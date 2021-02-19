Выбираем спасителей России. Кто должен бежать субботние эстафеты?

Вчерашняя лотерея под названием сингл-микст не принесла покоя мятущимся сердцам российских поклонников биатлона. Учрежденная мной накануне дискуссия о том, что важнее в этой спринтерской эстафете – скорость или стрельба, на поверку оказалась бессмысленной: Эдуард Латыпов с Евгенией Павловой с треском провалились по обоим составляющим сразу и обсуждать тут же стало нечего - 11-е место есть 11-е место.
Что ж, тогда переходим к «нормальным», классическим эстафетам, где сборная России традиционно выступает успешнее, чем на каких-либо других дистанциях. Сегодня тренерам предстоит выбрать боевые квартеты и расставить их по этапам, что весьма непросто. Пусть чемпионат близится к концу и свежей информации о подопечных вроде бы навалом, она настолько противоречива, что только больше запутывает ситуацию. Шутка ли: все 12 наших, заявленных на ЧМ, пробежали здесь хотя бы одну гонку – и все 12 в той или иной степени реально претендуют на места в субботних эстафетах.
Ну, и как прикажете разбираться с этим ребусом?
А давайте-ка попробуем вот так. Дотошно, с чувством, толком и расстановкой.
СТАТИСТИКА БИАТЛОНИСТОВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧМ-2021 И ИХ ШАНСЫ ВЫСТУПИТЬ В СУББОТНИХ ЭСТАФЕТАХ
Мужчины
КМ
СП
ПР
ИН
СЛ
СС
СВ
ХО
ШЭ
Латыпов
4 (3-4)
10
7
-
83
77
80
0.44
100 (4)
Логинов
4 (3-4)
26
16
31
84
77
81
0.44
100 (3)
Елисеев
4 (1-2)
19
17
61
80
96
88
1.32
80 (1-2)
Гараничев
1 (2)
-
-
16
100
80
90
1.08
45 (1-2)
Халили
0
64
-
6
87
100
93
1.22
45 (1-2)
Бабиков
2 (1-2)
53
56
-
73
80
77
2.08
30 (1)
Женщины
КМ
СП
ПР
ИН
СЛ
СС
СВ
ХО
ШЭ
Кайшева
4 (4)
36
29
24
83
93
88
1.22
100 (4)
Миронова
3 (3)
64
-
5
85
57
70
0.41
100 (3)
Павлова
4 (1)
51
40
-
75
92
83
1.24
70 (1)
Акимова
1 (2)
-
-
29
90
90
90
1.31
60 (2)
Куклина
2 (2-3)
-
-
14
90
100
95
1.32
50 (1-2)
Казакевич
2 (2)
19
23
-
100
73
87
1.08
20 (2)
КМ – эстафеты (в скобках – номера этапов) в Кубке мира-20/21.
СП, ПР, ИН – места в спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке на ЧМ-2021.
СЛ, СС, СВ – процент точности стрельбы на ЧМ лежа, стоя и в сумме.
ХО – среднее отставание «ходом» от лидера на 10 км дистанции ЧМ (без учета одиночной смешанной эстафеты).
ШЭ – шансы в процентах на попадание в состав субботней эстафеты (в скобках – номера вероятных этапов).
КТО ЧЕТВЕРТЫЙ - ГАРАНИЧЕВ ИЛИ ХАЛИЛИ?
Начнем с мужчин. С четвертым и третьим этапами здесь все ясно, они забронированы за Латыповым и Александром Логиновым соответственно. Зато дальше (точнее, раньше) - сплошной туман. Антон Бабиков, начинавший последнюю эстафету в Кубке мира и привезенный в Поклюку явно с прицелом на роль стартера, не только бежит здесь «в другую сторону», но и стреляет хуже всех в команде. Надеяться, что хваленая бабиковская надежность вдруг вернется к нему в последний-решающий момент, конечно, можно, но, мягко говоря, рискованно.
Тогда что же делать? Возвращать на первый этап Матвея Елисеева, который занимал эту нишу в прошлом году, но в новом был переставлен на второй и в Поклюке выступает очень неровно? Идти на поклон к старому мастеру эстафетных фортелей Евгению Гараничеву, вроде бы сносно отработавшему марафонскую индивидуальную гонку? Или поставить на молодого Карима Халили, в четверг прошедшего четыре рубежа «на ноль» и первым из наших попавшего в топ-6 личной мужской гонки чемпионата? Парень, конечно, зеленый, но в прошлом Кубке мира эстафеты уже бежал, причем неплохо и в том числе - на первом этапе.
Елисеева, полагаю, все-таки оставят. Стрелок он классный, а у нас, чай, не Норвегия, выбирать особо не из кого. Остаются еще два связанных между собой вопроса. Кого брать четвертым - Гараничева или Халили? И кого назначать стартером - одного из них или по старинке Елисеева?
Тут все на тоненького – из Москвы точно не разобраться и без тренерской интуиции не обойтись. Начинать, наверное, лучше все-таки Елисееву. А уж ветеран его сменит или вчерашний юниор… Пожалуй, при прочих равных стоит выбрать молодого - на перспективку.
Итак, вот к чему мы пришли: Елисеев-Халили-Логинов-Латыпов. Хотя это, как вы понимаете, лишь один вариант из нескольких и шансов угадать у меня негусто.
КТО ЛИШНИЙ – КУКЛИНА, АКИМОВА ИЛИ ПАВЛОВА?
Переходим к прекрасному полу. Здесь тоже все ясно со второй половиной эстафеты и надо разбираться с первой – чтобы та не привезла безнадежную минуту отставания Светлане Мироновой и Ульяне Кайшевой. Правда, есть одно важное отличие: на последнем этапе КМ в Антхольце наши женщины, в отличие от мужчин, свою эстафету выиграли. И тот золотой состав Павлова-Акимова-Миронова-Кайшева уже озвучили в Поклюке как предварительный на предстоящую субботу.
Только было это до сингл-микста, где Павлова намертво «встала» на последнем круге, проиграв за полтора километра полминуты и пропустив вперед эстонку, а потом, еле-еле дойдя до финиша, разразилась серией интервью - в том духе, что состояние у нее кошмарное и чемпионат этот мы уже продули.
Женя, конечно, девушка эмоциональная. Остра на язык, от журналистов не прячется и за словом в карман не лезет. Если завтра она выйдет на родной первый этап и, как ни в чем ни бывало, отбарабанит его рядом с лидерами при одном-двух, а то и вовсе без доппатронов, никто не удивится. Но вдруг нет? Догонять-то ей, похоже, и правда нечем…
Дилемма усложняется от того, что в женской сборной оба первых этапа и без Павловой можно закрыть крепкими, опытными людьми – и вдобавок надежными стрелками: Татьяной Акимовой и Ларисой Куклиной. Они провели в Поклюке только индивидуальную гонку, где показали абсолютно одинаковый средненький «ход», и разошлись на 15 мест в итоговом протоколе лишь потому, что Акимова на рубежах закрыла 18 мишеней из 20, а Куклина – 19. Как говорится, в пределах погрешности, могло быть и наоборот.
Вот и угадай, какая из этих трех биатлонисток должна стать завтра лишней. Будь моя воля, непременно взял бы в квартет Куклину, но кто я в конце концов такой? Тренеры-то на месте событий знают-видят гораздо больше.
Думаю, если Павлова сегодня остынет и поумерит свой пыл, то в субботу все-таки побежит та же четверка, что и в Антхольце. Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов не любит кадровых перестановок в последний момент, предпочитая действовать по намеченному плану. В этом мы могли убедиться на примере Мироновой, которая на прошлой неделе в мишень толком не могла попасть, но была оставлена в заявке на «индивидуалку» - и распрекрасно там воскресла, заняв пятое место, Шашилов оказался прав. Что ж, для тренера умение терпеть и доверять – тоже разновидность интуиции.
Подытоживаем прогноз по женскому составу: Павлова-Акимова-Миронова-Кайшева. Будут ли медали? А вот об этом мы с вами поговорим чуть позже, когда составы будут уже не виртуальные - настоящие. И у сборной России, и у ее завтрашних соперников.
Все медали ЧМ-2021
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
4
1
3
8
2
Франция
2
2
2
6
3
Швеция
1
2
2
5
4
Чехия
1
0
0
1
5
Австрия
0
2
0
2
6
Германия
0
1
0
1
7
Белоруссия
0
0
1
1
Расписание до конца чемпионата
20 февраля, суббота
13.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины
17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
21 февраля, воскресенье
14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины