Миронова заявилась в середину, как Латыпов. Ждем от нее таких же скоростей

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Англия - Премьер-лига 15:30 Лестер Сити 0 Ливерпуль 0 П1 3.5 Х 3.6 П2 2.1
Англия - Чемпионшип 15:30 Ноттингем Форест 0 Борнмут 0 П1 3.1 Х 3.4 П2 2.38
Испания - Примера 16:00 Гранада 0 Атлетико М 0 П1 6 Х 3.3 П2 1.76
Италия - Серия А 17:00 Торино 0 Дженоа 0 П1 2 Х 3.3 П2 4.3
Германия - Бундеслига 17:30 Штутгарт 0 Герта 0 П1 2.23 Х 3.5 П2 3.3
Германия - Бундеслига 17:30 Байер 0 Майнц 0 П1 1.47 Х 4.8 П2 6.8
Германия - Бундеслига 17:30 Боруссия Д 0 Хоффенхайм 0 П1 1.52 Х 4.6 П2 6.2
Германия - Бундеслига 17:30 Вердер 0 Фрайбург 0 П1 2.75 Х 3.4 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 18:00 Бирмингем Сити 0 Лутон Таун 0 П1 2.8 Х 3.1 П2 2.8
Англия - Чемпионшип 18:00 Кардифф Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.1 Х 3.5 П2 3.7
Англия - Чемпионшип 18:00 Норвич Сити 0 Сток Сити 0 П1 1.85 Х 3.5 П2 4.7
Англия - Чемпионшип 18:00 Дерби Каунти 0 Мидлсбро 0 П1 2.85 Х 3.1 П2 2.75
Англия - Премьер-лига 18:00 Кристал Пэлас 0 Бёрнли 0 П1 2.5 Х 3.1 П2 3.2
Англия - Чемпионшип 18:00 Хаддерсфилд Таун 0 Уиком Уондерерс 0 П1 1.7 Х 3.9 П2 5.2
Англия - Чемпионшип 18:00 Рединг 0 Миллуолл 0 П1 2.4 Х 3.1 П2 3.4
Англия - Чемпионшип 18:00 Уотфорд 0 Бристоль Сити 0 П1 1.58 Х 4 П2 6.5
Испания - Примера 18:15 Севилья 0 Уэска 0 П1 1.52 Х 4.1 П2 7.4
Франция - Лига 1 19:00 ПСЖ 0 Ницца 0 П1 1.23 Х 7.1 П2 12
Италия - Серия А 20:00 Наполи 0 Ювентус 0 П1 3.8 Х 3.5 П2 2.05
Испания - Примера 20:30 Эйбар 0 Вальядолид 0 П1 2.02 Х 3.3 П2 4.2
Германия - Бундеслига 20:30 Унион 0 Шальке-04 0 П1 1.75 Х 3.8 П2 5
Англия - Премьер-лига 20:30 Манчестер Сити 0 Тоттенхэм Хотспур 0 П1 1.35 Х 5.75 П2 8.2
Франция - Лига 1 21:00 Реймс 0 Ланс 0 П1 3 Х 3.1 П2 2.65
Италия - Серия А 22:45 Специя 0 Милан 0 П1 6.3 Х 4.7 П2 1.5
Англия - Премьер-лига 23:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 Астон Вилла 0 П1 2.9 Х 3.4 П2 2.5
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Виннипег Джетс 0 Оттава Сенаторз 0 П1 1.68 Х 4.6 П2 4.1
Бразилия - Серия А 23:00 Гояс 0 Ботафого 0 П1 1.53 Х 4.6 П2 5.5
НБА - регулярный чемпионат 23:00 Финикс Санз 0 Филадельфия Сиксерс 0 П1 1.92 П2 1.92
Испания - Примера 23:00 Барселона 0 Алавес 0 П1 1.28 Х 6.1 П2 11
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Виннипег Джетс 0 Оттава Сенаторз 0 П1 1.68 Х 4.6 П2 4.1
Миронова заявилась в середину, как Латыпов. Ждем от нее таких же скоростей
13 февраля 08:51
автор: Лев Тигай

Миронова заявилась в середину, как Латыпов. Ждем от нее таких же скоростей

В субботу на чемпионате мира в Поклюке - женский спринт. От России бегут и стреляют Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич.

Если судить по аналогичной мужской гонке, состоявшейся в пятницу, то высоких скоростей сегодня стоит ждать не от тех, кто стартует на чемпионате впервые, как Матвей Елисеев, а, наоборот, от участников категорически неудачной смешанной эстафеты в среду. Хотя там Эдуард Латыпов с Александром Логиновым показали отнюдь не самый шустрый «ход», два дня спустя именно их темп позволял рассчитывать на успех в случае успешной стрельбы. «Быстрейшему из землян» Йоханнесу Дале (Йоханнеас Бе – не в счет, он один такой) Логинов проиграл на лыжне спринта всего 18 секунд, а Латыпов – еще на две меньше и почти до самого конца претендовал на медаль.

