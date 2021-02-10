Мальчики вперед, девочки – тем более. Смешанная эстафета открывает ЧМ-2021

Именно эта четверка и именно в «смешанке» 10 января повергла Россию в экстаз, выиграв золото в Оберхофе и прервав нашу безмедальную серию в Кубке мира, продолжавшуюся почти 11 месяцев. Посему тренеры, объявляя квартет на Поклюку, не скрывали, что просто не хотят менять победный состав. Правда, создалось впечатление, что они не учли одну важную деталь: в Словении смешанную эстафету будут заканчивать не мужчины, а женщины. Впервые в истории ЧМ.
Политкорректность, будь она неладна. В КМ принцип «половой очереди» ввели еще с прошлого сезона, а теперь и до чемпионатов мира дело дошло. Заодно сократили мужские этапы с семи с половиной километров до шести – чтобы все, как говорят в армии, было единообразно, по уставу. Интересно, остальные гонки для сильного биатлонного пола они тоже укорачивать собираются?..
Впрочем, не будем о грустном. Просто констатируем, что в Поклюке мальчики не смогут, как пока еще, слава богу, принято в нормальной жизни, пропустить девочек вперед. И наш новый суперфинишер Эдуард Латыпов в эту среду финишером тоже не будет.
Но подождите, что же тогда получается? Ведь в первой половине эстафеты главный этап – не последний, а первый! Здесь надо отталкиваться от стартера, а стартует в мужской сборной обычно Матвей Елисеев. Который сегодня не бежит, хотя стреляет куда стабильней Латыпова. Х-м…
В общем, есть тут запашок определенного прокола, халтурки. Сразу не сообразили, а потом, когда дошло, решили сделать «хорошую мину при спорной игре». Выбрали из двух озвученных ранее «Л» стартером Логинова (еще бы!) – и ладно. А то, что финишер Латыпов, очутившись в серединке, может намазать и привезти Мироновой похоронный мешок проблем, – так это шут с ним, авось пронесет.
Что ж, если и правда пронесет, – то варианты есть. Пусть у нас в конце не будет Латыпова, но и у норвежцев не будет Йоханнеса Бе – между прочим, отсутствовавшего в победной для России «смешанке» Оберхофа. А с их дамочками Экхофф и Улсбю наши Миронова с Кайшевой еще поговорят, дайте только срок. Не далее, как 24 января, женскую эстафету в Антхольце завершали как раз Света с Ульяной – и добыли там золото! Им тогда привезли те самые пол-гонки «рядом с первым местом» – и дальше все. Вешайся, остальной мир.
Эта эстафета – категорически непредсказуемая. В ней что угодно может быть. Немножко обнадеживает, что сборная России торчит в Поклюке уже целых две недели. Тыщу раз уже успели акклиматизироваться-переакклиматизироваться. Теперь только на трассу – и вперед! В 17.00, вместе с вдруг-стартером Логиновым.
Гонку в прямом эфире транслируют «Матч ТВ» и Eurosport.
№1 – у сборной России.
Ух-х-х, невтерпеж…
СОСТАВЫ ВЕДУЩИХ КОМАНД НА СМЕШАННУЮ ЭСТАФЕТУ В ПОРЯДКЕ ЭТАПОВ
- Россия: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева
- Норвегия: Стурла Легрейд, Йоханнес Бе, Тирилль Экхофф, Марте Улсбю
- Франция: Эмильен Жакелен, Кентен Фийон-Майе, Анаис Шевалье, Жюли Симон
- Германия: Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Денизе Херрманн, Франциска Пройсс
- Швеция: Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон, Ханна Оберг
- Белоруссия: Антон Смольский, Сергея Бочарников, Елена Кручинкина, Динара Алимбекова
- Италия: Дидье Бьоназ, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци
- Украина: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима, Ольга Пидгрушная
- Австрия: Давид Комац, Симон Эдер, Дуня Здуц, Лиза-Тереза Хаузер
- Чехия: Ондржей Моравец, Михал Крчмар, Маркета Давыдова, Люси Харватова
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА НА ПРЕДЫДУЩЕМ ЧМ
13.02.2020. Антхольц (Италия)
- Норвегия – 1:02.27,7 (0+7)
- Италия – 15,6 (0+6)
- Чехия – 30,8 (0+2)
- Германия – 49,2 (1+11)
- Украина – 56,1 (1+7)
- Россия (Старых, Юрлова-Перхт, Елисеев, Логинов) – 59,4 (0+8)
- Франция – 1.08,6 (1+9)
СМЕШАННЫЕ ЭСТАФЕТЫ В КУБКЕ МИРА-2020/21
10.01.2021. Оберхоф (Германия)
- Россия (Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов) – 1:08.21,7 (0+7)
- Норвегия – 0,7 (0+7)
- Франция – 12,1 (0+6)
- Белоруссия – 50,3 (1+5)
- Германия – 1.06,0 (1+7)
РАСПИСАНИЕ ЧМ-2021
10 февраля, среда
- 17:00 (мск). Смешанная эстафета 4х6 км
12 февраля, пятница
- 16:30. Спринт 10 км. Мужчины
13 февраля, суббота
- 16:30. Спринт 7,5 км. Женщины
14 февраля, воскресенье
- 15:15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
- 17:30. Гонка преследования 10 км. Женщины
16 февраля, вторник
- 14:05. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины
17 февраля, среда
- 16:30. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины
18 февраля, четверг
- 17:15. Одиночная смешанная эстафета
20 февраля, суббота
- 13:45. Эстафета 4х6 км. Женщины
- 17:00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
21 февраля, воскресенье
- 14:30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
- 17:15. Масс-старт 15 км. Мужчины