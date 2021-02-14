Распорядок дня сборной России: у мужчин – погоня, у женщин – прогулка

После кошмара в субботнем спринте сегодняшняя женская гонка превратилась для нашей команды в формальность. Ну, или в тренировку, кому как больше нравится. И если для самой Ирины Казакевич то, что накануне она стала лучшей среди россиянок при безнадежном вроде бы 95-м (то есть, пятом с конца) номере – новость хорошая, то для сборной в целом это чуть ли не приговор. Разница между минутой двадцать стартово-воскресного отставания Казакевич и двумя минутами Ульяны Кайшевой с Евгенией Павловой - в основном теоретическая. Хрен редьки не слаще.

Светлана Миронова, которая в январе выступала в КМ вполне на уровне мировой элиты, а вчера допустила шесть промахов и не попала в число 60 «преследовательниц», - вообще отдельный разговор. Скорость-то к ней, как мы и предполагали, вернулась – с «ходом» в спринте все было хорошо. Зато проблемы со стрельбой, обернувшиеся на старте чемпионата двумя штрафными кругами в смешанной эстафете, оказались куда серьезнее. О чем говорить, если на «стойке» в двух гонках ЧМ Миронова промазала 9 раз из 13 – только 30 процентов попаданий?!

Сама биатлонистка отрицает версии с психологией (типа перегорела) и настаивает, что в Поклюке стрельба из вертикального положения у нее не получается в принципе. Мол, сразу начинает трясти, и винтовка в руках ходит таким ходуном, что пули летят куда попало.

М-да, тяжелый случай… По идее, хочется списать его на словенское среднегорье, только одна беда - итальянский Антхольц расположен еще выше, а там Миронова стреляла с лучшим в карьере процентом за девяносто. Каких-то три недели назад!

Ну, и куда это все подевалось? Вот уж на славу подготовили девушку – так, что ее теперь впору снимать с чемпионата. Ну, или ждать-молиться - чтобы Миронова своей чудо-стойкой не похоронила еще одну, женскую эстафету.