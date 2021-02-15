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У какой сборной золота больше всех? Кто чаще всех побеждал на ЧМ по биатлону
15 февраля 12:38
автор: Олег Чикирис

У какой сборной золота больше всех? Кто чаще всех побеждал на ЧМ по биатлону

Вопрос казалось бы простой, но в каждой стране отвечают на него по-разному.

На чемпионате мира по биатлону в Поклюке сегодня выходной. Норвежцы уверенно лидируют в командном зачете и, видимо, выиграют его по итогам всего турнира. Здорово выступают команды Франции, Швеции, Австрии, проваливают чемпионат россияне и немцы. Не радуют болельщиков и итальянцы.

Готовившись к репортажу о первой гонке турнира, я открыл русскоязычную Википедию на странице «Чемпионат мира по биатлону». Изучив таблицу «Общее количество медалей», обнаружил интересный факт: в случае победы в смешанной эстафете норвежцы сравнивались со сборной СССР/СНГ/России по количеству золотых наград. У скандинавов в активе значилась 71 золотая награда, у нашей сборной - 72 (СССР - 44, Россия - 27, СНГ - 1). Вот как выглядела первая пятерка:

Странные люди, подумал я про авторов русской Википедии: не сложили медали сборных СССР, России и СНГ. Могли бы поставить сборную на первое место в историческом медальном зачете. Это было бы вполне законно: ведь сборная России является правоприемницей обеих команд. Радость моя по поводу интриги в первой гонке чемпионата мира, правда, длилась недолго. Англоязычная Википедия приводила уже другие цифры:

Совпадали лишь данные по сборной СССР. Все остальные разнились и достаточно сильно. Ну уж педантичные немцы должны давать точные цифры, подумал я. Но не тут-то было. Немцы оказались не только педантичными, но и ушлыми: объединили результаты сборных Германии, ФРГ и ГДР. Вот как выглядит Топ-5 медального зачет аза всю историю проведения чемпионатов мира по их версии:

Почему объединять результаты сборных СССР, СНГ и России можно, а Германии, ФРГ и ГДР нельзя, спросите вы. Все просто: последние две команды выступали параллельно, представляя разные государства. Поэтому результаты ФРГ и Объединенной Германии суммировать корректно, а вот ФРГ и ГДР - нет.

Если интересно, вот норвежский вариант медальной таблицы:

Он полностью совпадает с англоязычным, но, возможно, потому, что англоязычную версию делают норвежцы. В общем, за ответом на этот, казалось, простой вопрос пришлось обращаться к руководителю медиа-службы СБР Константину Бойцову. Он прислал мне свою, посчитанную руками, таблицу первой десятки за 1958-2020 гг.

Как видите, есть и совпадения, и отличия. Кому верить, решайте сами. Ясно главное: норвежцы в любом случае первые, россияне - вторые, немцы - третьи. На этом чемпионате скандинавы успели еще больше оторваться о тпреследователей. Кстати, если будете считать медали на сегодняшний день, не забудьте прибавить награды уже выигранные в Поклюке:

источник: «Советский спорт»
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