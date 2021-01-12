Продолжения хотим, но губу не раскатываем. Чего ждать от сборной на этой неделе

В ОДНОМ ТЕМПЕ С НОРВЕЖЦАМИ

Ура, отлегло: мы больше не хронические неудачники. Можно если не задрать подбородок, то по крайней мере разогнуть спину, поднять глаза от своих нижних конечностей, вокруг которых биатлонная Россия за последние месяцы провертела стыдливым взглядом не одну дыру, и ходить прямо - что на лыжах, что без. Вежливо отвечая на приветствия и сдержанно, как должное принимая поздравления.

Хотя сейчас уже не до них. Расписание Кубка мира не позволяет долго почивать на лаврах: всего через трое суток после золотого финиша воскресной «смешанки» начинается следующий этап, где от нашей сборной будут ждать, а порой и требовать «продолжения банкета». Болельщики – они ж как дети: почти год кошмара с 43-мя гонками без медалей забыт, словно его и не было.

Ни в коем случае не собираюсь принижать воскресную победу российской команды. Ведь добыли ее те, кто гонок КМ никогда прежде не выигрывал и на места в мировой элите всерьез не претендовал – Светлана Миронова и Эдуард Латыпов. Причем новые «первые лица» сделали это в новой, непривычной для нас «беговой» манере. Когда такое было, чтобы российская эстафетная четверка по суммарному времени нахождения на лыжне (без учета огневых рубежей) превзошла всех, кроме быстроногих норвежцев, да и тем уступила ходом вполне достойные 18 секунд? Это уже что-то из времен Анфисы Резцовой.

И пусть то, что Латыпов проделал на финише со Стурлой Легрейдом, ему вряд ли удалось бы с Йоханнесом Бе, последнему еще надо было заслужить право участвовать в такой дуэли. Судя по пяти промахам Бе-младшего на четырех рубежах другой воскресной эстафеты – спринтерской, до лыжных разборок у него могло и не дойти.

СТРЕЛЬБА МИРОНОВОЙ: 90 ПРОЦЕНТОВ - МЕДАЛЬ, 100 - ПОБЕДА

С другой стороны, о двух латыповских промахах забывать тоже не стоит. В командной гонке этого все равно хватило, зато в спринте, которым открывается второй из этапов Оберхофа-2020, не хватит точно, тут сомнений нет. Хотя бы потому, что в среду Эдуарду придется иметь дело не с одним, а с шестью норвежцами, которые вряд ли станут «застреливаться» в унисон. Как и французы, немцы, шведы и т.д. - по всему длинному списку. Здесь промажешь дважды – мигом улетишь во второй-третий десяток, с какой скоростью потом ни беги.