Получается, в Поклюке наши разбегаются не сразу, а как бы «вторым темпом». Коли так, то особого внимания в первой женской гонке заслуживают Ульяна Кайшева со Светланой Мироновой. Правда, Кайшева стартует больно уж далеко, ей достался 88-й номер при 99 участницах. Вообще, россиянкам не шибко повезло с жеребьевкой. Гонка начинается в половине пятого по московскому времени, а первая из наших, Евгения Павлова, уйдет в бой только в 16.44 под №28. Большинство звезд к этому моменту уже будут на дистанции.

С другой стороны, трасса в Поклюке держится хорошо, позволяет быстро бежать не только стартующим в начале. Скажем, у мужчин Дале показал свое отменное время под 59-м номером, Симон Дестье заработал серебро под 62-м, а его французский соотечественик Антонен Гигонна при «кайшевском» №89 показал одинаковый «ход» с Лукасом Хофером и Стурлой Легрейдом (№2 и №9 соответственно), которые успели финишировать задолго до его старта.

Так что 43-й номер, доставшийся Мироновой, не должен никого смущать. Скорее наоборот – навевать приятные ассоциации с 50-м, под которым в пятницу бежал Латыпов. Мироновой еще бы поумней разложить силы по дистанции, чтобы избежать латыповского провала на последнем круге, и тогда все может быть.

Павлову, хоть для нее это и первая гонка в Поклюке, сбрасывать раньше времени со счетов тоже не станем. Все-таки наша единственная биатлонистка, попадавшая в топ-6 спринта в текущем Кубке мира, причем уже в новом году. А вот Ирина Казакевич давненько не радовала болельщиков. В декабре эта дебютантка первой сборной была в ней едва ли не лучшей и даже попадала в элитный масс-старт, однако январские показатели Казакевич оптимизма, увы, не внушают: места - от 37-го и ниже, стрельба – 72 процента. Тем не менее, ее взяли на ЧМ, а теперь и предпочли куда более опытным Ларисе Куклиной и Татьяне Акимовой. Это, конечно, вызывает вопросы.

Синоптики, вчера навравшие про ясную погоду, теперь клянутся-божатся, что уж в субботу все точно будет о’кей: солнышко и никакого снега. Плюс небольшое потепление – с «-10», заставлявших биатлонистов яростно крутить руками перед стрельбой, чтобы разогнать кровь, до вполне приемлемых «-6».

Стартовые номера

1 – Маркета Давыдова (Чехия)

2 – Динара Алимбекова (Белоруссия)

7 – Денизе Херрманн (Германия)

9 – Ингрид Тандревольд (Норвегия)

11 – Марте Улсбю (Норвегия)

13 – Жюстин Бреза (Франция)

14 – Елена Пидгрушная (Украина)

15 – Франциска Пройс (Германия)

16 – Лена Хэки (Швейцария)

18 – Тириль Экхофф (Норвегия)

23 – Анаис Шевалье (Франция)

25 – Лиза-Тереза Хаузер (Австрия)

27 – Жюли Симон (Франция)

28 – Евгения Павлова (Россия)

29 – Эльвира Оберг (Швеция)

31 – Ханна Оберг (Швеция)

35 – Лиза Виттоцци (Италия)

36 – Доротея Вирер (Италия)

37 – Ванесса Хинц (Германия)

43 – Светлана Миронова (Россия)

52 – Каролина Кноттен (Норвегия)

60 – Мона Брорссон (Швеция)

69 – Валентина Семеренко (Украина)

71 – Сьюзен Данкли (США)

88 – Ульяна Кайшева (Россия)

95 – Ирина Казакевич (Россия)

Где смотреть

В прямом эфире гонку в России транслируют «Матч ТВ» и Eurosport.

Как российские участники спринта на ЧМ бежали эту дистанцию в Кубке мира-2020/21

Миронова

Кайшева

Павлова

Казакевич

29.11.2020

Контиолахти

18 (+1.22,8)

1 (1+0)

26 (+1.31,9)

1 (1+0)

35 (+1.47,7)

2 (2+0)

28 (+1.36,2)

1 (0+1)

3.12.2020

Контиолахти

10 (+1.03,7)

1 (0+1)

54 (+2.20,7)

3 (1+2)

44 (+2.01,6)

3 (2+1)

13 (+1.07,9)

1 (0+1)

11.12.2020

Хохфильцен

73 (+2.24,8)

4 (3+1)

18 (+50,4)

1 (0+1)

51 (+1.50,9)

3 (1+2)

23 (+1.04,8)

1 (1+0)

18.12.2020

Хохфильцен

39 (+1.40,8)

3 (2+1)

48 (+1.48,1)

3 (1+2)

18 (+1.05,3)

0 (0+0)

61 (+2.11,9)

4 (2+2)

8.01.2020

Оберхоф

15 (+1.13,6)

