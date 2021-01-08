Бе-Бе. Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте

После прорыва, случившегося у российской женской половиной сборной, была надежда, что и мужская команда покажет заметный прогресс по сравнению с кошмарными декабрьскими этапами Кубка мира. Выводы пока делать рано, но спринт надежд не оправдал и оставил несколько вопросов.
1. Почему руководство сборной в нарушение спортивного принципа приняло решение оставить в первой сборной Антона Бабикова?
Ветеран, проваливший декабрьские гонки, провалил и спринт. И отмазки, что ему сорвали подготовку, продержав несколько дней на карантине в Контиолахти, уже не работают. Уже на отметке 2,3 километра Антон проигрывал лидировавшему Себастьяну Самуэльсону 23 секунды. То есть - в среднем по секунде на каждой стометровке. Если продолжать математические упражнения, то тому же Самуэльсону (я уже не говорю про Йоханнеса Бе, который ходом привез всем минимум полминуты) на дистанции 10 км Бабиков должен был проиграть минуту и 40 секунд. Никакой стрельбой такой проигрыш ходом не вытащишь. К тому же и стрелял Антон далеко не идеально.
2. Второй вопрос, который вытекает из первого: почему у нас не доверяют молодежи?
Почему Кирилл Стрельцов, которому через месяц исполнится 25 до сих пор ходит в подающих надежды? Кстати, в спринте Стрельцов действительно надежду подал, финишировав на неплохом для нашей команды 27-м месте. Где Карим Халили, о котором говорили не иначе как о новом Шипулине?
Помню, как на вопрос о том, почему не вызывают в команду молодую биатлонистку, тренер мне ответил: ну приедет она, займет 70-е место, это же как ударит по психике! Получается, то что Бабиков занимает 74-е место тренеров не смущает, а еще не смущает то, что в 22-23 года наши спортсмены настолько психологически неустойчивы. Вот норвежцы почему-то не побоялись выпустить сегодня 22-летнего Сиверта Баккена, и не стали нарушать спортивные принципы ради ветеранов. Баккен стал 24-м: совсем не худший результат.
3. Третий вопрос связан со вторым: куда вдруг пропала тонкая доводка спортсменов при переходе из юниорской во взрослую сборную?
Россияне продолжают выигрывать медали на различных юниорских турнирах, а при переходе в главную сборную вдруг теряются либо на время, либо совсем. Это касается и четырехкратного чемпиона мира среди юниоров Стрельцова, призера чемпионатов мира Халили и других. Тут явно проблема с тренерскими кадрами: те что раньше славились такой доводкой биатлонистов (тот же Польховский) постарели, а те, кто пришел им на смену, с такой задачей не справляются. И лучше бы нашим тренерам поскорее восстановить умения, иначе сам собой возникнет вопрос о том, какими методами они раньше добивались результатов.
4. Четвертый вопрос: что происходит с Александром Логиновым,которого уже язык не поворачивается назвать лидером команды?
Между прочим действующим чемпионом мира в спринте. Сегодня он стал 19-м, 1.21,1 проиграв Йоханнесу Бе, у которого тоже один промах. Конечно, если Александр по традиции выиграет медаль или несколько наград на чемпионате мира, почти все вопросы будут сняты. Однако пока никаких предпосылок к этому не видно (кроме эстафеты, но тут заслуга делится на четверых). А если наград случится, то хотелось бы услышать от руководства СБР выводов по горячим следам. В частности, по поводу самоподготовки Логинова. Какие можно предъявлять претензии Юрию Каминскому, если он впервые увидел «подопечного» уже на Кубке мира? Хватит терпеть ситуацию, когда спортсмены диктуют условия тренерам и руководству федерации.
Что касается гонки, то лучшим в российской команде стал Эдуард Латыпов. 11-е место - лучшее для него на Кубке мира.
Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф (Германия)
Спринт 10 км. Мужчины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Йоханнес Бе (Норвегия)
1 (0+1)
1 (22.57,7)
25.12,0
2
Тарьей Бе (Норвегия)
0 (0+0)
4 (+35,5)
+10,8
3
Стурла Легрейд (Норвегия)
0 (0+0)
6 (+48,4)
+21,6
4
Лукас Хофер (Италия)
1 (0+1)
5 (+35,7)
+32,4
5
Йоханнес Дале (Норвегия)
1 (1+0)
2 (+29,9)
+35,2
…11
Эдуард Латыпов (Россия)
1 (1+0)
9 (+54,0)
+1.00,6
…16
Матвей Елисеев (Россия)
1 (0+1)
16 (+1.07,0)
+1.13,4
…19
Александр Логинов (Россия)
1 (0+1)
29 (+1.18,8)
+1.21,1
…27
Кирилл Стрельцов (Россия)
0 (0+0)
54 (+2.02,2)
+1.41,1
…60
Евгений Гараничев (Россия)
3 (0+3)
45 (+1.48,7)
+2.39,5
…74
Антон Бабиков (Россия)
2 (1+1)
84 (+2.47,3)
+3.11,1
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (стоя)
Латыпов
41 (+48,0)
13 (+46,8)
Елисеев
8 (+21,7)
10 (+42,4)
Логинов
15 (+28,2)
22 (+56,8)
Стрельцов
19 (+30,1)
23 (+57,9)
Гараничев
22 (+31,8)
65 (+2.01,5)
Бабиков
62 (+1.09,2)
71 (+2.14,0)
Общий зачет Кубка мира
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 488
2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 421
3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 380
4. Тарьей Бе (Норвегия) - 375
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 367
…17. Александр Логинов (Россия) – 221
…22. Матвей Елисеев (Россия) – 166
…23. Эдуард Латыпов (Россия) – 147
…29. Евгений Гараничев (Россия) - 103
Расписание до конца этапа
9 января, суббота
14.45 (мск). Гонка преследования 10 км. Женщины
16.45. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
10 января, воскресенье
13.30. Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км
16.40. Одиночная смешанная эстафета