Мужчинам цветы не положены. Елисеев не смог удержаться в топ-6

С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ
В принципе, уже можно выдохнуть и даже немного расслабиться. В сборной России наметился прогресс. После Нового года здесь же, в немецком Оберхофе, смогли прибавить девушки – сначала Евгения Павлова в спринте стала шестой, затем Светлана Миронова в пасьюте – четвертой! Потом и вовсе случилось почти что немыслимое – рекордная серия из 43 гонок без медалей прервалась фантастической победой нашей смешанной эстафетной четверки. Глядя на то, как Миронова уходит от Вирер, Бреза и Херманн, а Эдуард Латыпов в финишном створе уделывает самого Стурлу Легрейда (главное открытое этого сезона), мы не могли нарадоваться – вот оно, золото! Да еще добытое в таком блестящем стиле.
Но нельзя путать общее с личным. И конкретно в личных гонках наград у нас по-прежнему нет. Хотя первый оберхофский этап (пятый по счету в Кубке мира) и дал надежду – они вот-вот появятся. Так что новых стартов мы ждали с особой надеждой. Может, за девушками подтянутся и мужики? В конце концов, в той самой эстафете отлично выступил не только Латыпов. Но и Александр Логинов, несмотря на недавнюю смерть отца, провел этап очень уверенно, сохранив лидерство, добытое Мироновой.
Увы, повторить свой успех в эту среду ребята все-таки не смогли.
ОСТРАЯ НЕХВАТКА СКОРОСТИ
И дело даже не в стрельбе. Со стрельбой-то все более-менее. Дело по-прежнему в скорости.
Хотя тот же Логинов и удивляет своей прытью на старте – первую отсечку (800 м) проходит с лучшим временем, в одни ноги с Мартином Понсиуломой и даже быстрее всех норвежцев! Но следом скорость резко падает. Один промах на лежке уже отбрасывает Александра далеко за пределы топ-20. Даже чистая стойка не спасет ситуацию. Если лидеры Кубка по ходу дистанции наоборот наращивают темп (либо, по крайней мере, умело его держат), то Логинов заметно выдыхается. Итог – 21-е место на финише. Напомним – всего с одним промахом.
Одну ошибку допустил и Латыпов – пятым выстрелом на первом рубеже. И да – вроде бы, меньше недели назад мы видели, как он легко на пару с Легрейдом догоняет и уходит от Фийона-Майе, а потом расправляется и с норвежцем. Но почему сейчас скорости нет? Теперь наоборот – Легрейд летит на всех парусах, в итоге отстав лишь от младшего Бе (да и то на 12 секунд). Но ладно, он в супер-форме. А почему Эдуард на финишном круге в одну калитку уступает Кентену? Куда девалась вся его прыть? Собраться и настроиться на личную гонку сложнее, чем на эстафету?
Обидно.
По факту, даже без промахов ни Логинов, ни Латыпов не смогли бы пробиться в топ-10. И это печалит сильнее всего.
Тем не менее, провальным старт не назовешь. Хотя бы из-за Елисеева. Матвей отлично отработал рубежи – стрелял небыстро, но метко. И на удивление неплохо держал темп! Со стойки он уходил с пятым временем – отставая от Йоханнеса Бе на 29,7 секунд. Но вот на финиш…
На финиш накатил лишь десятым. Отставание от победителя выросло почти на 20 секунд (за 2,5 км!). А впереди Матвея в финальном протоколе в итоге оказались и Фийон-Майе с Далле и Пидручным, допустившим по промаху. И даже Хофер с Понсилумой, сделавшие по два!
В принципе, место в топ-10 – не так уж и плохо. Тем более, что кроме Логинова (дважды) в этом сезоне из наших ребят там никто не был. Но есть ощущение, что пока это – потолок.
Очень хочется ошибаться.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
6-й этап
Мужчины
Спринт, 10 км
Сборная России после огневых рубежей
Общий зачет Кубка мира
- Йоханнес Бе (Норвегия) – 582
- Стурла Легрейд (Норвегия) – 535
- Йоханнес Дале (Норвегия) – 474
- Тарьей Бе (Норвегия) – 451
- Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 426
…17. Александр Логинов (Россия) – 265
…20. Матвей Елисеев (Россия) – 222
…22. Эдуард Латыпов (Россия) – 192
…33. Евгений Гараничев (Россия) – 103
Расписание до конца этапа
14 января, четверг
- 16:30 (мск). Спринт 7,5 км. Женщины
15 января, пятница
- 16:30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
16 января, суббота
- 16:45. Эстафета 4х6 км. Женщины
17 января, воскресенье
- 14:30. Масс-старт 15 км. Мужчины
- 17:00. Масс-старт 12,5 км. Женщины