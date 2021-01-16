Семь секунд до медали со штрафным кругом. Россия – четвертая в женской эстафете

После ошеломляющего воскресного золота в смешанной эстафете, прервавшего 11-месячную безмедальную серию России на Кубке мира, наш многострадальный биатлон постепенно возвращается на круги своя. Денек-другой порадовались – и хватит. Только бы не пришлось начинать новый отсчет гонок без призовых мест.
Хотя впечатление от сегодняшней получилось скорее оптимистичным – это была наша лучшая женская эстафета в сезоне. В декабре в Контиолахти россиянки уже занимали четвертое место, но там они проиграли призерам почти две минуты. В Оберхофе же до пьедестала не хватило совсем чуть-чуть.
ШТРАФНОЙ КРУГ ПАВЛОВОЙ И МУДРОСТЬ МИРОНОВОЙ
Ломать голову над составом тренерам не пришлось. За них все решила Ирина Казакевич, на «стойке» позавчерашнего спринта умудрившаяся расстрелять всю обойму в «молоко», оставив все пять мишеней в целости и сохранности. С такой «меткостью» в эстафете делать нечего, так что 6-й этап КМ для Казакевич закончился, толком не начавшись. А у наставников сборной на четыре места в субботней гонке осталось четыре внятных кандидатки.
И первая же из них подвела. Штатная стартерша Евгения Павлова, лихо отбарабанив «лежку», на втором огневом рубеже вдруг расклеилась и схлопотала штрафной круг. Тем самым повторилась история вчерашней мужской эстафеты, где нашим тоже пришлось выбираться из дальних рядов после провала забойщика-новичка Кирилла Стрельцова.
У прекрасной половины сборной погоня получилась даже лучше, чем у сильной. Уже на втором этапе Лариса Куклина вывела российскую команду на четвертое место, отправив на трассу Светлану Миронову одновременно с бывшей профессиональной лыжницей Денизе Херрманн. Подумалось: вот эти двое могут составить очень быстрый и опасный тандем…
Но Миронова рассудила иначе. Она не бросилась за Херрманн, сломя голову, а преспокойно отпустила немку и шла поодаль – в том темпе, который позволял рассчитывать на точную стрельбу. Такая тактика оказалась абсолютно правильной: пусть с обоих рубежей Миронова уходила шестой, зато она обошлась без штрафных кругов, сберегла силы, а на последнем круге врубила такую скорость, что мигом «съела» канадку с чешкой и закончила этап в четырех десятых секунды после Эльвиры Оберг, замыкавшей текущую тройку потенциальных призеров.
БЫСТРЕЕ ШВЕЦИИ И ВРОВЕНЬ С НОРВЕГИЕЙ
Проблема в том, что догонять-обгонять дальше Ульяне Кайшевой было не очень-то под силу. Ее основная «специальность» – удерживать статус-кво за счет меткой стрельбы, и эту работу Кайшева вновь проделала надежно: закрыла десять мишеней десятью патронами. Сорвись кто-то из шедших впереди, и Россия непременно попала бы на пьедестал, но такого шанса нашим, увы, не дали. Хотя на заключительных километрах Кайшева честно упиралась и даже приблизилась к старшей из шведских сестер Оберг: было 17,8 секунды, стало – 6,8.
Кстати, по суммарному «ходу» наши сегодня шведок превзошли. А с француженками и норвежками, провалившими эту эстафету с треском, Россия показала практически одинаковое «лыжное» время. Коли не злосчастный ляп Павловой, это была бы не возможная, а абсолютно стопроцентная медаль – причем, еще неизвестно, какого достоинства. А уж команды, способные бороться за призовое место со штрафным кругом, точно можно пересчитать на пальцах одной руки.
Интересно, что быстрейшей в этот день была белорусская команда, которая до последнего боролась за золото с хозяйками трассы. Все решила синхронная перестрелка на заключительной «стойке»: Франциска Пройсс попала пять из пяти, и пока Елена Кручинкина доставала-заряжала два доппатрона, немка уже ускакала к победному финишу.
В воскресенье сдвоенный этап в Оберхофе завершится двумя масс-стартами. В мужском от России побегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев, в женском – Кайшева и Миронова.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
6-й этап
Женщины
Эстафета 4х6 км
Сборная России по этапам
Расписание до конца этапа КМ
17 января, воскресенье
- 14:30 (мск). Масс-старт 15 км. Мужчины
- 17:00. Масс-старт 12,5 км. Женщины