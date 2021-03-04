Кубок мира возвращается эстафетой в Чехии. Миронова бежит последний этап

10-дневная пауза в календаре, наступившая после чемпионата мира в Поклюке, подошла к концу. Сезон выруливает на финишную прямую: еще три этапа за три недели, включая текущую, - и все, шабаш. Новое место дислокации биатлонного каравана - чешское Нове-Место, где пройдут гонки КМ ближайшего и следующего этапов, после чего конечной остановкой станет Эстерсунд. Первоначально финиш Кубка мира планировался в Холменколлене, но норвежцы еще в феврале отказались по коронавирусным причинам, и IBU оперативно, прямо по ходу ЧМ, пристроил заключительный уик-энд сезона в Швецию. Там 21 марта все и завершится.
ВМЕСТО АКИМОВОЙ И ПАВЛОВОЙ – КАЗАКЕВИЧ И КУКЛИНА
Чешский сдвоенный этап открывается необычно – эстафетами. Составы на первую из них – женскую – уже опубликованы, и российский совсем непохож на тот,что занял на ЧМ унылое 11-е место. Ни «отличившейся» тогда Татьяны Акимовой, ни Евгении Павловой в нашем квартете нет, их места заняли Лариса Куклина и Ирина Казакевич. Кроме того, Ульяну Кайшеву перебросили с четвертого этапа аж на первый, а роль финишерки перешла к Светлане Мироновой. Для нее это будет дебют: до сих пор Миронова никогда не заканчивала эстафету в Кубке мира. В нынешнем сезоне ее постоянно ставили на третий этап, а еще раньше – на второй.
В целом состав женской сборной в Нове-Место совершенно не изменился по сравнению с ЧМ – вся та же шестерка, включая Павлову с Акимовой. Единственная перестановка произошла у мужчин: Кирилл Стрельцов вместо Антона Бабикова. 25-летнего Стрельцова уже пробовали подключать к первой команде в январе, но без особого успеха: его лучший результат в личных гонках Оберхофа и Антхольца – 27-е место.
В принципе, концовка сезона – самое подходящее время для экспериментов. И хочется верить, что одним Стрельцовым наши тренеры в марте не ограничатся. После не шибко радостного чемпионата мира, где Россия добыла лишь на одну бронзовую медаль, появление в сборной какой-то «новой волны» напрашивается вдвойне. Просто сейчас наша лучшая молодежь занята в другом месте – на «младшем» ЧМ в Обертиллиахе, который стартовал в минувшую субботу и завершится в субботу ближайшую.
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕНИС ИРОДОВ, ТРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА
Гонки в Австрии проходят в двух возрастных категориях: юношеской до 19 лет и юниорской до 21года.И у этого чемпионата уже есть российский герой: все три юношеских золотых медали выиграл Денис Иродов. 18-летний уроженец Горно-Алтайска начал победную серию с индивидуальной гонки (у юношей ее протяженность – 12,5 км), где ему не помешали даже два промаха, потом со стрельбой «на ноль» первенствовал в спринте, опередив итальянца Фабио Пиллера Коттрера, сына олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Пьетро Пиллера Коттрера, и, наконец, вчера Иродов «привез» всем в гонке преследования целых полторы минуты! Это лишь второе его появление на международной арене - после прошлогодней юношеской Олимпиады в Лозанне, где Иродов дважды был серебряным призером.
У российских юниоров в Обертиллиахе пока две бронзы, добытые в комбинации спринт-преследование Михаилом Первушиным. А вот более известные ребята, засветившиеся во «взрослой» сборной на январском чемпионате Европы, - Даниил Серохвостов, Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева – в чемпионате сверстников не блещут. Гореева за три гонки допустила здесь 14 промахов, Серохвостов – и вовсе 16. Хотя стрельба – дело все-таки наживное, а бегут оба здорово, не хуже, чем Миронова в их годы. Интересно было бы увидеть хоть кого-то из молодых в концовке Кубка мира.
Расписание 8-го этапа Кубка мира в Нове-Место
4 марта, четверг
18.05 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины
5 марта, пятница
17.20. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
6 марта, суббота
13.00. Спринт 7,5 км. Женщины
17.40. Спринт 10 км. Мужчины
7 марта, воскресенье
14.00. Гонка преследования 10 км. Женщины
18.00. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов
Женщины: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич
Положение в Кубке мира
Общий зачет
Мужчины
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 871
2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 839
3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 720
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 678
5. Тарьей Бе (Норвегия) - 663
…16. Александр Логинов (Россия) – 429
…20. Матвей Елисеев (Россия) – 338
…22. Эдуард Латыпов (Россия) – 311
…33. Евгений Гараничев (Россия) - 157
Женщины
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 803
2. Ханна Оберг (Швеция) – 765
3. Марте Улсбю (Норвегия) - 759
4. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) - 679
5. Доротея Вирер (Италия) – 639
…17. Светлана Миронова (Россия) – 338
…25. Ульяна Кайшева (Россия) – 247
…31. Евгения Павлова (Россия) – 190
…32. Ирина Казакевич (Россия) - 190
…40. Лариса Куклина (Россия) - 148
Кубок наций
Мужчины
1. Норвегия – 7218
2. Франция – 6472
3. Швеция – 6024
4. Германия – 6010
5. Россия – 5881
6. Австрия – 5289
7. Италия – 5259
8. Украина - 4881
Женщины
1. Норвегия – 6482
2. Швеция – 6327
3. Германия – 6321
4. Франция – 6260
5. Россия – 5690
6. Белоруссия – 5497
7. Австрия – 5395
8. Украина – 5346
9. Италия - 5230
Расписание до конца сезона
4-7 марта. Кубок мира. Этап 8. Нове-Место (Чехия)
11-14 марта. Кубок мира. Этап 9. Нове-Место (Чехия)
19-21 марта. Кубок мира. Этап 10. Эстерсунд (Швеция)