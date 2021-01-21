Пристреливаемся! Три россиянки - в Топ-10 в индивидуальной гонке

Перед началом гонки в итальянских Альпах повалил снег, что, само собой, повлияло и на ход, и на стрельбу биатлонисток. Но, как справедливо отметила Лариса Куклина, тяжело было всем, все были в равных условиях.
Чуть сложнее, возможно, было первым номерам, которым пришлось утаптывать трассу. Этим обстоятельством можно было бы объяснить провал норвежек, в большинстве своем стартовавших в начале (лучшая из скандинавской сборной, Тириль Экхофф, стала 18-й), но и россиянки Куклина и Павлова были в числе первых на лыжне, в итоге обе попали в Топ-15.
То что от наших спортсменок стоит ждать хороших результатов, стало понятно уже в самом начале. Когда на первой «лежке» отстрелялась стартовая десятка биатлонисток, Павлова шла второй, Куклина третьей. Опережала нашу сладкую парочку лишь норвежка Ройселанн, зато такие монстры, как Тандревольд и Пройсс уже числились в отстающих. За стрельбу обеим россиянкам можно было поставить твердую пятерку, а вот ходом Евгения была намного сильнее Ларисы. В итоговом протоколе Павлова опередит Куклину на минуту при том, что совершит на один промах больше.
Цена неточного выстрела в индивидуальной гонке крайне велика. Это понимали все, но из-за погодных условий и сложной трассы, которая практически не позволяет отдыхать, не промахнуться было очень сложно. В » молоко» палили почти все: бывшая россиянка Анна Фролина, ныне выступающая за Корею, смазала 10 (!) выстрелов, чешка Харватова и эстонка Томингас - восемь, еще одна наша бывшая соотечественница, а ныне белоруска Елена Кручинкина - семь, француженка Жюли Симон - столько же. Лишь одна биатлонистка - олимпийская чемпионка Юлия Джима - стреляла без промаха. Это позволило украинке выиграть серебро.
Второе место могло достаться и россиянкам - Павловой и Светлане Мировновой, допусти они не два, а один промах.
- На последней стрельбе в ногах начался тремор, поэтому и промахнулась, - объяснила Павлова в эфире «Матч ТВ» после гонки. - Вообще перед стартом чувствовала вялость, на лыжне поначалу пришлось терпеть, а потом вработалась.
- На третьем кругу меня вырубило, - это уже признание Мироновой. - Здесь в Антерсельве большая высота, поэтому пришлось тяжелее, чем в Оберхофе. Гонка получилась неплохой, со стрельбой почти удалось справиться.
Гонка действительно получилась неплохой, а учитывая «успехи» нашей команды в этом сезоне, просто отличной. Павлова и Миронова в итоге стали шестой и седьмой. В Топ-10 еще попала Ульяна Кайшева, оказавшаяся девятой. Вообще, в Топ-10 только у нас и австриек - несколько спортсменок, остальные страны делегировали в десятку лучших по одной биатлонистке. Победила же Лиза Тереза Хаузер, которая набрала шикарную форму: если бы не досадное падение в концовке масс-старта, у австрийки было бы уже пять гонок подряд с финишем на пьедестале почета.
Кстати, о масс-старте. Если в Оберхофе в него чудом попали две россиянки, то теперь представительство нашей страны в этой дисциплине увеличится вдвое: Миронова выступит в гонке с общим стартом из-за высокого места в тотале, а Павлова, Кайшева и Куклина - благодаря отличному выступлению в индивидуалке.
Похоже, женская сборная набирает ход перед чемпионатом мира.
Кубок мира. 7-й этап. Антхольц (Италия)
Индивидуальная гонка 15 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Лиза-Тереза Хаузер (Австрия)
1 (0+0+1+0)
4 (+20,7)
42.29,3
2
Юлия Джима (Украина)
0 (0+0+0+0)
35 (+1.46,4)
+43,7
3
Анаис Шевалье (Франция)
1 (0+0+0+1)
18 (+1.10,0)
+1.04,0
4
Доротея Вирер (Италия)
2 (1+0+0+1)
5 (+34,8)
+1.15,1
5
Янина Хеттих (Германия)
1 (0+0+0+1)
24 (+1.20,2)
+1.23,9
6
Евгения Павлова (Россия)
2 (0+1+0+1)
12 (+1.01,3)
+1.49,1
7
Светлана Миронова (Россия)
2 (0+0+1+1)
20 (+1.15,9)
+1.51,3
…9
Ульяна Кайшева (Россия)
2 (0+0+2+0)
17 (+1.07,9)
+1.55,6
…14
Лариса Куклина (Россия)
1 (0+0+1+0)
62 (+3.04,7)
+2.46,0
…54
Татьяна Акимова (Россия)
5 (1+0+1+3)
25 (+1.27,1)
+5.39,6
…65
Ирина Казакевич (Россия)
6 (1+1+1+3)
29 (+1.33,5)
+6.41,4
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (стоя)
3 (лежа)
4 (стоя)
Павлова
6 (+18,9)
19 (+1.30,1)
11 (+1.05,6)
6 (+1.33,9)
Миронова
7 (+20,0)
4 (+29,0)
12 (+1.07,6)
7 (+1.38,0)
Кайшева
8 (+22,8)
5 (+35,4)
31 (+2.19,8)
10 (+1.47,7)
Куклина
10 (+24,2)
12 (+57,4)
26 (+2.02,4)
12 (+2.00,4)
Акимова
48 (+1.18,7)
20 (+1.30,4)
29 (+2.15,2)
58 (+5.10,3)
Казакевич
54 (+1.24,8)
50 (+2.34,6)
51 (+3.21,9)
68 (+6.12,9)
Общий зачет Кубка мира
1. Марте Улсбю (Норвегия) - 589
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 583
3. Ханна Оберг (Швеция) – 562
4. Доротея Вирер (Италия) – 485
5. Франциска Пройс (Германия) - 447
…19. Светлана Миронова (Россия) – 238
…27. Ульяна Кайшева (Россия) – 195
…29. Евгения Павлова (Россия) - 159
…32. Ирина Казакевич (Россия) – 129
Расписание до конца этапа
22 января, пятница
15.15 (мск). Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины
23 января, суббота
15.10. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.05. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
24 января, воскресенье
14.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
17.05. Масс-старт 15 км. Мужчины