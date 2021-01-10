Кайшева! Миронова! Логинов! Латыпов! Сборная России взяла золото в смешанной эстафете

В смешанных эстафетах у нас не было наград и того больше – почти четыре года!

ПРЕДВКУШЕНИЕ УСПЕХА

Ощущение, что вот-вот все наладится, вот-вот возможна медаль, появилось уже накануне. Когда Светлана Миронова, стартовав 16-й в пасьюте, прибежала на финиш четвертой, по ходу последнего круга уйдя, как от стоячей, от Доротеи Вирер! И дело не только в самом результате Светланы. Он просто подчеркнул уже ставший очевидным нюанс – сборная России действительно прибавила после Нового года. А внезапный успех Матвея Елисеева и Евгении Павловой в Рождественской гонке был не таким уж случайным. Даже с поправкой на выставочный статус шоу в Рупольдинге.

Тем не менее, что прорыв случится именно в микст-эстафете, большинство болельщиков не думали. Мы в этой дисциплине не бывали в медалях еще с 2017 года – когда российская команда стала третьей на чемпионате планеты (как раз тогда Мартен Фуркад отказался пожимать руку Александру Логинову, едва вернувшемуся после дисквалификации за допинг). Да и сейчас собрать оптимальный состав было сложно. Евгению Павлову решили выставить на сингл-микст, Лариса Куклина явно далеко от оптимальной формы, так что забойщицей пришлось ставить Кайшеву – хотя и Ульяна, признаем, не впечатляла в двух предыдущих личных гонках. С мужской половиной все тоже было сложно – у Александра Логинова на днях умер отец. Если бы лидер сборной принял решение отказаться от гонки, никто бы не смог его упрекнуть. Но Александр решил выступить, в который раз проявив свой характер. Правда, тренерский штаб не рискнул ставить Логинова на последний этап – его отдали Эдуарду Латыпову.

Интересно, думал ли сам Эдуард, что будет убегать на него лидером? В такой ситуации в своей карьере он не был никогда!

ПОДВИГИ МИРОНОВОЙ И ЛАТЫПОВА

И началось все не слишком удачно – Кайшева уже на первом рубеже допустила два промаха, откатившись в середину плотной группы биатлонисток. На стойке потратила еще один доппатрон – и отстала от лидеров на 30 секунд. Не так много, конечно. Но просвет уже чувствовался. И обычно в таких ситуациях по ходу этого сезона (да и конца предыдущего) у нас он только увеличивался.