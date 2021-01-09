Один шаг до медали. Миронова – четвертая в гонке преследования!

Правда, рекордная безмедальная серия нашей команды все равно продлилась до 42 гонок. Но к отсутствию наград мы уже привыкли. А вот то, что наши девушки близки к возвращению в борьбу за место в топ-3, не может не радовать. Тем более, Миронова на заключительном круге сумела убежать от самой Вирер!

ШЕСТЬ ПРОМАХОВ ПАВЛОВОЙ

- Тяжелая работа когда-нибудь даст результат, - не устают повторять наставники сборной России.

Обычно мы воспринимаем это как очередное оправдание проваленных стартов. Но, похоже, зерно истины в таких словах есть. Тьфу-тьфу, как бы не сглазить, но после Нового года по крайней мере наша женская команда заметно прибавила! В спринте Евгения Павлова впервые из всех россиян попала в «цветы», оставшись шестой (до этого выше 10-го места никто из наших не поднимался, да и в топ-10 всего два раза забежал Логинов и один раз - Миронова). В пасьюте отличилась уже Миронова. Пока рано судить, продолжится ли эта тенденция. Действительно ли девушки на подъеме, или мы наблюдаем просто разовый всплеск. Надеемся – первое. Но что-либо конкретное сказать можно будет лишь после шестого этапа (он также состоится в Оберхофе). Или даже после Антхольца, где серьёзная высота и горные условия устроят жесткую проверку состояния российских спортсменов.

Но это – потом. Пока же мы просто готовились смотреть гонку преследования, где у Павловой были наилучшие шансы попробовать зацепиться за подиум.

Правда, было понятно изначально – для этого Евгении придется стрелять очень чисто, поскольку ходом она уступает – не только норвежкам или сестрам Эберг, но и большинству других спортсменок в топ-группе (и в сборной России, кстати, тоже). Что подтверждается уже на стартовом круге – на первый рубеж Павлова приходит восьмой, пропустив вперед Елену Кручинкину и Маркету Давыдову. Попытка удержаться за более быстрыми белоруской (точнее, выступающей за Белоруссию россиянкой) и чешкой обходится дорого – Евгения делает один промах и сразу выпадает из топ-10. Как покажет дальнейшая гонка, это был не разовый досадный момент. На оставшихся рубежах Павлова – вроде бы, снайпер! – еще пять раз не закроет мишени и финиширует лишь 31-й. Одно дело – спринт. Другое – длинная контактная гонка на 20 выстрелов. Выдержать ее темп и ритм сегодня и сейчас Евгения, увы, не смогла.