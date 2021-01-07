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Как возглавить сборную в 32 года. У Польховского – коронавирус, его заменит Волков
07 января 20:00
автор: Лев Тигай
автор фото: СБР. На фото: Алексей Волков

Как возглавить сборную в 32 года. У Польховского – коронавирус, его заменит Волков

В пятницу возобновляется Кубок мира – Оберхоф примет два этапа подряд. Перед ними российская команда лишилась главного тренера Валерия Польховского.

УЖЕ НЕ ЧЕМПИОН СОЧИ, НО ЗАТО «И.О. ГЛАВНОГО»

Всего год назад Алексей Волков был действующим биатлонистом и олимпийским чемпионом. Но с тех пор он много чего успел: лишиться золота Сочи-2014 (из-за допинг-дисквалификации партнера по той эстафетной четверке Евгения Устюгова), завершить карьеру спортсмена, перейти на тренерскую работу, войти в штаб сборной России и вот теперь – возглавил ее! Неплохой кульбит для 32-летнего парня…

Конечно, руководить Волков – с его должностью тренера женской команды по стрельбе будет отчасти формально и в качестве и.о. Основная работа «в поле» наверняка останется на плечах старших тренеров двух половинок сборной Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Просто у «постоянного главного» (если в нашем биатлоне вообще существует что-либо постоянное) на днях нашли коронавирус, и 67-летнего Валерия Польховского пришлось усадить в карантин. Напомню, что Шашилов недавно тоже подвергался этой процедуре (и его тоже замещал Волков), а еще чуть раньше заражение «короной» случилось с Антоном Бабиковым.

Хотя не будем сгущать краски. Все спортсмены в команде вроде бы (тьфу-тьфу) здоровы, а то, что какие-то случаи после новогодних каникул будут, так это ожидаемо. В декабре IBU за свои деньги устроила участникам Кубка мира тепличный режим «мобильного пузыря»: сдвоенные этапы в Финляндии и Австрии, а между ними – предельно закрытый от посторонних чартерный переезд. Но на рождественские каникулы все разъехались по домам, так что обойтись совсем без «жертв» вряд ли было возможно. Кое-какие из зарубежных сборных тоже пострадали: у чехов «вылетели» Михал Крчмар и Адам Вацлавик, а у норвежцев – начальник смазочной сервис-бригады. В общем, неприятно, но, слава богу, терпимо.

НАШЕСТВИЕ СТАРЕЮЩИХ ЮНИОРОВ

В Оберхофе гробовая тишина. Лариса Куклина, выбравшаяся из гостиницы глянуть на окрестности, обалдело констатировала в соцсетях: на улицах никого нет, все закрыто и все вымерло. Что ж, таковы вирусные реалии: теперь немецким болельщикам, привыкшим драть глотку на биатлонных трибунах каждый январь, придется смотреть гонки по ТВ хотя трансляция будет вестись, считайте, из-за угла.

В составе сборной России произошли замены. У мужчин вместо Карима Халили и Петра Пащенко в команду вызваны Кирилл Стрельцов и Игорь Малиновский, а у женщин Наталья Гербулова и Екатерина Носкова сменили Татьяну Акимову, Тамару Воронину и Анастасию Горееву.

Возраст пополнивших команду – примерно одинаковый, от 23 лет до 25. Медали юниорских ЧМ есть у всех четверых (Малиновский там вообще пятикратный чемпион), но никто их них не провел больше двух гонок в Кубке мира. И добиться там чего-либо внятного, помимо мест от 50-го и ниже, сумел один Стрельцов. Он дебютировал в КМ в январе-2020 в Поклюке, отстрелял индивидуальную гонку «на ноль», занял там 17-е место и даже попал в элитный масс-старт, где показал 19-й результат. Вполне достойно по меркам нынешней сборной, которая уже 39 гонок не знает призовых мест.

Завтрашний спринт в Оберхофе Стрельцов побежит как и Гербулова. «Лишними запасными» на эту гонку назначены (то ли еще Польховским, то ли уже Волковым, а, скорее всего, Каминским и Шашиловым) Малиновский с Носковой. Только что объявлены результаты жеребьевки стартовых номеров: Куклина №7, Казакевич – 37, Павлова – 43, Миронова – 68, Кайшева – 71, Гербулова – 103, Бабиков – 6, Елисеев – 25, Латыпов – 34, Логинов – 52, Гараничев – 62, Стрельцов – 102.

Биатлон возвращается. Вне зависимости от успехов (а вдруг?) или неудач (как всегда) сборной России.

Состав сборной России на 5-й этап Кубка мира в Оберхофе

  • Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский
  • Женщины: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова

Расписание этапа

8 января, пятница

  • 13:30 (мск). Спринт 7,5 км. Женщины
  • 16:15. Спринт 10 км. Мужчины

9 января, суббота

  • 14:45. Гонка преследования 10 км. Женщины
  • 16:45. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

10 января, воскресенье

  • 13:30. Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км
  • 16:40. Одиночная смешанная эстафета

Календарь основных соревнований до конца сезона

  • 8-10 января. Кубок мира. Этап 5. Оберхоф (Германия)
  • 13-17 января. Кубок мира. Этап 6. Оберхоф (Германия)
  • 21-24 января. Кубок мира. Этап 7. Антхольц (Италия)
  • 27-31 января. Чемпионат Европы. Дужники-Здрой (Польша)
  • 10-21 февраля. Чемпионат мира. Поклюка (Словения)
  • 4-7 марта. Кубок мира. Этап 8. Нове-Место (Чехия)
  • 11-14 марта. Кубок мира. Этап 9. Нове-Место (Чехия)
  • 18-21 марта. Кубок мира. Этап 10. Холменколлен (Норвегия)

источник: «Советский спорт»
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