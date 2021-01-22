Всем – минуту! В индивидуальной гонке Логинов разгромил целый мир

На второй стрельбе у него не выбросило гильзу. Почему? А хрен его знает! Просто не выбросило – и все. Безотказный, миллион раз проверенный оружейный механизм дал сбой. Не у кого-нибудь – у потенциального (уже на тот момент) победителя марафонской гонки.
После четвертого огневого рубежа он сломал палку. Здесь, правда, сам виноват: так рванул ногами на трассу с последней «чистой» стрельбы (понимал, конечно, чем дело пахнет), что верхние конечности не успели за нижними. Но ничего. Пусть не одну сотню метров пробежал «на одной руке» – все равно ведь выиграл.
Во время новогодних каникул у него умер отец. Для хронического интраверта Логинова, всякий раз норовящего сбежать от телекамер к своей саратовской семье, это был если не нокаут, то точно тяжелый нокдаун. В декабре Саша вроде бы начал возвращаться к своим прежним скоростям, и вдруг – такая беда. Э-хе-хе…
На месте Йоханнеса Бе, я бы перед ним извинился. Они же, редиски, все время требуют от Логинова извинений за прошлые допинг-грехи, да? Так вот, рыжий мой Йося: за этой финишной чертой Антхольца, которую вы пересекли с интервалом в пару секунд, неплохо было бы вспомнить о трагедии твоего соперника – и воздать ему должное.
Не знал? Забыл? Врешь! Струсил, не захотел.
И не надо рассказывать, что «в этот день промазали все». Во-первых, не все, а во-вторых, Логинов этих промазавшихвсе равно не спрашивал. Все, что удалось лучшему из преследователей Стурле Лейгрейду – это сократить отставание от победителя на последнем круге с 67 секунд до 58. Выйти, так сказать, из минуты.
Еще на второй стрельбе – той самой, с гильзо-осечкой – я заметил, как виртуозно Логинов сегодня обращается с винтовкой. Не испуганно-бережно и не как попало, а как в лучшие дни – как с орудием убийства. Она у него плясала чуть ли не на кончиках пальцев – но в то же время в окружении взрывных мышц. То ли шпага в руках фехтовальщика, то ли факел у жонглера, то ли «два в одном»: всем - смерть.
Да, он нестабильный. Но когда он такой, как сегодня, с ним никому не совладать. Потому и чемпион.
На церемонии награждения скромнягу Логинова спасла антивирусная маска. Частое моргание и блеск мокрых глаз все равно выдали, но кабы не «намордник», Саша, думаю, мог просто разрыдаться на виду у всех. Да и правильно, на здоровье – есть почему.
Папа смотрит с облаков. Папа все видит.
Антхольц (Италия)
Кубок мира
7-й этап
Мужчины
Индивидуальная гонка 20 км
Сборная России после огневых рубежей
Общий зачет Кубка мира
- 1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 649
- 2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 618
- 3. Тарьей Бе (Норвегия) - 537
- 4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 513
- 5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 454
…17. Александр Логинов (Россия) – 325
…20. Матвей Елисеев (Россия) – 260
…23. Эдуард Латыпов (Россия) – 196
…30. Евгений Гараничев (Россия) – 130
Расписание до конца этапа
23 января, суббота
- 15:10 (мск). Масс-старт 12,5 км. Женщины
- 17:05. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
24 января, воскресенье
- 14.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
- 17.05. Масс-старт 15 км. Мужчины