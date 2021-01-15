Нужны еще Логиновы и Латыповы. После катастрофы на старте россияне стали четвертыми в эстафете

Несмотря на то, что два первых этапа провалили Кирилл Стрельцов и Матвей Елисеев. Но у нас нашлись свои герои - Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА МЕДАЛИ»
Перед началом гонки старший тренер мужской сборной Юрий Каминский прокомментировал выбор состава на эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе.
- Первый этап не самый быстрый, Стрельцову необходимо время, чтобы вработаться, на сегодня у него не лучшее функциональное состояние, - пояснил Каминский. - Елисеев? Матвей не очень в восторге, что бегает постоянно только первый этап, изъявлял желание бежать и другие этапы. Мы предоставляем ему такую возможность. И хочется проверить в разных ситуациях разных спортсменов, идет ротация по этапам.
По словам Каминского, Гараничев оказался не очень готов на данный момент, а Бабикову предоставили возможность восстановиться после коронавируса.
- Мы будем бороться за медали, это реально при определенном стечении обстоятельств. Нужно, чтобы была хорошая стрельба. Также Оберхоф славится случайностями. В любом случае надо бороться.
НОКДАУН? ЭТО НОКАУТ, ГОСПОДА!
Наш тренерский штаб свой выбор сделал. И, как мы видим, вполне себе верил в хороший итог гонки. Но когда первый «привозит» 1 минуту 5 секунд отставания второму стартующему, то и пресловутые морально-волевые не помогут. Правда, как показала гонка, если бы эти качества проявил на втором этапе Елисеев, могла быть медаль.
А пока у нас стартовал 24-летний, фактически дебютант основной сборной России, Кирилл Стрельцов.
После первой стрельбы от обшей группы отрывается тройка - Кристиансен, Бормолини и Вегер.
Стрельцов завозился, закрыл мишени из семи выстрелов — и Россия на 19-й позиции.
Второй рубеж. Лидеры уже заканчивают стрельбу, а Стрельцов только подходит к рубежу – 20 минут отставания.
Первым мажет, затем выбивает четыре, долго готовится, и использует все три доппатрона – в итоге уходит 22-м и 38 секунд отставания.
Может быть, попытаться ходом отыграть хоть что-то, сохранить лицо. Нет, не угадали с первым этапом наши тренеры: 1 минуту 5 секунд «привозит» Стрельцов Елисееву, и это не отыгрывается.
Комментатор эмоционально восклицает: «Стрельцов отправил нашу команду в нокдаун». Нет, господа, это нокаут!
Второй этап
На втором этапе Матвей Елиссеев. Рядом поляк, румын, представитель Казахстана, литовец – такая пестрая компания, а лидеры далеко.
Итальянец Лукас Хоффер стреляет точно, немец Бенедикт Долль – тоже. А вот Йоханнес Дале отбрасывает Норвегию далеко назад – уходит на штрафной круг. То же самое делает и швед Мартин Понсилуома.
Елисеев стреляет из семи, и уходит на лыжню 15-м, с отставанием – 1 минута 22 секунды. Рядом на 17-м месте со штрафным кругом Йоханнес Дале, если это вас может хоть как-то утешить. Мы ровня великим норгам!
Второй рубеж. «Стойка»
Дале справляется очень быстро, и он уже восьмой, Елисеев использует доппатроны, а это лишнее время, которого у нас уже нет. И спину Дале Матвею уже даже не видно, хотя после первой стрельбы норвежец шел позади.
- Наши биатлонисты выступают, как и наши футбольные клубы в Лиге чемпионов, - замечает комментатор.
Пожалуй, даже похуже.
На финише второго этапа Норвегия выигрывает у России уже 30 секунд! Наглядная разница между бегом Дале и Елисеева. Не только со стрельбой у нас проблемы...
ГДЕ ВЗЯТЬ ЕЩЕ ДВУХ ЛОГИНОВЫХ И ОДНОГО ЛАТЫПОВА?
Третий этап
Елисеев «привозит» Александру Логинову – 2,02. Мы лишь 15-е. Это все! Как бы не так - у бессменного лидера сборной России другое мнение.
Клод и Пайффер вплотную подтягиваются к итальянцу Джакомелю после «лежки»! Тарьей Бё благодаря чистой стрельбе выводит Норвегию на четвертое место. А что Логинов? Саша – пять из пяти, и Россия уже 10-я. Хотя пока отставание от лидирующего итальянца приличное - 1.53.
Джакомель попадает пять и становится лидером после «стойки», Пайффер и Клод выбивают из шести! Тарьей Бё слишком долго целился и проигрывает уже 55 секунд.
Логинов ошибается последним выстрелом на «стойке», но первым же доппатроном закрывает мишень.
Пайффер передает эстафету первым, Франция — вторая, Италия — третья, Норвегия — четвертая. А Логинов выводит Россию на седьмое место. На «цветы» уже точно можем рассчитывать.
Четвертый этап
Все зависит от Эдуарда Латыпова. И случай ему помогает: немец Хорн уходит на три штрафных круга!
Впереди Жаклен, Виндиш выходит на второе место, и Йоханнес Бё - на третье. Норвежец проигрывает 35 секунд французу.
Латыпов закрывает мишени на «лежке» из шести выстрелов и уходит на трассу шестым. А тем временем, Хорн на «стойке» стреляет из семи. И Латыпов выводит Россию на четвертое место! Хорн буквально наступает на пятки россиянину, но Эдуард не отдает преимущество. Россия – четвертая при столь катастрофическом начале!
Радоваться или огорчаться? Очевидно, если бы не два первых этапа, были бы с медалями.
Нам бы еще парочку Логиновых и одного Латыпова, но где же их взять?
Кубок мира. 6-й этап. Оберхоф (Германия)
Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Франция
0+6 (0+2 0+0 0+2 0+2)
2 (+1.08,8)
1:22.28,0
2
Норвегия
1+4 (0+1 1+3 0+0 0+0)
1 (1:13.30,3)
+4,2
3
Италия
0+5 (0+1 0+0 0+2 0+2)
4 (+2.22,9)
+1.06,6
4
Россия
0+9 (0+3 0+4 0+1 0+1)
5 (+2.26,5)
+1.55,3
5
Германия
3+11 (0+2 0+2 0+2 3+5)
3 (+1.19,4)
+2.06,4
…7
Швеция
1+9 (0+2 1+3 0+4 0+0)
6 (+3.07,5)
+2.59,6
Сборная России по этапам
1 (лежа)
Место
2 (стоя)
Место
Ход
Финиш
1
Стрельцов
0+2
19 (+19,8)
0+1
22 (+38,6)
15 (+45,1)
22 (+1.05,6)
2
Елисеев
0+2
17 (+1.22,9)
0+2
12 (+1.42,3)
9 (+35,9)
15 (+2.02,7)
3
Логинов
0+0
10 (+1.53,3)
0+1
9 (+2.02,5)
4 (+28,5)
7 (+2.06,0)
4
Латыпов
0+1
6 (+1.59,5)
0+0
4 (+1.49,8)
3 (+37,0)
4 (+1.55,3)
Расписание до конца этапа
16 января, суббота
16.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины
17 января, воскресенье
14.30. Масс-старт 15 км. Мужчины
17.00. Масс-старт 12,5 км. Женщины