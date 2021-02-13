Миронова заявилась в середину, как Латыпов. Ждем от нее таких же скоростей

Если судить по аналогичной мужской гонке, состоявшейся в пятницу, то высоких скоростей сегодня стоит ждать не от тех, кто стартует на чемпионате впервые, как Матвей Елисеев, а, наоборот, от участников категорически неудачной смешанной эстафеты в среду. Хотя там Эдуард Латыпов с Александром Логиновым показали отнюдь не самый шустрый «ход», два дня спустя именно их темп позволял рассчитывать на успех в случае успешной стрельбы. «Быстрейшему из землян» Йоханнесу Дале (Йоханнеас Бе – не в счет, он один такой) Логинов проиграл на лыжне спринта всего 18 секунд, а Латыпов – еще на две меньше и почти до самого конца претендовал на медаль.

Получается, в Поклюке наши разбегаются не сразу, а как бы «вторым темпом». Коли так, то особого внимания в первой женской гонке заслуживают Ульяна Кайшева со Светланой Мироновой. Правда, Кайшева стартует больно уж далеко, ей достался 88-й номер при 99 участницах. Вообще, россиянкам не шибко повезло с жеребьевкой. Гонка начинается в половине пятого по московскому времени, а первая из наших, Евгения Павлова, уйдет в бой только в 16.44 под №28. Большинство звезд к этому моменту уже будут на дистанции.

С другой стороны, трасса в Поклюке держится хорошо, позволяет быстро бежать не только стартующим в начале. Скажем, у мужчин Дале показал свое отменное время под 59-м номером, Симон Дестье заработал серебро под 62-м, а его французский соотечественик Антонен Гигонна при «кайшевском» №89 показал одинаковый «ход» с Лукасом Хофером и Стурлой Легрейдом (№2 и №9 соответственно), которые успели финишировать задолго до его старта.

Так что 43-й номер, доставшийся Мироновой, не должен никого смущать. Скорее наоборот – навевать приятные ассоциации с 50-м, под которым в пятницу бежал Латыпов. Мироновой еще бы поумней разложить силы по дистанции, чтобы избежать латыповского провала на последнем круге, и тогда все может быть.

Павлову, хоть для нее это и первая гонка в Поклюке, сбрасывать раньше времени со счетов тоже не станем. Все-таки наша единственная биатлонистка, попадавшая в топ-6 спринта в текущем Кубке мира, причем уже в новом году. А вот Ирина Казакевич давненько не радовала болельщиков. В декабре эта дебютантка первой сборной была в ней едва ли не лучшей и даже попадала в элитный масс-старт, однако январские показатели Казакевич оптимизма, увы, не внушают: места - от 37-го и ниже, стрельба – 72 процента. Тем не менее, ее взяли на ЧМ, а теперь и предпочли куда более опытным Ларисе Куклиной и Татьяне Акимовой. Это, конечно, вызывает вопросы.