Ни медали, ни надежды. Россиянки провалили пасьют

БЕЗ ШАНСОВ НА УСПЕХ

А ведь во всем можно найти свои плюсы! Взять хоть женский пасьют – по крайней мере, российским болельщикам можно было не волноваться. Не задерживать дыхание на последних рубежах, в ожидании промахов соперниц россиянок и собственной четкой стрельбы наших девушек. Не следить за отсечками на дистанции, сравнивая прежние и новые отрывы в группе лидеров. Не гадать, не держать кулаки и не скрещивать пальцы, надеясь на чудо в виде победы для сборной. Нет, можно было расслабиться почти с первого круга… И просто смотреть гонку. С четким пониманием – ни золота, ни любой другой медали нам не светит. И даже места в топ-10 – скорее всего, тоже.

Дело даже не в том, что первой из россиянок на дистанцию отправилась Ирина Казакевич – с 19-й позиции и в полутора минутах от норвежки Тирилль Экхофф. Неудачный спринт – не приговор. Конечно, совсем уж из хвоста пелотона в пасьюте до подиума добираются редко, но из второго или третьего десятка это возможно. Взять ту же Доротею Вирер – она стартовала 20-й, сразу вслед за Ириной, а вот на финиш накатила четвертой. Правда, на заключительный круг у итальянки не осталось сил – двукратная (и действующая) обладательница Кубка мира не выдержала темпа Хаузер и Шевалье-Бреза. Но тем не менее – чистая стрельба и в целом хорошая скорость позволили ей отыграть аж 16 позиций!

Но это – Вирер. А Казакевич, при всех наших надеждах на нее (девушке всего 23 года – карьера только начинается, и начинается не так уж плохо) – вовсе не Доротея. В чем мы убедились по ходу первой половины пасьюта.

Впрочем, Ирина хотя бы держалась до третьего рубежа. А вот с Ульяной Кайшевой и Евгенией Павловой все стало понятно уже после первого. Особенно с последней – Женя и так была 51-й, что изначально не обещало медалей даже при супер-скорости и супер-чистой стрельбе. А тут сразу допустила три промаха – и откатилась на предпоследнее место. Что, кстати, довольно обидно с учетом того, что впоследствии Павлова работала чисто и даже поднялась на 40-ю позицию. Но, тем не менее, нервы нам сберегла – переживать о ее гонке в контексте возможной награды нам не приходилось.

Как и в случае с Кайшевой, зашедшей на те же три штрафных круга. Правда, не разом, как Евгения, а по очереди – на трех рубежах. Как ни крути, а шансы Ульяны (29-я на старте, 36-я на финише) на этом тоже рассыпались в пыль.

МЕДЛЕННЫЕ РУБЕЖИ

Так вот, возвращаясь к Казакевич… Ирина лежку отстреляла чисто. При том, что почти все соперницы впереди отработали неидеально и давали возможность себя обогнать. Но вышло так, что россиянка не получила никаких дивидендов – все так же держалась в конце второго десятка, а ее отставание только росло. Даже двигаясь в плотной группе соперниц, где всегда легче держать темп, Ирина умудрялась «отваливаться». Скорости не было совсем. Ни на дистанции. Ни на стрельбе. Да, первые 10 выстрелов пришлись точно в цель, но на каждый из них Казакекич потратила как минимум по 2-3 секунды. Иной раз казалось, что проще было бы зайти на круг, чем так долго выцеливать! Конечно, это впечатление обманчиво. Но факт остался фактом – темп россиянки был куда ниже, чем у основных фавориток. И даже при чистой стрельбе ей не светило пробиться в топ-10 – в отличие от той же Вирер.

Так что когда Казакевич ошиблась на первой стойке, а следом еще дважды – на второй, это по сути ничего не изменило.

Пять первых гонок чемпионата не принесли нам медалей. Но печалит даже не это. А именно функциональное состояние сборной. И если наши мужчины еще смотрятся относительно быстро, не сильно уступая ногами основным фаворитам (тут больше подводит стрельба), то о женской команде такого не скажешь.

И, значит, совершенно непонятно, за счет чего она сможет прибавить во второй половине турнира…

Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Тириль Экхофф (Норвегия) 1 (-0.12) 2 (1+0+1+0) 7 (+19,5) 30.38,1 2 Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) 9 (+0.51) 1 (1+0+0+0) 4 (+8,2) +17,3 3 Анаис Шевалье (Франция) 2 (+0.12) 2 (0+1+0+1) 18 (+35,7) +33,0 4 Доротея Вирер (Италия) 20 (+1.22) 0 (0+0+0+0) 9 (+23,4) +45,2 5 Франциска Пройс (Германия) 8 (+0.50) 2 (0+0+2+0) 5 (+11,1) +49,3 …23 Ирина Казакевич (Россия) 19 (+1.20) 3 (0+0+1+2) 31 (+54,3) +2.45,7 …29 Ульяна Кайшева (Россия) 36 (+1.56) 3 (1+1+1+0) 38 (+1.06,5) +3.08,0 …40 Евгения Павлова (Россия) 51 (+2.27) 3 (3+0+0+0) 33 (+55,8) +3.40,6

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (лежа) 3 (стоя) 4 (стоя) Казакевич 16 (+1.14,2) 15 (+1.19,9) 18 (+1.40,1) 22 (+2.49,6) Кайшева 41 (+2.19,5) 35 (+2.42,0) 33 (+2.54,0) 26 (+3.06,0) Павлова 58 (+3.40,0) 57 (+3.49,0) 44 (+3.28,2) 38 (+3.38,9)

Общий зачет Кубка мира

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 737

2. Марте Улсбю (Норвегия) - 695

3. Ханна Оберг (Швеция) – 675

4. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) - 576

5. Доротея Вирер (Италия) – 573

…20. Светлана Миронова (Россия) – 276

…25. Ульяна Кайшева (Россия) – 230

…29. Евгения Павлова (Россия) – 190

…32. Ирина Казакевич (Россия) - 169

Все медали ЧМ-2021

Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 3 0 1 4 2 Франция 1 2 2 5 3 Швеция 1 1 1 3 4 Австрия 0 2 0 2 5 Белоруссия 0 0 1 1

Расписание до конца чемпионата

16 февраля, вторник

14.05 (мск). Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

17 февраля, среда

16.30. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

18 февраля, четверг

17.15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля, суббота

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

21 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины