Один шаг до медали. Миронова – четвертая в гонке преследования!

Правда, рекордная безмедальная серия нашей команды все равно продлилась до 42 гонок. Но к отсутствию наград мы уже привыкли. А вот то, что наши девушки близки к возвращению в борьбу за место в топ-3, не может не радовать. Тем более, Миронова на заключительном круге сумела убежать от самой Вирер!
ШЕСТЬ ПРОМАХОВ ПАВЛОВОЙ
- Тяжелая работа когда-нибудь даст результат, - не устают повторять наставники сборной России.
Обычно мы воспринимаем это как очередное оправдание проваленных стартов. Но, похоже, зерно истины в таких словах есть. Тьфу-тьфу, как бы не сглазить, но после Нового года по крайней мере наша женская команда заметно прибавила! В спринте Евгения Павлова впервые из всех россиян попала в «цветы», оставшись шестой (до этого выше 10-го места никто из наших не поднимался, да и в топ-10 всего два раза забежал Логинов и один раз - Миронова). В пасьюте отличилась уже Миронова. Пока рано судить, продолжится ли эта тенденция. Действительно ли девушки на подъеме, или мы наблюдаем просто разовый всплеск. Надеемся – первое. Но что-либо конкретное сказать можно будет лишь после шестого этапа (он также состоится в Оберхофе). Или даже после Антхольца, где серьёзная высота и горные условия устроят жесткую проверку состояния российских спортсменов.
Но это – потом. Пока же мы просто готовились смотреть гонку преследования, где у Павловой были наилучшие шансы попробовать зацепиться за подиум.
Правда, было понятно изначально – для этого Евгении придется стрелять очень чисто, поскольку ходом она уступает – не только норвежкам или сестрам Эберг, но и большинству других спортсменок в топ-группе (и в сборной России, кстати, тоже). Что подтверждается уже на стартовом круге – на первый рубеж Павлова приходит восьмой, пропустив вперед Елену Кручинкину и Маркету Давыдову. Попытка удержаться за более быстрыми белоруской (точнее, выступающей за Белоруссию россиянкой) и чешкой обходится дорого – Евгения делает один промах и сразу выпадает из топ-10. Как покажет дальнейшая гонка, это был не разовый досадный момент. На оставшихся рубежах Павлова – вроде бы, снайпер! – еще пять раз не закроет мишени и финиширует лишь 31-й. Одно дело – спринт. Другое – длинная контактная гонка на 20 выстрелов. Выдержать ее темп и ритм сегодня и сейчас Евгения, увы, не смогла.
Впрочем, осечки бывают у многих. Главное, не превращать их в традицию. А поболеть в этом пасьюте мы смогли и за других наших девушек.
ОЧЕНЬ ЦЕННАЯ «ДЕРЕВЯШКА»
Конечно, в первую очередь – за Мироновой.
Света действительно снова становится быстрой! Это заметно по работе ног. По тому, как она грамотно распределяет силы на дистанции. Одна беда – стрельба… Особенно на стойке. Но если справиться с ней, Миронова правда способна войти в группу лидеров!
Совсем обойтись без промахов не удается. Собственно, из первой двадцатки это сумела сделать лишь Марте Рейселанд. Благодаря чему на финишном круге догоняет победительницу спринта Тириль Экхофф (шедшую до этого с, казалось бы, комфортным 50-секунным отрывом!). Правда, обойти подругу по команде на заключительных метрах все равно не выходит – последний рывок остается за Тириль.
А Миронова дважды заходит на штрафной круг. «На целых два!» - скажет кто-нибудь. «Всего на два!» - радуются болельщики сборной. Потому что – напомним – подобных ошибок не избежал почти никто. А вот Светлана в ключевой момент собралась – и отработала на 100 процентов!
К последнему рубежу она подходила 10-й. И отстреляла нелюбимую стойку на ноль. После чего отравилась на финишный круг одновременно с Вирер – двукратной и действующей владелицей Кубка мира! Но даже звездная итальянка была не в состоянии выдержать темп, который задала Миронова. Светлана ушла от нее, как от стоячей, в одиночестве прибыв на финиш на четвертой позиции. Все еще не медаль, но какой прогресс – согласитесь!
Похоже, к нам возвращается истинный интерес следить за биатлонными гонками. Лишь бы впечатление не оказалось обманчивым.
Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф (Германия)
Гонка преследования 10 км. Женщины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Тириль Экхофф (Норвегия)
1 (-30,0)
2 (0+1+0+1)
2 (+4,4)
32.20,9
2
Марте Улсбю (Норвегия)
5 (+53,0)
0 (0+0+0+0)
1 (27.44,7)
+0,5
3
Лиза-Тереза Хаузер (Австрия)
3 (+40,0)
1 (0+0+0+1)
23 (+40,6)
+43,0
4
Светлана Миронова (Россия)
15 (+1.14,0)
2 (1+0+1+0)
7 (+13,0)
+1.11,2
5
Анаис Шевалье (Франция)
10 (+1.10,0)
2 (1+1+0+0)
5 (+10,5)
+1.20,8
…19
Ульяна Кайшева (Россия)
22 (+1.26,0)
2 (1+0+0+1)
36 (+1.21,1)
+2.39,9
…25
Лариса Куклина (Россия)
20 (+1.22,0)
4 (0+0+2+2)
32 (+1.09,0)
+3.21,3
…31
Евгения Павлова (Россия)
6 (+59,0)
6 (1+2+0+3)
25 (+45,5)
+3.32,8
…37
Ирина Казакевич (Россия)
56 (+2.45,0)
3 (0+0+2+1)
26 (+46,6)
+4.04,6
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (лежа)
3 (стоя)
4 (стоя)
Миронова
21 (+1.35,6)
10 (+1.09,6)
10 (+1.40,6)
5 (+1.15,7)
Кайшева
25 (+2.01,7)
23 (+1.55,6)
16 (+2.13,7)
18 (+2.33,0)
Куклина
16 (+1.27,6)
12 (+1.10,3)
20 (+2.18,9)
23 (+3.03,6)
Павлова
14 (+1.26,8)
28 (+2.07,1)
22 (+2.25,0)
31 (+3.27,8)
Казакевич
43 (+2.49,7)
37 (+2.43,0)
40 (+3.47,8)
38 (+4.01,4)
Общий зачет Кубка мира
1. Марте Улсбю (Норвегия) - 509
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 466
3. Ханна Оберг (Швеция) – 466
4. Эльвира Оберг (Швеция) – 379
5. Динара Алимбекова (Белоруссия) - 355
…25. Светлана Миронова (Россия) – 152
…28. Ирина Казакевич (Россия) – 129
…30. Евгения Павлова (Россия) - 121
…31. Ульяна Кайшева (Россия) – 119
Расписание до конца этапа
9 января, суббота
16.45 (мск). Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
10 января, воскресенье
13.30. Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км
16.40. Одиночная смешанная эстафета