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Продолжения хотим, но губу не раскатываем. Чего ждать от сборной на этой неделе
12 января 23:14
автор: Лев Тигай

Продолжения хотим, но губу не раскатываем. Чего ждать от сборной на этой неделе

В среду начинается 6-й этап Кубка мира. Он вновь пройдет в Оберхофе - там, где россияне только что выиграли смешанную эстафету и прервали затяжную безмедальную серию.

В ОДНОМ ТЕМПЕ С НОРВЕЖЦАМИ

Ура, отлегло: мы больше не хронические неудачники. Можно если не задрать подбородок, то по крайней мере разогнуть спину, поднять глаза от своих нижних конечностей, вокруг которых биатлонная Россия за последние месяцы провертела стыдливым взглядом не одну дыру, и ходить прямо - что на лыжах, что без. Вежливо отвечая на приветствия и сдержанно, как должное принимая поздравления.

Хотя сейчас уже не до них. Расписание Кубка мира не позволяет долго почивать на лаврах: всего через трое суток после золотого финиша воскресной «смешанки» начинается следующий этап, где от нашей сборной будут ждать, а порой и требовать «продолжения банкета». Болельщики – они ж как дети: почти год кошмара с 43-мя гонками без медалей забыт, словно его и не было.

Ни в коем случае не собираюсь принижать воскресную победу российской команды. Ведь добыли ее те, кто гонок КМ никогда прежде не выигрывал и на места в мировой элите всерьез не претендовал – Светлана Миронова и Эдуард Латыпов. Причем новые «первые лица» сделали это в новой, непривычной для нас «беговой» манере. Когда такое было, чтобы российская эстафетная четверка по суммарному времени нахождения на лыжне (без учета огневых рубежей) превзошла всех, кроме быстроногих норвежцев, да и тем уступила ходом вполне достойные 18 секунд? Это уже что-то из времен Анфисы Резцовой.

И пусть то, что Латыпов проделал на финише со Стурлой Легрейдом, ему вряд ли удалось бы с Йоханнесом Бе, последнему еще надо было заслужить право участвовать в такой дуэли. Судя по пяти промахам Бе-младшего на четырех рубежах другой воскресной эстафеты – спринтерской, до лыжных разборок у него могло и не дойти.

СТРЕЛЬБА МИРОНОВОЙ: 90 ПРОЦЕНТОВ - МЕДАЛЬ, 100 - ПОБЕДА

С другой стороны, о двух латыповских промахах забывать тоже не стоит. В командной гонке этого все равно хватило, зато в спринте, которым открывается второй из этапов Оберхофа-2020, не хватит точно, тут сомнений нет. Хотя бы потому, что в среду Эдуарду придется иметь дело не с одним, а с шестью норвежцами, которые вряд ли станут «застреливаться» в унисон. Как и французы, немцы, шведы и т.д. - по всему длинному списку. Здесь промажешь дважды – мигом улетишь во второй-третий десяток, с какой скоростью потом ни беги.

Именно такая история приключилась на прошлой неделе с Мироновой, когда она сразу «махнула» два мимо на спринтерской «лежке» и стала 15-й. На попадание больше – была бы с медалью. Кстати, на следующий день в гонке преследования Светлана показала как раз 90 процентов точной стрельбы и довольствовалась «деревяшкой» только из-за далекого стартового номера. То есть, накануне она упустила не одно призовое место, а сразу два.

Что будет, если Миронова попадет вообще все? Не скажу, сами догадывайтесь. Тем более, что догадаться несложно - на примере все той же воскресной «смешанки». Там Света в кои-то веки обошлась без дополнительных патронов на обоих рубежах и, начав свой этап лишь девятой, закончила его впереди всех. Врубаетесь, к чему клоню?..

Впрочем, стоп. Сам же говорил: в эйфорию не впадаем, шапками не бросаемся, «гоп» не говорим, губу не раскатываем. Просто надеемся и ждем первой гонки, в которой у нас не побежит Антон Бабиков - на прошлой неделе именно он показал худший результат в мужской команде. Стартовые номера остальных россиян на предстоящий спринт: Гараничев – №5, Латыпов – 41, Логинов – 43, Стрельцов – 70, Елисеев – 86, Малиновский – 101 (последний).

Расписание 6-го этапа Кубка мира

13 января, среда

16.30 (мск). Спринт 10 км. Мужчины

14 января, четверг

16.30. Спринт 7,5 км. Женщины

15 января, пятница

16.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

16 января, суббота

16.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

17 января, воскресенье

14.30. Масс-старт 15 км. Мужчины

17.00. Масс-старт 12,5 км. Женщины

Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский

Женщины: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова

источник: «Советский спорт»
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