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Не медаль, так хоть букет. Павлова первой из наших попала в топ-6 личной гонки
08 января 15:48
автор: Лев Тигай

Не медаль, так хоть букет. Павлова первой из наших попала в топ-6 личной гонки

В немецком Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира. Победу в спринте одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшая из россиянок Евгения Палова – шестая.

До этого дня лучшим результатом сборной России в личных гонках Кубка мира было 10-е место – совладельцами этого печального рекорда являлись Александр Логинов и Светлана Миронова. Павлова же совсем недавно, 28 декабря, выиграла с Матвеем Елисеевым рождественскую гонку в Рупольдинге. То есть, на сбор в Сочи, где во время новогодней паузы тренировалась наша команда, они не ездили.

Что не помешало Павловой показать сегодня лучший результат в российской сборной. Как известно, после каждой кубковой гонки проходит так называемая цветочная церемония с участием шести лучших. И получается, что букетик, который вручили Павловой в Оберхофе, стал для нашего биатлона главным достижением текущего сезона.

До пьедестала 27-летней россиянке не хватило 19 секунд. Стреляла Павлова не только точно, но и очень быстро. После второго огневого рубежа она показывала третье время, но на заключительный круг у нашей биатлонистки не хватило сил. В интервью «Матч ТВ» после финиша Павлова призналась: на последних километрах ее резко «вырубило». В результате Евгению обошли норвежка Марте Улсбю, француженка Жюли Симон и Лиза-Тереза Хаузер из Австрии.

Такая же история приключилась в конце спринта с Ларисой Куклиной, которая с пятого места после «стойки» улетела в конец второго десятка. Зато Миронова третий круг прошла просто великолепно – в одном темпе с победительницей гонки Тириль Экхофф! Похоже, быстрейшая биатлонистка России наконец-то обрела свою настоящую форму и теперь от нее можно ожидать серьезных успехов. Уже сегодня, допусти Светлана на «лежке» не два промаха, а хотя бы один, и наш первый букет КМ-2020/21 достался бы ей, а не Павловой. Тогда Миронова была бы пятой, примерно в десяти секундах от бронзы.

Неплохую скорость – вторую в команде после Мироновой – показала Ульяна Кайшева. А вот Ирина Казакевич, занимающая из наших самое высокое место в общем зачете Кубка мира, первую гонку года, увы, провалила по всем статьям - еле-еле попала в число 60 участниц субботнего преследования. Хотя у четырех россиянок, перечисленных выше, стартовые позиции завтра будут неплохими, все они - в топ-25. А уж если Павлова вновь покажет такую же пулеметно-меткую стрельбу, то все может быть. Вплоть до обрыва безмедальной серии сборной России на Кубке мира, которая тянется с февраля прошлого года и теперь насчитывает сорок гонок.

Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф (Германия)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Тириль Экхофф (Норвегия)

0 (0+0)

2 (+1,8)

23.54,0

2

Ханна Оберг (Швеция)

0 (0+0)

14 (+36,8)

+29,6

3

Лиза-Тереза Хаузер (Австрия)

1 (0+1)

8 (+25,5)

+40,2

4

Жюли Симон (Франция)

2 (2+0)

4 (+7,4)

+44,3

5

Марте Улсбю (Норвегия)

2 (1+1)

3 (+3,3)

+52,6

6

Евгения Павлова (Россия)

0 (0+0)

31 (+1.06,8)

+59,1

…15

Светлана Миронова (Россия)

2 (2+0)

12 (+33,6)

+1.13,6

…20

Лариса Куклина (Россия)

0 (0+0)

46 (+1.30,0)

+1.21,7

…22

Ульяна Кайшева (Россия)

1 (1+0)

24 (+58,1)

+1.25,8

…56

Ирина Казакевич (Россия)

3 (1+2)

36 (+1.15,1)

+2.44,5

…87

Наталья Гербулова (Россия)

3 (1+2)

86 (+2.32,2)

+4.05,8

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (стоя)

Павлова

12 (+19,2)

3 (+29,7)

Миронова

55 (+59,5)

25 (+1.11,9)

Куклина

11 (+15,4)

5 (+39,3)

Кайшева

47 (+46,2)

19 (+1.07,0)

Казакевич

53 (+55,3)

65 (+2.23,1)

Гербулова

61 (+1.03,0)

83 (+2.57,4)

Общий зачет Кубка мира

1. Марте Улсбю (Норвегия) - 455

2. Ханна Оберг (Швеция) – 432

3. ТирильЭкхофф (Норвегия) – 406

4. Эльвира Оберг (Швеция) – 351

5. Динара Алимбекова (Белоруссия) - 330

…27. Ирина Казакевич (Россия) – 125

…29. Евгения Павлова (Россия) - 111

…30. Светлана Миронова (Россия) – 109

…34. Ульяна Кайшева (Россия) – 97

Расписание до конца этапа

8 января, пятница

16.15 (мск). Спринт 10 км. Мужчины

9 января, суббота

14.45. Гонка преследования 10 км. Женщины

16.45. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

10 января, воскресенье

13.30. Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км

16.40. Одиночная смешанная эстафета

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