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Продолжение не следует. Павлова и Елисеев не поддержали успех смешанной эстафеты
10 января 18:00
автор: Юрий Волохов

Продолжение не следует. Павлова и Елисеев не поддержали успех смешанной эстафеты

После утренней победы в смешанной эстафете вечером для российских биатлонистов все встало на привычные места – Павлова и Елисеев финишировали девятыми в сингл-миксте

«ПОБЕДА РОССИЯН НЕ СЛУЧАЙНА»

Перед гонкой в эфире «Матч ТВ» четырехкратный олимпийский чемпион Свен Фишер поздравил сборную России с «большим успехом». На вопрос: случайна ли эта победа в смешанной эстафете, немец ответил: «Нет, это был командный вызов».

Хотелось бы верить, что продолжение дневной гонки последует и вечером. Конечно, на второе золото было бы рассчитывать слишком смело, но на любую другую медаль болельщики согласились бы с радостью. Тем более, на старт вышли герои «Рождественской гонки» Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Давшие нам такой лучик света накануне Нового года в беспросветной тьме череды поражений.

Начало было неплохим на отметке 2,3 км Павлова шла четвертой. Решающий сбой произошел на второй стрельбе: на стойке Евгения «заработала» два штрафных круга, а это в сумме 150 метров. В результате она привезла Елисееву 55 секунд отставания. Будем реалистами – такое отыграть невозможно.

А тем временем в лидерах привычные все лица Эмильен Жаклен и Йоханнес Бе убегают от всех, в том числе от Елисеева – он пока 15-й. Понятно, что догнать лидеров нереально, но можно попытаться зацепиться хотя бы за пятерку.

Все лидеры уже ушли на дистанцию, а Матвей только готовился к стрельбе лежа. Промах четвертым выстрелом. В результате он уходит на трассу 12-м, проигрывая лидерам 58 секунд.

Отметка 5,3 км. Проигрыш нашей команды составляет уже 1 минуту 3 секунды.

Стойка. Жаклен точен, младший Бе выбивает из семи. Елисеев стреляет без промаха, но медленно, плюс мешкает, надевая винтовку и отставание уже 1.12.

ЖАКЛЕН – ВСЕГО ТРИ ДОППАТРОНА

На втором своем этапе Павлова проигрывает 1 минуту 17 секунд на подступах к первому рубежу. Доротея Вирер выбивает из семи патронов. Павлова тратит шесть, но от этого не легче. На стойке Евгения тратит семь патронов и увеличивает отставание до 1 минуты 23 секунд.

Приняв эстафету, Елисеев еще до первого рубежа только ходом увеличивает отставание от лидеров до 1,32…

На этом позвольте закончить про наших, хватит расцарапывать раны. Скажу только, что российский дуэт в стрельбе оказался среди худших команд в этой эстафете.

А выиграли французы: Эмильен Жаклен, всего три дополнительных патрона (!), и Жулия Симон.

Может, нашим калашниковы выдать вместо винтовок? Глядишь, дела и наладятся.

Оберхоф (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Одиночная смешанная эстафета

Сборная России по этапам

источник: «Советский спорт»
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