Мужчинам цветы не положены. Елисеев не смог удержаться в топ-6

С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ

В принципе, уже можно выдохнуть и даже немного расслабиться. В сборной России наметился прогресс. После Нового года здесь же, в немецком Оберхофе, смогли прибавить девушки – сначала Евгения Павлова в спринте стала шестой, затем Светлана Миронова в пасьюте – четвертой! Потом и вовсе случилось почти что немыслимое – рекордная серия из 43 гонок без медалей прервалась фантастической победой нашей смешанной эстафетной четверки. Глядя на то, как Миронова уходит от Вирер, Бреза и Херманн, а Эдуард Латыпов в финишном створе уделывает самого Стурлу Легрейда (главное открытое этого сезона), мы не могли нарадоваться – вот оно, золото! Да еще добытое в таком блестящем стиле.

Но нельзя путать общее с личным. И конкретно в личных гонках наград у нас по-прежнему нет. Хотя первый оберхофский этап (пятый по счету в Кубке мира) и дал надежду – они вот-вот появятся. Так что новых стартов мы ждали с особой надеждой. Может, за девушками подтянутся и мужики? В конце концов, в той самой эстафете отлично выступил не только Латыпов. Но и Александр Логинов, несмотря на недавнюю смерть отца, провел этап очень уверенно, сохранив лидерство, добытое Мироновой.

Увы, повторить свой успех в эту среду ребята все-таки не смогли.

ОСТРАЯ НЕХВАТКА СКОРОСТИ

И дело даже не в стрельбе. Со стрельбой-то все более-менее. Дело по-прежнему в скорости.

Хотя тот же Логинов и удивляет своей прытью на старте – первую отсечку (800 м) проходит с лучшим временем, в одни ноги с Мартином Понсиуломой и даже быстрее всех норвежцев! Но следом скорость резко падает. Один промах на лежке уже отбрасывает Александра далеко за пределы топ-20. Даже чистая стойка не спасет ситуацию. Если лидеры Кубка по ходу дистанции наоборот наращивают темп (либо, по крайней мере, умело его держат), то Логинов заметно выдыхается. Итог – 21-е место на финише. Напомним – всего с одним промахом.