Позолоченный Логинов и свеженький Елисеев. На кого надеяться в мужском спринте?

Перед ЧМ-2021 IBU постановила, что действующие чемпионы мира будут стартовать в Поклюке в специальных золотых майках. И первым эту экипировку испытает сегодня российский биатлонист. Год назад в итальянском Антхольце Александр Логинов провел спринтерскую гонку практически идеально и опередил всех, включая Йоханнеса Бе и тогда еще действующего спортсмена Мартена Фуркада.

Наряду с позолоченной униформой у России благодаря Логинову в пятницу будет расширенная квота - только нашей команде разрешено выставить на спринт не четырех, а пятерых человек. Посему тренерам надо было определить «шестого-лишнего», который пропустит эту дистанцию, и их выбор ожидаемо пал на Евгения Гараничева. Ветерана изначально брали в сборную с прицелом на марафонскую индивидуальную гонку. Все остальные бегут – включая Антона Бабикова и юного дебютанта ЧМ Карима Халили.

После провала в смешанной эстафете, где Логинов и Эдуард Латыпов, увы, не блеснули ни стрельбой, ни, что особенно важно, высокими скоростями, наши перспективы в первой личной гонке чемпионата выглядят, мягко говоря, туманно. А ведь от спринта зависит судьба и воскресного преследования. Как бы первая половина турнира не закончилась для России, не успев толком начаться.

Впрочем, перед прошлогодним Антхольцем ожидания, помнится, были еще мрачнее, так что не будем хоронить наших раньше времени. Почему бы, скажем, не преподнести сюрприз свеженькому Матвею Елисееву, не принимавшему участия в кошмаре «смешанки»? Правда, он не всегда правильно раскладывается по дистанции, а словенская среднегорная трасса тактики «с места в карьер» не любит - может так «рубануть», что еле-еле до финиша потом доползешь. Зато Елисеев у нас самый стабильный стрелок. Если попадет и оставит силы на последний круг – возможны варианты.

Свежего снега, в котором россияне завязли в среду, на сегодня, тьфу-тьфу, вроде не обещают. Должна быть нормальная зимняя погода с морозцем в районе 6-8 градусов. Жеребьевка прошла без тактических игр, все ведущие команды заявили своих лидеров в начало стартового протокола. Логинову достался 12-й номер из 104-х, Елисееву - 4-й.