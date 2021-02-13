Миронова заявилась в середину, как Латыпов. Ждем от нее таких же скоростей

Если судить по аналогичной мужской гонке, состоявшейся в пятницу, то высоких скоростей сегодня стоит ждать не от тех, кто стартует на чемпионате впервые, как Матвей Елисеев, а, наоборот, от участников категорически неудачной смешанной эстафеты в среду. Хотя там Эдуард Латыпов с Александром Логиновым показали отнюдь не самый шустрый «ход», два дня спустя именно их темп позволял рассчитывать на успех в случае успешной стрельбы. «Быстрейшему из землян» Йоханнесу Дале (Йоханнеас Бе – не в счет, он один такой) Логинов проиграл на лыжне спринта всего 18 секунд, а Латыпов – еще на две меньше и почти до самого конца претендовал на медаль.
Получается, в Поклюке наши разбегаются не сразу, а как бы «вторым темпом». Коли так, то особого внимания в первой женской гонке заслуживают Ульяна Кайшева со Светланой Мироновой. Правда, Кайшева стартует больно уж далеко, ей достался 88-й номер при 99 участницах. Вообще, россиянкам не шибко повезло с жеребьевкой. Гонка начинается в половине пятого по московскому времени, а первая из наших, Евгения Павлова, уйдет в бой только в 16.44 под №28. Большинство звезд к этому моменту уже будут на дистанции.
С другой стороны, трасса в Поклюке держится хорошо, позволяет быстро бежать не только стартующим в начале. Скажем, у мужчин Дале показал свое отменное время под 59-м номером, Симон Дестье заработал серебро под 62-м, а его французский соотечественик Антонен Гигонна при «кайшевском» №89 показал одинаковый «ход» с Лукасом Хофером и Стурлой Легрейдом (№2 и №9 соответственно), которые успели финишировать задолго до его старта.
Так что 43-й номер, доставшийся Мироновой, не должен никого смущать. Скорее наоборот – навевать приятные ассоциации с 50-м, под которым в пятницу бежал Латыпов. Мироновой еще бы поумней разложить силы по дистанции, чтобы избежать латыповского провала на последнем круге, и тогда все может быть.
Павлову, хоть для нее это и первая гонка в Поклюке, сбрасывать раньше времени со счетов тоже не станем. Все-таки наша единственная биатлонистка, попадавшая в топ-6 спринта в текущем Кубке мира, причем уже в новом году. А вот Ирина Казакевич давненько не радовала болельщиков. В декабре эта дебютантка первой сборной была в ней едва ли не лучшей и даже попадала в элитный масс-старт, однако январские показатели Казакевич оптимизма, увы, не внушают: места - от 37-го и ниже, стрельба – 72 процента. Тем не менее, ее взяли на ЧМ, а теперь и предпочли куда более опытным Ларисе Куклиной и Татьяне Акимовой. Это, конечно, вызывает вопросы.
Синоптики, вчера навравшие про ясную погоду, теперь клянутся-божатся, что уж в субботу все точно будет о’кей: солнышко и никакого снега. Плюс небольшое потепление – с «-10», заставлявших биатлонистов яростно крутить руками перед стрельбой, чтобы разогнать кровь, до вполне приемлемых «-6».
Стартовые номера
1 – Маркета Давыдова (Чехия)
2 – Динара Алимбекова (Белоруссия)
7 – Денизе Херрманн (Германия)
9 – Ингрид Тандревольд (Норвегия)
11 – Марте Улсбю (Норвегия)
13 – Жюстин Бреза (Франция)
14 – Елена Пидгрушная (Украина)
15 – Франциска Пройс (Германия)
16 – Лена Хэки (Швейцария)
18 – Тириль Экхофф (Норвегия)
23 – Анаис Шевалье (Франция)
25 – Лиза-Тереза Хаузер (Австрия)
27 – Жюли Симон (Франция)
28 – Евгения Павлова (Россия)
29 – Эльвира Оберг (Швеция)
31 – Ханна Оберг (Швеция)
35 – Лиза Виттоцци (Италия)
36 – Доротея Вирер (Италия)
37 – Ванесса Хинц (Германия)
43 – Светлана Миронова (Россия)
52 – Каролина Кноттен (Норвегия)
60 – Мона Брорссон (Швеция)
69 – Валентина Семеренко (Украина)
71 – Сьюзен Данкли (США)
88 – Ульяна Кайшева (Россия)
95 – Ирина Казакевич (Россия)
Где смотреть
В прямом эфире гонку в России транслируют «Матч ТВ» и Eurosport.
