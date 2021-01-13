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Мужчинам цветы не положены. Елисеев не смог удержаться в топ-6
13 января 18:00
автор: Николай Мысин
автор фото: СБР.. На фото: Матвей Елисеев

Мужчинам цветы не положены. Елисеев не смог удержаться в топ-6

В Оберхофе стартовал шестой этап Кубка мира, но первая гонка не принесла россиянам успеха. Лучшим из наших в мужском спринте стал Матвей Елисеев, замкнувший топ-10. Хотя со второго рубежа он уходил с пятым временем.

С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ

В принципе, уже можно выдохнуть и даже немного расслабиться. В сборной России наметился прогресс. После Нового года здесь же, в немецком Оберхофе, смогли прибавить девушки – сначала Евгения Павлова в спринте стала шестой, затем Светлана Миронова в пасьюте – четвертой! Потом и вовсе случилось почти что немыслимое – рекордная серия из 43 гонок без медалей прервалась фантастической победой нашей смешанной эстафетной четверки. Глядя на то, как Миронова уходит от Вирер, Бреза и Херманн, а Эдуард Латыпов в финишном створе уделывает самого Стурлу Легрейда (главное открытое этого сезона), мы не могли нарадоваться – вот оно, золото! Да еще добытое в таком блестящем стиле.

Но нельзя путать общее с личным. И конкретно в личных гонках наград у нас по-прежнему нет. Хотя первый оберхофский этап (пятый по счету в Кубке мира) и дал надежду – они вот-вот появятся. Так что новых стартов мы ждали с особой надеждой. Может, за девушками подтянутся и мужики? В конце концов, в той самой эстафете отлично выступил не только Латыпов. Но и Александр Логинов, несмотря на недавнюю смерть отца, провел этап очень уверенно, сохранив лидерство, добытое Мироновой.

Увы, повторить свой успех в эту среду ребята все-таки не смогли.

ОСТРАЯ НЕХВАТКА СКОРОСТИ

И дело даже не в стрельбе. Со стрельбой-то все более-менее. Дело по-прежнему в скорости.

Хотя тот же Логинов и удивляет своей прытью на старте – первую отсечку (800 м) проходит с лучшим временем, в одни ноги с Мартином Понсиуломой и даже быстрее всех норвежцев! Но следом скорость резко падает. Один промах на лежке уже отбрасывает Александра далеко за пределы топ-20. Даже чистая стойка не спасет ситуацию. Если лидеры Кубка по ходу дистанции наоборот наращивают темп (либо, по крайней мере, умело его держат), то Логинов заметно выдыхается. Итог – 21-е место на финише. Напомним – всего с одним промахом.

Одну ошибку допустил и Латыпов – пятым выстрелом на первом рубеже. И да – вроде бы, меньше недели назад мы видели, как он легко на пару с Легрейдом догоняет и уходит от Фийона-Майе, а потом расправляется и с норвежцем. Но почему сейчас скорости нет? Теперь наоборот – Легрейд летит на всех парусах, в итоге отстав лишь от младшего Бе (да и то на 12 секунд). Но ладно, он в супер-форме. А почему Эдуард на финишном круге в одну калитку уступает Кентену? Куда девалась вся его прыть? Собраться и настроиться на личную гонку сложнее, чем на эстафету?

Обидно.

По факту, даже без промахов ни Логинов, ни Латыпов не смогли бы пробиться в топ-10. И это печалит сильнее всего.

Тем не менее, провальным старт не назовешь. Хотя бы из-за Елисеева. Матвей отлично отработал рубежи – стрелял небыстро, но метко. И на удивление неплохо держал темп! Со стойки он уходил с пятым временем – отставая от Йоханнеса Бе на 29,7 секунд. Но вот на финиш…

На финиш накатил лишь десятым. Отставание от победителя выросло почти на 20 секунд (за 2,5 км!). А впереди Матвея в финальном протоколе в итоге оказались и Фийон-Майе с Далле и Пидручным, допустившим по промаху. И даже Хофер с Понсилумой, сделавшие по два!

В принципе, место в топ-10 – не так уж и плохо. Тем более, что кроме Логинова (дважды) в этом сезоне из наших ребят там никто не был. Но есть ощущение, что пока это – потолок.

Очень хочется ошибаться.

Оберхоф (Германия)
Кубок мира
6-й этап
Мужчины
Спринт, 10 км

Сборная России после огневых рубежей

Общий зачет Кубка мира

  1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 582
  2. Стурла Легрейд (Норвегия) 535
  3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 474
  4. Тарьей Бе (Норвегия) 451
  5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 426

…17. Александр Логинов (Россия) – 265
…20. Матвей Елисеев (Россия) – 222
…22. Эдуард Латыпов (Россия) – 192
…33. Евгений Гараничев (Россия) – 103

Расписание до конца этапа

14 января, четверг

  • 16:30 (мск). Спринт 7,5 км. Женщины

15 января, пятница

  • 16:30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

16 января, суббота

  • 16:45. Эстафета 4х6 км. Женщины

17 января, воскресенье

  • 14:30. Масс-старт 15 км. Мужчины
  • 17:00. Масс-старт 12,5 км. Женщины

источник: «Советский спорт»
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