Кубок мира возвращается эстафетой в Чехии. Миронова бежит последний этап

10-дневная пауза в календаре, наступившая после чемпионата мира в Поклюке, подошла к концу. Сезон выруливает на финишную прямую: еще три этапа за три недели, включая текущую, - и все, шабаш. Новое место дислокации биатлонного каравана - чешское Нове-Место, где пройдут гонки КМ ближайшего и следующего этапов, после чего конечной остановкой станет Эстерсунд. Первоначально финиш Кубка мира планировался в Холменколлене, но норвежцы еще в феврале отказались по коронавирусным причинам, и IBU оперативно, прямо по ходу ЧМ, пристроил заключительный уик-энд сезона в Швецию. Там 21 марта все и завершится.

ВМЕСТО АКИМОВОЙ И ПАВЛОВОЙ – КАЗАКЕВИЧ И КУКЛИНА

Чешский сдвоенный этап открывается необычно – эстафетами. Составы на первую из них – женскую – уже опубликованы, и российский совсем непохож на тот,что занял на ЧМ унылое 11-е место. Ни «отличившейся» тогда Татьяны Акимовой, ни Евгении Павловой в нашем квартете нет, их места заняли Лариса Куклина и Ирина Казакевич. Кроме того, Ульяну Кайшеву перебросили с четвертого этапа аж на первый, а роль финишерки перешла к Светлане Мироновой. Для нее это будет дебют: до сих пор Миронова никогда не заканчивала эстафету в Кубке мира. В нынешнем сезоне ее постоянно ставили на третий этап, а еще раньше – на второй.

В целом состав женской сборной в Нове-Место совершенно не изменился по сравнению с ЧМ – вся та же шестерка, включая Павлову с Акимовой. Единственная перестановка произошла у мужчин: Кирилл Стрельцов вместо Антона Бабикова. 25-летнего Стрельцова уже пробовали подключать к первой команде в январе, но без особого успеха: его лучший результат в личных гонках Оберхофа и Антхольца – 27-е место.

В принципе, концовка сезона – самое подходящее время для экспериментов. И хочется верить, что одним Стрельцовым наши тренеры в марте не ограничатся. После не шибко радостного чемпионата мира, где Россия добыла лишь на одну бронзовую медаль, появление в сборной какой-то «новой волны» напрашивается вдвойне. Просто сейчас наша лучшая молодежь занята в другом месте – на «младшем» ЧМ в Обертиллиахе, который стартовал в минувшую субботу и завершится в субботу ближайшую.