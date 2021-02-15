У какой сборной золота больше всех? Кто чаще всех побеждал на ЧМ по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в Поклюке сегодня выходной. Норвежцы уверенно лидируют в командном зачете и, видимо, выиграют его по итогам всего турнира. Здорово выступают команды Франции, Швеции, Австрии, проваливают чемпионат россияне и немцы. Не радуют болельщиков и итальянцы.

Готовившись к репортажу о первой гонке турнира, я открыл русскоязычную Википедию на странице «Чемпионат мира по биатлону». Изучив таблицу «Общее количество медалей», обнаружил интересный факт: в случае победы в смешанной эстафете норвежцы сравнивались со сборной СССР/СНГ/России по количеству золотых наград. У скандинавов в активе значилась 71 золотая награда, у нашей сборной - 72 (СССР - 44, Россия - 27, СНГ - 1). Вот как выглядела первая пятерка:

Странные люди, подумал я про авторов русской Википедии: не сложили медали сборных СССР, России и СНГ. Могли бы поставить сборную на первое место в историческом медальном зачете. Это было бы вполне законно: ведь сборная России является правоприемницей обеих команд. Радость моя по поводу интриги в первой гонке чемпионата мира, правда, длилась недолго. Англоязычная Википедия приводила уже другие цифры: