Программа-минимум в Нове Место: не прошляпить квоту на олимпийский сезон

По сравнению с первым уик-эндом сдвоенного чешского этапа изменений в составе сборной России не ожидается. Скорее, они возможны на следующей неделе, когда биатлонный караван достигнет конечной остановки сезона – шведского Эстерсунда. Старший тренер нашей женской команды Михаил Шашилов недавно сказал в интервью «Матч ТВ», что рассчитывает на Анастасию Шевченко и Валерию Васнецову, но с одной оговоркой: надо еще посмотреть на их свежие результаты в Кубке IBU.

ГОРЕЕВА ОБГОНЯЕТ ВСЕХ, ВКЛЮЧАЯ НИЛЬССОН

Заключительный этап второго по значимости биатлонного Кубка уже стартовал в австрийском Обертиллиахе. Сегодня там прошли укороченные индивидуальные гонки (12,5 и 15 км вместо традиционных 15 и 20), и Шевченко с Васнецовой, мягко говоря, не блеснули - 6 и 8 промахов соответственно. Зато серебро взяла Анастасия Гореева: несмотря на три неточных выстрела, она лишь 12 секунд уступила лидеру общего зачета Кубка IBU Ванессе Фойгт – единственной из 106 участниц, сумевшей отстрелять «на ноль». Гореева стартовала на минуту позже немки, но обогнала ее задолго до конца дистанции и показала лучшее время лыжного «хода». Напомню, что эту 21-летнюю биатлонистку уже пробовали в Кубке мира в начале сезона, хотя заметных успехов она тогда не добилась.

Бежала в Обертиллиахе и Стина Нильссон, которая проводит первый биатлонный сезон и надеется завершить его дебютом в КМ на домашней трассе Эстерсунда. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в лыжном спринте постепенно осваивается на новом поприще: если в январе Нильссон не только ожидаемо-безобразно стреляла, но и была на удивление слаба «ходом», то в феврале картина была уже другой. В словацком Осрбле шведка не знала равных по скорости, в одной из гонок преследования прорвалась с 22-го места на 8-е и даже впервые залезла на биатлонный подиум - в эстафете, где сборная Швеции финишировала второй, уступив россиянкам всего девять секунд. Правда, виновата в этом была именно Нильссон, схлопотавшая на втором этапе штрафной круг.

Сегодня она стала 21-й из-за пяти ошибок на огневых рубежах. На первых километрах шведка шла быстрее всех, но под конец устала - сказалось спринтерское «происхождение». В итоге Нильссон 16 секунд проиграла «ногами» Гореевой и лишь на шесть десятых превзошла по этому показателю Васнецову.