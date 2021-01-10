Продолжение не следует. Павлова и Елисеев не поддержали успех смешанной эстафеты

«ПОБЕДА РОССИЯН НЕ СЛУЧАЙНА»

Перед гонкой в эфире «Матч ТВ» четырехкратный олимпийский чемпион Свен Фишер поздравил сборную России с «большим успехом». На вопрос: случайна ли эта победа в смешанной эстафете, немец ответил: «Нет, это был командный вызов».

Хотелось бы верить, что продолжение дневной гонки последует и вечером. Конечно, на второе золото было бы рассчитывать слишком смело, но на любую другую медаль болельщики согласились бы с радостью. Тем более, на старт вышли герои «Рождественской гонки» Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Давшие нам такой лучик света накануне Нового года в беспросветной тьме череды поражений.

Начало было неплохим – на отметке 2,3 км Павлова шла четвертой. Решающий сбой произошел на второй стрельбе: на стойке Евгения «заработала» два штрафных круга, а это в сумме 150 метров. В результате она привезла Елисееву 55 секунд отставания. Будем реалистами – такое отыграть невозможно.

А тем временем в лидерах привычные все лица – Эмильен Жаклен и Йоханнес Бе убегают от всех, в том числе от Елисеева – он пока 15-й. Понятно, что догнать лидеров нереально, но можно попытаться зацепиться хотя бы за пятерку.

Все лидеры уже ушли на дистанцию, а Матвей только готовился к стрельбе лежа. Промах четвертым выстрелом. В результате он уходит на трассу 12-м, проигрывая лидерам 58 секунд.