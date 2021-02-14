Распорядок дня сборной России: у мужчин – погоня, у женщин – прогулка

После кошмара в субботнем спринте сегодняшняя женская гонка превратилась для нашей команды в формальность. Ну, или в тренировку, кому как больше нравится. И если для самой Ирины Казакевич то, что накануне она стала лучшей среди россиянок при безнадежном вроде бы 95-м (то есть, пятом с конца) номере – новость хорошая, то для сборной в целом это чуть ли не приговор. Разница между минутой двадцать стартово-воскресного отставания Казакевич и двумя минутами Ульяны Кайшевой с Евгенией Павловой - в основном теоретическая. Хрен редьки не слаще.
Светлана Миронова, которая в январе выступала в КМ вполне на уровне мировой элиты, а вчера допустила шесть промахов и не попала в число 60 «преследовательниц», - вообще отдельный разговор. Скорость-то к ней, как мы и предполагали, вернулась – с «ходом» в спринте все было хорошо. Зато проблемы со стрельбой, обернувшиеся на старте чемпионата двумя штрафными кругами в смешанной эстафете, оказались куда серьезнее. О чем говорить, если на «стойке» в двух гонках ЧМ Миронова промазала 9 раз из 13 – только 30 процентов попаданий?!
Сама биатлонистка отрицает версии с психологией (типа перегорела) и настаивает, что в Поклюке стрельба из вертикального положения у нее не получается в принципе. Мол, сразу начинает трясти, и винтовка в руках ходит таким ходуном, что пули летят куда попало.
М-да, тяжелый случай… По идее, хочется списать его на словенское среднегорье, только одна беда - итальянский Антхольц расположен еще выше, а там Миронова стреляла с лучшим в карьере процентом за девяносто. Каких-то три недели назад!
Ну, и куда это все подевалось? Вот уж на славу подготовили девушку – так, что ее теперь впору снимать с чемпионата. Ну, или ждать-молиться - чтобы Миронова своей чудо-стойкой не похоронила еще одну, женскую эстафету.
Впрочем, хватит о грустном. Ведь одна нормальная гонка чемпионата мира у России сегодня все-таки будет – среди мужчин. Пусть Эдуард Латыпов стартует десятым, от тройки лидеров его отделяют всего 20 секунд. Плотность там дикая, и уже на первом километре должна образоваться могучая кучка преследователей - аж с четырьмя норвежцами, включая лично Йоханнеса Бе. Надеюсь, Латыпов если не зацепится за них, то хотя бы удержит в поле зрения. А дальше, в мясорубке контактной борьбы с четырьмя рубежами, все, что угодно, может произойти. Особенно если не пойдет стрельба у победителя спринта Мартина Понсилуомы, который в гонках преследования никогда не забирался выше пятого места.
Александр Логинов с Матвеем Елисеевым побегут неподалеку от Латыпова – стартовые позиции и у них будут получше, чем у Казакевич. Конечно, шансы наших мужчин на медаль тоже переоценивать не стоит. Но там нас наверняка ждет погоня, а не оздоровительная прогулка.
