Не медаль, так хоть букет. Павлова первой из наших попала в топ-6 личной гонки

До этого дня лучшим результатом сборной России в личных гонках Кубка мира было 10-е место – совладельцами этого печального рекорда являлись Александр Логинов и Светлана Миронова. Павлова же совсем недавно, 28 декабря, выиграла с Матвеем Елисеевым рождественскую гонку в Рупольдинге. То есть, на сбор в Сочи, где во время новогодней паузы тренировалась наша команда, они не ездили.

Что не помешало Павловой показать сегодня лучший результат в российской сборной. Как известно, после каждой кубковой гонки проходит так называемая цветочная церемония с участием шести лучших. И получается, что букетик, который вручили Павловой в Оберхофе, стал для нашего биатлона главным достижением текущего сезона.

До пьедестала 27-летней россиянке не хватило 19 секунд. Стреляла Павлова не только точно, но и очень быстро. После второго огневого рубежа она показывала третье время, но на заключительный круг у нашей биатлонистки не хватило сил. В интервью «Матч ТВ» после финиша Павлова призналась: на последних километрах ее резко «вырубило». В результате Евгению обошли норвежка Марте Улсбю, француженка Жюли Симон и Лиза-Тереза Хаузер из Австрии.

Такая же история приключилась в конце спринта с Ларисой Куклиной, которая с пятого места после «стойки» улетела в конец второго десятка. Зато Миронова третий круг прошла просто великолепно – в одном темпе с победительницей гонки Тириль Экхофф! Похоже, быстрейшая биатлонистка России наконец-то обрела свою настоящую форму и теперь от нее можно ожидать серьезных успехов. Уже сегодня, допусти Светлана на «лежке» не два промаха, а хотя бы один, и наш первый букет КМ-2020/21 достался бы ей, а не Павловой. Тогда Миронова была бы пятой, примерно в десяти секундах от бронзы.

Неплохую скорость – вторую в команде после Мироновой – показала Ульяна Кайшева. А вот Ирина Казакевич, занимающая из наших самое высокое место в общем зачете Кубка мира, первую гонку года, увы, провалила по всем статьям - еле-еле попала в число 60 участниц субботнего преследования. Хотя у четырех россиянок, перечисленных выше, стартовые позиции завтра будут неплохими, все они - в топ-25. А уж если Павлова вновь покажет такую же пулеметно-меткую стрельбу, то все может быть. Вплоть до обрыва безмедальной серии сборной России на Кубке мира, которая тянется с февраля прошлого года и теперь насчитывает сорок гонок.