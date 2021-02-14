Ни медали, ни надежды. Россиянки провалили пасьют

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Германия - Бундеслига 4-я четверть Гёттинген 79 Крайльсхайм Мерлинс 106
Германия - Бундеслига 4-я четверть Бамберг 76 Альба 67
Германия - Бундеслига 4-я четверть Фрапорт Скайлайнерс 61 Ратиофарм Ульм 82
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 85' Айнтрахт Ф 2 Кёльн 0
Италия - Серия А перерыв Варезе 38 Фортитудо 39
Испания - Примера перерыв Реал Мадрид 2 Валенсия 0 П1 2.35 П2 1.6
Франция - Лига 1 1-й тайм, 8' Лилль 0 Брест 0 П1 1.6 Х 4.1 П2 5.3
Англия - Премьер-лига 19:30 Арсенал 0 Лидс Юнайтед 0 П1 1.82 Х 4 П2 4.4
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Лёвен Брауншвейг 0 П1 2.35 П2 1.6
Германия - Бундеслига 20:00 Вольфсбург 0 Боруссия М 0 П1 2.45 Х 3.4 П2 3
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ольденбург 0 П1 3.3 П2 1.33
Германия - Бундеслига 20:00 Баскетс Бонн 0 Миттельдойчер 0
Италия - Серия А 20:00 Кротоне 0 Сассуоло 0 П1 3.8 Х 3.6 П2 2.06
Испания - Примера 20:30 Леванте 0 Осасуна 0 П1 2.38 Х 3.3 П2 3.3
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Вашингтон Уизардс 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.1 П2 1.4
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
Бразилия - Серия А 22:00 Васко да Гама 0 Интернасьонал 0 П1 3.5 Х 3 П2 2.3
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Фулхэм 0 П1 2.16 Х 3.4 П2 3.7
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
Германия - Бундеслига 22:30 Гисен 46-е 0 Гамбург Тауэрс 0 П1 3.8 П2 1.27
Германия - Бундеслига 22:30 Хемниц 99 0 Бавария 0 П1 7.9 П2 1.08
Германия - Бундеслига 22:30 Гисен 46-е 0 Гамбург Тауэрс 0 П1 3.8 П2 1.27
Италия - Серия А 22:45 Интер М 0 Лацио 0 П1 1.75 Х 4 П2 4.9
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Питтсбург Пингвинз 0 Вашингтон Кэпиталз 0 П1 2.3 Х 4.3 П2 2.6
Испания - Примера 23:00 Вильярреал 0 Бетис 0 П1 1.93 Х 3.6 П2 4.4
Франция - Лига 1 23:00 Бордо 0 Марсель 0 П1 2.48 Х 3.2 П2 3.1
Бразилия - Серия А 00:15 Атлетико Паранаэнсе 0 Атлетико Гояниенсе 0 П1 1.87 Х 3.5 П2 4.3
Бразилия - Серия А 00:15 Палмейрас 0 Форталеза 0 П1 2.08 Х 3.3 П2 3.7
Бразилия - Серия А 00:15 Атлетико Паранаэнсе 0 Атлетико Гояниенсе 0 П1 1.87 Х 3.5 П2 4.3
Бразилия - Серия А 02:30 Гремио 0 Сан-Паулу 0
Ни медали, ни надежды. Россиянки провалили пасьют
14 февраля 19:05
автор: Николай Мысин

Ни медали, ни надежды. Россиянки провалили пасьют

Женская гонка преследования закончилась очередной победой Тириль Экхофф. И обернулась полным провалом для россиянок. Лучшая из наших – Ирина Казакевич – осталась лишь 22-й.

БЕЗ ШАНСОВ НА УСПЕХ

А ведь во всем можно найти свои плюсы! Взять хоть женский пасьют – по крайней мере, российским болельщикам можно было не волноваться. Не задерживать дыхание на последних рубежах, в ожидании промахов соперниц россиянок и собственной четкой стрельбы наших девушек. Не следить за отсечками на дистанции, сравнивая прежние и новые отрывы в группе лидеров. Не гадать, не держать кулаки и не скрещивать пальцы, надеясь на чудо в виде победы для сборной. Нет, можно было расслабиться почти с первого круга… И просто смотреть гонку. С четким пониманием – ни золота, ни любой другой медали нам не светит. И даже места в топ-10 – скорее всего, тоже.

