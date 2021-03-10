Программа-минимум в Нове Место: не прошляпить квоту на олимпийский сезон

По сравнению с первым уик-эндом сдвоенного чешского этапа изменений в составе сборной России не ожидается. Скорее, они возможны на следующей неделе, когда биатлонный караван достигнет конечной остановки сезона – шведского Эстерсунда. Старший тренер нашей женской команды Михаил Шашилов недавно сказал в интервью «Матч ТВ», что рассчитывает на Анастасию Шевченко и Валерию Васнецову, но с одной оговоркой: надо еще посмотреть на их свежие результаты в Кубке IBU.
ГОРЕЕВА ОБГОНЯЕТ ВСЕХ, ВКЛЮЧАЯ НИЛЬССОН
Заключительный этап второго по значимости биатлонного Кубка уже стартовал в австрийском Обертиллиахе. Сегодня там прошли укороченные индивидуальные гонки (12,5 и 15 км вместо традиционных 15 и 20), и Шевченко с Васнецовой, мягко говоря, не блеснули - 6 и 8 промахов соответственно. Зато серебро взяла Анастасия Гореева: несмотря на три неточных выстрела, она лишь 12 секунд уступила лидеру общего зачета Кубка IBU Ванессе Фойгт – единственной из 106 участниц, сумевшей отстрелять «на ноль». Гореева стартовала на минуту позже немки, но обогнала ее задолго до конца дистанции и показала лучшее время лыжного «хода». Напомню, что эту 21-летнюю биатлонистку уже пробовали в Кубке мира в начале сезона, хотя заметных успехов она тогда не добилась.
Бежала в Обертиллиахе и Стина Нильссон, которая проводит первый биатлонный сезон и надеется завершить его дебютом в КМ на домашней трассе Эстерсунда. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в лыжном спринте постепенно осваивается на новом поприще: если в январе Нильссон не только ожидаемо-безобразно стреляла, но и была на удивление слаба «ходом», то в феврале картина была уже другой. В словацком Осрбле шведка не знала равных по скорости, в одной из гонок преследования прорвалась с 22-го места на 8-е и даже впервые залезла на биатлонный подиум - в эстафете, где сборная Швеции финишировала второй, уступив россиянкам всего девять секунд. Правда, виновата в этом была именно Нильссон, схлопотавшая на втором этапе штрафной круг.
Сегодня она стала 21-й из-за пяти ошибок на огневых рубежах. На первых километрах шведка шла быстрее всех, но под конец устала - сказалось спринтерское «происхождение». В итоге Нильссон 16 секунд проиграла «ногами» Гореевой и лишь на шесть десятых превзошла по этому показателю Васнецову.
БЕЛОРУССКАЯ УГРОЗА
Но вернемся в Нове-Место, где нашей женской сборной предстоит решать скромную, но важную задачу: сохранить максимальную квоту на следующий КМ. Для этого надо удержаться на пятом месте в Кубке наций, откуда Россию готовы спихнуть белорусские соседки. На прошлой неделе разрыв между двумя странами сократился с 193 очков до символических 53-х, и из четырех оставшихся гонок, идущих в этот зачет, три пройдут именно сейчас, в Чехии: спринт в пятницу и две смешанных эстафеты в воскресенье.
Если наши биатлонистки второй здешний уик-энд проведут столь же бледно, как первый, в Кубке мира-2021/22 Россия сможет заявлять не по шесть человек, а по пять, что в олимпийский сезон будет очень некстати. Чтобы выбрать оптимальный состав для Пекинских Игр, тренерам нужно проверить в деле максимальное число кандидаток, круг которых в женской команде достаточно широк. Кроме нынешней «основы» в него входят и Шевченко, и Васнецова, и Гореева, Тамара Воронина. Плюс в следующем сезоне должны вернуться Екатерина Юрлова-Перхт и Кристина Резцова, находящиеся в декретных отпусках, а также Маргарита Васильева, у которой 18 марта истекает срок допинг-дисквалификации.
У мужчин с Кубком наций все вроде в порядке: на прошлой неделе они даже поднялись на четвертое место, обойдя сборную Швеции. Проблема в том, что нашему сильному биатлонному полу свою квоту не очень-то есть кем заполнять. Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов в Нове-Место не поднимались выше четвертого десятка, и их потенциальные сменщики в Обертиллиахе тоже не радуют. Сегодня лучший из них Семен Сучилов занял 11-е место с двумя промахами, опытный-титулованный Антон Бабиков – 25-е с тремя, а Евгений Идинов умудрился промазать аж девять раз, причем все девять на «лежке». То есть, стреляя из горизонтального положения, он закрыл лишь одну мишень из десяти. И никто из семи российских биатлонистов не попал в топ-20 по скорости «хода».
Так что тревожиться за свое место в первой сборной Гараничеву пока особо нечего. В четверг он вновь стартует в Нове-Место - под №78. Остальным россиянам в спринте достались такие номера: Александр Логинов - 3, Матвей Елисеев – 4, Эдуард Латыпов - 42, Карим Халили - 58, Кирилл Стрельцов - 97.
Расписание 9-го этапа Кубка мира в Нове-Место
11 марта, четверг
19.30 (мск). Спринт 10 км. Мужчины
12 марта, пятница
19.30. Спринт 7,5 км. Женщины
13 марта, суббота
16.45. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
19.30. Гонка преследования 10 км. Женщины
14 марта, воскресенье
12.25. Смешанная эстафета 4х6 км
15.45. Одиночная смешанная эстафета
Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов
Женщины: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич
Положение в Кубке мира
Общий зачет
Мужчины
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 955
2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 922
3. Тарьей Бе (Норвегия) - 763
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 752
5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 749
…15. Александр Логинов (Россия) – 469
…21. Матвей Елисеев (Россия) – 362
…22. Эдуард Латыпов (Россия) – 360
…34. Евгений Гараничев (Россия) – 161
…46. Карим Халили (Россия) - 89
Женщины
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 923
2. Марте Улсбю (Норвегия) - 843
3. Ханна Оберг (Швеция) – 798
4. Франциска Пройс (Германия) - 712
5. Доротея Вирер (Италия) – 686
…17. Светлана Миронова (Россия) – 382
…23. Ульяна Кайшева (Россия) – 295
…31. Евгения Павлова (Россия) – 208
…34. Ирина Казакевич (Россия) - 204
…41. Лариса Куклина (Россия) - 148
Кубок наций
Мужчины
1. Норвегия – 7616
2. Франция – 6877
3. Германия – 6573
4. Россия – 6425
5. Швеция – 6353
6. Австрия – 5646
7. Италия – 5571
8. Украина – 5240
9. Белоруссия - 5090
Женщины
1. Норвегия – 6851
2. Швеция – 6796
3. Франция – 6658
4. Германия – 6637
5. Россия – 6074
6. Белоруссия – 6021
7. Украина – 5874
8. Австрия – 5703
9. Италия - 5609
Расписание до конца сезона
11-14 марта. Кубок мира. Этап 9. Нове-Место (Чехия)
19-21 марта. Кубок мира. Этап 10. Эстерсунд (Швеция)