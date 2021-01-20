Акимова: из немецкой ссылки - с мешком золота. Завтра она бежит на Кубке мира

До сих пор все кубковые этапы этого сезона – в Контиолахти, Хохфильцене и Оберхофе - были сдвоенными. Антхольцу же придется довольствоваться одним уик-эндом. Дальше – пауза в две с лишним недели, чтобы как следует подготовиться к чемпионату мира в Поклюке, который начнется 10 февраля. Впрочем, не стоит забывать и о чемпионате Европы 27-31 января в Польше. Он станет последней возможностью проверить кандидатов в деле, и, судя по заявлениям тренеров сборной России, они придают этому турниру немаловажное значение.
ПОБЕДНЫЙ ХЕТ-ТРИКНА КУБКЕ IBU
Хотя Татьяну Акимову, слава богу, вызвали в главную команду уже сейчас. История с ее отправкой на Кубок IBU после двух обнадеживающих гонок КМ перед Новым годом (29-е и 33-е места – совсем неплохо для биатлонистки, которая почти три года провела в декретном отпуске и должна была «с нуля» пробиваться наверх из далеких стартовых номеров) до сих пор остается загадкой. Хоть сколько-нибудь разумное объяснение я здесь вижу одно – какие-то проблемы с оформлением документов, авиабилетами или другой логистикой. Правда, Кубок IBU в начале января проходил в той же стране, что и Кубок мира, – в Германии. Но прочие варианты ответа на вопрос «почему Акимову не взяли в Оберхоф, а послали в Арбер?» выглядят совсем уж идиотскими. Если дело опять в каких-то подковерных интригах, на которые так богат наш горе-биатлон, это означало бы настоящий позор для СБР. Кстати, то, что ни федерация, ни тренеры сборной так и не дали внятных комментариев по поводу акимовской «ссылки», косвенно свидетельствует как раз в пользу последней, плохой версии.
И не надо морочить нам головы пространными рассуждениями о правилах отбора. Вы эти правила сами так запутали, что сам черт ногу сломит. Эффективность любой системы определяется ее результатами, а Екатерина Носкова с Натальей Гербуловой, вызванные в первую команду вместо Акимовой, по разу пробежали в Оберхофе спринт и благополучно заняли там 50-е и 87-е места.
Тем временем Акимова, явно изголодавшаяся по соревнованиям, устроила в Арбере полновесную «демонстрацию силы»: три дистанции – три золота. Сразу вспомнилось, как в сезоне-2016/17 нечто подобное вытворял в Кубке IBU Александр Логинов. Он тогда тоже вернулся после трехлетней отлучки (не рожал, конечно,- отбывал дисквалификацию за допинг), выиграл во «втором дивизионе» шесть гонок из десяти (!) ипотом меньше, чем за два года, взлетел на вторую строчку в общем зачете КМ.
ХАЛИЛИ И ШЕВЧЕНКО ПОКА НЕ БЕРУТ. БЕРУТ ГАВРИЛОВА
Ждать от Акимовой «мировых революций» а-ля Логинов было бы слишком оптимистично. Но то, что ее место сейчас в Антхольце, а не в Арбере, очевидно, как «дважды два» - тут даже нечего обсуждать! Вот случай с Анастасией Шевченко, которая только что трижды стояла рядом с Акимовой на пьедесталах Кубка IBU, действительно допускает разные толкования.
Шевченко всего 21 год, а на итальянском этапе КМ молодежь можно будет пробовать только завтра, в индивидуальной гонке. В субботней эстафете и воскресном масс-старте запасным делать нечего. Так что пусть Шевченко добегает на этой неделе остатки сдвоенного этапа в Арбере и едет оттуда на ЧЕ в Дужники-Здрой. Ежели и там продолжит бушевать – о’кей, успеем подключить к «основе». Все равно ее чемпионаты мира - впереди.
Видимо, такая же программа намечена для Карима Халили, сегодня показавшего в Арбере лучший российский результат в укороченной, 15-километровой «индивидуалке» - четвертое место при одном промахе. Этот биатлонист довольно ярко дебютировал в предыдущем Кубке мира, но в новом сезоне пока буксует: перед Контиолахти в главную команду не отобрался, а в Хохфильцене провалил оба спринта, даже в топ-70 не попал. После такого о парне могли бы и забыть, однако Юрию Каминскому и его помощникам не до жиру. У мужской сборной - явная беда с резервом, в эстафету к Логинову, Латыпову и Елисееву поставить толком некого. Вот и сидят, бедолаги, ждут - когда наберет, наконец, форму после вирусной паузы Антон Бабиков или заматереет от набитых в КМ шишек Кирилл Стрельцов. Еще вызвали в Антхольц безвестного Илью Гаврилова (слыхали?) - тот и в Кубке IBUв состав редко попадал, а, попадая, не поднимался выше 36-го места.
Зачем его вызвали? Спросите чего полегче. Думаю, для количества, больше незачем. Место в команде есть, гостиница заказана-оплачена – не пропадать же добру. Вон в женской сборной тоже хотели свозить в Италию Ольгу Мощенкову, но в последний момент передумали - из-за неважного самочувствия Евгении Павловой вдруг образовалась потенциальная вакансия в предстоящей индивидуальной гонке.
Дальше началось богзнает что. Сначала для прикрытия Павловой решили оставить в первой сборной Носкову – мол, у нее лучше получится. Потом недоехавшая до Антхольца Мощенкова стала сегодня лучшей из наших в аналогичной «индивидуалке» в Арбере: девятое место, одна минута штрафа. Шевченко там промазала четырежды и улетела в середину третьего десятка, но зато показала хорошую скорость. Хотя быстрее всех на лыжне была еще одна россиянка – Валерия Васнецова.
Такой вот «ребус со многими неизвестными». А самое смешное, что Носкова в итоге оказалась в Италии в роли «туристки». Павлова пришла в себя и в четверг все-таки бежит, ей только что достался седьмой стартовый номер. Результаты жеребьевки для остальных россиянок: Лариса Куклина - №3, Ульяна Кайшева - 24, Светлана Миронова – 41, Ирина Казакевич – 65 и Акимова – 83.
Тьфу ты, черт. Опять ей из конца надо будет выбираться.
Расписание 7-го этапа Кубка мира
21 января, четверг
16.15 (мск). Индивидуальная гонка 15 км. Женщины
22 января, пятница
15.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины
23 января, суббота
15.10. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.05. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
24 января, воскресенье
14.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
17.05. Масс-старт 15 км. Мужчины
Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Кирилл Стрельцов, Илья Гаврилов
Женщины: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Татьяна Акимова, Екатерина Носкова