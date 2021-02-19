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Выбираем спасителей России. Кто должен бежать субботние эстафеты?
19 февраля 08:00
автор: Лев Тигай

Выбираем спасителей России. Кто должен бежать субботние эстафеты?

Сегодня на чемпионате мира в Поклюке гонок нет. Зато определятся составы мужской и женской эстафет, которые завтра станут едва ли не последней надеждой России на медали.

Вчерашняя лотерея под названием сингл-микст не принесла покоя мятущимся сердцам российских поклонников биатлона. Учрежденная мной накануне дискуссия о том, что важнее в этой спринтерской эстафете – скорость или стрельба, на поверку оказалась бессмысленной: Эдуард Латыпов с Евгенией Павловой с треском провалились по обоим составляющим сразу и обсуждать тут же стало нечего - 11-е место есть 11-е место.

Что ж, тогда переходим к «нормальным», классическим эстафетам, где сборная России традиционно выступает успешнее, чем на каких-либо других дистанциях. Сегодня тренерам предстоит выбрать боевые квартеты и расставить их по этапам, что весьма непросто. Пусть чемпионат близится к концу и свежей информации о подопечных вроде бы навалом, она настолько противоречива, что только больше запутывает ситуацию. Шутка ли: все 12 наших, заявленных на ЧМ, пробежали здесь хотя бы одну гонку – и все 12 в той или иной степени реально претендуют на места в субботних эстафетах.

Ну, и как прикажете разбираться с этим ребусом?

А давайте-ка попробуем вот так. Дотошно, с чувством, толком и расстановкой.

СТАТИСТИКА БИАТЛОНИСТОВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧМ-2021 И ИХ ШАНСЫ ВЫСТУПИТЬ В СУББОТНИХ ЭСТАФЕТАХ

Мужчины

КМ

СП

ПР

ИН

СЛ

СС

СВ

ХО

ШЭ

Латыпов

4 (3-4)

10

7

-

83

77

80

0.44

100 (4)

Логинов

4 (3-4)

26

16

31

84

77

81

0.44

100 (3)

Елисеев

4 (1-2)

19

17

61

80

96

88

1.32

80 (1-2)

Гараничев

1 (2)

-

-

16

100

80

90

1.08

45 (1-2)

Халили

0

64

-

6

87

100

93

1.22

45 (1-2)

Бабиков

2 (1-2)

53

56

-

73

80

77

2.08

30 (1)

Женщины

КМ

СП

ПР

ИН

СЛ

СС

СВ

ХО

ШЭ

Кайшева

4 (4)

36

29

24

83

93

88

1.22

100 (4)

Миронова

3 (3)

64

-

5

85

57

70

0.41

100 (3)

Павлова

4 (1)

51

40

-

75

92

83

1.24

70 (1)

Акимова

1 (2)

-

-

29

90

90

90

1.31

60 (2)

Куклина

2 (2-3)

-

-

14

90

100

95

1.32

50 (1-2)

Казакевич

2 (2)

19

23

-

100

73

87

1.08

20 (2)

КМ – эстафеты (в скобках – номера этапов) в Кубке мира-20/21.

СП, ПР, ИН – места в спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке на ЧМ-2021.

СЛ, СС, СВ – процент точности стрельбы на ЧМ лежа, стоя и в сумме.

ХО – среднее отставание «ходом» от лидера на 10 км дистанции ЧМ (без учета одиночной смешанной эстафеты).

ШЭ – шансы в процентах на попадание в состав субботней эстафеты (в скобках – номера вероятных этапов).

КТО ЧЕТВЕРТЫЙ - ГАРАНИЧЕВ ИЛИ ХАЛИЛИ?

Начнем с мужчин. С четвертым и третьим этапами здесь все ясно, они забронированы за Латыповым и Александром Логиновым соответственно. Зато дальше (точнее, раньше) - сплошной туман. Антон Бабиков, начинавший последнюю эстафету в Кубке мира и привезенный в Поклюку явно с прицелом на роль стартера, не только бежит здесь «в другую сторону», но и стреляет хуже всех в команде. Надеяться, что хваленая бабиковская надежность вдруг вернется к нему в последний-решающий момент, конечно, можно, но, мягко говоря, рискованно.

Тогда что же делать? Возвращать на первый этап Матвея Елисеева, который занимал эту нишу в прошлом году, но в новом был переставлен на второй и в Поклюке выступает очень неровно? Идти на поклон к старому мастеру эстафетных фортелей Евгению Гараничеву, вроде бы сносно отработавшему марафонскую индивидуальную гонку? Или поставить на молодого Карима Халили, в четверг прошедшего четыре рубежа «на ноль» и первым из наших попавшего в топ-6 личной мужской гонки чемпионата? Парень, конечно, зеленый, но в прошлом Кубке мира эстафеты уже бежал, причем неплохо и в том числе - на первом этапе.

Елисеева, полагаю, все-таки оставят. Стрелок он классный, а у нас, чай, не Норвегия, выбирать особо не из кого. Остаются еще два связанных между собой вопроса. Кого брать четвертым - Гараничева или Халили? И кого назначать стартером - одного из них или по старинке Елисеева?

Тут все на тоненького – из Москвы точно не разобраться и без тренерской интуиции не обойтись. Начинать, наверное, лучше все-таки Елисееву. А уж ветеран его сменит или вчерашний юниор… Пожалуй, при прочих равных стоит выбрать молодого - на перспективку.

Итак, вот к чему мы пришли: Елисеев-Халили-Логинов-Латыпов. Хотя это, как вы понимаете, лишь один вариант из нескольких и шансов угадать у меня негусто.

КТО ЛИШНИЙ – КУКЛИНА, АКИМОВА ИЛИ ПАВЛОВА?

Переходим к прекрасному полу. Здесь тоже все ясно со второй половиной эстафеты и надо разбираться с первой – чтобы та не привезла безнадежную минуту отставания Светлане Мироновой и Ульяне Кайшевой. Правда, есть одно важное отличие: на последнем этапе КМ в Антхольце наши женщины, в отличие от мужчин, свою эстафету выиграли. И тот золотой состав Павлова-Акимова-Миронова-Кайшева уже озвучили в Поклюке как предварительный на предстоящую субботу.

Только было это до сингл-микста, где Павлова намертво «встала» на последнем круге, проиграв за полтора километра полминуты и пропустив вперед эстонку, а потом, еле-еле дойдя до финиша, разразилась серией интервью - в том духе, что состояние у нее кошмарное и чемпионат этот мы уже продули.

Женя, конечно, девушка эмоциональная. Остра на язык, от журналистов не прячется и за словом в карман не лезет. Если завтра она выйдет на родной первый этап и, как ни в чем ни бывало, отбарабанит его рядом с лидерами при одном-двух, а то и вовсе без доппатронов, никто не удивится. Но вдруг нет? Догонять-то ей, похоже, и правда нечем…

Дилемма усложняется от того, что в женской сборной оба первых этапа и без Павловой можно закрыть крепкими, опытными людьми – и вдобавок надежными стрелками: Татьяной Акимовой и Ларисой Куклиной. Они провели в Поклюке только индивидуальную гонку, где показали абсолютно одинаковый средненький «ход», и разошлись на 15 мест в итоговом протоколе лишь потому, что Акимова на рубежах закрыла 18 мишеней из 20, а Куклина – 19. Как говорится, в пределах погрешности, могло быть и наоборот.

Вот и угадай, какая из этих трех биатлонисток должна стать завтра лишней. Будь моя воля, непременно взял бы в квартет Куклину, но кто я в конце концов такой? Тренеры-то на месте событий знают-видят гораздо больше.

Думаю, если Павлова сегодня остынет и поумерит свой пыл, то в субботу все-таки побежит та же четверка, что и в Антхольце. Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов не любит кадровых перестановок в последний момент, предпочитая действовать по намеченному плану. В этом мы могли убедиться на примере Мироновой, которая на прошлой неделе в мишень толком не могла попасть, но была оставлена в заявке на «индивидуалку» - и распрекрасно там воскресла, заняв пятое место, Шашилов оказался прав. Что ж, для тренера умение терпеть и доверять – тоже разновидность интуиции.

Подытоживаем прогноз по женскому составу: Павлова-Акимова-Миронова-Кайшева. Будут ли медали? А вот об этом мы с вами поговорим чуть позже, когда составы будут уже не виртуальные - настоящие. И у сборной России, и у ее завтрашних соперников.

Все медали ЧМ-2021

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

4

1

3

8

2

Франция

2

2

2

6

3

Швеция

1

2

2

5

4

Чехия

1

0

0

1

5

Австрия

0

2

0

2

6

Германия

0

1

0

1

7

Белоруссия

0

0

1

1

Расписание до конца чемпионата

20 февраля, суббота

13.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины

17.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

21 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.15. Масс-старт 15 км. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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