Дело даже не в том, что первой из россиянок на дистанцию отправилась Ирина Казакевич – с 19-й позиции и в полутора минутах от норвежки Тирилль Экхофф. Неудачный спринт – не приговор. Конечно, совсем уж из хвоста пелотона в пасьюте до подиума добираются редко, но из второго или третьего десятка это возможно. Взять ту же Доротею Вирер – она стартовала 20-й, сразу вслед за Ириной, а вот на финиш накатила четвертой. Правда, на заключительный круг у итальянки не осталось сил – двукратная (и действующая) обладательница Кубка мира не выдержала темпа Хаузер и Шевалье-Бреза. Но тем не менее – чистая стрельба и в целом хорошая скорость позволили ей отыграть аж 16 позиций!

Но это – Вирер. А Казакевич, при всех наших надеждах на нее (девушке всего 23 года – карьера только начинается, и начинается не так уж плохо) – вовсе не Доротея. В чем мы убедились по ходу первой половины пасьюта.

Впрочем, Ирина хотя бы держалась до третьего рубежа. А вот с Ульяной Кайшевой и Евгенией Павловой все стало понятно уже после первого. Особенно с последней – Женя и так была 51-й, что изначально не обещало медалей даже при супер-скорости и супер-чистой стрельбе. А тут сразу допустила три промаха – и откатилась на предпоследнее место. Что, кстати, довольно обидно с учетом того, что впоследствии Павлова работала чисто и даже поднялась на 40-ю позицию. Но, тем не менее, нервы нам сберегла – переживать о ее гонке в контексте возможной награды нам не приходилось.

Как и в случае с Кайшевой, зашедшей на те же три штрафных круга. Правда, не разом, как Евгения, а по очереди – на трех рубежах. Как ни крути, а шансы Ульяны (29-я на старте, 36-я на финише) на этом тоже рассыпались в пыль.

МЕДЛЕННЫЕ РУБЕЖИ

Так вот, возвращаясь к Казакевич… Ирина лежку отстреляла чисто. При том, что почти все соперницы впереди отработали неидеально и давали возможность себя обогнать. Но вышло так, что россиянка не получила никаких дивидендов – все так же держалась в конце второго десятка, а ее отставание только росло. Даже двигаясь в плотной группе соперниц, где всегда легче держать темп, Ирина умудрялась «отваливаться». Скорости не было совсем. Ни на дистанции. Ни на стрельбе. Да, первые 10 выстрелов пришлись точно в цель, но на каждый из них Казакекич потратила как минимум по 2-3 секунды. Иной раз казалось, что проще было бы зайти на круг, чем так долго выцеливать! Конечно, это впечатление обманчиво. Но факт остался фактом – темп россиянки был куда ниже, чем у основных фавориток. И даже при чистой стрельбе ей не светило пробиться в топ-10 – в отличие от той же Вирер.

Так что когда Казакевич ошиблась на первой стойке, а следом еще дважды – на второй, это по сути ничего не изменило.

Пять первых гонок чемпионата не принесли нам медалей. Но печалит даже не это. А именно функциональное состояние сборной. И если наши мужчины еще смотрятся относительно быстро, не сильно уступая ногами основным фаворитам (тут больше подводит стрельба), то о женской команде такого не скажешь.

И, значит, совершенно непонятно, за счет чего она сможет прибавить во второй половине турнира…

Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Тириль Экхофф (Норвегия)

1 (-0.12)

2 (1+0+1+0)

7 (+19,5)

30.38,1

2

Лиза-Тереза Хаузер (Австрия)

9 (+0.51)

1 (1+0+0+0)

4 (+8,2)

+17,3

3

Анаис Шевалье (Франция)

2 (+0.12)

2 (0+1+0+1)

18 (+35,7)

+33,0

4

Доротея Вирер (Италия)

20 (+1.22)

0 (0+0+0+0)

9 (+23,4)

+45,2

5

Франциска Пройс (Германия)

8 (+0.50)

2 (0+0+2+0)

5 (+11,1)

+49,3

23

Ирина Казакевич (Россия)

19 (+1.20)

3 (0+0+1+2)

31 (+54,3)

+2.45,7

29

Ульяна Кайшева (Россия)

36 (+1.56)

3 (1+1+1+0)

38 (+1.06,5)

+3.08,0

40

Евгения Павлова (Россия)

51 (+2.27)

3 (3+0+0+0)

33 (+55,8)

+3.40,6

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Казакевич

16 (+1.14,2)

15 (+1.19,9)

18 (+1.40,1)

22 (+2.49,6)

Кайшева

41 (+2.19,5)

35 (+2.42,0)

33 (+2.54,0)

26 (+3.06,0)

Павлова

58 (+3.40,0)

57 (+3.49,0)

44 (+3.28,2)

38 (+3.38,9)

Общий зачет Кубка мира

  • 1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 737
  • 2. Марте Улсбю (Норвегия) - 695
  • 3. Ханна Оберг (Швеция) – 675
  • 4. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) - 576
  • 5. Доротея Вирер (Италия) – 573
  • …20. Светлана Миронова (Россия) – 276
  • …25. Ульяна Кайшева (Россия) – 230
  • …29. Евгения Павлова (Россия) – 190
  • …32. Ирина Казакевич (Россия) - 169

Все медали ЧМ-2021

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

3

0

1

4

2

Франция

1

2

2

5

3

Швеция

1

1

1

3

4

Австрия

0

2

0

2

5

Белоруссия

0

0

1

1

Расписание до конца чемпионата

16 февраля, вторник

14.05 (мск). Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

17 февраля, среда

16.30. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

18 февраля, четверг

17.15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля, суббота

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

21 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Типичный Малкин и шустрый Мельничук. В НХЛ разгораются старые российские звёзды и зажигаются новыеС 15 февраля в России открываются продажи кроссовера Mazda CX-9Тарпищев считает, что Рублев и Медведев должны встретиться в четвертьфинале Australian Open«Голый клининг» набирает популярностьЭто только начало: тренер США — о дисквалификации БольшуноваУкраинка с 15-м размером груди очаровала "мокрыми" фото
Чайковский в честь чемпионов из России. У «Катюши» появился серьезный конкурент
Пока наши спортивные функционеры рассуждают об использовании вместо гимна страны на Олимпиаде песни «Катюша», первый прецедент по замене одного из символов государственности опробован российскими конькобежцами.
«Крылья» распустили кулаки. Массовая потасовка самарцев с боснийцами в Турции (видео)
Контрольный матч с участием клуба ФНЛ "Крылья Советов" не был доигран из-за драки стенка на стенку.
Победы «Ливерпуля», «Ювентуса», «Ман Сити» и «Барселоны» умножат ваш банк почти в 9 раз
Составив экспресс из вполне очевидных выигрышей четырех европейских грандов в матчах чемпионатов Англии, Италии и Испании 13 февраля, можно сорвать приличный куш на очень выгодных условиях.
Сюрпризы от Мироновой и Кайшевой, атака на Олсбю-Рейселанн. Как выступят биатлонистки на ЧМ-2021
Во второй части превью ЧМ-2021 по биатлону, стартовавшего 10 февраля в словенской Поклюке, "Плеймейкер" представляет женскую половину программы, а также сингл-микст.
У Роналду 500 миллионов подписчиков. Достойный ответ контракту Месси на полмиллиарда
Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на которого подписались полмиллиарда жителей Земли.
Быстрову не дает покоя грудь Семенович, а Федуну — реформа УЕФА. На грани фола #6
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск шестой.
Эксперимент из семи побед. Как воспринимать 100-процентный результат России в Евротуре
Российские хоккеисты выиграли у финнов в стартовом матче «Шведских игр» (3:2).
Андрей Канчельскис: Кокорину надо быть аккуратнее – меня в «Фиорентине» штрафовали за кока-колу
Известный в прошлом полузащитник сборной России, «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и «Глазго Рейнджерс» дал большое интервью «Плеймейкеру».
«Гамула поверил жулику — и потерял работу». Канчельскис — об аферах Богомазова
Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис рассказал "Плеймейкеру" о двух неоднозначных эпизодах своей послеигровой карьеры.
«У кого-то эйфория после ЧМ-2018 до сих пор не прошла». Канчельскис — о сборной России
Известный футболист и тренер Андрей Канчельскис поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от выступлений национальных команд России в 2021 году.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Блеск и нищета футбола в России - можно ли жить без долгов и кредитов?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика