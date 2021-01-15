Нужны еще Логиновы и Латыповы. После катастрофы на старте россияне стали четвертыми в эстафете

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Северсталь 1 Динамо Р 1 1.66 3.8 4.7
КХЛ - регулярный чемпионат перерыв Ак Барс 1 Авангард 1 1.95 3.8 3.3
КХЛ - регулярный чемпионат перерыв Динамо Мн 0 Автомобилист 0
КХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Динамо М 0 Торпедо 1
КХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Спартак 1 Йокерит 1
Германия - Бундеслига 21:00 Хемниц 99 0 Баскетс Бонн 0
Германия - Бундеслига 22:30 Унион 0 Байер 0
Италия - Серия А 22:45 Лацио 0 Рома 0 2.85 3.5 2.5
Франция - Лига 1 23:00 Монпелье 0 Монако 0 3.2 3.6 2.24
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Оттава Сенаторз 0 Торонто Мэйпл Лифс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Флайерз 0 Питтсбург Пингвинз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 Чикаго Блэкхоукс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Баффало Сэйбрз 0 Вашингтон Кэпиталз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Орландо Мэджик 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Милуоки Бакс 0 Даллас Маверикс 0
Бразилия - Серия А 03:30 Палмейрас 0 Гремио 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Кливленд Кавальерс 0 Нью-Йорк Никс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Тимбервулвз 0 Мемфис Гриззлиз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Оклахома-Сити Тандер 0 Чикаго Буллз 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Атланта Хоукс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Колорадо Эвеланш 0 Сент-Луис Блюз 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Лос-Анджелес Клипперс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Нью-Орлеан Пеликанс 0
Нужны еще Логиновы и Латыповы. После катастрофы на старте россияне стали четвертыми в эстафете
15 января 18:55
автор: Юрий Волохов

Нужны еще Логиновы и Латыповы. После катастрофы на старте россияне стали четвертыми в эстафете

Мужская сборная России заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Несмотря на то, что два первых этапа провалили Кирилл Стрельцов и Матвей Елисеев. Но у нас нашлись свои герои - Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА МЕДАЛИ»

Перед началом гонки старший тренер мужской сборной Юрий Каминский прокомментировал выбор состава на эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Первый этап не самый быстрый, Стрельцову необходимо время, чтобы вработаться, на сегодня у него не лучшее функциональное состояние, - пояснил Каминский. - Елисеев? Матвей не очень в восторге, что бегает постоянно только первый этап, изъявлял желание бежать и другие этапы. Мы предоставляем ему такую возможность. И хочется проверить в разных ситуациях разных спортсменов, идет ротация по этапам.

По словам Каминского, Гараничев оказался не очень готов на данный момент, а Бабикову предоставили возможность восстановиться после коронавируса.

- Мы будем бороться за медали, это реально при определенном стечении обстоятельств. Нужно, чтобы была хорошая стрельба. Также Оберхоф славится случайностями. В любом случае надо бороться.

НОКДАУН? ЭТО НОКАУТ, ГОСПОДА!

Наш тренерский штаб свой выбор сделал. И, как мы видим, вполне себе верил в хороший итог гонки. Но когда первый «привозит» 1 минуту 5 секунд отставания второму стартующему, то и пресловутые морально-волевые не помогут. Правда, как показала гонка, если бы эти качества проявил на втором этапе Елисеев, могла быть медаль.

А пока у нас стартовал 24-летний, фактически дебютант основной сборной России, Кирилл Стрельцов.

После первой стрельбы от обшей группы отрывается тройка - Кристиансен, Бормолини и Вегер.

Стрельцов завозился, закрыл мишени из семи выстрелов — и Россия на 19-й позиции.

Второй рубеж. Лидеры уже заканчивают стрельбу, а Стрельцов только подходит к рубежу – 20 минут отставания.

Первым мажет, затем выбивает четыре, долго готовится, и использует все три доппатрона – в итоге уходит 22-м и 38 секунд отставания.

