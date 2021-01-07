Как возглавить сборную в 32 года. У Польховского – коронавирус, его заменит Волков

УЖЕ НЕ ЧЕМПИОН СОЧИ, НО ЗАТО «И.О. ГЛАВНОГО»

Всего год назад Алексей Волков был действующим биатлонистом и олимпийским чемпионом. Но с тех пор он много чего успел: лишиться золота Сочи-2014 (из-за допинг-дисквалификации партнера по той эстафетной четверке Евгения Устюгова), завершить карьеру спортсмена, перейти на тренерскую работу, войти в штаб сборной России и вот теперь – возглавил ее! Неплохой кульбит для 32-летнего парня…

Конечно, руководить Волков – с его должностью тренера женской команды по стрельбе – будет отчасти формально и в качестве и.о. Основная работа «в поле» наверняка останется на плечах старших тренеров двух половинок сборной – Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Просто у «постоянного главного» (если в нашем биатлоне вообще существует что-либо постоянное) на днях нашли коронавирус, и 67-летнего Валерия Польховского пришлось усадить в карантин. Напомню, что Шашилов недавно тоже подвергался этой процедуре (и его тоже замещал Волков), а еще чуть раньше заражение «короной» случилось с Антоном Бабиковым.

Хотя не будем сгущать краски. Все спортсмены в команде вроде бы (тьфу-тьфу) здоровы, а то, что какие-то случаи после новогодних каникул будут, так это ожидаемо. В декабре IBU за свои деньги устроила участникам Кубка мира тепличный режим «мобильного пузыря»: сдвоенные этапы в Финляндии и Австрии, а между ними – предельно закрытый от посторонних чартерный переезд. Но на рождественские каникулы все разъехались по домам, так что обойтись совсем без «жертв» вряд ли было возможно. Кое-какие из зарубежных сборных тоже пострадали: у чехов «вылетели» Михал Крчмар и Адам Вацлавик, а у норвежцев – начальник смазочной сервис-бригады. В общем, неприятно, но, слава богу, терпимо.

НАШЕСТВИЕ СТАРЕЮЩИХ ЮНИОРОВ

В Оберхофе – гробовая тишина. Лариса Куклина, выбравшаяся из гостиницы глянуть на окрестности, обалдело констатировала в соцсетях: на улицах никого нет, все закрыто и все вымерло. Что ж, таковы вирусные реалии: теперь немецким болельщикам, привыкшим драть глотку на биатлонных трибунах каждый январь, придется смотреть гонки по ТВ – хотя трансляция будет вестись, считайте, из-за угла.

В составе сборной России произошли замены. У мужчин вместо Карима Халили и Петра Пащенко в команду вызваны Кирилл Стрельцов и Игорь Малиновский, а у женщин Наталья Гербулова и Екатерина Носкова сменили Татьяну Акимову, Тамару Воронину и Анастасию Горееву.