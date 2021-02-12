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Максим Поташев: Пока все нерадостно и большие вопросы по составу на эстафету
12 февраля 20:03
автор: Юрий Волохов

Максим Поташев: Пока все нерадостно и большие вопросы по составу на эстафету

Магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель «Хрустальной совы» Максим Поташев – о спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону.

- Пока подтверждаются все предположения, что, к сожалению, готовность наших биатлонистов далека от той, которая позволила бы бороться с лидерами, - констатирует Максим Поташев. – Конечно, приятно, что Латыпов лидировал некоторое время, но понятно, что, если бы даже на втором рубеже он не промахнулся, скорее всего, на подиум не попал бы.

- Наши коллеги сейчас прикинули – Латыпов мог бороться за бронзу, если б не промазал…
- Наверное, мог бы. Но в данном случае, это уже гипотетические рассуждения. А пока большие вопросы вызывает состав на эстафету. Твердого четвертого участника не видно. Бабиков пока выглядит не очень. А конкуренция в эстафете будет очень серьезная – хороши французы, хороши шведы, норвежцы, несмотря на сегодняшний локальный провал, по-прежнему главные фавориты.

- Вчера мы с вами говорили, что мы еще Елисеева не видели. Вот он выйдет из-за кулисы и что-то покажет…
- Я помню времена, когда Елисеев быстро бежал и плохо стрелял. Сейчас все наоборот, но не уверен, что такой Елисеев намного лучше того.

Уже давно не показывает приличных результатов Бабиков. Нет никаких причин ожидать чего-то от Халили. Вроде немного странный выбор тренерского штаба, но, с другой стороны, а кого еще ставить? Кто у нас еще есть в резерве? И Бабиков, скорее всего, побежит эстафету. Остается надеяться, что к эстафете он еще наберет. Кроме всего прочего, спринт – традиционно не наша гонка.

- Но Логинов ее выиграл в прошлом году…
- Выиграл, все бывает в этой жизни. Но обычно у нас больше шансов в контактных гонках, с четырьмя рубежами. К сожалению, с самого начала сезона Логинов на себя не похож.

- Ветераны биатлона высказывали мысль, что в СССР все спортсмены готовились вместе с командой, поэтому были результаты. А сейчас Елисеев готовится самостоятельно. Может, вернуться к советскому опыту?
- Вчера читал интервью с великим лыжником Завьяловым. Он говорил как раз об этом. Что в советские времена готовились с командой, это давало конкуренцию и чувство локтя. И что это единственный правильный путь. Мне трудно сказать, насколько это правильно.

Как говорил Авраам Линкольн, на вопрос, какой величины у человека должны быть ноги? Такой - чтобы доставали до земли. И здесь то же самое: хорош тот метод, который дает результат. Пока ни один из методов результат не дает.

Если подытожить сегодняшнюю гонку, то ничего страшного и неожиданного сегодня не случилось. Нужно обратить внимание на очень высокую плотность результатов. Посмотрим, что будет дальше, но завышенных ожиданий от наших биатлонистов тоже нет.

источник: «Советский спорт»
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