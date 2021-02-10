Мальчики вперед, девочки – тем более. Смешанная эстафета открывает ЧМ-2021

Именно эта четверка и именно в «смешанке» 10 января повергла Россию в экстаз, выиграв золото в Оберхофе и прервав нашу безмедальную серию в Кубке мира, продолжавшуюся почти 11 месяцев. Посему тренеры, объявляя квартет на Поклюку, не скрывали, что просто не хотят менять победный состав. Правда, создалось впечатление, что они не учли одну важную деталь: в Словении смешанную эстафету будут заканчивать не мужчины, а женщины. Впервые в истории ЧМ.

Политкорректность, будь она неладна. В КМ принцип «половой очереди» ввели еще с прошлого сезона, а теперь и до чемпионатов мира дело дошло. Заодно сократили мужские этапы с семи с половиной километров до шести – чтобы все, как говорят в армии, было единообразно, по уставу. Интересно, остальные гонки для сильного биатлонного пола они тоже укорачивать собираются?..

Впрочем, не будем о грустном. Просто констатируем, что в Поклюке мальчики не смогут, как пока еще, слава богу, принято в нормальной жизни, пропустить девочек вперед. И наш новый суперфинишер Эдуард Латыпов в эту среду финишером тоже не будет.

Но подождите, что же тогда получается? Ведь в первой половине эстафеты главный этап – не последний, а первый! Здесь надо отталкиваться от стартера, а стартует в мужской сборной обычно Матвей Елисеев. Который сегодня не бежит, хотя стреляет куда стабильней Латыпова. Х-м…

В общем, есть тут запашок определенного прокола, халтурки. Сразу не сообразили, а потом, когда дошло, решили сделать «хорошую мину при спорной игре». Выбрали из двух озвученных ранее «Л» стартером Логинова (еще бы!) – и ладно. А то, что финишер Латыпов, очутившись в серединке, может намазать и привезти Мироновой похоронный мешок проблем, – так это шут с ним, авось пронесет.