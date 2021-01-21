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«Время сборной России еще придет. Как и время Италии». Интервью с Доротеей Вирер
21 января 13:39
автор: Киреев Константин

«Время сборной России еще придет. Как и время Италии». Интервью с Доротеей Вирер

Сегодня в Антерсельве стартует седьмой этап Кубка мира.

Накануне «Советский спорт» пообщался с лидером сборной Италии, двукратной обладательницей Кубка мира и просто очень красивой девушкой – Доротеей Вирер.

«МИРОНОВА ОЧЕНЬ СИЛЬНА НОГАМИ»

- Как добрались из Оберхофа в Антерсельву? Обычно вы едете из Рупольдинга и пусть получается не такой длинный.
- Мы ехали на автобусе федерации. Шесть-семь часов провели в дороге. Но это, можно сказать, быстро, ведь сейчас дороги свободны.

- Чем развлекали себя в поездке?
- В этот раз смотрела «Нетфликс» на протяжении пяти часов… Новый сериал «Бриджертоны». Очень мне понравился и я залипла.

- Вы раньше говорили, что не слишком жалуете сериалы.
- Конечно, мне больше нравится общаться с людьми. Но в этот год даже я стала меньше контактировать. Такие времена наступили…

- В прошлом сезоне вы выиграли два золота чемпионата мира и Большой Хрустальный Глобус. Этот сезон пока складывается не так успешно. Чувствуете давление?
- Нет, никто и ничто на меня не давит. Наоборот, я очень расслаблена. Осенью мне было очень тяжело тренироваться. Сейчас до сих пор не набрала свою лучшую форму. Буду стараться показать максимум. Я бы не сказала, что выступаю прям плохо, но и прекрасным свое выступление назвать не могу. Посмотрим, что будет в конце сезона.

- На третий БХГ хотите замахнуться?
- Мне кажется, это почти невозможно. В этом году я иду после норвежек и шведок, которые очень, очень сильны на данный момент. Я до сих пор не обрела свою идеальную форму, может у меня вообще не получится набрать ее в этом сезоне… В каких-то гонках удается выступить лучше, в каких-то хуже. Но я всегда выкладываюсь на все 100 процентов.

- Из-за локдауна вы, возможно, пропустили что-то важное в подготовке? Вообще в начале сезона многие говорили о том, как хорошо готовы шведы, которых не закрывали на карантин.
- Действительно, в Контиолахти было видно, что шведы и норвежцы катались на лыжах больше. А потом разница стала уже не такой заметной, хотя Экхофф, Ройселанн и сестры Эберг остались на своем уровне. С другой стороны, каждый год что-то меняется. Вот, например, белорусские девушки в этом сезоне на лыжне очень сильны.

- А про россиянок что скажете?
- Миронова очень сильна ногами, но она не так хорошо стреляет. В каждой стране есть годы, когда спортсмены сильнее или слабее. Норвегия и Швеция, например, четыре-пять лет назад были не такими сильными. Но настанут времена России и, надеюсь, Италии. Понимаю ваших болельщиков, ведь в России так привыкли к победам и так сильно любят биатлон. Хочется, конечно, каждый раз видеть своих спортсменов на пьедестале. Но уровень мирового биатлона сильно поднялся и атлет должен быть идеальным даже в мелочах.

«РУГАТЕЛЬСТВ В ГОНКЕ ОТ МЕНЯ НЕ УСЛЫШИТЕ»

- Вы родились и выросли в Антерсельве. Выступление в горах дается вам легче, чем остальным спортсменам? Антон Шипулин, например, здесь всегда побеждал, в то время как другие россияне еле-еле карабкались…
- Вообще выступления на высоте мне даются непросто, ведь нужно к ней адаптироваться. В этот раз у меня было на это всего три дня. Не скажу, что из-за того, что это моя родина, мне здесь легче выступать. Перепады высоты я ощущаю, как и все остальные люди.

- Каким будет этап Кубка мира в Антерсельве в этом году?
- Я не была здесь с октября. Когда приехала сюда сейчас, было очень странно увидеть стадион без огромного шатра, с трибунами, занесенными снегом, пустой парковкой, без единого болельщика, ведь обычно они приезжали сюда еще на тренировки... Но в этом году будет так и мы, кажется, уже начинаем привыкать к такой ситуации.

- Сможете повидать свою большую семью?
- К сожалению, нет. Я ни с кем не смогу встретиться. Мы с командой расположились в том же месте, что и каждый год - в наших апартаментах. Но мы должны быть очень внимательны, ведь достаточно малейшей неосторожности и придется все ставить на паузу. Надеюсь, что вся эта ситуация скоро закончится.

- Вы для себя решили, будете ли делать прививку?
- Сейчас я не буду прививаться, хочу подождать окончания сезона. Ведь неизвестно, вдруг я получу какие-либо побочные эффекты - например, поднимется температура и так далее? Это все может отразиться на моих выступлениях. Но как только сезон завершится, если будет возможность вакцинироваться, я ею обязательно воспользуюсь.

- Как думаете, Олимпийские игры в Пекине состоятся в 2022 году?
- Не знаю. Все будет зависеть от летней Олимпиады. Говорят, что те, кто захочет поехать, должен будет привиться. Посмотрим, как будут развиваться события.

- На стадионе сейчас непривычно тихо, в трансляции слышно каждое слово. Вы как-то контролируете себя, чтобы ненароком не чертыхнуться на рубеже?
- Нет, я никогда ничего не говорю во время гонки, так что никаких ругательств вы от меня не услышите.

источник: «Советский спорт»
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