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Россия ждет медалей? С такой стрельбой Логинова их не будет еще долго
02 января 10:07
автор: Лев Тигай
автор фото: СБР. На фото: Александр Логинов

Россия ждет медалей? С такой стрельбой Логинова их не будет еще долго

Разбираем печальные результаты наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2020/21 и сравниваем их с тем, что было год назад.

Эту рождественскую операцию «Советский спорт» проводит уже не первый год, но с такой «ямой» раньше мы, конечно, не сталкивались. Рекордно-безмедальная серия сборной России длится аж с февраля и насчитывает 39 гонок Кубка мира. А как наш биатлон (по традиции начинаем с мужского) чувствовал себя на исходе 2019-го?

Мужская сборная России после декабрьских этапов Кубка мира сейчас и год назад

Как видите, тогда медали у россиян были, причем в личных гонках («деревянная» полоса эстафетного невезения к тому моменту уже началась). Их добывали двое: помимо привычного лидера сборной Александра Логинова на первый план в начале сезона выбрался Матвей Елисеев. Правда, у него этот всплеск получился недолгим. Зато Логинов, хоть и выступал в КМ-2019/20 с перепадами, в решающий момент оказался во всеоружии, добыв золото и бронзу на чемпионате мира в Антхольце.

76 ПРОЦЕНТОВ НА «СТОЙКЕ» – ЭТО КАТАСТРОФА

Можно, конечно, тешить себя надеждой, что к февралю Александр придет в себя и на ЧМ-2021 вновь пошумит. Однако его показатели в начале сезона выглядят не очень-то убедительно. Особенно это касается стрельбы: о чем говорить, если процент попаданий из положения стоя у Логинова худший в команде:76,7! То есть, один промах на огневом рубеже для него сейчас – меньше средней нормы.

Статистика Александра Логинова после декабрьских этапов КМ в последние три сезона

Год назад Логинов стрелял гораздо лучше. Правда, в позапрошлом сезоне, который остается лучшим в его карьере, меткостью наш лидер не очень-то блистал, но тогда он компенсировал это высокой скоростью на лыжне. Полминуты от лидера на десяти километрах – это как раз тот темп, который позволяет регулярно попадать на пьедестал.

Вообще, именно десятикилометровый спринт  самая показательная дистанция. Хотя бы потому, что ее бегают чаще других. Например, из девяти личных гонок КМ-2020/21 четыре были спринтерскими и еще три – гонками преследования, успех в которых без результата в спринте невозможен. В то время, как марафонская «индивидуалка» и элитно-контактный масс-старт, больше зависящие от стрельбы, состоялись всего-то по разу.

ПОЙМАЛ МИНУТУ – ЗАБУДЬ О МЕДАЛЯХ

Если проштудировать протоколы последних лет, то легко убедиться, что в спринте не бывает призеров, проигрывающих минуту ногами. Подобное отставание – приговор. Какие-то шансы начинаются максимум с 40-45 секунд, но и такой темп ничего не гарантирует – даже при стрельбе «на ноль». Зато полминуты и меньше – это уже намного теплее, тут медаль возможна и с одним промахом. Но не с двумя – сам Йоханнес Бе за свою карьеру лишь дважды сумел зацепить бронзу с парой неточных выстрелов, а таких шустрых бегунов, как он, в нашей сборной нет.

В золотом спринте ЧМ-2020 у Логинова был второй «ход», в десяти секундах от первого. И в декабре двухлетней давности, когда Александр набрал оптимальную форму и закрепился на втором месте в КМ, он отставал всего на 15. Сейчас положительная динамика тоже есть, в Хохфильцене Логинов почти вышел на заветные полминуты (если быть точным – 31,1), но проклятая «стойка» по-прежнему тянет его вниз. С такой стрельбой и в десятку-то пробиться трудно. Потому десятое место и остается лучшим в личных гонках этого сезона  как для Логинова, так и для всей нашей сборной.

НОВАЯ ПАРТИЯ «ПУШЕЧНОГО МЯСА»

Кому интересна снайперская серия Евгения Гараничева, не знающего промахов на «лежке» и закрывшего там 45 мишеней из 45, если в спринте он проигрывает «ходом» по полторы минуты, а в последнем масс-старте схлопотал почти две? Или возьмем Эдуарда Латыпова, у которого все наоборот: бежит быстро, но и мажет часто, почти как Логинов. Про запасных и говорить нечего. Что Семен Сучилов, что Петр Пащенко, что Карим Халили, мягко говоря, не впечатлили: на троих  ни одного попадания в гонку преследования. Теперь вместо них в команду призвали новую партию «пушечного мяса»  Кирилла Стрельцова и Игоря Малиновского. Э-хе-хе…

В общем, при такой стрельбе Логинова с Латыповым и такой скорости у остальных, боюсь, медалей России не видать еще долго. Разве что в эстафетах (все-таки у нас четыре человека в топ-30 общего зачета), хотя и там дело упирается все в ту же логиновскую «стойку» на четвертом этапе. В Хохфильцене Александр пришел на нее уверенно третьим и с шансами на золото  норвежец с шведом как раз начали мазать, а ушел со штрафным кругом и к очередной «деревяшке».

Показатели российских биатлонистов на этапах Кубка мира-2020/21

Г – гонки (в том числе личные), М – лучшее-худшее (среднее) места в личных гонках, ОЗ – место (очки) в общем зачете КМ, Х – средний проигрыш ходом лидеру на 10 км дистанции, %Л - процент точной стрельбы лежа, %С - процент точной стрельбы стоя, %В – общий процент точной стрельбы.

Календарь основных соревнований до конца сезона

  • 8-10 января. Кубок мира. Этап 5. Оберхоф (Германия)
  • 13-17 января. Кубок мира. Этап 6. Оберхоф (Германия)
  • 21-24 января. Кубок мира. Этап 7. Антхольц (Италия)
  • 27-31 января. Чемпионат Европы. Дужники-Здрой (Польша)
  • 10-21 февраля. Чемпионат мира. Поклюка (Словения)
  • 4-7 марта. Кубок мира. Этап 8. Нове-Место (Чехия)
  • 11-14 марта. Кубок мира. Этап 9. Нове-Место (Чехия)
  • 18-21 марта. Кубок мира. Этап 10. Холменколлен (Норвегия)

Состав мужской сборной России на 5-й этап КМ в Оберхофе

  • Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский

источник: «Советский спорт»
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