Выбираем спасителей России. Кто должен бежать субботние эстафеты?

Что ж, тогда переходим к «нормальным», классическим эстафетам, где сборная России традиционно выступает успешнее, чем на каких-либо других дистанциях. Сегодня тренерам предстоит выбрать боевые квартеты и расставить их по этапам, что весьма непросто. Пусть чемпионат близится к концу и свежей информации о подопечных вроде бы навалом, она настолько противоречива, что только больше запутывает ситуацию. Шутка ли: все 12 наших, заявленных на ЧМ, пробежали здесь хотя бы одну гонку – и все 12 в той или иной степени реально претендуют на места в субботних эстафетах.

Вчерашняя лотерея под названием сингл-микст не принесла покоя мятущимся сердцам российских поклонников биатлона. Учрежденная мной накануне дискуссия о том, что важнее в этой спринтерской эстафете – скорость или стрельба, на поверку оказалась бессмысленной: Эдуард Латыпов с Евгенией Павловой с треском провалились по обоим составляющим сразу и обсуждать тут же стало нечего - 11-е место есть 11-е место.

Мужчины

КМ СП ПР ИН СЛ СС СВ ХО ШЭ Латыпов 4 (3-4) 10 7 - 83 77 80 0.44 100 (4) Логинов 4 (3-4) 26 16 31 84 77 81 0.44 100 (3) Елисеев 4 (1-2) 19 17 61 80 96 88 1.32 80 (1-2) Гараничев 1 (2) - - 16 100 80 90 1.08 45 (1-2) Халили 0 64 - 6 87 100 93 1.22 45 (1-2) Бабиков 2 (1-2) 53 56 - 73 80 77 2.08 30 (1)

Женщины

КМ СП ПР ИН СЛ СС СВ ХО ШЭ Кайшева 4 (4) 36 29 24 83 93 88 1.22 100 (4) Миронова 3 (3) 64 - 5 85 57 70 0.41 100 (3) Павлова 4 (1) 51 40 - 75 92 83 1.24 70 (1) Акимова 1 (2) - - 29 90 90 90 1.31 60 (2) Куклина 2 (2-3) - - 14 90 100 95 1.32 50 (1-2) Казакевич 2 (2) 19 23 - 100 73 87 1.08 20 (2)

КМ – эстафеты (в скобках – номера этапов) в Кубке мира-20/21.

СП, ПР, ИН – места в спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке на ЧМ-2021.

СЛ, СС, СВ – процент точности стрельбы на ЧМ лежа, стоя и в сумме.

ХО – среднее отставание «ходом» от лидера на 10 км дистанции ЧМ (без учета одиночной смешанной эстафеты).

ШЭ – шансы в процентах на попадание в состав субботней эстафеты (в скобках – номера вероятных этапов).

КТО ЧЕТВЕРТЫЙ - ГАРАНИЧЕВ ИЛИ ХАЛИЛИ?

Начнем с мужчин. С четвертым и третьим этапами здесь все ясно, они забронированы за Латыповым и Александром Логиновым соответственно. Зато дальше (точнее, раньше) - сплошной туман. Антон Бабиков, начинавший последнюю эстафету в Кубке мира и привезенный в Поклюку явно с прицелом на роль стартера, не только бежит здесь «в другую сторону», но и стреляет хуже всех в команде. Надеяться, что хваленая бабиковская надежность вдруг вернется к нему в последний-решающий момент, конечно, можно, но, мягко говоря, рискованно.

Тогда что же делать? Возвращать на первый этап Матвея Елисеева, который занимал эту нишу в прошлом году, но в новом был переставлен на второй и в Поклюке выступает очень неровно? Идти на поклон к старому мастеру эстафетных фортелей Евгению Гараничеву, вроде бы сносно отработавшему марафонскую индивидуальную гонку? Или поставить на молодого Карима Халили, в четверг прошедшего четыре рубежа «на ноль» и первым из наших попавшего в топ-6 личной мужской гонки чемпионата? Парень, конечно, зеленый, но в прошлом Кубке мира эстафеты уже бежал, причем неплохо и в том числе - на первом этапе.