Может быть, попытаться ходом отыграть хоть что-то, сохранить лицо. Нет, не угадали с первым этапом наши тренеры: 1 минуту 5 секунд «привозит» Стрельцов Елисееву, и это не отыгрывается.

Комментатор эмоционально восклицает: «Стрельцов отправил нашу команду в нокдаун». Нет, господа, это нокаут!

Второй этап

На втором этапе Матвей Елиссеев. Рядом поляк, румын, представитель Казахстана, литовец – такая пестрая компания, а лидеры далеко.

Итальянец Лукас Хоффер стреляет точно, немец Бенедикт Долль – тоже. А вот Йоханнес Дале отбрасывает Норвегию далеко назад – уходит на штрафной круг. То же самое делает и швед Мартин Понсилуома.

Елисеев стреляет из семи, и уходит на лыжню 15-м, с отставанием – 1 минута 22 секунды. Рядом на 17-м месте со штрафным кругом Йоханнес Дале, если это вас может хоть как-то утешить. Мы ровня великим норгам!

Второй рубеж. «Стойка»

Дале справляется очень быстро, и он уже восьмой, Елисеев использует доппатроны, а это лишнее время, которого у нас уже нет. И спину Дале Матвею уже даже не видно, хотя после первой стрельбы норвежец шел позади.

- Наши биатлонисты выступают, как и наши футбольные клубы в Лиге чемпионов, - замечает комментатор.

Пожалуй, даже похуже.

На финише второго этапа Норвегия выигрывает у России уже 30 секунд! Наглядная разница между бегом Дале и Елисеева. Не только со стрельбой у нас проблемы...

ГДЕ ВЗЯТЬ ЕЩЕ ДВУХ ЛОГИНОВЫХ И ОДНОГО ЛАТЫПОВА?

Третий этап

Елисеев «привозит» Александру Логинову – 2,02. Мы лишь 15-е. Это все! Как бы не так - у бессменного лидера сборной России другое мнение.

Клод и Пайффер вплотную подтягиваются к итальянцу Джакомелю после «лежки»! Тарьей Бё благодаря чистой стрельбе выводит Норвегию на четвертое место. А что Логинов? Саша – пять из пяти, и Россия уже 10-я. Хотя пока отставание от лидирующего итальянца приличное - 1.53.

Джакомель попадает пять и становится лидером после «стойки», Пайффер и Клод выбивают из шести! Тарьей Бё слишком долго целился и проигрывает уже 55 секунд.

Логинов ошибается последним выстрелом на «стойке», но первым же доппатроном закрывает мишень.

Пайффер передает эстафету первым, Франция — вторая, Италия — третья, Норвегия — четвертая. А Логинов выводит Россию на седьмое место. На «цветы» уже точно можем рассчитывать.

Четвертый этап

Все зависит от Эдуарда Латыпова. И случай ему помогает: немец Хорн уходит на три штрафных круга!

Впереди Жаклен, Виндиш выходит на второе место, и Йоханнес Бё - на третье. Норвежец проигрывает 35 секунд французу.

Латыпов закрывает мишени на «лежке» из шести выстрелов и уходит на трассу шестым. А тем временем, Хорн на «стойке» стреляет из семи. И Латыпов выводит Россию на четвертое место! Хорн буквально наступает на пятки россиянину, но Эдуард не отдает преимущество. Россия – четвертая при столь катастрофическом начале!

Радоваться или огорчаться? Очевидно, если бы не два первых этапа, были бы с медалями.

Нам бы еще парочку Логиновых и одного Латыпова, но где же их взять?

