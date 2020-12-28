Медалька на Новый год. Елисеев и Павлова выиграли Рождественскую гонку

Из-за коронавируса гонку устроили не на привычном футбольном стадионе в Гельзенкирхене, а на исконно биатлонной трассе в Рупольдинге. Обычно этот немецкий город принимает второй этап Кубка мира после новогодней паузы, но в этом году, дабы избежать лишних переездов, IBU предпочла отдать два январских уик-энда подряд Оберхофу. Рупольдинг же довольствовался Рождественской гонкой – разумеется, без зрителей.

ПАВЛОВА ПОПАЛА 36 ИЗ 40, ЕЛИСЕЕВ – АЖ 39

От перемены мест формат гонки не изменился: две одиночных смешанных эстафеты по 9 спринтерских (1,3 км) кругов. Первая – обычная, вторая – гонка преследования с гандикапами по итогам первой. В каждой команде – одна женщина и один мужчина, сменяющие друг друга на дистанции после каждого круга. Мужчины, отстреляв на восьмом, заключительном огневом рубеже, потом еще пробегают финишный круг.

Мероприятие это - чисто коммерческое, и в суровых реалиях пандемии некоторые страны отнеслись к нему с прохладцей. Норвежцы с французами отказались вообще, шведы прислали парочку из глубокого запаса – Элизабет Хохберг и Торстена Стенерсена. Хотя остальные - Россия, Италия, Австрия, Украина, Чехия, Белоруссия и, естественно, Германия - выставили вполне боевые составы.

Погодные условия оказались самыми, что ни на есть, рождественскими: густой снег и полный штиль. И лучше всех безветрием сумела воспользоваться российская команда. В обеих гонках наши показали лучшую стрельбу, в общей сложности допустив на 16 огневых рубежах лишь пять промахов. Евгения Павлова закрыла 36 мишеней из 40 (все четыре ошибки она допустила на «стойках»), что соответствует 90 процентам попаданий, а Матвей Елисеев выдал невероятные 97,5%. Почти до самого конца он стрелял без единой ошибки!

ПОСЛЕДНИМИ ОТСТАЛИ ШЕМПП И ПРОЙС

Основную конкуренцию нашим составили Франциска Пройс и Симон Шемпп, постоянно живущие именно в Рупольдинге. В масс-старте Шемпп с Елисеевым синхронно палили на последнем рубеже, но российский биатлонист делал это и быстрее, и точнее. Пока немец мотал штрафной круг, пусть и сокращенный с обычных 150 метров до 75-и, Елисеев успел прилично оторваться: на финише их разделили 18 секунд. Остальные же «поймали» около минуты и более.