Выстрел в «десятку». Промах помешал Латыпову бороться за медали, он стал 10-м

Спринт - ключевая гонка в программе чемпионата мира. Он важен и сам по себе, плюс от него напрямую зависит удачное выступление в гонке преследования. Да и состав на эстафету во многом зависит от итогов этой гонки.

За 47 лет присутствия спринта в программе чемпионатов мира гонку лишь дважды выигрывали спортсмены не из большой четверки сборных мирового биатлона - России, Германии, Норвегии и Франции. Побеждали финн Юхани Суутаринен и итальянец Вильфрид Палхубер. Впрочем успех обоих назвать случайными язык не поворачивается: первый - трехкратный чемпион мира, второй - пятикратный.

Накануне спринта между Союзом биатлонистов России и IBU разгорелась дискуссия по поводу эмблемы СБР, которая используется вместо национального флага во время турнира: представители России выступали за цветной вариант, чиновники международной федерации - за монохромный. Такой логотип, кстати, был на недавнем чемпионате мира по санному спорту, но решением Спортивного арбитражного судьба цвета национального флага не запрещены к использованию, в отличие от самого флага и гимна. До старта спринта IBU окончательного ответа не дал. Впрочем, проблема с цветами, хоть и важная, но не является вопросом жизни и смерти: главное - чтобы был повод флаг поднять.

Понятно, что имея в составе действующего чемпиона мира в этой дисциплине и серебряного призера ЧМ-2019 Александра Логинова, сборная России имела все основания увидеть сегодня знамя в небе над Поклюкой. Александр стартовал вторым из наших биатлонистов. Первым же на трассу ушел Матвей Елисеев. Для габаритного спортсмена трасса в Словении не очень подходит, что в итоге и подтвердилась по результатам гонки: не имея ни одного промаха, Матвей проиграл победителю больше минуты.

Логинов же в золотом бибе действующего чемпиона несся во весь опор, опережая всех, кто стартовал до него. Доказав, что функционально он готов неплохо (после смешанной эстафеты оставались вопросы), чистую стрельбу лидер сборной показать опять не сумел. Промахи на обоих огневых рубежах добавили приставку «экс» к чемпионскому званию Александра.