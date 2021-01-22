Всем – минуту! В индивидуальной гонке Логинов разгромил целый мир

На второй стрельбе у него не выбросило гильзу. Почему? А хрен его знает! Просто не выбросило – и все. Безотказный, миллион раз проверенный оружейный механизм дал сбой. Не у кого-нибудь – у потенциального (уже на тот момент) победителя марафонской гонки.

После четвертого огневого рубежа он сломал палку. Здесь, правда, сам виноват: так рванул ногами на трассу с последней «чистой» стрельбы (понимал, конечно, чем дело пахнет), что верхние конечности не успели за нижними. Но ничего. Пусть не одну сотню метров пробежал «на одной руке» – все равно ведь выиграл.

Во время новогодних каникул у него умер отец. Для хронического интраверта Логинова, всякий раз норовящего сбежать от телекамер к своей саратовской семье, это был если не нокаут, то точно тяжелый нокдаун. В декабре Саша вроде бы начал возвращаться к своим прежним скоростям, и вдруг – такая беда. Э-хе-хе…

На месте Йоханнеса Бе, я бы перед ним извинился. Они же, редиски, все время требуют от Логинова извинений за прошлые допинг-грехи, да? Так вот, рыжий мой Йося: за этой финишной чертой Антхольца, которую вы пересекли с интервалом в пару секунд, неплохо было бы вспомнить о трагедии твоего соперника – и воздать ему должное.

Не знал? Забыл? Врешь! Струсил, не захотел.