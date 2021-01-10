Кайшева! Миронова! Логинов! Латыпов! Сборная России взяла золото в смешанной эстафете

В смешанных эстафетах у нас не было наград и того больше – почти четыре года!
ПРЕДВКУШЕНИЕ УСПЕХА
Ощущение, что вот-вот все наладится, вот-вот возможна медаль, появилось уже накануне. Когда Светлана Миронова, стартовав 16-й в пасьюте, прибежала на финиш четвертой, по ходу последнего круга уйдя, как от стоячей, от Доротеи Вирер! И дело не только в самом результате Светланы. Он просто подчеркнул уже ставший очевидным нюанс – сборная России действительно прибавила после Нового года. А внезапный успех Матвея Елисеева и Евгении Павловой в Рождественской гонке был не таким уж случайным. Даже с поправкой на выставочный статус шоу в Рупольдинге.
Тем не менее, что прорыв случится именно в микст-эстафете, большинство болельщиков не думали. Мы в этой дисциплине не бывали в медалях еще с 2017 года – когда российская команда стала третьей на чемпионате планеты (как раз тогда Мартен Фуркад отказался пожимать руку Александру Логинову, едва вернувшемуся после дисквалификации за допинг). Да и сейчас собрать оптимальный состав было сложно. Евгению Павлову решили выставить на сингл-микст, Лариса Куклина явно далеко от оптимальной формы, так что забойщицей пришлось ставить Кайшеву – хотя и Ульяна, признаем, не впечатляла в двух предыдущих личных гонках. С мужской половиной все тоже было сложно – у Александра Логинова на днях умер отец. Если бы лидер сборной принял решение отказаться от гонки, никто бы не смог его упрекнуть. Но Александр решил выступить, в который раз проявив свой характер. Правда, тренерский штаб не рискнул ставить Логинова на последний этап – его отдали Эдуарду Латыпову.
Интересно, думал ли сам Эдуард, что будет убегать на него лидером? В такой ситуации в своей карьере он не был никогда!
ПОДВИГИ МИРОНОВОЙ И ЛАТЫПОВА
И началось все не слишком удачно – Кайшева уже на первом рубеже допустила два промаха, откатившись в середину плотной группы биатлонисток. На стойке потратила еще один доппатрон – и отстала от лидеров на 30 секунд. Не так много, конечно. Но просвет уже чувствовался. И обычно в таких ситуациях по ходу этого сезона (да и конца предыдущего) у нас он только увеличивался.
Но не в этот раз!
Все исправила Миронова. Ох, как она быстра ногами и как сильно прибавила в стрельбе! Точность выросла до 80 процентов (в прошлом сезоне было 72), ход – почти не уступает лидерам Кубка мира. А тут еще лишняя мотивация в виде выступления в эстафете, определенный кураж и азарт…. И Светлана справляется с нервами. Сама потом признается – особо ни о чем думала, просто работала. Но отработала на 200 процентов!
Оба рубежа прошла чисто, сократив отставание от группы лидеров. На свой последний круг ушла третьей – в десяти секундах от Дениз Херманн и Жюстин Бреза. А на финише обеим привезла почти столько же! Наблюдать, как российская девушка так лихо расправляется на трассе с такими соперницами – совершенно особое чувство. Почти позабытое. И оттого – особенно приятное!
Правда, и волнение возрастает. А вдруг парни не поддержат этот темп? Вдруг возможная медаль (о золоте и думать страшно!) опять ускользнет, как это часто бывало? Но нет, мужики – действительно мужики. Не позволяют себе растерять преимущество, с таким трудом добытое Светланой.
Логинов уверенно работает первым все три положенных круга. На лежке и на стойке мажет по разу, но и соперники стреляют неидеально. А уж ногами Александр – хорош!
Латыпов тоже справляется с ролью лидера. Немного подпускает к себе Легрейда, Пайффера и Фийона-Майе, но это просто тактика – чтобы не «наесться» раньше времени, не загубить все на рубежах. Первый – чисто. На втором – две осечки. В такой момент можно расклеиться, заволноваться – и застрелиться совсем. Но Эдуард держит удар! Спокойно заряжает доппатроны и закрывает стойку из семи выстрелов. Уходя на трассу почти одновременно с норвежцем и в десяти секундах позади от француза.
Пайффер же отправляется на два штрафных. У нас уже точно медаль!
Но аппетит приходит во время еды. И то, что было дальше, мы будем вспоминать еще долго – исключительно с радостью! В тандеме с Легрейдом, Латыпов мощно и уверенно догоняет Фийона-Майе – и оба проходят Кентена на последнем подъеме, сбрасывая его с плеч. А в самом финишном створе Эдуард разбирается и со Стурлой!
Ну вот когда мы последний раз видели что -то подобное?
Что ж, можно выдохнуть. И отпраздновать. Лишь бы эта победа оказалась не разовой. Лишь бы наоборот – добавила уверенности и помогла нашим спортсменам начать новую серию. Теперь – из исключительно медальных гонок.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Смешанная эстафета
Сборная России по этапам