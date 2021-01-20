Акимова: из немецкой ссылки - с мешком золота. Завтра она бежит на Кубке мира

До сих пор все кубковые этапы этого сезона – в Контиолахти, Хохфильцене и Оберхофе - были сдвоенными. Антхольцу же придется довольствоваться одним уик-эндом. Дальше – пауза в две с лишним недели, чтобы как следует подготовиться к чемпионату мира в Поклюке, который начнется 10 февраля. Впрочем, не стоит забывать и о чемпионате Европы 27-31 января в Польше. Он станет последней возможностью проверить кандидатов в деле, и, судя по заявлениям тренеров сборной России, они придают этому турниру немаловажное значение.

ПОБЕДНЫЙ ХЕТ-ТРИКНА КУБКЕ IBU

Хотя Татьяну Акимову, слава богу, вызвали в главную команду уже сейчас. История с ее отправкой на Кубок IBU после двух обнадеживающих гонок КМ перед Новым годом (29-е и 33-е места – совсем неплохо для биатлонистки, которая почти три года провела в декретном отпуске и должна была «с нуля» пробиваться наверх из далеких стартовых номеров) до сих пор остается загадкой. Хоть сколько-нибудь разумное объяснение я здесь вижу одно – какие-то проблемы с оформлением документов, авиабилетами или другой логистикой. Правда, Кубок IBU в начале января проходил в той же стране, что и Кубок мира, – в Германии. Но прочие варианты ответа на вопрос «почему Акимову не взяли в Оберхоф, а послали в Арбер?» выглядят совсем уж идиотскими. Если дело опять в каких-то подковерных интригах, на которые так богат наш горе-биатлон, это означало бы настоящий позор для СБР. Кстати, то, что ни федерация, ни тренеры сборной так и не дали внятных комментариев по поводу акимовской «ссылки», косвенно свидетельствует как раз в пользу последней, плохой версии.

И не надо морочить нам головы пространными рассуждениями о правилах отбора. Вы эти правила сами так запутали, что сам черт ногу сломит. Эффективность любой системы определяется ее результатами, а Екатерина Носкова с Натальей Гербуловой, вызванные в первую команду вместо Акимовой, по разу пробежали в Оберхофе спринт и благополучно заняли там 50-е и 87-е места.

Тем временем Акимова, явно изголодавшаяся по соревнованиям, устроила в Арбере полновесную «демонстрацию силы»: три дистанции – три золота. Сразу вспомнилось, как в сезоне-2016/17 нечто подобное вытворял в Кубке IBU Александр Логинов. Он тогда тоже вернулся после трехлетней отлучки (не рожал, конечно,- отбывал дисквалификацию за допинг), выиграл во «втором дивизионе» шесть гонок из десяти (!) ипотом меньше, чем за два года, взлетел на вторую строчку в общем зачете КМ.