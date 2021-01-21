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Пристреливаемся! Три россиянки - в Топ-10 в индивидуальной гонке
21 января 18:53
автор: Олег Чикирис

Пристреливаемся! Три россиянки - в Топ-10 в индивидуальной гонке

В первой гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве российские биатлонистки были в ударе.

Перед началом гонки в итальянских Альпах повалил снег, что, само собой, повлияло и на ход, и на стрельбу биатлонисток. Но, как справедливо отметила Лариса Куклина, тяжело было всем, все были в равных условиях.

Чуть сложнее, возможно, было первым номерам, которым пришлось утаптывать трассу. Этим обстоятельством можно было бы объяснить провал норвежек, в большинстве своем стартовавших в начале (лучшая из скандинавской сборной, Тириль Экхофф, стала 18-й), но и россиянки Куклина и Павлова были в числе первых на лыжне, в итоге обе попали в Топ-15.

То что от наших спортсменок стоит ждать хороших результатов, стало понятно уже в самом начале. Когда на первой «лежке» отстрелялась стартовая десятка биатлонисток, Павлова шла второй, Куклина третьей. Опережала нашу сладкую парочку лишь норвежка Ройселанн, зато такие монстры, как Тандревольд и Пройсс уже числились в отстающих. За стрельбу обеим россиянкам можно было поставить твердую пятерку, а вот ходом Евгения была намного сильнее Ларисы. В итоговом протоколе Павлова опередит Куклину на минуту при том, что совершит на один промах больше.

Цена неточного выстрела в индивидуальной гонке крайне велика. Это понимали все, но из-за погодных условий и сложной трассы, которая практически не позволяет отдыхать, не промахнуться было очень сложно. В » молоко» палили почти все: бывшая россиянка Анна Фролина, ныне выступающая за Корею, смазала 10 (!) выстрелов, чешка Харватова и эстонка Томингас - восемь, еще одна наша бывшая соотечественница, а ныне белоруска Елена Кручинкина - семь, француженка Жюли Симон - столько же. Лишь одна биатлонистка - олимпийская чемпионка Юлия Джима - стреляла без промаха. Это позволило украинке выиграть серебро.

Второе место могло достаться и россиянкам - Павловой и Светлане Мировновой, допусти они не два, а один промах.

- На последней стрельбе в ногах начался тремор, поэтому и промахнулась, - объяснила Павлова в эфире «Матч ТВ» после гонки. - Вообще перед стартом чувствовала вялость, на лыжне поначалу пришлось терпеть, а потом вработалась.

- На третьем кругу меня вырубило, - это уже признание Мироновой. - Здесь в Антерсельве большая высота, поэтому пришлось тяжелее, чем в Оберхофе. Гонка получилась неплохой, со стрельбой почти удалось справиться.

Гонка действительно получилась неплохой, а учитывая «успехи» нашей команды в этом сезоне, просто отличной. Павлова и Миронова в итоге стали шестой и седьмой. В Топ-10 еще попала Ульяна Кайшева, оказавшаяся девятой. Вообще, в Топ-10 только у нас и австриек - несколько спортсменок, остальные страны делегировали в десятку лучших по одной биатлонистке. Победила же Лиза Тереза Хаузер, которая набрала шикарную форму: если бы не досадное падение в концовке масс-старта, у австрийки было бы уже пять гонок подряд с финишем на пьедестале почета.

Кстати, о масс-старте. Если в Оберхофе в него чудом попали две россиянки, то теперь представительство нашей страны в этой дисциплине увеличится вдвое: Миронова выступит в гонке с общим стартом из-за высокого места в тотале, а Павлова, Кайшева и Куклина - благодаря отличному выступлению в индивидуалке.

Похоже, женская сборная набирает ход перед чемпионатом мира.

Кубок мира. 7-й этап. Антхольц (Италия)

Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Лиза-Тереза Хаузер (Австрия)

1 (0+0+1+0)

4 (+20,7)

42.29,3

2

Юлия Джима (Украина)

0 (0+0+0+0)

35 (+1.46,4)

+43,7

3

Анаис Шевалье (Франция)

1 (0+0+0+1)

18 (+1.10,0)

+1.04,0

4

Доротея Вирер (Италия)

2 (1+0+0+1)

5 (+34,8)

+1.15,1

5

Янина Хеттих (Германия)

1 (0+0+0+1)

24 (+1.20,2)

+1.23,9

6

Евгения Павлова (Россия)

2 (0+1+0+1)

12 (+1.01,3)

+1.49,1

7

Светлана Миронова (Россия)

2 (0+0+1+1)

20 (+1.15,9)

+1.51,3

9

Ульяна Кайшева (Россия)

2 (0+0+2+0)

17 (+1.07,9)

+1.55,6

14

Лариса Куклина (Россия)

1 (0+0+1+0)

62 (+3.04,7)

+2.46,0

54

Татьяна Акимова (Россия)

5 (1+0+1+3)

25 (+1.27,1)

+5.39,6

65

Ирина Казакевич (Россия)

6 (1+1+1+3)

29 (+1.33,5)

+6.41,4

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (стоя)

3 (лежа)

4 (стоя)

Павлова

6 (+18,9)

19 (+1.30,1)

11 (+1.05,6)

6 (+1.33,9)

Миронова

7 (+20,0)

4 (+29,0)

12 (+1.07,6)

7 (+1.38,0)

Кайшева

8 (+22,8)

5 (+35,4)

31 (+2.19,8)

10 (+1.47,7)

Куклина

10 (+24,2)

12 (+57,4)

26 (+2.02,4)

12 (+2.00,4)

Акимова

48 (+1.18,7)

20 (+1.30,4)

29 (+2.15,2)

58 (+5.10,3)

Казакевич

54 (+1.24,8)

50 (+2.34,6)

51 (+3.21,9)

68 (+6.12,9)

Общий зачет Кубка мира

1. Марте Улсбю (Норвегия) - 589

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 583

3. Ханна Оберг (Швеция) – 562

4. Доротея Вирер (Италия) – 485

5. Франциска Пройс (Германия) - 447

…19. Светлана Миронова (Россия) – 238

…27. Ульяна Кайшева (Россия) – 195

…29. Евгения Павлова (Россия) - 159

…32. Ирина Казакевич (Россия) – 129

Расписание до конца этапа

22 января, пятница

15.15 (мск). Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

23 января, суббота

15.10. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.05. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

24 января, воскресенье

14.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

17.05. Масс-старт 15 км. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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