Кубок мира. 6-й этап. Оберхоф (Германия)

Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Франция

0+6 (0+2 0+0 0+2 0+2)

2 (+1.08,8)

1:22.28,0

2

Норвегия

1+4 (0+1 1+3 0+0 0+0)

1 (1:13.30,3)

+4,2

3

Италия

0+5 (0+1 0+0 0+2 0+2)

4 (+2.22,9)

+1.06,6

4

Россия

0+9 (0+3 0+4 0+1 0+1)

5 (+2.26,5)

+1.55,3

5

Германия

3+11 (0+2 0+2 0+2 3+5)

3 (+1.19,4)

+2.06,4

7

Швеция

1+9 (0+2 1+3 0+4 0+0)

6 (+3.07,5)

+2.59,6

Сборная России по этапам

1 (лежа)

Место

2 (стоя)

Место

Ход

Финиш

1

Стрельцов

0+2

19 (+19,8)

0+1

22 (+38,6)

15 (+45,1)

22 (+1.05,6)

2

Елисеев

0+2

17 (+1.22,9)

0+2

12 (+1.42,3)

9 (+35,9)

15 (+2.02,7)

3

Логинов

0+0

10 (+1.53,3)

0+1

9 (+2.02,5)

4 (+28,5)

7 (+2.06,0)

4

Латыпов

0+1

6 (+1.59,5)

0+0

4 (+1.49,8)

3 (+37,0)

4 (+1.55,3)

Расписание до конца этапа

16 января, суббота

16.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины

17 января, воскресенье

14.30. Масс-старт 15 км. Мужчины

17.00. Масс-старт 12,5 км. Женщины

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Бавария" сенсационно вылетела из Кубка ГерманииTikTok обновляет настройки безопасности для несовершеннолетних пользователейHyundai показала тизер электрокроссовера Ioniq 5Фото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети"Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаСекс-символ мирового биатлона вернулась на подиум Кубка мира
«Лацио» против «Ромы», ЦСКА против «Барселоны»… Топ-5 событий 15 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
Мастер-класс от НХЛ: пока в России обсуждали Плющенко и англицизмы, Америка слепила из Капризова суперзвезду
Умению НХЛ раскручивать спортсменов можно только позавидовать – новичок "Миннесоты" Кирилл Капризов за один день превратился за океаном в главного ньюсмейкера, в то время как у себя на родине несколько месяцев выслушивал потоки негатива в свой адрес.
Фейковая девушка Роналду отлично управляется с футбольным клубом. Ставка на красоту#4
Модель Даниэлла Чавес вот уже полгода владеет командой "Ранкагуа Сур", выступающей в четвертом дивизионе чемпионата Чили.
«Катюша» – это война. «Калинка» вместо гимна России – куда более подходящий вариант
Знаменитая песня «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, на которых наши спортсмены выступят в нейтральном статусе. Но почему именно она?
Алексей Бадюков: У Романова в «Монреале» отличное будущее. У Капризова в «Миннесоте» – тоже
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» уверенный дебют в НХЛ защитника "Монреаль Канадиенс" Александра Романова.
В нашем спорте – новый Царь. Романов уже оправдывает фамилию
Новичок «Монреаль Канадиенс» защитник Александр Романов удостоился хороших оценок после первого матча в НХЛ.
Как бы Озил и «Арсенал» не доигрались в своем блефе. Обзор трансферов-2021
"Плеймейкер" рассказывает о готовящихся и совершенных сделках в европейских топ-чемпионатах во время зимнего трансферного окна, которое будет открыто до конца января.
Дебютант Романов затмил Малкина, Сергачев и Барбашев тоже набрали по очку. НХЛ-2021 стартовала (видео)
В первый день регулярного сезона НХЛ-2021 россияне не забивали, но отметились в протоколах матчей полезными действиями.
Железняков и Плющенко наговорили на дисквалификацию. «На грани фола»#2
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков представителей российского спорта. Выпуск второй.
Овечкин не забьет 50 голов, а «Вашингтон» будет лучшим. Осторожный прогноз на НХЛ-2021
За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ "Плеймейкер" поинтересовался ожиданиями букмекеров от захватывающего заокеанского сезона.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика