Промахов нет, но результатов – тоже. Логинов и Елисеев даже с чистой стрельбой не попали в топ-10

НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ

Сезон всегда хочется завершить на позитиве. Даже не слишком успешный. Даже такой неоднозначный, как этот – вроде и победа была, и даже награда чемпионата мира, а вроде – и рекордная безмедальная серия (начавшаяся еще в прошлом году), и непонятные провалы в подготовке к главному старту, и откровенно унылые результаты на большинстве этапов Кубка мира… Все это уже не изменишь, потерянное время не вернешь, а смотреть в будущее надо с оптимизмом. И для оптимизма нужны поводы. Так почему не получить их сейчас – на заключительных стартах? Желательно, уже в первой гонке?

Конечно, парни хотели порадовать и болельщиков, и себя! Но вышло, как бывает с нашей сборной, не очень. Кому-то не хватило скорости, кому-то – точности стрельбы. Главное, что и того и другого в отдельных случаях не хватило действительно сильно.

- Конечно, 55 секунд отставания ходом – это много, - вздыхал в эфире «Матч ТВ» Матвей Елисеев. – Особенно, на такой быстрой трассе, где результаты всегда очень плотные. Но, видимо, таков мой максимум в настоящий момент.

И это Матвей еще действительно старался, грамотно распределяя силы и обойдясь без привычных для «затыков» на финишном круге (которые, признаем справедливости ради, похоже все-таки уходят в прошлое). Но даже чистая и быстрая стрельба, и старт в первой группе, куда скучковались все фавориты (боясь, что в условиях теплой погоды трасса очень быстро разобьется в водянистую кашу), не помогли. С нулем в графе «промахи» Елисеев остался… только 16-м! Проиграв почти минуту победителю - Кентену Фийону-Майе.

Прим он все равно опередил Логинова, который тоже четко отработал и лежку, и стойку. Но состояние лидера сборной весь сезон вызывало вопросы, а уж к последнему этапу выглядит совсем удручающе. Самоподготовка этому виной, или отсутствие мотивации, или иные причины – пусть разбираются тренеры. Но Александр с тем же нулем стал лишь 17-м. Отставание ходом чуть меньше, чем у Матвея (51 секунда против 55 от быстрейшего на лыжне Йоханнеса Бе), но подвела скорострельность. И это, согласитесь, совсем уж нетипично для чемпиона мира…

ОБИДНЫЕ ПРОМАХИ

Кто бежал значительно быстрее, так это Эдуард Латыпов. Козырь и джокер сборной России в эстафетных гонках мчался на всех парах! Но по принципу взаимной компенсации, если где-то у нашего биатлониста хорошо, в другом месте – плохо. На каждом рубеже Эдуард ошибся по разу. Не будь двух штрафных кругов – теоретически мог попасть и на подиум! А так – лишь 25-я строчка в протоколе.

Но чисто ногами и Логинову, и Елисееву привез почти полминуты!

- Гонка не задалась в плане стрельбы, - признал Латыпов. – После лежки я шел близко к лидерам, на рубеж заходил очень быстро, можно сказать – рисковал. Вышло, как вышло. Все быстро исправить не выходит, но прогресс все же есть. Я не расстраиваюсь – будем работать дальше.

Хотя, если честно, это вот «вышло, как вышло» уже немного раздражает. Почему же не выходит хорошо? И может быть, пора уже начать расстраиваться?

Так что единственным действительно позитивным моментом стал результат Карима Халили. Нет, он не впечатлил скоростью (на лыжне от Йоханнеса Бе был примерно в минуте). И не порадовал стрельбой – сделал два промаха. Место в протоколе тоже отнюдь не высокое – лишь 38-е. Казалось бы, в чем подвох? Да в том, что Халили всего 22 года. А он уже не первую гонку на высшем уровне держится в группе лидеров. Уже не раз показал, что прибавляет. Что подтягивается к суперзвездам. И он действительно нацелен на успех.

А значит, в новом сезоне – при том же настрое и упорной работе – придут к нему и личные успехи. И, может быть, даже медали. Своей новой звезды мы заждались.

Кубок мира. 9-й этап. Нове-Место (Чехия)

Спринт 10 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Кентен Фийон-Майе (Франция) 0 (0+0) 2 (+3,1) 22.07,2 2 Тарьей Бе (Норвегия) 0 (0+0) 7 (+14,5) +11,3 3 Лукас Хофер (Италия) 0 (0+0) 9 (+18,5) +14,8 4 Эмильен Жакелен (Франция) 0 (0+0) 15 (+31,7) +22,7 5 Стурла Легрейд (Норвегия) 1 (0+1) 6 (+12,9) +23,4 …9 Йоханнес Бе (Норвегия) 2 (2+0) 1 (20.18,5) +37,0 …16 Матвей Елисеев (Россия) 0 (0+0) 31 (+55,8) +49,9 …17 Александр Логинов (Россия) 0 (0+0) 28 (+51,2) +50,2 …25 Эдуард Латыпов (Россия) 2 (1+1) 14 (+29,6) +1.07,4 …30 Евгений Гараничев (Россия) 0 (0+0) 44 (+1.16,8) +1.22,8 …38 Карим Халили (Россия) 2 (1+1) 34 (+58,3) +1.43,9 …63 Кирилл Стрельцов (Россия) 2 (0+2) 53 (+1.25,6) +2.14,2

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (стоя) Елисеев 17 (+12,8) 10 (+34,7) Логинов 24 (+18,7) 13 (+37,9) Латыпов 34 (+25,8) 25 (+54,4) Гараничев 31 (+23,1) 26 (+55,9) Халили 66 (+41,7) 51 (+1.27,3) Стрельцов 38 (+27,5) 72 (+1.50,8)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 987

2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 962

3. Тарьей Бе (Норвегия) - 817

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 812

5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 783

…15. Александр Логинов (Россия) – 493

…21. Матвей Елисеев (Россия) – 387

…22. Эдуард Латыпов (Россия) – 376

…34. Евгений Гараничев (Россия) – 172

…45. Карим Халили (Россия) - 92

Расписание до конца этапа

12 марта, пятница

19.30 (мск). Спринт 7,5 км. Женщины

13 марта, суббота

16.45. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

19.30. Гонка преследования 10 км. Женщины

14 марта, воскресенье

12.25. Смешанная эстафета 4х6 км