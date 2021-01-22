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Всем – минуту! В индивидуальной гонке Логинов разгромил целый мир
22 января 17:00
автор: Лев Тигай

Всем – минуту! В индивидуальной гонке Логинов разгромил целый мир

На этапе Кубка мира в итальянском Антхольце блестящую победу одержал Александр Логинов. Он без промаха прошел все четыре огневых рубежа и выиграл у ближайшего преследователя 58 секунд.

На второй стрельбе у него не выбросило гильзу. Почему? А хрен его знает! Просто не выбросило и все. Безотказный, миллион раз проверенный оружейный механизм дал сбой. Не у кого-нибудь – у потенциального (уже на тот момент) победителя марафонской гонки.

После четвертого огневого рубежа он сломал палку. Здесь, правда, сам виноват: так рванул ногами на трассу с последней «чистой» стрельбы (понимал, конечно, чем дело пахнет), что верхние конечности не успели за нижними. Но ничего. Пусть не одну сотню метров пробежал «на одной руке» все равно ведь выиграл.

Во время новогодних каникул у него умер отец. Для хронического интраверта Логинова, всякий раз норовящего сбежать от телекамер к своей саратовской семье, это был если не нокаут, то точно тяжелый нокдаун. В декабре Саша вроде бы начал возвращаться к своим прежним скоростям, и вдруг такая беда. Э-хе-хе…

На месте Йоханнеса Бе, я бы перед ним извинился. Они же, редиски, все время требуют от Логинова извинений за прошлые допинг-грехи, да? Так вот, рыжий мой Йося: за этой финишной чертой Антхольца, которую вы пересекли с интервалом в пару секунд, неплохо было бы вспомнить о трагедии твоего соперника и воздать ему должное.

Не знал? Забыл? Врешь! Струсил, не захотел.

И не надо рассказывать, что «в этот день промазали все». Во-первых, не все, а во-вторых, Логинов этих промазавшихвсе равно не спрашивал. Все, что удалось лучшему из преследователей Стурле Лейгрейду – это сократить отставание от победителя на последнем круге с 67 секунд до 58. Выйти, так сказать, из минуты.

Еще на второй стрельбе – той самой, с гильзо-осечкой – я заметил, как виртуозно Логинов сегодня обращается с винтовкой. Не испуганно-бережно и не как попало, а как в лучшие дни – как с орудием убийства. Она у него плясала чуть ли не на кончиках пальцев – но в то же время в окружении взрывных мышц. То ли шпага в руках фехтовальщика, то ли факел у жонглера, то ли «два в одном»: всем - смерть.

Да, он нестабильный. Но когда он такой, как сегодня, с ним никому не совладать. Потому и чемпион.

На церемонии награждения скромнягу Логинова спасла антивирусная маска. Частое моргание и блеск мокрых глаз все равно выдали, но кабы не «намордник», Саша, думаю, мог просто разрыдаться на виду у всех. Да и правильно, на здоровье есть почему.

Папа смотрит с облаков. Папа все видит.

Антхольц (Италия)
Кубок мира
7-й этап
Мужчины
Индивидуальная гонка 20 км

Сборная России после огневых рубежей

Общий зачет Кубка мира

  1. 1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 649
  2. 2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 618
  3. 3. Тарьей Бе (Норвегия) - 537
  4. 4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 513
  5. 5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 454

…17. Александр Логинов (Россия) – 325
…20. Матвей Елисеев (Россия) – 260
…23. Эдуард Латыпов (Россия) – 196
…30. Евгений Гараничев (Россия) 130

Расписание до конца этапа

23 января, суббота

  • 15:10 (мск). Масс-старт 12,5 км. Женщины
  • 17:05. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

24 января, воскресенье

  • 14.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
  • 17.05. Масс-старт 15 км. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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