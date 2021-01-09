Чемпионат Норвегии на выезде. Притом, что Йоханнес Бе провалил пасьют

Перед стартом мужской гонки преследования казалось, что шансы побороться за медали у россиян - мизерные. Слишком уж мощно смотрелся дуэт братьев Бе во главе пелотона, да и остальные норвежцы выглядели устрашающе. Однако, как показала гонка, на пьедестал можно было забежать даже с тремя промахами, а с безупречной стрельбой - и подавно.

Правда, отставания россиян были весьма значительны. Лучший из наших биатлонистов уступал победителю спринта Бе-младшему одну минуту. Йоханнес, кстати, еще не выигрывал в этом сезоне гонку преследования, вторым тоже не был. Однако уже на первом огневом рубеже становится понятно, что и сегодня у лучшего биатлониста мира будут проблемы. Йоханнес стреляет быстро, но не точно и вплотную подпускает к себе старшего брата. Так братья-акробаты и уходят друг за другом со стартового огневого рубежа. Остальные преследователи Йоханнеса тоже подтягиваются.

Латыпов быстро прощается с шансами на высокое место, дважды угодив в «молоко». Елисеев тоже мажет. Точен из россиян только Александр Логинов. После первой стрельбы он проигрывает лидеру чуть больше минуты, и только на него можно делать ставку в расчете на Топ-10, а возможно и Топ-5.

На второй стрельбе Йоханнес Бе вновь мажет, а брат - опять точен. Бе-младшего догоняет тезка Дале, а Тарьей убегает далеко вперед. Елисеев и Латыпов вновь уходят на круг. Логинов уже 12-й. Чтобы побороться за медаль, отставание все-таки большое, но 4-5 место выглядят сложной, но реальной целью. При этом Александр еще не знает, что случится со стрельбой на «стойке» у Йоханнеса Бе.

А случается натуральная катастрофа. На третьем огневом рубеже норвежец промахивается 4 (!) раза. Вот и шанс для всех! На выходе со стадиона Йоханнеса догоняет даже Логинов.