Чемпионат мира
Поклюка (Словения)
Гонки преследования
Номера и отставания на старте
Мужчины. 15.15 (мск)
1. Мартин Понсилуома (Швеция)
2. Симон Дестье (Франция) – 0.11
3. Эмильен Жакелен (Франция) – 0.13
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 0.22
5. Йоханнес Бе (Норвегия) – 0.23
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 0.24
7. Стурла Легрейд (Норвегия) – 0.26
8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0.27
9. Тарьей Бе (Норвегия) – 0.28
10. Эдуард Латыпов (Россия) – 0.33
…13. Лукас Хофер (Италия) – 0.48
…14. Антонен Гигонна (Франция) – 0.49
…19. Матвей Елисеев (Россия) – 1.02
…26. Александр Логинов (Россия) – 1.15
…35. Яков Фак (Словения) – 1.37
…36. Арнд Пайффер (Германия) – 1.37
…39. Бенедикт Долль (Германия) – 1.44
...53. Антон Бабиков (Россия) – 2.06
Женщины. 17.30 (мск)
1. Тириль Экхофф (Норвегия)
2. Анаис Шевалье (Франция) – 0.12
3. Анна Сола (Белоруссия) – 0.14
4. Денизе Херрманн (Германия) – 0.22
5. Лиза Виттоцци (Италия) – 0.38
6. Марте Улсбю (Норвегия) – 0.44
7. Лена Хэки (Швейцария) – 0.50
8. Франциска Пройс (Германия) – 0.50
9. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) – 0.51
10. Ханна Оберг (Швеция) – 0.59
…19. Ирина Казакевич (Россия) – 1.20
…20. Доротея Вирер (Италия) – 1.22
…21. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1.23
…22. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.26
…25. Жюстин Бреза (Франция) – 1.33
…28. Жюли Симон (Франция) – 1.48
…36. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.56
…51. Евгения Павлова (Россия) – 2.27
Где смотреть
В прямом эфире мужскую гонку преследования транслируют Первый канал и Eurosport 1, женскую – Первый канал и Eurosport 2.
Зачет Кубка мира. Гонки преследования
Мужчины
1. Стурла Легрейд (Норвегия) – 201
2. Йоханнес Бе (Норвегия) – 173
3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 172
4. Эмильен Жакелен (Франция) – 170
5. Фабьен Клод (Франция) – 164
…18. Матвей Елисеев (Россия) – 83
…19. Александр Логинов (Россия) – 80
…22. Эдуард Латыпов (Россия) – 68
…25. Евгений Гараничев (Россия) – 43
…48. Антон Бабиков (Россия) - 14
Женщины
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 204
2. Марте Улсбю (Норвегия) – 204
3. Ханна Оберг (Швеция) – 179
4. Динара Алимбекова (Белоруссия) – 152
5. Эльвира Оберг (Швеция) – 146
…18. Светлана Миронова (Россия) – 70
…23. Ирина Казакевич (Россия) – 56
…30. Евгения Павлова (Россия) – 46
…34. Ульяна Кайшева (Россия) – 36
…35. Лариса Куклина (Россия) – 34
…54. Татьяна Акимова (Россия) - 12
Гонки преследования на предыдущем чемпионате мира
Мужчины
1 (6). Эмильен Жакелен (Франция) – 31.15,2 (0)
2 (5). Йоханнес Бе (Норвегия) – 0,4 (2)
3 (1). Александр Логинов (Россия) – 23,9 (1)
4 (3). Мартен Фуркад (Франция) – 46,3 (2)
5 (7). Арнд Пайффер (Германия) – 53,9 (1)
…34 (56). Евгений Гараничев (Россия) – 3.33,3 (3)
…39 (22). Никита Поршнев (Россия) – 3.46,0 (5)
…55 (12). Матвей Елисеев (Россия) – 5.35,3 (7)
Женщины
1 (7). Доротея Вирер (Италия) – 29.22,0 (1)
2 (5). Денизе Херрманн (Германия) – 9,5 (3)
3 (1). Марте Улсбю (Норвегия) – 13,8 (3)
4 (18). Ханна Оберг (Швеция) – 22,3 (2)
5. Ванесса Хинц (Германия) – 26,8 (1)
…12 (21). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 1.15,4 (3)
…21 (38). Светлана Миронова (Россия) – 1.42,9 (3)
…23 (48). Лариса Куклина (Россия) – 1.46,7 (2)
…24 (53). Ирина Старых (Россия) – 1.51,9 (2)
Расписание до конца ЧМ-2021
14 февраля, воскресенье
15.15 (мск). Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
17.30. Гонка преследования 10 км. Женщины
16 февраля, вторник
14.05. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины
17 февраля, среда
16.30. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины
18 февраля, четверг
17.15. Одиночная смешанная эстафета
20 февраля, суббота
13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
21 февраля, воскресенье
14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины