Пристреливаемся! Три россиянки - в Топ-10 в индивидуальной гонке

Перед началом гонки в итальянских Альпах повалил снег, что, само собой, повлияло и на ход, и на стрельбу биатлонисток. Но, как справедливо отметила Лариса Куклина, тяжело было всем, все были в равных условиях.

Чуть сложнее, возможно, было первым номерам, которым пришлось утаптывать трассу. Этим обстоятельством можно было бы объяснить провал норвежек, в большинстве своем стартовавших в начале (лучшая из скандинавской сборной, Тириль Экхофф, стала 18-й), но и россиянки Куклина и Павлова были в числе первых на лыжне, в итоге обе попали в Топ-15.

То что от наших спортсменок стоит ждать хороших результатов, стало понятно уже в самом начале. Когда на первой «лежке» отстрелялась стартовая десятка биатлонисток, Павлова шла второй, Куклина третьей. Опережала нашу сладкую парочку лишь норвежка Ройселанн, зато такие монстры, как Тандревольд и Пройсс уже числились в отстающих. За стрельбу обеим россиянкам можно было поставить твердую пятерку, а вот ходом Евгения была намного сильнее Ларисы. В итоговом протоколе Павлова опередит Куклину на минуту при том, что совершит на один промах больше.

Цена неточного выстрела в индивидуальной гонке крайне велика. Это понимали все, но из-за погодных условий и сложной трассы, которая практически не позволяет отдыхать, не промахнуться было очень сложно. В » молоко» палили почти все: бывшая россиянка Анна Фролина, ныне выступающая за Корею, смазала 10 (!) выстрелов, чешка Харватова и эстонка Томингас - восемь, еще одна наша бывшая соотечественница, а ныне белоруска Елена Кручинкина - семь, француженка Жюли Симон - столько же. Лишь одна биатлонистка - олимпийская чемпионка Юлия Джима - стреляла без промаха. Это позволило украинке выиграть серебро.

Второе место могло достаться и россиянкам - Павловой и Светлане Мировновой, допусти они не два, а один промах.