Бе-Бе. Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте

После прорыва, случившегося у российской женской половиной сборной, была надежда, что и мужская команда покажет заметный прогресс по сравнению с кошмарными декабрьскими этапами Кубка мира. Выводы пока делать рано, но спринт надежд не оправдал и оставил несколько вопросов.

1. Почему руководство сборной в нарушение спортивного принципа приняло решение оставить в первой сборной Антона Бабикова?

Ветеран, проваливший декабрьские гонки, провалил и спринт. И отмазки, что ему сорвали подготовку, продержав несколько дней на карантине в Контиолахти, уже не работают. Уже на отметке 2,3 километра Антон проигрывал лидировавшему Себастьяну Самуэльсону 23 секунды. То есть - в среднем по секунде на каждой стометровке. Если продолжать математические упражнения, то тому же Самуэльсону (я уже не говорю про Йоханнеса Бе, который ходом привез всем минимум полминуты) на дистанции 10 км Бабиков должен был проиграть минуту и 40 секунд. Никакой стрельбой такой проигрыш ходом не вытащишь. К тому же и стрелял Антон далеко не идеально.

2. Второй вопрос, который вытекает из первого: почему у нас не доверяют молодежи?

Почему Кирилл Стрельцов, которому через месяц исполнится 25 до сих пор ходит в подающих надежды? Кстати, в спринте Стрельцов действительно надежду подал, финишировав на неплохом для нашей команды 27-м месте. Где Карим Халили, о котором говорили не иначе как о новом Шипулине?