, сменяющие друг друга на дистанции после каждого круга. Мужчины, отстреляв на восьмом, заключительном огневом рубеже, потом еще пробегают финишный круг.
Мероприятие это - чисто коммерческое, и в суровых реалиях пандемии некоторые страны отнеслись к нему с прохладцей. Норвежцы с французами отказались вообще, шведы прислали парочку из глубокого запаса – Элизабет Хохберг и Торстена Стенерсена. Хотя остальные - Россия, Италия, Австрия, Украина, Чехия, Белоруссия и, естественно, Германия - выставили вполне боевые составы.
Погодные условия оказались самыми, что ни на есть, рождественскими: густой снег и полный штиль. И лучше всех безветрием сумела воспользоваться российская команда. В обеих гонках наши показали лучшую стрельбу, в общей сложности допустив на 16 огневых рубежах лишь пять промахов. Евгения Павлова закрыла 36 мишеней из 40 (все четыре ошибки она допустила на «стойках»), что соответствует 90 процентам попаданий, а Матвей Елисеев выдал невероятные 97,5%. Почти до самого конца он стрелял без единой ошибки!
ПОСЛЕДНИМИ ОТСТАЛИ ШЕМПП И ПРОЙС
Основную конкуренцию нашим составили Франциска Пройс и Симон Шемпп, постоянно живущие именно в Рупольдинге. В масс-старте Шемпп с Елисеевым синхронно палили на последнем рубеже, но российский биатлонист делал это и быстрее, и точнее. Пока немец мотал штрафной круг, пусть и сокращенный с обычных 150 метров до 75-и, Елисеев успел прилично оторваться: на финише их разделили 18 секунд. Остальные же «поймали» около минуты и более.
Правда, перед стартом гонки преследования все разрывы делились пополам. И на первых километрах второй команде Германии удалось подключиться к лидирующей связке. Но продолжалось это недолго: Бенедикт Долль схлопотал пару промахов и больше в разборки Павловой с Пройс и Елисеева с Шемппом уже никто не вмешивался.
А потом отвалился и Шемпп: на стрельбе №6, из положения лежа, он допустил две роковые ошибки. Затем Павлова лидерство сохранила, и Елисеев перед заключительной «стойкой» имел запас в двадцать с лишним секунд. Даже единственный промах предпоследним патроном (после 38 попаданий подряд!) не оставил шансов немецкому преследователю. Пусть у Елисеева часто бывают проблемы с последним кругом, чтобы отыграть 9,6 секунды на одном километре нужно быть не Шемппом (4-кратный чемпион мира переживает не лучшие времена, и на этапах Кубка мира-2020/21 пока не появлялся), а то ли Йоханнесом Бе, то ли даже Александром Большуновым
Шемпп и не отыграл. Елисеев финишировал в одиночестве и сразу угодил в объятья радостной напарницы. Преувеличивать значение их с Павловой победы, конечно, не стоит (я ж не Губерниев в конце концов), но после 39 кряду гонок КМ без российских медалей нам и такая медалька сгодится вполне. К Новому году – очень даже кстати.
Кубок мира возобновится 8 января. Только что объявлен состав, в котором сборная России собирается прерывать в Оберхофе свою рекордно-безмедальную серию. Елисеев с Павловой, разумеется, будут там бежать, а вот имена остальных: мужчины - Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Кирилл Стрельцов и Игорь Малиновский, женщины - Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова.
Рождественская гонка. Рупольдинг (Германия)
Масс-старт 9х1,3 км
- 1. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) – 33.15,3 (3 промаха)
- 2. Франциска Пройс/Симон Шемпп (Германия) – отставание 18,2 (4)
- 3. Лиза-Тереза Хаузер/Юлиан Эберхард (Австрия) – 50,2 (8)
- 4. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) – 1.09,1 (9)
- 5. Вита Семеренко/Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.17,1 (6)
- 6. Денизе Херрманн/Бенедикт Долль (Германия) – 1.19,7 (9)
Гонка преследования 9х1,3 км
- 1. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) – 33.06,4 (2)
- 2. Франциска Пройс/Симон Шемпп (Германия) – 7,1 (3)
- 3. Денизе Херрманн/Бенедикт Долль (Германия) – 25,1 (4)
- 4. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) – 25,2 (4)
- 5. Лиза-Тереза Хаузер/Юлиан Эберхард (Австрия) – 40,1 (7)
- 6. Маркета Давыдова/Михал Крчмар (Чехия) – 1.39,6 (5)