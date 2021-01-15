Нужны еще Логиновы и Латыповы. После катастрофы на старте россияне стали четвертыми в эстафете

- Мы будем бороться за медали, это реально при определенном стечении обстоятельств. Нужно, чтобы была хорошая стрельба. Также Оберхоф славится случайностями. В любом случае надо бороться.

По словам Каминского, Гараничев оказался не очень готов на данный момент, а Бабикову предоставили возможность восстановиться после коронавируса.

- Первый этап не самый быстрый, Стрельцову необходимо время, чтобы вработаться, на сегодня у него не лучшее функциональное состояние, - пояснил Каминский. - Елисеев? Матвей не очень в восторге, что бегает постоянно только первый этап, изъявлял желание бежать и другие этапы. Мы предоставляем ему такую возможность. И хочется проверить в разных ситуациях разных спортсменов, идет ротация по этапам.

Перед началом гонки старший тренер мужской сборной Юрий Каминский прокомментировал выбор состава на эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Несмотря на то, что два первых этапа провалили Кирилл Стрельцов и Матвей Елисеев. Но у нас нашлись свои герои - Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

НОКДАУН? ЭТО НОКАУТ, ГОСПОДА!

Наш тренерский штаб свой выбор сделал. И, как мы видим, вполне себе верил в хороший итог гонки. Но когда первый «привозит» 1 минуту 5 секунд отставания второму стартующему, то и пресловутые морально-волевые не помогут. Правда, как показала гонка, если бы эти качества проявил на втором этапе Елисеев, могла быть медаль.

А пока у нас стартовал 24-летний, фактически дебютант основной сборной России, Кирилл Стрельцов.

После первой стрельбы от обшей группы отрывается тройка - Кристиансен, Бормолини и Вегер.

Стрельцов завозился, закрыл мишени из семи выстрелов — и Россия на 19-й позиции.

Второй рубеж. Лидеры уже заканчивают стрельбу, а Стрельцов только подходит к рубежу – 20 минут отставания.

Первым мажет, затем выбивает четыре, долго готовится, и использует все три доппатрона – в итоге уходит 22-м и 38 секунд отставания.

Может быть, попытаться ходом отыграть хоть что-то, сохранить лицо. Нет, не угадали с первым этапом наши тренеры: 1 минуту 5 секунд «привозит» Стрельцов Елисееву, и это не отыгрывается.

Комментатор эмоционально восклицает: «Стрельцов отправил нашу команду в нокдаун». Нет, господа, это нокаут!

Второй этап

На втором этапе Матвей Елиссеев. Рядом поляк, румын, представитель Казахстана, литовец – такая пестрая компания, а лидеры далеко.

Итальянец Лукас Хоффер стреляет точно, немец Бенедикт Долль – тоже. А вот Йоханнес Дале отбрасывает Норвегию далеко назад – уходит на штрафной круг. То же самое делает и швед Мартин Понсилуома.

Елисеев стреляет из семи, и уходит на лыжню 15-м, с отставанием – 1 минута 22 секунды. Рядом на 17-м месте со штрафным кругом Йоханнес Дале, если это вас может хоть как-то утешить. Мы ровня великим норгам!

Второй рубеж. «Стойка»

Дале справляется очень быстро, и он уже восьмой, Елисеев использует доппатроны, а это лишнее время, которого у нас уже нет. И спину Дале Матвею уже даже не видно, хотя после первой стрельбы норвежец шел позади.

- Наши биатлонисты выступают, как и наши футбольные клубы в Лиге чемпионов, - замечает комментатор.

Пожалуй, даже похуже.

На финише второго этапа Норвегия выигрывает у России уже 30 секунд! Наглядная разница между бегом Дале и Елисеева. Не только со стрельбой у нас проблемы...

ГДЕ ВЗЯТЬ ЕЩЕ ДВУХ ЛОГИНОВЫХ И ОДНОГО ЛАТЫПОВА?

Третий этап

Елисеев «привозит» Александру Логинову – 2,02. Мы лишь 15-е. Это все! Как бы не так - у бессменного лидера сборной России другое мнение.

Клод и Пайффер вплотную подтягиваются к итальянцу Джакомелю после «лежки»! Тарьей Бё благодаря чистой стрельбе выводит Норвегию на четвертое место. А что Логинов? Саша – пять из пяти, и Россия уже 10-я. Хотя пока отставание от лидирующего итальянца приличное - 1.53.

Джакомель попадает пять и становится лидером после «стойки», Пайффер и Клод выбивают из шести! Тарьей Бё слишком долго целился и проигрывает уже 55 секунд.

Логинов ошибается последним выстрелом на «стойке», но первым же доппатроном закрывает мишень.

Пайффер передает эстафету первым, Франция — вторая, Италия — третья, Норвегия — четвертая. А Логинов выводит Россию на седьмое место. На «цветы» уже точно можем рассчитывать.

Четвертый этап

Все зависит от Эдуарда Латыпова. И случай ему помогает: немец Хорн уходит на три штрафных круга!

Впереди Жаклен, Виндиш выходит на второе место, и Йоханнес Бё - на третье. Норвежец проигрывает 35 секунд французу.

Латыпов закрывает мишени на «лежке» из шести выстрелов и уходит на трассу шестым. А тем временем, Хорн на «стойке» стреляет из семи. И Латыпов выводит Россию на четвертое место! Хорн буквально наступает на пятки россиянину, но Эдуард не отдает преимущество. Россия – четвертая при столь катастрофическом начале!

Радоваться или огорчаться? Очевидно, если бы не два первых этапа, были бы с медалями.

Нам бы еще парочку Логиновых и одного Латыпова, но где же их взять?

Кубок мира. 6-й этап. Оберхоф (Германия)

Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Франция 0+6 (0+2 0+0 0+2 0+2) 2 (+1.08,8) 1:22.28,0 2 Норвегия 1+4 (0+1 1+3 0+0 0+0) 1 (1:13.30,3) +4,2 3 Италия 0+5 (0+1 0+0 0+2 0+2) 4 (+2.22,9) +1.06,6 4 Россия 0+9 (0+3 0+4 0+1 0+1) 5 (+2.26,5) +1.55,3 5 Германия 3+11 (0+2 0+2 0+2 3+5) 3 (+1.19,4) +2.06,4 …7 Швеция 1+9 (0+2 1+3 0+4 0+0) 6 (+3.07,5) +2.59,6

Сборная России по этапам

1 (лежа) Место 2 (стоя) Место Ход Финиш 1 Стрельцов 0+2 19 (+19,8) 0+1 22 (+38,6) 15 (+45,1) 22 (+1.05,6) 2 Елисеев 0+2 17 (+1.22,9) 0+2 12 (+1.42,3) 9 (+35,9) 15 (+2.02,7) 3 Логинов 0+0 10 (+1.53,3) 0+1 9 (+2.02,5) 4 (+28,5) 7 (+2.06,0) 4 Латыпов 0+1 6 (+1.59,5) 0+0 4 (+1.49,8) 3 (+37,0) 4 (+1.55,3)

Расписание до конца этапа

16 января, суббота

16.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины

17 января, воскресенье

14.30. Масс-старт 15 км. Мужчины

17.00. Масс-старт 12,5 км. Женщины