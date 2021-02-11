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Штрафные круги Мироновой – ерунда. Мы и без них проиграли бы эту эстафету
11 февраля 15:41
автор: Лев Тигай

Штрафные круги Мироновой – ерунда. Мы и без них проиграли бы эту эстафету

Разбираемся в причинах провала сборной России в первой гонке ЧМ-2021 – смешанной эстафете, где наши финишировали лишь девятыми.

Что от просмотра гонки, что от экспертных мнений после нее складывается полное впечатление, что российскую четверку подвела стрельба. Стрельба в команды в целом – и два штрафных круга Светланы Мироновой в частности. На самом деле это - иллюзия. Чтобы ее развеять, достаточно осознать простой факт: если бы Миронова не мотала два дополнительных круга по 150 метров и не тратила на них 49 лишних секунд, на финише Россия была бы… восьмой. Канадскую «суперсборную» мы обошли бы, но остальным – все равно проиграли бы.

Чемпионат мира. Поклюка (Словения). Смешанная эстафета 4х7,5 км

Стрельба

Ход

Финиш

1

Норвегия

0+11 (0+1 0+2 0+4 0+4)

1 (1:12.01,1)

1:20.19,3

2

Австрия

0+2 (0+1 0+0 0+0 0+1)

7 (+1.56,1)

+27,0

3

Швеция

0+8 (0+2 0+3 0+1 0+2)

4 (+1.08,4)

+30,6

4

Украина

0+8 (0+1 0+3 0+1 0+3)

3 (+47,7)

+31,1

5

Франция

1+10 (0+2 0+3 1+4 0+1)

2 (+42,7)

+46,2

6

Италия

0+6 (0+3 0+1 0+1 0+1)

8 (+2.02,6)

+58,9

7

Германия

0+11 (0+4 0+1 0+3 0+3)

5 (+1.23,8)

+1.04,9

8

Канада

0+6 (0+1 0+1 0+3 0+1)

13 (+3.24,9)

+2.06,0

9

Россия

2+9 (0+3 0+3 2+3 0+0)

6 (+1.54,6)

+2.11,4

Заметьте: проблемы с меткостью в этот день были почти у всех, хотя в Поклюке царил полный штиль. Процент попаданий у чемпионов из Норвегии - ниже 80. Французы вообще потратили на стрельбу почти столько же времени, сколько наши – но до последнего боролись за медаль. Потому что судьба этой гонки решалась не на огневых рубежах, а на трассе, где к кислородным трудностям среднегорья (1,4 километра над уровнем моря) добавился сильный снег. Те, кто не справлялся со словенскими сугробами, разом теряли и темп, и стрельбу. У них винтовка ходуном в руках ходила - как у той же Мироновой.

Ровно за месяц до ЧМ сборная России в том же составе выиграла «смешанку» на этапе Кубка мира в Оберхофе. Та победа, прервавшая нашу 11-месячную безмедальную серию в КМ, вроде бы позволяла с оптимизмом ждать эстафеты в Поклюке, но… Так что же изменилось?

Сборная России в смешанных эстафетах на ЧМ и на этапе Кубка мира

10.02. Поклюка (Словения)

Стрельба

Ход

Финиш

1

Логинов

0+3 (0+2 0+1)

5 (+15,8)

7 (+29,5)

2

Латыпов

0+3 (0+3 0+0)

6 (+37,2)

7 (+1.12,9)

3

Миронова

2+3 (0+0 2+3)

8 (+27,6)

11 (+2.13,6)

4

Кайшева

0+0 (0+0 0+0)

13 (+43,0)

9 (+2.11,4)

Всего

2+9 (0+5 2+4)

6 (+1.54,6)

9 (+2.11,4)

10.01. Оберхоф (Германия)

Стрельба

Ход

Финиш

1

Кайшева

0+3 (0+2 0+1)

7 (+14,8)

9 (+30,5)

2

Миронова

0+0 (0+0 0+0)

5 (+8,1)

1 (-7,6)

3

Логинов

0+2 (0+1 0+1)

2 (+3,9)

1 (-3,6)

4

Латыпов

0+2 (0+0 0+2)

2 (+7,9)

1 (-0,7)

Всего

0+7 (0+3 0+4)

2 (+18,6)

1 (-0,7)

Как видите, дело не в том, кто начинает – мальчики или девочки. И не в длине этапов – пусть в Поклюке всем пришлось преодолеть не по 6, а по 7,5 км, это ведь обычная дистанция женского спринта. Просто в Оберхофе россияне бежали здорово, почти вровень с норвежцами, а сейчас проиграли им «ходом» две минуты. Да что норвежцы – сборная Украины «ногами» больше минуты нашим привезла.

Тут особо дотошные наверняка спросят: небось в январе-то составы у других команд были послабее? Да, верно, - Йоханнес Бе и некоторые другие звезды тогда действительно отсутствовали. Но давайте сравним скорость россиян с теми, кто был и там, и сям - и непосредственно соперничал с нашими на трассе.

Разница по времени «хода» между российскими и зарубежными биатлонистами, бежавшими одинаковые этапы в обеих эстафетах

Александр Логинов

Оберхоф

Поклюка

Разница

Артем Прима (Украина)

-39,6

-6,6

+33,0

Беньямин Вегер (Швейцария)

-7,9

-24,4

-16,5

Эдуард Латыпов

Кентен Фийон-Майе (Франция)

-8,9

+18,6

+27,5

Арнд Пайффер (Германия)

-20,1

-9,7

+10,4

Дмитрий Пидручный (Украина)

-5,4

+4,9

+10,3

Светлана Миронова

Юлия Джима (Украина)

-30,3

+17,6

+47,9

Денизе Херрманн (Германия)

-1,1

+27,6

+28,7

Маркета Давыдова (Чехия)

+2,0

+17,5

+15,5

Елена Кручинкина (Белоруссия)

+2,9

-7,1

-10,0

Ульяна Кайшева

Мари Эдер (Финляндия)

+6,1

+16,3

+10,2

Динара Алимбекова (Белоруссия)

+10,6

+15,8

+5,2

Ну что, убедились? Если Миронова на лыжне медленней Джимы, а Логинов не может догнать Приму (суммарная потеря двух наших штатных «бегунков» относительно украинцев – минута двадцать!), тут уж стреляй, не стреляй – один черт. Тем более, что, как уже было сказано выше, когда выдыхаешься – не очень-то постреляешь. Разве что по воробьям.

Отсюда вытекает следующий, главный вопрос: куда пропала скорость наших биатлонистов? Неужели дело только в снеге, которого не было в Поклюке в предыдущие дни? Перед ЧМ команда целых две недели сидела в Словении, готовилась-акклиматизировалась, а стоило пуху с небес посыпаться – и сразу все насмарку, так что ли? Кстати, на смазку после финиша вроде никто не жаловался - просто говорили, что тяжело.

Теперь резюме. Или сборная все-таки прибавит «ходом» в спринтерских гонках пятницы и субботы (выйдут на пик формы, приспособятся к высоте-погоде – неважно), или мы имеем дело с тренерским провалом в подготовке – и тогда чемпионату каюк. Никакого третьего варианта я здесь не вижу.

Расписание до конца ЧМ

12 февраля, пятница

16.30 (мск). Спринт 10 км. Мужчины

13 февраля, суббота

16.30. Спринт 7,5 км. Женщины

14 февраля, воскресенье

15.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

17.30. Гонка преследования 10 км. Женщины

16 февраля, вторник

14.05. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

17 февраля, среда

16.30. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

18 февраля, четверг

17.15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля, суббота

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

21 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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