Как российские участники спринта на ЧМ бежали эту дистанцию в Кубке мира-2020/21
Миронова
Кайшева
Павлова
Казакевич
29.11.2020
Контиолахти
18 (+1.22,8)
1 (1+0)
26 (+1.31,9)
1 (1+0)
35 (+1.47,7)
2 (2+0)
28 (+1.36,2)
1 (0+1)
3.12.2020
Контиолахти
10 (+1.03,7)
1 (0+1)
54 (+2.20,7)
3 (1+2)
44 (+2.01,6)
3 (2+1)
13 (+1.07,9)
1 (0+1)
11.12.2020
Хохфильцен
73 (+2.24,8)
4 (3+1)
18 (+50,4)
1 (0+1)
51 (+1.50,9)
3 (1+2)
23 (+1.04,8)
1 (1+0)
18.12.2020
Хохфильцен
39 (+1.40,8)
3 (2+1)
48 (+1.48,1)
3 (1+2)
18 (+1.05,3)
0 (0+0)
61 (+2.11,9)
4 (2+2)
8.01.2020
Оберхоф
15 (+1.13,6)
2 (2+0)
22 (+1.25,8)
1 (1+0)
6 (+59,1)
0 (0+0)
56 (+2.44,5)
3 (1+2)
14.01.2020
Оберхоф
21 (+1.14,3)
2 (0+2)
19 (+1.11,5)
1 (1+0)
43 (+1.50,7)
2 (1+1)
72 (+2.54,2)
5 (0+5)
В среднем
29 (+1.30,0)
2 (1+1)
31 (+1.31,4)
2 (1+1)
33 (+1.35,9)
2 (1+1)
42 (+1.56,6)
3 (1+2)
Зачет Кубка мира. Спринт. Женщины
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 268
2. Марте Улсбю (Норвегия) – 262
3. Ханна Оберг (Швеция) – 260
4. Франциска Пройс (Германия) – 199
5. Анаис Шевалье (Франция) – 190
…19. Светлана Миронова (Россия) – 102
…26. Ульяна Кайшева (Россия) – 79
…30. Евгения Павлова (Россия) – 67
…34. Ирина Казакевич (Россия) - 59
…51. Лариса Куклина (Россия) – 31
…59. Анастасия Гореева (Россия) – 17
…62. Тамара Воронина (Россия) – 14
…67. Татьяна Акимова (Россия) - 8
Женский спринт на предыдущем чемпионате мира
14.02.2020. Антхольц (Италия)
1. Марте Улсбю (Норвегия) – 21.13,1 (1)
2. Сьюзен Данкли (США) – 6,8 (0)
3. Люси Харватова (Чехия) – 21,3 (1)
4. Алена Пидгрушная (Украина) – 25,6 (1)
5. Денизе Херрманн (Германия) – 30,5 (3)
…21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 1.03,6 (3)
…38. Светлана Миронова (Россия) – 1.34,1 (2)
…48. Лариса Куклина (Россия) – 1.49,6 (4)
…53. Ирина Старых (Россия) – 1.57,1 (4)
Расписание до конца ЧМ-2021
13 февраля, суббота
16.30 (мск). Спринт 7,5 км. Женщины
14 февраля, воскресенье
15.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
17.30. Гонка преследования 10 км. Женщины
16 февраля, вторник
14.05. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины
17 февраля, среда
16.30. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины
18 февраля, четверг
17.15. Одиночная смешанная эстафета
20 февраля, суббота
13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
21 февраля, воскресенье
14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины