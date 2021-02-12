Максим Поташев: Пока все нерадостно и большие вопросы по составу на эстафету

- Пока подтверждаются все предположения, что, к сожалению, готовность наших биатлонистов далека от той, которая позволила бы бороться с лидерами, - констатирует Максим Поташев. – Конечно, приятно, что Латыпов лидировал некоторое время, но понятно, что, если бы даже на втором рубеже он не промахнулся, скорее всего, на подиум не попал бы.

- Наши коллеги сейчас прикинули – Латыпов мог бороться за бронзу, если б не промазал…

- Наверное, мог бы. Но в данном случае, это уже гипотетические рассуждения. А пока большие вопросы вызывает состав на эстафету. Твердого четвертого участника не видно. Бабиков пока выглядит не очень. А конкуренция в эстафете будет очень серьезная – хороши французы, хороши шведы, норвежцы, несмотря на сегодняшний локальный провал, по-прежнему главные фавориты.

- Вчера мы с вами говорили, что мы еще Елисеева не видели. Вот он выйдет из-за кулисы и что-то покажет…

- Я помню времена, когда Елисеев быстро бежал и плохо стрелял. Сейчас все наоборот, но не уверен, что такой Елисеев намного лучше того.

Уже давно не показывает приличных результатов Бабиков. Нет никаких причин ожидать чего-то от Халили. Вроде немного странный выбор тренерского штаба, но, с другой стороны, а кого еще ставить? Кто у нас еще есть в резерве? И Бабиков, скорее всего, побежит эстафету. Остается надеяться, что к эстафете он еще наберет. Кроме всего прочего, спринт – традиционно не наша гонка.

- Но Логинов ее выиграл в прошлом году…

- Выиграл, все бывает в этой жизни. Но обычно у нас больше шансов в контактных гонках, с четырьмя рубежами. К сожалению, с самого начала сезона Логинов на себя не похож.