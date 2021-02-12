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Выстрел в «десятку». Промах помешал Латыпову бороться за медали, он стал 10-м
12 февраля 18:15
автор: Олег Чикирис

Выстрел в «десятку». Промах помешал Латыпову бороться за медали, он стал 10-м

Спринт на чемпионате мира по биатлону выиграл швед Мартин Понсилуома.

Спринт - ключевая гонка в программе чемпионата мира. Он важен и сам по себе, плюс от него напрямую зависит удачное выступление в гонке преследования. Да и состав на эстафету во многом зависит от итогов этой гонки.

За 47 лет присутствия спринта в программе чемпионатов мира гонку лишь дважды выигрывали спортсмены не из большой четверки сборных мирового биатлона - России, Германии, Норвегии и Франции. Побеждали финн Юхани Суутаринен и итальянец Вильфрид Палхубер. Впрочем успех обоих назвать случайными язык не поворачивается: первый - трехкратный чемпион мира, второй - пятикратный.

Накануне спринта между Союзом биатлонистов России и IBU разгорелась дискуссия по поводу эмблемы СБР, которая используется вместо национального флага во время турнира: представители России выступали за цветной вариант, чиновники международной федерации - за монохромный. Такой логотип, кстати, был на недавнем чемпионате мира по санному спорту, но решением Спортивного арбитражного судьба цвета национального флага не запрещены к использованию, в отличие от самого флага и гимна. До старта спринта IBU окончательного ответа не дал. Впрочем, проблема с цветами, хоть и важная, но не является вопросом жизни и смерти: главное - чтобы был повод флаг поднять.

Понятно, что имея в составе действующего чемпиона мира в этой дисциплине и серебряного призера ЧМ-2019 Александра Логинова, сборная России имела все основания увидеть сегодня знамя в небе над Поклюкой. Александр стартовал вторым из наших биатлонистов. Первым же на трассу ушел Матвей Елисеев. Для габаритного спортсмена трасса в Словении не очень подходит, что в итоге и подтвердилась по результатам гонки: не имея ни одного промаха, Матвей проиграл победителю больше минуты.

Логинов же в золотом бибе действующего чемпиона несся во весь опор, опережая всех, кто стартовал до него. Доказав, что функционально он готов неплохо (после смешанной эстафеты оставались вопросы), чистую стрельбу лидер сборной показать опять не сумел. Промахи на обоих огневых рубежах добавили приставку «экс» к чемпионскому званию Александра.

Впрочем без промахов в спринте мало кто обошелся. Йоханнес Бе сделал два на «лежке» и несмотря на феноменальный ход остался без медали. А вот Мартин Понсилуома и бежал, и стрелял бесподобно. Победив, он добавил свою фамилию в список, где уже значатся Палхубер и Суутаринен. Теперь в нем есть и швед.

Некоторые фавориты уже финишировали, когда стартовал третий, и последний, россиянин из числа претендентов на высокие места - Эдуард Латыпов. Кто бы мог подумать, что на втором круге россиянин будет лидировать, а именно так и произошло! Без промаха на «стойке» бороться бы Эдуарду за серебро-бронзу, но и с одним же выстрелом в «молоко» он ушел со стрельбища четвертым. Шансы финишировать третьим были реальные: это и седьмое место в тот момент разделяли всего пять секунд. Однако из-за резвого старта Латыпову не хватило сил, да если бы и хватило, бронзу выиграть ему не позволил бы стартовавший позже Симон Дестье - француз без промахов станет вторым.

В итоге в первой десятке спринтерской гонки оказываются четыре норвежца, три француза, два шведа и один россиянин. Что ж... Мы далеко не первые, но и не чужие на этом празднике жизни. Однако нужно уже брать медали. Завтра - реальный шанс в женском спринте.

источник: «Советский спорт»
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