Россия ждет медалей? С такой стрельбой Логинова их не будет еще долго

Эту рождественскую операцию «Советский спорт» проводит уже не первый год, но с такой «ямой» раньше мы, конечно, не сталкивались. Рекордно-безмедальная серия сборной России длится аж с февраля и насчитывает 39 гонок Кубка мира. А как наш биатлон (по традиции начинаем с мужского) чувствовал себя на исходе 2019-го?

Мужская сборная России после декабрьских этапов Кубка мира сейчас и год назад

Как видите, тогда медали у россиян были, причем в личных гонках («деревянная» полоса эстафетного невезения к тому моменту уже началась). Их добывали двое: помимо привычного лидера сборной Александра Логинова на первый план в начале сезона выбрался Матвей Елисеев. Правда, у него этот всплеск получился недолгим. Зато Логинов, хоть и выступал в КМ-2019/20 с перепадами, в решающий момент оказался во всеоружии, добыв золото и бронзу на чемпионате мира в Антхольце.

76 ПРОЦЕНТОВ НА «СТОЙКЕ» – ЭТО КАТАСТРОФА

Можно, конечно, тешить себя надеждой, что к февралю Александр придет в себя и на ЧМ-2021 вновь пошумит. Однако его показатели в начале сезона выглядят не очень-то убедительно. Особенно это касается стрельбы: о чем говорить, если процент попаданий из положения стоя у Логинова худший в команде:76,7! То есть, один промах на огневом рубеже для него сейчас – меньше средней нормы.

Статистика Александра Логинова после декабрьских этапов КМ в последние три сезона

Год назад Логинов стрелял гораздо лучше. Правда, в позапрошлом сезоне, который остается лучшим в его карьере, меткостью наш лидер не очень-то блистал, но тогда он компенсировал это высокой скоростью на лыжне. Полминуты от лидера на десяти километрах – это как раз тот темп, который позволяет регулярно попадать на пьедестал.

Вообще, именно десятикилометровый спринт – самая показательная дистанция. Хотя бы потому, что ее бегают чаще других. Например, из девяти личных гонок КМ-2020/21 четыре были спринтерскими и еще три – гонками преследования, успех в которых без результата в спринте невозможен. В то время, как марафонская «индивидуалка» и элитно-контактный масс-старт, больше зависящие от стрельбы, состоялись всего-то по разу.

ПОЙМАЛ МИНУТУ – ЗАБУДЬ О МЕДАЛЯХ

Если проштудировать протоколы последних лет, то легко убедиться, что в спринте не бывает призеров, проигрывающих минуту ногами. Подобное отставание – приговор. Какие-то шансы начинаются максимум с 40-45 секунд, но и такой темп ничего не гарантирует – даже при стрельбе «на ноль». Зато полминуты и меньше – это уже намного теплее, тут медаль возможна и с одним промахом. Но не с двумя – сам Йоханнес Бе за свою карьеру лишь дважды сумел зацепить бронзу с парой неточных выстрелов, а таких шустрых бегунов, как он, в нашей сборной нет.

В золотом спринте ЧМ-2020 у Логинова был второй «ход», в десяти секундах от первого. И в декабре двухлетней давности, когда Александр набрал оптимальную форму и закрепился на втором месте в КМ, он отставал всего на 15. Сейчас положительная динамика тоже есть, в Хохфильцене Логинов почти вышел на заветные полминуты (если быть точным – 31,1), но проклятая «стойка» по-прежнему тянет его вниз. С такой стрельбой и в десятку-то пробиться трудно. Потому десятое место и остается лучшим в личных гонках этого сезона – как для Логинова, так и для всей нашей сборной.

НОВАЯ ПАРТИЯ «ПУШЕЧНОГО МЯСА»

Кому интересна снайперская серия Евгения Гараничева, не знающего промахов на «лежке» и закрывшего там 45 мишеней из 45, если в спринте он проигрывает «ходом» по полторы минуты, а в последнем масс-старте схлопотал почти две? Или возьмем Эдуарда Латыпова, у которого все наоборот: бежит быстро, но и мажет часто, почти как Логинов. Про запасных и говорить нечего. Что Семен Сучилов, что Петр Пащенко, что Карим Халили, мягко говоря, не впечатлили: на троих – ни одного попадания в гонку преследования. Теперь вместо них в команду призвали новую партию «пушечного мяса» – Кирилла Стрельцова и Игоря Малиновского. Э-хе-хе…

В общем, при такой стрельбе Логинова с Латыповым и такой скорости у остальных, боюсь, медалей России не видать еще долго. Разве что в эстафетах (все-таки у нас четыре человека в топ-30 общего зачета), хотя и там дело упирается все в ту же логиновскую «стойку» на четвертом этапе. В Хохфильцене Александр пришел на нее уверенно третьим и с шансами на золото – норвежец с шведом как раз начали мазать, а ушел со штрафным кругом и к очередной «деревяшке».

Показатели российских биатлонистов на этапах Кубка мира-2020/21

Г – гонки (в том числе личные), М – лучшее-худшее (среднее) места в личных гонках, ОЗ – место (очки) в общем зачете КМ, Х – средний проигрыш ходом лидеру на 10 км дистанции, %Л - процент точной стрельбы лежа, %С - процент точной стрельбы стоя, %В – общий процент точной стрельбы.

Календарь основных соревнований до конца сезона

8-10 января. Кубок мира. Этап 5. Оберхоф (Германия)

13-17 января. Кубок мира. Этап 6. Оберхоф (Германия)

21-24 января. Кубок мира. Этап 7. Антхольц (Италия)

27-31 января. Чемпионат Европы. Дужники-Здрой (Польша)

10-21 февраля. Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

4-7 марта. Кубок мира. Этап 8. Нове-Место (Чехия)

11-14 марта. Кубок мира. Этап 9. Нове-Место (Чехия)

18-21 марта. Кубок мира. Этап 10. Холменколлен (Норвегия)

Состав мужской сборной России на 5-й этап КМ в Оберхофе