2 (2+0)

22 (+1.25,8)

1 (1+0)

6 (+59,1)

0 (0+0)

56 (+2.44,5)

3 (1+2)

14.01.2020

Оберхоф

21 (+1.14,3)

2 (0+2)

19 (+1.11,5)

1 (1+0)

43 (+1.50,7)

2 (1+1)

72 (+2.54,2)

5 (0+5)

В среднем

29 (+1.30,0)

2 (1+1)

31 (+1.31,4)

2 (1+1)

33 (+1.35,9)

2 (1+1)

42 (+1.56,6)

3 (1+2)

Зачет Кубка мира. Спринт. Женщины

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 268

2. Марте Улсбю (Норвегия) – 262

3. Ханна Оберг (Швеция) – 260

4. Франциска Пройс (Германия) – 199

5. Анаис Шевалье (Франция) – 190

…19. Светлана Миронова (Россия) – 102

…26. Ульяна Кайшева (Россия) – 79

…30. Евгения Павлова (Россия) – 67

…34. Ирина Казакевич (Россия) - 59

…51. Лариса Куклина (Россия) – 31

…59. Анастасия Гореева (Россия) – 17

…62. Тамара Воронина (Россия) – 14

…67. Татьяна Акимова (Россия) - 8

Женский спринт на предыдущем чемпионате мира

14.02.2020. Антхольц (Италия)

1. Марте Улсбю (Норвегия) – 21.13,1 (1)

2. Сьюзен Данкли (США) – 6,8 (0)

3. Люси Харватова (Чехия) – 21,3 (1)

4. Алена Пидгрушная (Украина) – 25,6 (1)

5. Денизе Херрманн (Германия) – 30,5 (3)

…21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 1.03,6 (3)

…38. Светлана Миронова (Россия) – 1.34,1 (2)

…48. Лариса Куклина (Россия) – 1.49,6 (4)

…53. Ирина Старых (Россия) – 1.57,1 (4)

Расписание до конца ЧМ-2021

13 февраля, суббота

16.30 (мск). Спринт 7,5 км. Женщины

14 февраля, воскресенье

15.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

17.30. Гонка преследования 10 км. Женщины

16 февраля, вторник

14.05. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

17 февраля, среда

16.30. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

18 февраля, четверг

17.15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля, суббота

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

21 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Финальный этап Кубка мира по биатлону сезона 2020/21 в Норвегии отмененГол Михеева помог "Торонто" победить "Монреаль"Панарин и Бучневич не спасли "Рейнджерс" от проигрыша "Бостону"Украинка с 15-м размером груди очаровала "мокрыми" фото«Фиорентина» показала гол Кокорина с передачи РибериФранцузский биатлонист высказался о работе Губерниева
У Роналду 500 миллионов подписчиков. Достойный ответ контракту Месси на полмиллиарда
Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на которого подписались полмиллиарда жителей Земли.
Быстрову не дает покоя грудь Семенович, а Федуну — реформа УЕФА. На грани фола #6
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск шестой.
Эксперимент из семи побед. Как воспринимать 100-процентный результат России в Евротуре
Российские хоккеисты выиграли у финнов в стартовом матче «Шведских игр» (3:2).
Андрей Канчельскис: Кокорину надо быть аккуратнее – меня в «Фиорентине» штрафовали за кока-колу
Известный в прошлом полузащитник сборной России, «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Глазго Рейнджерс» дал большое интервью «Плеймейкеру».
«Гамула поверил жулику — и потерял работу». Канчельскис — об аферах Богомазова
Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис рассказал "Плеймейкеру" о двух неоднозначных эпизодах своей послеигровой карьеры.
«У кого-то эйфория после ЧМ-2018 до сих пор не прошла». Канчельскис — о сборной России
Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от выступлений национальных команд России в 2021 году.
Новый шанс Профессора. Загладит ли Ларионов в Швеции канадскую неудачу?
11 февраля матчем с финнами сборная России стартует на «Шведских играх»-2021.
«Спартак» в два с лишним раза круче «Зенита». Доказано соцсетями
Извечный спор двух российских топ-клубов завершился убедительной победой красно-белых, которые в январе намного опередили сине-бело-голубых во взаимодействии с пользователями социальных сетей.
Миранчук, Месси и Гвардиола против Моуринью — победная комбинация (за 14,5)
Поверив в победы "Аталанты", "Манчестер Сити", "Барселоны" и поражение "Тоттенхэма" в кубковых матчах, запланированных в Италии, Англии и Испании на 10 февраля 2021 года, можно сорвать приличный куш на выгодных условиях.
Надежда на Логинова и эстафеты. Как выступят российские биатлонисты на ЧМ-2021 в Словении
«Плеймейкер» анонсирует стартующий 10 февраля в словенской Поклюке 55-й чемпионат мира по биатлону.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Блеск и нищета футбола в России - можно ли жить без долгов и кредитов?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика