Чемпионат плохой, но хватит революций. Доделайте к Олимпиаде то, что есть

Однако кроме этого есть и другая, базовая проблема. ЧМ в Поклюке лишний раз подтвердил, что успех на элитных турнирах приносят только биатлонисты топ-класса, проще говоря, - звезды. Если конкретнее: те, кто, во-первых, быстро бежит (обязательно!) и, во-вторых, хотя бы время от времени хорошо стреляет – не раз в год, как пресловутая палка, а почаще. Когда такой спортсмен в хорошей форме и выдает «ноль» - ну, или максимум один промах в гонке с четырьмя рубежами - это почти гарантированная медаль с высокими шансами на победу.

Первая причина неудачи – локальная, с подготовкой. То, что на этом ЧМ форма многих наших биатлонистов была далеко не оптимальной, оспаривать смешно. Нечто близкое к настоящему пику показал один Эдуард Латыпов, да и тот под конец чемпионата заметно выдохся. Скакала вверх-вниз скорость Светланы Мироновой и Александра Логинова, колбасило Евгению Павлову с Татьяной Акимовой… Промах с подводкой к турниру налицо, чем бы он ни был вызван – неправильным выбором высоты базирования, бесконтрольной самоподготовкой тренировавшихся отдельно от команды или и тем, и другим.

Хуже было только однажды – в Холменколлене-2016, где наши остались вообще без призовых мест. Хотя сильно лучше тоже давно не было. Уже 12 лет Россия не может взять на ЧМ больше трех наград и больше одного золота. Это не дележ седьмого места в медальном зачете с белорусами и украинцами, как получилось в Поклюке-2021, но и никак не топ-3, откуда мы выпали еще в начале «десятых».

Именно так стали чемпионами Поклюки Мартин Понсилуома, Маркета Давыдова, Эмильен Жаклен – да практически все. Так же Арнд Пайффер и Франциска Пройс вытаскивали на пьедестал сборную Германии, переживающую, как и наша, не лучшие времена. Так же выигрывал Логинов на прошлогоднем ЧМ в Антхольце, где остальная Россияне взяла ни медали. Кстати, при всех успехах сборной в Кубке мира непосредственно перед ЧМ, личное золото в январе у нас было одно, и добыл его опять Логинов по тому же рецепту: попал 20 из 20 – и разгромил всех.

Никакими надежными-тихоходными снайперами, никакими юниорскими победами, «вторыми эшелонами» и скамейками запасных этого не заменишь. Иначе будешь надеяться только на эстафету, как Украина, или на чудо, случающееся раз в 10 лет, - вроде золота Екатерины Юрловой-Перхт на ЧМ-2015 или Венсана Же в олимпийском Ванкувере-2010, когда французу дико повезло с погодой и он успел проскочить до дождя.

МИРОНОВА И ЛАТЫПОВ БЛИЗКИ К ПРОРЫВУ

К чему вся эта история-шмистория? Да к тому, что с тех, пор, как завершил карьеру Антон Шипулин, у России был только один топ-биатлонист – Логинов. Без всяких «если» и «может быть» - один и точка. И результаты сборной минимум на две трети зависели исключительно от него. Но! В этом сезоне вплотную к элите подошли еще двое наших – Латыпови Миронова.

Да, в Поклюке у них не сложилось. Да, ни он, ни она ни разу не пробили в личных гонках сезона пресловутый барьер 90 процентов меткости и потому не попадали на подиум, только рядом ходили. Но ровно 90 у обоих уже есть -и получается все чаще! Как и топ-скорость, когда форма нормальная. Еще чуть-чуть добавить в стрельбе - неминуемо наступит прорыв.

Совсем недавно мы воочию наблюдали, как это должно выглядеть. 11 уныло-безмедальных месяцев в КМ, Кайшева в начале «смешанки» в Оберхофе ловит стандартные полминуты, а потом Миронова вдруг выдает небывалый «ноль», обходит всех, как стоячих, - и Латыпов на финише разбирается с Легрейдом. Вот каким – на регулярной основе, а не от случая к случаю - может стать российский биатлон! И не когда-то там в тридцать мохнатом веке, а совсем скоро.

Когда? Не знаю, я не Глоба. Знаю только, что до Олимпиады - меньше года. И за такой срок серьезную прибавку для сборной – чтобы в Пекине все не свелось опять к молебнам об эстафетах и Логинове на фоне самозабвенной ругани всезнающих ветеранов - способны дать только эти двое, больше никто. В феврале 2022-го Латыпов с Мироновой должны бежать как минимум не хуже, чем месяц назад, а стрелять - хотя бы чуточку лучше. Вот и все. Плюс команду нормально к Играм подвести, чтобы без фокусов «а-ля-Поклюка». Остальное – либо важно, но все-таки второстепенно (всякая «работа на перспективу»), либо просто чепуха. Демагогия, отвлекающая от главного.

ДО ПЕКИНА РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ

Именно с этой точки зрения, с оглядкой на Пекин, нужно рассматривать вопрос о возможных переменах в руководстве сборной. Ведь прогресс Латыпова за последние месяцы – во многом заслуга Юрия Каминского, старшего тренера мужской команды. А его коллега из женской Михаил Шашилов – личный наставник Мироновой, это с его «повышением в должности» она начала попадать. Да, в другом тренеры напортачили, но эти ошибки вполне можно исправить в следующем сезоне – особенно если летом удастся поработать как следует, без прошлогодне-коронавирусных препон.

Плюс обязательно наладить тесный контакт с тренерами «самоподготовщиков». Чтобы наставники сборной тоже участвовали в процессе, давали советы, могли контролировать и т.д. Хотя полная централизация команды, за которую сейчас ратуют многие, - затея, по-моему, опасная. Возьмите того же Логинова, который привык тренироваться отдельно - загоняя его «в общий строй», можно перед Олимпиадой потерять важнейшую боевую единицу. Восторга от таких перемен парень, боюсь, не испытает, и как отреагирует - поди потом, пойми. Скандалить-то он не станет, опять молчком внутри все будет переживать.

В общем, не время сейчас для революций. В нашем биатлоне последних лет они случились чуть ли не ежегодно и, признаться, изрядно надоели – тем более, что результата все равно нет. Бог с ней, с этой несчастной Поклюкой, нужно зарубить на носу ее уроки, передохнуть-встряхнуться – и вперед. Сезон еще не закончен, а на горизонте уже вовсю маячит судьбоносный Пекин. Времени, чтобы доделать к нему то, что начали, у сборной в обрез. Зато если получится…

Ну, а если нет? Тогда вопросов не останется, и оргвыводы станут неизбежными. Что-что, а это мы умеем.

Расписание до конца Кубка мира-2020/21

4-7 марта. Этап 8. Нове-Место (Чехия)

11-14 марта. Этап 9. Нове-Место (Чехия)

19-21 марта. Этап 10. Эстерсунд (Швеция)