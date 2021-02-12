Позолоченный Логинов и свеженький Елисеев. На кого надеяться в мужском спринте?

Перед ЧМ-2021 IBU постановила, что действующие чемпионы мира будут стартовать в Поклюке в специальных золотых майках. И первым эту экипировку испытает сегодня российский биатлонист. Год назад в итальянском Антхольце Александр Логинов провел спринтерскую гонку практически идеально и опередил всех, включая Йоханнеса Бе и тогда еще действующего спортсмена Мартена Фуркада.
Наряду с позолоченной униформой у России благодаря Логинову в пятницу будет расширенная квота - только нашей команде разрешено выставить на спринт не четырех, а пятерых человек. Посему тренерам надо было определить «шестого-лишнего», который пропустит эту дистанцию, и их выбор ожидаемо пал на Евгения Гараничева. Ветерана изначально брали в сборную с прицелом на марафонскую индивидуальную гонку. Все остальные бегут – включая Антона Бабикова и юного дебютанта ЧМ Карима Халили.
После провала в смешанной эстафете, где Логинов и Эдуард Латыпов, увы, не блеснули ни стрельбой, ни, что особенно важно, высокими скоростями, наши перспективы в первой личной гонке чемпионата выглядят, мягко говоря, туманно. А ведь от спринта зависит судьба и воскресного преследования. Как бы первая половина турнира не закончилась для России, не успев толком начаться.
Впрочем, перед прошлогодним Антхольцем ожидания, помнится, были еще мрачнее, так что не будем хоронить наших раньше времени. Почему бы, скажем, не преподнести сюрприз свеженькому Матвею Елисееву, не принимавшему участия в кошмаре «смешанки»? Правда, он не всегда правильно раскладывается по дистанции, а словенская среднегорная трасса тактики «с места в карьер» не любит - может так «рубануть», что еле-еле до финиша потом доползешь. Зато Елисеев у нас самый стабильный стрелок. Если попадет и оставит силы на последний круг – возможны варианты.
Свежего снега, в котором россияне завязли в среду, на сегодня, тьфу-тьфу, вроде не обещают. Должна быть нормальная зимняя погода с морозцем в районе 6-8 градусов. Жеребьевка прошла без тактических игр, все ведущие команды заявили своих лидеров в начало стартового протокола. Логинову достался 12-й номер из 104-х, Елисееву - 4-й.
Стартовые номера
- 2 – Лукас Хофер (Италия)
- 4 – Матвей Елисеев (Россия)
- 6 – Мартин Понсилуома (Швеция)
- 9 – Стурла Легрейд (Норвегия)
- 12 – Александр Логинов (Россия)
- 13 – Тарьей Бе (Норвегия)
- 16 – Кентен Фийон-Майе (Франция)
- 18 – Арнд Пайффер (Германия)
- 23 – Яков Фак (Словения)
- 26 – Себастьян Самуэльссон (Швеция)
- 26 – Йоханнес Бе (Норвегия)
- 31 – Бенедикт Долль (Германия)
- 33 – Эмильен Жакелен (Франция)
- 35 – Фабьен Клод (Франция)
- 41 – Эрик Лессер (Германия)
- 50 – Эдуард Латыпов (Россия)
- 59 – Йоханнес Дале (Норвегия)
- 62 – Симон Дестье (Франция)
- 70 – Йоханнес Кюн (Германия)
- 76 – Антон Бабиков (Россия)
- 89 – Антонен Гигонна (Франция)
- 96 – Карим Халили (Россия)
Где смотреть
В прямом эфире гонку в России транслируют «Матч ТВ» и Eurosport.
Как российские участники спринта на ЧМ бежали эту дистанцию в Кубке мира-2020/21
Логинов
Елисеев
Латыпов
Бабиков
Халили
29.11.2020
Контиолахти
12 (+1.13,8)
1 (0+1)
14 (+1.18,6)
1 (0+1)
20 (+1.31,4)
1 (0+1)
-
-
3.12.2020
Контиолахти
34 (+1.33,3)
3 (0+3)
33 (+1.29,7)
0 (0+0)
46 (+1.55,7)
4 (2+2)
55 (+2.22,3)
2 (1+1)
-
11.12.2020
Хохфильцен
20 (+1.25,2)
1 (1+0)
32 (+1.42,5)
2 (1+1)
21 (+1.25,8)
1 (1+0)
57 (+2.23,5)
2 (0+2)
71 (+2.40,4)
3 (2+1)
17.12.2020
Хохфильцен
17 (+1.21,3)
2 (1+1)
38 (+2.02,7)
2 (1+1)
30 (+1.50,5)
2 (2+0)
34 (+1.51,6)
0 (0+0)
73 (+2.57,2)
1 (0+1)
8.01.2020
Оберхоф
19 (+1.21,1)
1 (0+1)
16 (+1.13,4)
1 (0+1)
11 (+1.00,6)
1 (1+0)
74 (+3.11,1)
2 (1+1)
-
13.01.2020
Оберхоф
21 (+1.19,4)
1 (1+0)
10 (+47,5)
0 (0+0)
15 (+1.05,8)
1 (1+0)
-
-
В среднем
21 (+1.22,4)
2 (1+1)
24 (+1.25,7)
1 (0+1)
24 (+1.28,3)
2 (1+1)
55 (+2.27,1)
2 (1+1)
72 (+2.48,8)
2 (1+1)
Зачет Кубка мира. Спринт. Мужчины
- 1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 319
- 2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 258
- 3. Стурла Легрейд (Норвегия) – 236
- 4. Тарьей Бе (Норвегия) – 225
- 5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 208
- …18. Александр Логинов (Россия) – 123
- …19. Эдуард Латыпов (Россия) – 108
- …20. Матвей Елисеев (Россия) – 103
- …41. Евгений Гараничев (Россия) – 40
- …46. Кирилл Стрельцов (Россия) – 25
- …66. Антон Бабиков (Россия) – 7
- …67. Семен Сучилов (Россия) - 5
Мужской спринт на предыдущем ЧМ
15.02.2020. Антхольц (Италия)
- 1. Александр Логинов (Россия) – 22.48,1 (0)
- 2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 6,5 (1)
- 3. Мартен Фуркад (Франция) – 19,5 (0)
- 4. Тарьей Бе (Норвегия) – 22,5 (0)
- 5. Йоханнес Бе (Норвегия) – 23,9 (1)
- …12. Матвей Елисеев (Россия) – 1.09,1 (1)
- …21. Никита Поршнев (Россия) – 1.22,3 (0)
- …56. Евгений Гараничев (Россия) – 2.26,4 (3)
Расписание до конца ЧМ-2021
12 февраля, пятница
16.30 (мск). Спринт 10 км. Мужчины
13 февраля, суббота
16.30. Спринт 7,5 км. Женщины
14 февраля, воскресенье
15.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
17.30. Гонка преследования 10 км. Женщины
16 февраля, вторник
14.05. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины
17 февраля, среда
16.30. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины
18 февраля, четверг
17.15. Одиночная смешанная эстафета
20 февраля, суббота
13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
21 февраля, воскресенье
14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины