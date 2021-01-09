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Чемпионат Норвегии на выезде. Притом, что Йоханнес Бе провалил пасьют
09 января 18:19
автор: Олег Чикирис

Чемпионат Норвегии на выезде. Притом, что Йоханнес Бе провалил пасьют

Вслед за спринтом мужская сборная России неудачно выступила и в гонке преследования. Весь пьедестал почета - снова норвежский.

Перед стартом мужской гонки преследования казалось, что шансы побороться за медали у россиян - мизерные. Слишком уж мощно смотрелся дуэт братьев Бе во главе пелотона, да и остальные норвежцы выглядели устрашающе. Однако, как показала гонка, на пьедестал можно было забежать даже с тремя промахами, а с безупречной стрельбой - и подавно.

Правда, отставания россиян были весьма значительны. Лучший из наших биатлонистов уступал победителю спринта Бе-младшему одну минуту. Йоханнес, кстати, еще не выигрывал в этом сезоне гонку преследования, вторым тоже не был. Однако уже на первом огневом рубеже становится понятно, что и сегодня у лучшего биатлониста мира будут проблемы. Йоханнес стреляет быстро, но не точно и вплотную подпускает к себе старшего брата. Так братья-акробаты и уходят друг за другом со стартового огневого рубежа. Остальные преследователи Йоханнеса тоже подтягиваются.

Латыпов быстро прощается с шансами на высокое место, дважды угодив в «молоко». Елисеев тоже мажет. Точен из россиян только Александр Логинов. После первой стрельбы он проигрывает лидеру чуть больше минуты, и только на него можно делать ставку в расчете на Топ-10, а возможно и Топ-5.

На второй стрельбе Йоханнес Бе вновь мажет, а брат - опять точен. Бе-младшего догоняет тезка Дале, а Тарьей убегает далеко вперед. Елисеев и Латыпов вновь уходят на круг. Логинов уже 12-й. Чтобы побороться за медаль, отставание все-таки большое, но 4-5 место выглядят сложной, но реальной целью. При этом Александр еще не знает, что случится со стрельбой на «стойке» у Йоханнеса Бе.

А случается натуральная катастрофа. На третьем огневом рубеже норвежец промахивается 4 (!) раза. Вот и шанс для всех! На выходе со стадиона Йоханнеса догоняет даже Логинов.

На четвертой стрельбе Фортуна поворачивается спиной уже к старшему брату. Промах! Еще один!! Еще!!! Лишь четвертым выстрелом Тарьей сумеет попасть, отдавая тем самым золотую награду сопернику. Правда, пока непонятно, какому. Йоханнес Дале передает виртуальную награду дальше, и она на несколько секунд зависает в воздухе. За ней охотятся Штурла Легрейд и Лукас Хофер, однако итальянец мажет дважды и медаль опускается на шею скандинава.

Как известно, джентльмены предпочитают блондинок, а вот медали, по всей видимости, предпочитают норвежцев. Серебро достается Йоханнесу Дале, бронза - Бе-старшему. Логинов мажет последним выстрелом и вместо того, чтобы бороться за «цветы», уходит со стадиона лишь 14-м. Замыкая круг, экс-лидер сборной не напрягается и пропускает вперед даже габаритного Матвея Елисеева, для которого финиш - ахиллесова пята. Впрочем, Логинов весь сезон не напрягается. Странная ситуация, а спрашивать за это не с кого: межсезонье спортсмен провел на самоподготовке, так что тренеры сборной за него не в ответе. Можно было бы спросить самого Александра, но от общения со СМИ он старательно уклоняется.

Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф (Германия)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Стурла Легрейд (Норвегия)

3 (+22,0)

2 (0+1+0+1)

16 (+42,3)

36.01,8

2

Йоханнес Дале (Норвегия)

5 (+35,0)

2 (0+0+0+2)

6 (+25,1)

+15,6

3

Тарьей Бе (Норвегия)

2 (+11,0)

3 (0+0+0+3)

9 (+30,2)

+25,4

4

Фабьен Клод (Франция)

8 (+56,0)

2 (0+0+2+0)

14 (+40,8)

+30,7

5

Лукас Хофер (Италия)

4 (+32,0)

4 (0+1+1+2)

5 (+24,2)

+36,4

8

Йоханнес Бе (Норвегия)

1 (-11,0)

7 (1+1+4+1)

1 (30.44,4)

+46,1

16

Матвей Елисеев (Россия)

16 (+1.13,0)

3 (1+1+0+1)

21 (+53,2)

+1.18,7

17

Александр Логинов (Россия)

19 (+1.21,0)

2 (0+0+1+1)

19 (+51,3)

+1.20,3

22

Эдуард Латыпов (Россия)

11 (+1.01,0)

5 (2+1+2+0)

13 (+39,2)

+1.56,8

51

Кирилл Стрельцов (Россия)

27 (+1.41,0)

5 (1+2+0+2)

50 (+2.32,2)

+4.43,7

54

Евгений Гараничев (Россия)

60 (+2.40,0)

5 (1+3+0+1)

44 (+1.58,3)

+5.08,0

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Елисеев

19 (+1.25,5)

17 (+1.49,7)

15 (+1.46,1)

17 (+1.15,0)

Логинов

11 (+1.06,6)

12 (+1.12,4)

12 (+1.34,4)

14 (+1.11,5)

Латыпов

21 (+1.29,1)

20 (+1.52,5)

31 (+2.41,5)

24 (+1.57,9)

Стрельцов

34 (+2.05,0)

47 (+3.11,8)

46 (+3.43,7)

49 (+4.12,3)

Гараничев

57 (+3.06,2)

59 (+4.41,1)

58 (+5.01,1)

54 (+4.47,1)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 522

2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 481

3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 434

4. Тарьей Бе (Норвегия) - 423

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 403

…17. Александр Логинов (Россия) – 245

…21. Матвей Елисеев (Россия) – 191

…23. Эдуард Латыпов (Россия) – 166

…31. Евгений Гараничев (Россия) - 103

Расписание до конца этапа

10 января, воскресенье

13.30 (мск). Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км

16.40. Одиночная смешанная эстафета

источник: «Советский спорт»
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