Елисеева, полагаю, все-таки оставят. Стрелок он классный, а у нас, чай, не Норвегия, выбирать особо не из кого. Остаются еще два связанных между собой вопроса. Кого брать четвертым - Гараничева или Халили? И кого назначать стартером - одного из них или по старинке Елисеева?

Тут все на тоненького – из Москвы точно не разобраться и без тренерской интуиции не обойтись. Начинать, наверное, лучше все-таки Елисееву. А уж ветеран его сменит или вчерашний юниор… Пожалуй, при прочих равных стоит выбрать молодого - на перспективку.

Итак, вот к чему мы пришли: Елисеев-Халили-Логинов-Латыпов. Хотя это, как вы понимаете, лишь один вариант из нескольких и шансов угадать у меня негусто.

КТО ЛИШНИЙ – КУКЛИНА, АКИМОВА ИЛИ ПАВЛОВА?

Переходим к прекрасному полу. Здесь тоже все ясно со второй половиной эстафеты и надо разбираться с первой – чтобы та не привезла безнадежную минуту отставания Светлане Мироновой и Ульяне Кайшевой. Правда, есть одно важное отличие: на последнем этапе КМ в Антхольце наши женщины, в отличие от мужчин, свою эстафету выиграли. И тот золотой состав Павлова-Акимова-Миронова-Кайшева уже озвучили в Поклюке как предварительный на предстоящую субботу.

Только было это до сингл-микста, где Павлова намертво «встала» на последнем круге, проиграв за полтора километра полминуты и пропустив вперед эстонку, а потом, еле-еле дойдя до финиша, разразилась серией интервью - в том духе, что состояние у нее кошмарное и чемпионат этот мы уже продули.

Женя, конечно, девушка эмоциональная. Остра на язык, от журналистов не прячется и за словом в карман не лезет. Если завтра она выйдет на родной первый этап и, как ни в чем ни бывало, отбарабанит его рядом с лидерами при одном-двух, а то и вовсе без доппатронов, никто не удивится. Но вдруг нет? Догонять-то ей, похоже, и правда нечем…

Дилемма усложняется от того, что в женской сборной оба первых этапа и без Павловой можно закрыть крепкими, опытными людьми – и вдобавок надежными стрелками: Татьяной Акимовой и Ларисой Куклиной. Они провели в Поклюке только индивидуальную гонку, где показали абсолютно одинаковый средненький «ход», и разошлись на 15 мест в итоговом протоколе лишь потому, что Акимова на рубежах закрыла 18 мишеней из 20, а Куклина – 19. Как говорится, в пределах погрешности, могло быть и наоборот.

Вот и угадай, какая из этих трех биатлонисток должна стать завтра лишней. Будь моя воля, непременно взял бы в квартет Куклину, но кто я в конце концов такой? Тренеры-то на месте событий знают-видят гораздо больше.

Думаю, если Павлова сегодня остынет и поумерит свой пыл, то в субботу все-таки побежит та же четверка, что и в Антхольце. Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов не любит кадровых перестановок в последний момент, предпочитая действовать по намеченному плану. В этом мы могли убедиться на примере Мироновой, которая на прошлой неделе в мишень толком не могла попасть, но была оставлена в заявке на «индивидуалку» - и распрекрасно там воскресла, заняв пятое место, Шашилов оказался прав. Что ж, для тренера умение терпеть и доверять – тоже разновидность интуиции.

Подытоживаем прогноз по женскому составу: Павлова-Акимова-Миронова-Кайшева. Будут ли медали? А вот об этом мы с вами поговорим чуть позже, когда составы будут уже не виртуальные - настоящие. И у сборной России, и у ее завтрашних соперников.

Все медали ЧМ-2021

Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 4 1 3 8 2 Франция 2 2 2 6 3 Швеция 1 2 2 5 4 Чехия 1 0 0 1 5 Австрия 0 2 0 2 6 Германия 0 1 0 1 7 Белоруссия 0 0 1 1

Расписание до конца чемпионата

20 февраля, суббота

13.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины

17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

21 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины