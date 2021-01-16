Семь секунд до медали со штрафным кругом. Россия – четвертая в женской эстафете

После ошеломляющего воскресного золота в смешанной эстафете, прервавшего 11-месячную безмедальную серию России на Кубке мира, наш многострадальный биатлон постепенно возвращается на круги своя. Денек-другой порадовались – и хватит. Только бы не пришлось начинать новый отсчет гонок без призовых мест.

Хотя впечатление от сегодняшней получилось скорее оптимистичным – это была наша лучшая женская эстафета в сезоне. В декабре в Контиолахти россиянки уже занимали четвертое место, но там они проиграли призерам почти две минуты. В Оберхофе же до пьедестала не хватило совсем чуть-чуть.

ШТРАФНОЙ КРУГ ПАВЛОВОЙ И МУДРОСТЬ МИРОНОВОЙ

Ломать голову над составом тренерам не пришлось. За них все решила Ирина Казакевич, на «стойке» позавчерашнего спринта умудрившаяся расстрелять всю обойму в «молоко», оставив все пять мишеней в целости и сохранности. С такой «меткостью» в эстафете делать нечего, так что 6-й этап КМ для Казакевич закончился, толком не начавшись. А у наставников сборной на четыре места в субботней гонке осталось четыре внятных кандидатки.

И первая же из них подвела. Штатная стартерша Евгения Павлова, лихо отбарабанив «лежку», на втором огневом рубеже вдруг расклеилась и схлопотала штрафной круг. Тем самым повторилась история вчерашней мужской эстафеты, где нашим тоже пришлось выбираться из дальних рядов после провала забойщика-новичка Кирилла Стрельцова.

У прекрасной половины сборной погоня получилась даже лучше, чем у сильной. Уже на втором этапе Лариса Куклина вывела российскую команду на четвертое место, отправив на трассу Светлану Миронову одновременно с бывшей профессиональной лыжницей Денизе Херрманн. Подумалось: вот эти двое могут составить очень быстрый и опасный тандем…