Чемпионат Норвегии на выезде. Притом, что Йоханнес Бе провалил пасьют

Перед стартом мужской гонки преследования казалось, что шансы побороться за медали у россиян - мизерные. Слишком уж мощно смотрелся дуэт братьев Бе во главе пелотона, да и остальные норвежцы выглядели устрашающе. Однако, как показала гонка, на пьедестал можно было забежать даже с тремя промахами, а с безупречной стрельбой - и подавно.
Правда, отставания россиян были весьма значительны. Лучший из наших биатлонистов уступал победителю спринта Бе-младшему одну минуту. Йоханнес, кстати, еще не выигрывал в этом сезоне гонку преследования, вторым тоже не был. Однако уже на первом огневом рубеже становится понятно, что и сегодня у лучшего биатлониста мира будут проблемы. Йоханнес стреляет быстро, но не точно и вплотную подпускает к себе старшего брата. Так братья-акробаты и уходят друг за другом со стартового огневого рубежа. Остальные преследователи Йоханнеса тоже подтягиваются.
Латыпов быстро прощается с шансами на высокое место, дважды угодив в «молоко». Елисеев тоже мажет. Точен из россиян только Александр Логинов. После первой стрельбы он проигрывает лидеру чуть больше минуты, и только на него можно делать ставку в расчете на Топ-10, а возможно и Топ-5.
На второй стрельбе Йоханнес Бе вновь мажет, а брат - опять точен. Бе-младшего догоняет тезка Дале, а Тарьей убегает далеко вперед. Елисеев и Латыпов вновь уходят на круг. Логинов уже 12-й. Чтобы побороться за медаль, отставание все-таки большое, но 4-5 место выглядят сложной, но реальной целью. При этом Александр еще не знает, что случится со стрельбой на «стойке» у Йоханнеса Бе.
А случается натуральная катастрофа. На третьем огневом рубеже норвежец промахивается 4 (!) раза. Вот и шанс для всех! На выходе со стадиона Йоханнеса догоняет даже Логинов.
На четвертой стрельбе Фортуна поворачивается спиной уже к старшему брату. Промах! Еще один!! Еще!!! Лишь четвертым выстрелом Тарьей сумеет попасть, отдавая тем самым золотую награду сопернику. Правда, пока непонятно, какому. Йоханнес Дале передает виртуальную награду дальше, и она на несколько секунд зависает в воздухе. За ней охотятся Штурла Легрейд и Лукас Хофер, однако итальянец мажет дважды и медаль опускается на шею скандинава.
Как известно, джентльмены предпочитают блондинок, а вот медали, по всей видимости, предпочитают норвежцев. Серебро достается Йоханнесу Дале, бронза - Бе-старшему. Логинов мажет последним выстрелом и вместо того, чтобы бороться за «цветы», уходит со стадиона лишь 14-м. Замыкая круг, экс-лидер сборной не напрягается и пропускает вперед даже габаритного Матвея Елисеева, для которого финиш - ахиллесова пята. Впрочем, Логинов весь сезон не напрягается. Странная ситуация, а спрашивать за это не с кого: межсезонье спортсмен провел на самоподготовке, так что тренеры сборной за него не в ответе. Можно было бы спросить самого Александра, но от общения со СМИ он старательно уклоняется.
Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф (Германия)
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Стурла Легрейд (Норвегия)
3 (+22,0)
2 (0+1+0+1)
16 (+42,3)
36.01,8
2
Йоханнес Дале (Норвегия)
5 (+35,0)
2 (0+0+0+2)
6 (+25,1)
+15,6
3
Тарьей Бе (Норвегия)
2 (+11,0)
3 (0+0+0+3)
9 (+30,2)
+25,4
4
Фабьен Клод (Франция)
8 (+56,0)
2 (0+0+2+0)
14 (+40,8)
+30,7
5
Лукас Хофер (Италия)
4 (+32,0)
4 (0+1+1+2)
5 (+24,2)
+36,4
…8
Йоханнес Бе (Норвегия)
1 (-11,0)
7 (1+1+4+1)
1 (30.44,4)
+46,1
…16
Матвей Елисеев (Россия)
16 (+1.13,0)
3 (1+1+0+1)
21 (+53,2)
+1.18,7
…17
Александр Логинов (Россия)
19 (+1.21,0)
2 (0+0+1+1)
19 (+51,3)
+1.20,3
…22
Эдуард Латыпов (Россия)
11 (+1.01,0)
5 (2+1+2+0)
13 (+39,2)
+1.56,8
…51
Кирилл Стрельцов (Россия)
27 (+1.41,0)
5 (1+2+0+2)
50 (+2.32,2)
+4.43,7
…54
Евгений Гараничев (Россия)
60 (+2.40,0)
5 (1+3+0+1)
44 (+1.58,3)
+5.08,0
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (лежа)
3 (стоя)
4 (стоя)
Елисеев
19 (+1.25,5)
17 (+1.49,7)
15 (+1.46,1)
17 (+1.15,0)
Логинов
11 (+1.06,6)
12 (+1.12,4)
12 (+1.34,4)
14 (+1.11,5)
Латыпов
21 (+1.29,1)
20 (+1.52,5)
31 (+2.41,5)
24 (+1.57,9)
Стрельцов
34 (+2.05,0)
47 (+3.11,8)
46 (+3.43,7)
49 (+4.12,3)
Гараничев
57 (+3.06,2)
59 (+4.41,1)
58 (+5.01,1)
54 (+4.47,1)
Общий зачет Кубка мира
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 522
2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 481
3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 434
4. Тарьей Бе (Норвегия) - 423
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 403
…17. Александр Логинов (Россия) – 245
…21. Матвей Елисеев (Россия) – 191
…23. Эдуард Латыпов (Россия) – 166
…31. Евгений Гараничев (Россия) - 103
Расписание до конца этапа
10 января, воскресенье
13.30 (мск). Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км
16.40. Одиночная смешанная эстафета